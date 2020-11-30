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Обзор и тестирование материнской платы ASRock B550 Phantom Gaming-ITX/ax

Новинка ASRock предназначена для небольших и мощных ПК и предлагает все современные фишки.
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Оглавление

Вступление

Сейчас уже ясно, что чипсет AMD B550 представляет не замену B450, а занимает отдельную нишу, которая образовалась после выхода флагмана AMD X570. Действительно, не хватало чего-то промежуточного, и разница образовалась большая. Этот пробел надо было чем-то заполнить, и AMD выпустила B550.

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Нельзя сказать, что AMD B550 как-то принципиально отличается от B450, но он обещает поддержку всех новых процессоров, обеспечивает поддержку PCI-e Gen4 (не своими силами, а используя встроенный в процессор контроллер) и не требует активного охлаждения. Новые материнские платы на чипсете AMD B550 оборудованы улучшенной подсистемой питания, поскольку процессоры становятся все быстрее и прожорливее. Особые надежды питают пользователи компактных систем потому, что не так много материнских плат на флагманском AMD X570 выпущено в маленьких размерах. Да и стоимость их настолько высока, что можно задуматься о другой платформе.

Постепенно рынок увеличивается вместе с появлением новых моделей разных компаний. Устройств становится больше, они начинают конкурировать друг с другом, и пользователь получает большой выбор и демократичные цены. Особую нишу занимают материнские платы формата mini-ITX. Это компактные устройства, которые ни в чем стараются не уступать крупным моделям по функциональности и для них придумана своя инфраструктура со специальными корпусами, блоками питания SFX и системами охлаждения. Так или иначе, некоторые хотят видеть свой компьютер компактным, мощным и функциональным. Не все являются фанатами огромных башен с подсветкой и огромной кастомной СЖО. Кто-то хочет обладать небольшой «коробочкой», которая не уступит в производительности полноформатному ATX устройству. Все это справедливо и по отношению к материнским платам для геймеров.

Даже крупные компании стали активно предлагать корпуса для компактных материнских плат формата mini-ITX, и мы скоро обязательно рассмотрим хотя бы один такой корпус, а пока подготовимся и посмотрим на материнскую плату компании ASRock с ее фирменной линейкой Phantom Gaming.

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Это модель ASRock B550 Phantom Gaming-ITX/ax. Посмотрим, что нового и интересного приготовил нам производитель, и насколько она удачная. Также мне захотелось проверить поведение процессоров AMD 3000-серии с интегрированной графикой при использовании плат на чипсете AMD B550, ведь официально такой поддержки нет. Что ж, выясним, есть ли она неофициально.

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Упаковка и комплектация

Коробка небольших размеров потому, что сама плата компактная. Просто еще необходимо пространство для размещения небольшого комплекта поставки и нужно защитить устройство от механических повреждений. Оформление напоминает другие модели линейки Phantom Gaming. Эта линейка очень популярна среди пользователей и компания ASRock ее продвигает, холит, лелеет и пестует.

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В левом верхнем углу находится логотип компании. Ниже расположен очень крупный логотип серии PG. Фон упаковки делится пополам по диагонали на светло-серый и тмно-серый. В правой части снизу указано наименование модели B550 Phantom Gaming-ITX/ax. В самом углу есть вставка с названием чипсета AMD B550.

По нижнему краю мы видим несколько значков. Второй слева сообщает о том, что поддерживаются процессоры 3000-серии, кроме 3200G и 3400G. Я специально достал модель AMD Ryzen 5 3400G, чтобы опровергнуть или подтвердить эту формулировку потому, что мне стало интересно, как обстоят дела практически.

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Посмотрим на другую сторону.

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В левом верхнем углу находится небольшое изображение материнской платы. Ниже разместили подробную спецификацию устройства. Под ней находится схематичное изображение разъемов задней панели. Кстати, где-то между находятся сноски, и в одной из них снова указано, что нет совместимости с процессорами AMD Ryzen 5 3400G и AMD Ryzen 3 3200G. Справа находятся несколько вставок с описанием ключевых особенностей модели и чем она выгодно отличается от других решений.

Пора заглянуть внутрь.

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Здесь мы видим, что сверху находится материнская плата в антистатическом пакете. Она лежит на картонном лотке-разделителе. Под ним находится комплект поставки.

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Информационные компоненты представлены следующим набором.

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  • Руководство пользователя;
  • Открытка с фирменной символикой;
  • Руководство по установке ПО;
  • Наклейка с логотипом ASRock;
  • DVD-диск с драйверами и программным обеспечением;

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Аксессуаров тоже хватает.

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  • Два кабеля SATA 6 Гбит/с;
  • Два комплекта креплений для накопителей M.2;
  • Две стяжки кабелей на липучке;
  • Внешняя антенна беспроводного модуля.

По современным меркам комплект богатый. Обычно в комплекте только заглушка задней панели, а здесь она уже изначально находится на плате.

Дизайн и особенности платы

Перед нами обычная плата формата mini-ITX. На самом деле они зачастую необычные и самобытные. Настолько, что иногда даже наблюдаются проблемы с совместимостью. Габариты устройства стандартные и составляют 170 х 170 мм.

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Материнская плата смотрится симпатично, но не броско, а спокойно. С первого взгляда даже не скажешь, что она геймерская, но ситуацию спасает подсвета по нижнему краю.

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Принтов немного, цвета не агрессивные, красного очень мало. Мне на самом деле так даже больше нравится потому, что получается универсальное решение. Отключил подсветку, заклеил надпись Gaming и получил обычную плату.

Однако, не для всех важен внешний вид устройства, а больше интересен функционал, и он здесь отменный, поэтому плата дорогая.

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С обратной стороны элементов немного, но они есть. Для начала следует отметить, что здесь есть разъем для накопителей M.2. Пользоваться им не очень удобно, но это только с моей точки зрения потому, что я часто перебираю системы. Обычному пользователю будет сложно разобрать все, чтобы заменить накопитель.

Поэтому еще один слот есть спереди и им в основном будут пользоваться. Этот же предназначен для схемы: поставил и забыл.

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Остальное пространство занимает набор металлических пластин. После их демонтажа видно, что под ними находятся в основном конденсаторы. По нижнему краю находятся те самые RGB светодиоды, которые делают весь внешний вид устройства.

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Питание на материнскую плату подается через основной и дополнительный коннекторы ATX по схеме 24+8. Это привычная схема для новой платформы AM4, тем более, что нас загоняют в рамки использования только новых процессоров 3000, 4000 и 5000 серии. Если они изготавливаются по 7 нм техпроцессу, то это вовсе не означает, что они холодные и ничего не потребляют.

В нагрузке такой процессор как AMD Ryzen 9 3950X может доставить хлопот подсистеме питания и неплохо разогреть ее. Пользователь сам должен оценить риски, связанные с установкой самых мощных процессоров и понимать, что лучше не выходить за рамки штатного режима, а по возможности использовать даунвольтинг, чтобы снизить количество выделяемого тепла и потребление энергии.

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Эта материнская плата формально не предназначена для разгона, а позиционируется как универсальное решение для геймеров потому, что представляет серию ASRock Phantom Gaming. Дополнительный коннектор питания расположен не очень удобно. В собранной системе его подключить будет затруднительно, но других вариантов тут немного потому, что плата компактная и каждый миллиметр площади на счету.

Для модулей памяти типа DDR4 предусмотрено два слота черного цвета. Здесь используются защелки с одной стороны и фиксаторы с другой стороны слота. Чтобы активировать двухканальный режим нужно просто установить две планки памяти.

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Производителем заявлена поддержка режимов работы от DDR4 2133 до 5400 МГц в режиме разгона со штатным напряжением 1.2 В, которое можно увеличивать. Максимальный допустимый объем 64 Гбайт достигается путем установки двух модулей по 32 Гб.

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В подсистеме питания процессора мы видим 8 каналов (6+2) для ядер и SoC. Система питания выглядит неплохо. Здесь используются транзисторные сборки Intersil ISL99390. Они обеспечивают в обычной нагрузке ток до 90 А.

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Еще на каждый из 8 каналов приходится по одной супер ферритовой катушке. Конденсаторы танталовые распаяны с обратной стороны платы. Здесь используется ШИМ-контроллер Renesas (Intersil) RAA229004. Он обеспечивает восемь фаз и используется на многих платах с чипсетом AMD B550.

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Транзисторные сборки и катушки индуктивности охлаждаются одним крупным радиатором, который выполняет также роль кожуха, который возвышается над разъемами задней панели. Он изготовлен из алюминиевого сплава и окрашен в серый цвет. Сверху находится декоративная пластинка с символикой и надписью Phantom Gaming. В качестве термоинтерфейса используются две хрупкие терморезинки. Одна контактирует с транзисторными сборками, а другая с катушками.

Еще к этому радиатору сверху крепится заглушка задней панели.

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Она дополнительно закреплена двумя винтами снизу. Сам радиатор крепится при помощи вспомогательной пластины с обратной стороны.

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Она отводит тепло от конденсаторов и также оборудована терморезинками. Изготовлена из алюминиевого сплава и окрашена в черный цвет. Соединение с верхним радиатором осуществляется двумя винтами. Прижим везде очень хороший, что заметно по отпечаткам на резинках.

Еще один радиатор отводит тепло от SSD накопителя типа M.2.

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Здесь у разработчиков в голове гуляют правильные мысли. Радиатор как раз устанавливается сверху слота M.2, который получает линии PCI-e Gen4 от процессора. А второй, что распаян с обратной стороны, получает их от чипсета.

Выглядит радиатор просто как толстая пластина, изготовленная из алюминиевого сплава и окрашенная в серый цвет. Правда, сверху есть небольшая декоративная пластинка с логотипом производителя. В качестве термоинтерфейса используется терморезинка, которая закрыта защитной пленкой. И прямо под этим радиатором находится почти такой же для чипсета. Он крепится двумя винтами с обратной стороны платы. В качестве термоинтерфейса опять хрупкая термопрокладка.

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Под радиатором находится чипсет AMD B550. Визуально это вылитый B450. Отличия тоже невелики.

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Еще раз вспомним про них. Теперь вместо 6 линий PCI-e Gen2 которые обеспечивал B450 используются варианты: 6 линий PCI-e Gen3 или 4 линий PCI-e Gen3 + 2 х SATA3. Здесь таких портов всего четыре и все они выведены вбок, что очень удобно. Они находятся сразу под основным коннектором питания ATX.

Ниже по правому краю находится колодка USB 3.0. Под ней колодка USB 2.0 и разъем подключения кнопок и индикаторов корпуса. Еще ниже находится разъем интерфейса USB 3.2 Gen2, а в правом нижнем углу контакты сброса настроек BIOS - ClrCMOS.

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В самом низу находится только один слот PCI-e x16 для установки видеокарты. Свои линии он получает непосредственно от процессора, а значит они Gen4.

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Он обрамляется стальной рамкой, и эта технология называется просто и понятно – Steel Slot Gen4. Это написано прямо на нем.

В левом нижнем углу можно видеть разъем передней аудиопанели, коннектор 4-pin для вентилятора/помпы, разъем спикерфона и микросхема звукового кодека Realtek ALC1220.

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Сверху за разъемами задней панели находится микросхема сетевого контроллера стандарта 2.5G. Это чип Intel I225-V.

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По верхнему краю платы находятся еще четыре разъема: два 4-pin для вентиляторов/помпы, и два для лент RGB (простой и управляемый).

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В качестве контроллера ввода/вывода и системного мониторинга используется микросхема Nuvoton NCT5562D.

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На задней панели находятся следующие интерфейсы.

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  • Четыре разъема USB 3.2 Gen1;
  • Два разъема USB 3.2 Gen2 (один Type-C);
  • Один сетевой разъем RJ-45;
  • Три аудиоразъема типа minijack;
  • Один видеовыход Display Port;
  • Один видеовыход HDMI 1.4a;
  • Два вывода для антенны.

Беспроводной модуль представлен платой Intel Wi-Fi 6 AX201. Есть все современные порты и интерфейсы, которые могут быть востребованы.

Жаль, что с индикацией дела обстоят не так радужно. Только подсветка сообщает о том, что плата работает. Не помешало бы оснастить устройство несколькими светодиодами, чтобы понимать, на какой стадии находится процесс инициализации устройств, раз уж на полноценный индикатор POST-кодов нет места.

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Технические характеристики

Модель ASRock B550 Phantom Gaming-ITX/ax
Поддерживаемые процессоры Настольные процессоры семейства AMD Ryzen 3000-серии без встроенной графики (только Zen2). APU AMD Ryzen 3000-серии не поддерживаются
Шина процессор-чипсет PCI-e x4 Gen3
Системная логика AMD B550
Оперативная память 2 x 288-pin DDR4 DIMM, четырехканальный режим, до 128 Гбайт при частоте 2133 - 5400 (разгон) МГц
Слоты расширения 1 - PCI-e x16 Gen4
Поддержка Multi-GPU Нет
Поддержка SATA/RAID 4 x SATA 6.0 Гбит/с порта – AMD B550; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;
1 x M.2 порт – 1x PCI-e x4 Gen4 или SATA3 (AMD Ryzen);
1 x M.2 порт – 1x PCI-e x4 Gen3 или SATA3 (AMD B550)
Поддержка M.2 SATA/PCI-e Да/Да
Сеть 1 x Intel I225-V
Аудио Realtek ALC1220– 8-канальный HD аудиокодек
USB 2.0 2 x USB 2.0 (AMD B550)
USB 3.2 Gen1 4 + 2 x USB 3.2 Gen1 (AMD B550)
USB 3.2 Gen2 2 + 1 x USB 3.2 Gen2 (AMD Ryzen 3000)
Thunderbolt 3 Нет
Системный мониторинг Nuvoton NCT5562D
Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V
Разъемы и кнопки задней панели 1 x HDMI 1.4b;
1 x DP;
4 x USB 3.2 Gen1;
1 x USB 3.2 Gen2;
1 x USB 3.2 Gen2 Type-C;
1 x RJ45;
3 x 3.5 мм Jack;
2 x Ant. Out
Размеры, мм 170 x 170
Форм-фактор Mini-ITX.

Возможности BIOS

В материнской плате ASRock B550 Phantom Gaming-ITX/ax используется упрощенная оболочка UEFI BIOS. Она графическая, но здесь нет режима EZ Mode. Только общее меню сверху с восемью разделами. Внешний фон стилизован под линейку Phantom Gaming – и это все, что отличает меню от других моделей визуально. Понятно, что присутствует символика. Сверху есть надпись Phantom Gaming, а в нижнем левом углу логотип.

Плата попала на тестирование со старой версией BIOS и поэтому я сразу обновил е до последней доступной. Однако оказалось не так все просто и гладко. После использования процессора AMD Ryzen 7 3800X, я установил AMD Ryzen 5 3400G и BIOS откатился обратно до версии 1.00. Я не понял, что произошло, и еще раз обновил BIOS уже с этим процессором, но после перезагрузки обнаружил, что версия 1.10 вместо 1.61.

Тем не менее, все работает отлично и плата позволяет даже неплохо разгонять процессор, который вроде официально даже не поддерживает. И даже память неплохо разгоняется на Zen+, хотя должна лучше гнаться на Zen2.

Прошивка BIOS осуществляется при помощи встроенной утилиты и проходит очень легко. Еще есть отличный механизм поиска нужной прошивки. У меня на флешке было около пяти разных BIOS для разных плат ASRock и, тем не менее, из всех она находит именно то, что нужно. При переразгоне плата тоже ведет себя хорошо, но вот из-за отсутствия индикаторов иногда не совсем понятно, что происходит в данный момент.

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы ASRock B550 Phantom Gaming-ITX/ax проводилось в составе следующей конфигурации:

  • Процессор: AMD Ryzen 7 3800X (3900 / 4500 МГц база/турбо);
  • Процессор: AMD Ryzen 5 3400G (3700 / 4200 МГц база/турбо);
  • Кулер: Noctua NH-D15;
  • Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;
  • Материнская плата: ASRock B550 Phantom Gaming-ITX/ax, версия BIOS 1.61;
  • Память: 2 x 8Гб DDR4-4133, A-Data XPG Spectrix D80 (Samsung B-die);
  • Видеокарта: ASUS TUF GAMING RX5700 (1720 / 1750 / 14000 МГц (ядро/boost/память));
  • Накопитель SSD M.2: Samsung 981 1 Tб;
  • Блок питания: AeroCool Aero Bronze 750 (750 Вт).

Тестирование

Сборка проходит без всяких проблем. Вопросов совместимости не возникает. Все легко, просто и понятно. Я пробовал два разных кулера и все отлично устанавливается без всяких сюрпризов. Подсветка есть снизу платы, поэтому можно сначала посмотреть, как плата выглядит в работе.

Теперь можно переходить сразу к тестам. Сначала посмотрим информацию о системе через разные утилиты.

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С этим процессором уже все ясно. Он берет 4.3 ГГц на воздухе при прохождении Prime95.

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AIDA64 GPGPU:

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AIDA64 Cache & Memory:

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На видеоролике уже было видно, что AMD Ryzen 5 3400G отлично работает. Какие при этом чудеса происходят с BIOS, я уже описал.

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Как ни странно, но процессор можно даже разогнать и еще увеличить частоту памяти.

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AIDA64 GPGPU:

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AIDA64 Cache & Memory:

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Заметно, что результаты местами даже получше, чем у AMD Ryzen 7 3800X.

Тестирование ASRock B550 Phantom Gaming-ITX/ax проводилось на открытом стенде при комнатной температуре 27°C в следующих режимах:

  • ASRock B550 Phantom Gaming-ITX/ax, AMD Ryzen 7 3800X (3900 / 4500 МГц), память 2666 МГц, тайминги 19-19-19-43-2Т, ASUS TUF GAMING RX5700 8Gb;
  • ASRock B550 Phantom Gaming-ITX/ax, AMD Ryzen 7 3800X @ 4300 МГц, память 3800 МГц, тайминги 18-18-18-32-1Т, ASUS TUF GAMING RX5700 8Gb.

Тесты проводились под операционной системой Windows 10 x64 версия 20H2. По новому регламенту тестов производительности при обзоре материнских плат не предусматривается.

Crystal Disk Mark 7.0.0
М.2

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Посмотрим теперь на температуру радиаторов.

Температура бокового радиатора транзисторов
Простой | Нагрузка, °C

Температура радиатора чипсета
Простой | Нагрузка, °C

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Все температуры были сделаны в нагрузке после 15 минут использования Prime95.

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Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC1220. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания никаких нареканий не вызывает, звук чистый даже на максимальных уровнях громкости. Дополнительно встроенный звук был протестирован при помощи программы RMAA. Результаты следующие:

16 бит, 44.1 кГц

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24 бит, 192 кГц

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Заключение

В целом материнская плата ASRock мне понравилась. Однако я все пытаюсь найти какие-то серьезные, внушительные, фундаментальные, исключительные преимущества над AMD B450 и пока не могу обнаружить. Да, надо использовать видеокарту с поддержкой PCI-e Gen4 и накопитель с таким же интерфейсом, и тогда все заиграет новыми красками. Теоретически это так, а практически эти изменения заметны пока только в синтетике, а не реальных приложениях.

И пока я еще не убедился, что накопители последнего поколения на шине PCI-e Gen4 демонстрируют в реальных задачах совершенно новый уровень производительности. Некоторые новые модели, например, Samsung 980 Pro и вовсе смотрятся неубедительно по сравнению с предшественниками. Схоже обстоят дела с видеокартами. Пока я не заметил, что новый интерфейс как-то сильно помогает в играх. Они не показывают больше кадров и не стали загружаться быстрее. А самое главное – уже активно муссируются разговоры про DDR5 и PCI-e Gen5, поэтому ситуация с перспективами PCI-e Gen4 остается непонятной, ведь его век может оказаться коротким, и это просто временный переходный стандарт. Такие примеры уже бывали в истории индустрии.

Тем не менее, модель ASRock B550 Phantom Gaming-ITX/ax хороша уже сейчас, поскольку поддерживает самые современные интерфейсы. Это относится к беспроводному модулю, который обеспечивает новые стандарты Wi-Fi и Bluetooth, и к обычному сетевому контроллеру с поддержкой LAN 2.5G. Еще есть поддержка USB 3.2 Gen2 Type-C. Подсистема питания не бьет рекордов по числу фаз, но выполнена добротно и без активного охлаждения. Все температурные показатели находятся в норме.

Тестирование показало, что плата поддерживает процессоры AMD Ryzen 3000-серии с интегрированной графикой, но есть какие-то странности. Понятно, что в списке поддерживаемых процессоров их нет и теоретически возможно, что это могут отключить совсем. Сейчас все работает, но по такому сценарию. Материнская плата анализирует процессор и загружается с определенной версией BIOS, которая его поддерживает. С последней версией BIOS работают только процессоры из списка поддерживаемых. Похоже, что в ПЗУ есть несколько версий BIOS, из которых плата выбирает то, что нужно.

Впрочем, это мелочи и самое главное, что все отлично работает и даже неплохо разгоняется. Поэтому впечатления от использования новинки только положительные.

Андрей Понкратов aka wildchaser


Выражаем благодарность:

  • Компании ASRock за предоставленную на тестирование материнскую плату ASRock B550 Phantom Gaming-ITX/ax.

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Тайлер Дерден
12:19
А весной доллар по 90 будет. И в итоге цена в рублях останется такой, как сейчас.
Radeon RX 6800 и 6800 XT появились в продаже в России – стоимость на 30% выше рекомендуемой
kibraiker007
12:17
Мелкомягкие не слышали про эмуляторы?)
Программное решение Microsoft Project Latte позволит запускать приложения для Android на Windows 10
kib@rg
12:17
Ага, и кончились там сапфирки через 15 секунд после старта продаж, даже в корзину добавить не успел.
Radeon RX 6800 и 6800 XT появились в продаже в России – стоимость на 30% выше рекомендуемой
Ry Zen
12:17
Сомнительная радость - отдавать 17 тысяч за старую видеокарту.
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Артем Киселев
12:16
А хотя поделил на курс и таки да - в статье в кои-то веки цены не американские. Однако есть второй нюанс - федеральный закон "О защите конкуренции" и рекомендованные АМД цены им не указ. А, в прочем, ...
Radeon RX 6800 и 6800 XT появились в продаже в России – стоимость на 30% выше рекомендуемой
Chimbal
12:14
Моя первая статья на данном ресурсе посвящена этой теме, могу посоветовать найти темы по модификации и прошивке модбиосов прежде чем пытаться повторять, а еще это не точно, но может быть зависимость о...
Простейший способ разгона шины BCLK на большинстве системных плат AM4
Exel Benchmark
12:10
Долбоеб блять, тебе про цену говорят, а ты про доступность карт базаришь. Иди таблетки прими овощь 😂
Radeon RX 6800 и 6800 XT появились в продаже в России – стоимость на 30% выше рекомендуемой
ZugDuk
12:10
Фильм 1984 посмотри (84го года).
Стоимость оперативной памяти и блоков питания существенно увеличится в 2021 году
Ry Zen
12:04
Какой в жопу кулер?
Бескомпромиссный геймерский компьютер на Intel+NVIDIA для тех, кто не считает деньги на кредитке
Ry Zen
12:03
Дикаприо взял бы 5950, а не ссаный i9.
Бескомпромиссный геймерский компьютер на Intel+NVIDIA для тех, кто не считает деньги на кредитке
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