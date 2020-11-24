Копии Cyberpunk 2077 уже прибывают на склады — похоже, релиз действительно больше не перенесут
Продолжаем нашу отдельную ленту новостей, посвящённую скорому релизу Cyberpunk 2077. У нас на связи работники складов одного из розничных магазинов, которые не побоялись заснять видео с физическими копиями игры для PlayStation 4 и Xbox One.
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Любопытно, что коробочки с дисками жёлтого цвета лежат в больших контейнерах жёлтого цвета. Это основной цвет игры, который активно эксплуатируется разработчиками на протяжении всего периода продвижения. Кстати, на плашках жёлтого цвета CD Projekt RED также привыкла размещать информацию об очередном переносе Cyberpunk 2077.
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Cyberpunk 2077 должна выйти 10 декабря на PC и всех возможных консолях. Надеемся, что появление физических копий игры в розничных магазинах означает, что игру уже точно не перенесут. Хотя, всё может быть.
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