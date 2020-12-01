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Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3060 Ti Gaming X Trio

Вслед за разбором референсной модели GeForce RTX 3060 Ti настала пора изучить версию оригинального дизайна.
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Оглавление

Вступление

Компания NVIDIA зарезервировала приставку «Ti», происходящую от слова Titanium, и для графических ускорителей семейства GeForce RTX 30. В новом поколении ее официально утвердили для модели GeForce RTX 3060 Ti, претендующей на звание народной видеокарты.

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Новинка базируется на том же графическом процессоре GA104, что и старшая версия GeForce RTX 3070, получила идентичный объем видеопамяти и разрядность шины: под сокращение попали только блоки растеризации и наложения текстур, что снижает конечное количество CUDA-ядер с 5888 до 4864 штук. В процентном соотношении это означает разницу в быстродействии около 21.

Как мы прекрасно знаем, тонкости кроются в деталях. Попробуем изучить их на примере видеокарты MSI GeForce RTX 3060 Ti Gaming X Trio, попавшей в нашу лабораторию одной из первых.

С рассмотренной ранее версией эталонного дизайна NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti, ее особенностями и возможностями в играх вы можете познакомиться, перейдя по этой ссылке.

Технические характеристики

Полное название: MSI GeForce RTX 3060 Ti Gaming X Trio; код производителя: GeForce RTX 3060 Ti Gaming X Trio.

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Модель GeForce RTX 3060 Ti Gaming X Trio GeForce RTX 3060 Founders Edition
Производитель MSI NVIDIA
Графический процессор GA104-200 GA104-200
Частота ядра, МГц 1410 1410
Частота ядра (Turbo), МГц 1830 1665
Заводской разгон ядра, МГц 165
Частота памяти, МГц 14 000 14 000
Заводской разгон видеопамяти, МГц
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Объем памяти, Гбайт 8 8
Шина памяти, бит 256 256
Разъемы интерфейсов 3 x DP, HDMI 3 x DP, HDMI
Питание, разъемы Pin 8 8
Количество вентиляторов/диаметр, мм 3 х 87 2 х 85
Конфигурация подсистемы питания (vGPU+vMem), фаз 8 + 2 7 + 2
Power Limit (штат/макс), Ватт 240 / 250 200 / –
Формат СО 2.7 слота 2 слота
Размеры видеокарты, мм 323 х 140 242 х 112

Упаковка и комплектация

Видеокарта MSI поставляется в знакомой черно-фиолетовой упаковке больших размеров. Изображение новинки и наименование версии украшают лицевую часть.

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На обратной стороне коробки приведены ключевые особенности модели: топовая система охлаждения TRI Frozr 2, которой оснащается даже GeForce RTX 3090, и новые вентиляторы Torx 4.0 со спаренными лопастями.

Присутствуют и технические характеристики, но они очень кратки и не раскрывают спецификаций полностью.

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Внутри упаковки скрывается набор аксессуаров – руководство пользователя, фирменный комикс с драконом Lucky, пара брошюр и кронштейн, который будет незаменим для поддержки крупной видеокарты.

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Внешний вид и дизайн

MSI GeForce RTX 3060 Ti Gaming X Trio полностью копирует своих старших братьев из линейки GeForce RTX 30 Gaming X Trio, и никакие нюансы здесь не уместны.

Производителем взята наилучшая стратегия «разделяй и властвуй». Если точнее, он позаимствовал самое лучшее от версии GeForce RTX 3070 без ключевых изменений, что для модели с более лояльными требованиями к блоку питания только на руку.

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Новинка оснащена массивной системой охлаждения TRI Frozr 2 с тремя вентиляторами Torx 4.0 диаметром 87 мм.

Длина видеокарты MSI достигает нескромных 323 мм, она занимает почти три слота расширения.

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Тестируемая версия оснащена пластмассовым «бэкплейтом» с графеновым напылением, в центре располагается логотип компании MSI.

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NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti отметилась уровнем TDP 200 Вт, но разработчики из MSI пошли дальше. Они оснастили GeForce RTX 3060 Ti Gaming X Trio двумя восьмипиновыми коннекторами и расширили Power Limit до 240 Вт.

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К сожалению, этого явно мало, поскольку дополнительный запас для разгона составляет лишь 10 Вт. Инженеры поскромничали…

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На интерфейсной панели размещен классический набор для мониторов – троица DisplayPort 1.4a и одинокий HDMI 2.1.

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Система охлаждения

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Конструкция СО новой видеокарты заслуживает отдельной медали за реализацию и качество исполнения, что вкупе с не самым высоким потреблением делает MSI GeForce RTX 3060 Ti Gaming X Trio тихой и уникальной. Однако без замечаний не обошлось.

Основным охладителем выступает трехсекционный радиатор, пронизанный шестью тепловыми трубками диаметром 6 мм. Высота пластин составляет 29-41 мм.

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Для новой линейки Gaming X Trio компания MSI использует технологию прямого контакта, сгруппировав и обжав тепловые трубки до квадратной формы, чтобы максимизировать их количество с учетом на один графический кристалл.

Основание радиатора также накрывает микросхемы видеопамяти.

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Обработка выполнена на хорошем уровне, следы фрезы заметны, но тактильно не ощущаются. Правда, полировка до зеркального состояния не произведена. Интересно, что в передней части термопаста въелась в металл, и оттереть ее не удалось.

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Ахиллесовой пятой видеокарты MSI является радиатор подсистемы питания. Интересно, что и старшая модель GeForce RTX 3070 не может похвастать его габаритами.

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Вдобавок он снимается вместе с основным кулером, вдавившись в толстую термопрокладку, которая гипотетически должна передавать нагрев на основную секцию СО, но по факту препятствует воздушному потоку и прямому обдуву.

Остается загадкой, что мешало инженерам продлить несколько ребер радиатора до области мосфетов.

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Финальные элементы конструкции – это ребро жесткости и пластмассовый «бэкплейт» с графеновым напылением. Как показала практика, с ним пластина и правда чуть жестче, но главное – лучше перераспределяет тепло по периметру.

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Печатная плата

Модель MSI построена на оригинальной печатной плате старшей версии GeForce RTX 3070 Gaming X Trio с ее сильными сторонами и особенностями. Версия PCB – v390 ver2.0.

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Обратная сторона печатной платы MSI GeForce RTX 3060 Ti Gaming X Trio.

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Сердцем героя обзора стал графический процессор GA104-200-A1. Он произведен по 8 нм техпроцессу на 38-й неделе 2020 года и включает 4864 шейдера, 80 блоков растеризации и 152 текстурных блока.

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По сравнению с эталонной видеокартой подсистема питания усилена и насчитывает десять фаз: восемь фаз отведены на графический процессор, две – на видеопамять. Используются силовые каскады NCP302045 производства ON Semiconductor с номинальным током 45 А.

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Видеокарта оснащена 8 Гбайт видеопамяти стандарта GDDR6. Данный объем набран восемью микросхемами производства Samsung. Их тактовая частота составляет 1750 МГц (эффективная частота 14 000 МГц).

Тестовый стенд

Тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3060 Ti Gaming X Trio проводилось в составе следующей конфигурации:

  • Материнская плата: ASUS ROG Z490 Maximus XII Formula (Intel Z490, LGA 1200);
  • Процессор: Intel Core i5-10600K;
  • Система охлаждения: Noctua NH-D15 chromax.black;
  • Термоинтерфейс: Noctua NH-H1;
  • Оперативная память: Team Xtreem 8Pack 4000 МГц 16 Гбайт (2 x 8);
  • Накопитель: Western Digital Black SN750, 500 Гбайт;
  • Блок питания: be quiet! Straight Power 11 850W, 850 Ватт;
  • Монитор: AOC U2790PQU;
  • Корпус: открытый стенд.

Инструментарий и методика тестирования

Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовалась утилита MSI Afterburner.

Для проверки температурного режима ускорителей в условиях, приближенных к повседневным, использовался тест устойчивости 3DMark Fire Strike Extreme.

Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определяется на уровне 30.5 дБА, граница условного комфорта – на отметке 37 дБА. Температура воздуха в помещении составляла 25 градусов по Цельсию.

Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК-термометром Fluke 59 MAX.

Тестирование и разгон

Стандартные частоты MSI GeForce RTX 3060 Ti Gaming X Trio

Видеокарта MSI предлагает внушительный заводский разгон графического ядра – +165 МГц в бусте – и технологию Zero Frozr с полной остановкой вентиляторов при невысокой температуре. Получаем следующие показатели:

  • 32°C и 0 об/мин при работе с документами MS Office;
  • 34°C 0 об/мин при просмотре видеороликов и интернет-серфинге.

Крыльчатка вентиляторов активируется при достижении видеоядром температуры 62°C и выключается при 39°C.

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Приведем подробные характеристики модели MSI GeForce RTX 3060 Ti Gaming X Trio. Ее уровень TDP составляет 240 Вт с возможностью увеличения до 250 Вт.

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Новинка показывает отличные возможности благодаря расширенному лимиту и эффективной системе охлаждения. Графический процессор бустит 1935-1950 МГц при температуре всего 67°C и скорости вращения вентиляторов 1160 об/мин: это чертовски тихо в современных реалиях (32.1 дБА). Температура подсистемы питания выше из-за слабого обдува, но находится в пределах разумного – около 76°C.

Стоит отметить, что версия MSI GeForce RTX 3070 Gaming X Trio, побывавшая у меня месяц назад, охлаждалась эффективнее, поскольку в ее случае разработчики выставили кривую оборотов чуть агрессивнее, что почти не сказалось на уровне шума. При скорости вентиляторов 1300 об/мин она обеспечила буст до 1980 МГц и температуры GPU и области мосфетов 62°C и 71°C соответственно.

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Потенциал у системы охлаждения TRI Frozr 2 огромный. На полных оборотах уровень шума поднимается до отметки выше среднего – 54.5 дБА. Нагрев графического процессора снижается до 50°C, силовой части – до 63°C.

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Для многих видеокарт GeForce RTX 30 из-за высокого потребления даунвольтинг практически обязателен, но и для младших решений он действует оздоровительно. При напряжении 943 мВ и частоте ядра 1980 МГц температуры медленно растут до активации вертушек, поэтому я решил не испытывать судьбу и выставил комфортную скорость вращения 1400 об/мин.

Новинка остается все еще тихой, шум достигает лишь 34.3 дБА, температура видеоядра не поднимается выше 56°C, а мосфеты греются до 60°C.

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Разгон MSI GeForce RTX 3060 Ti Gaming X Trio

Видеокарта MSI ограничена невысоким показателем Power Limit, не позволяющим раскрыть весь потенциал новинки, однако и в таких условиях удается достичь отличных результатов.

Наш экземпляр отлично разгоняется до 2130 МГц по ядру и 2125 МГц по памяти, но не может долго удерживать такие высоты из-за нехватки пресловутого PL. Пришлось откатываться до 2070-2100 МГц и 2113 МГц.

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Прирост производительности составляет 9-10% и практически приближается к старшей версии MSI GeForce RTX 3070 Gaming X Trio, которую я добавил к сравнению.

3DMark Fire Strike

Graphics Score
Больше – лучше

3DMark Time Spy Extreme

Graphics Score
Больше – лучше

Энергопотребление

График потребляемого электричества всего стенда в зависимости от частот видеокарт и рабочего напряжения GPU.

Энергопотребление системы, Вт

На выходе блока питания
Простой | 3DMark Fire Strike Extreme

Энергопотребление в 2D замерялось при бездействии системы (на рабочем столе). Тестирование в 3DMark Fire Strike Extreme проводилось в режиме «Тест устойчивости», 20 прогонов.

Что касается игровой производительности GeForce RTX 3060 Ti, то она уже была рассмотрена нами в соответствующем обзоре. И вряд ли небольшое различие в частотных характеристиках способно значительно повлиять на итоговые результаты.

Заключение

Видеокарта MSI GeForce RTX 3060 Ti Gaming X Trio – это результат смелого решения производителя оснастить менее горячую модель топовой системой охлаждения для достижения максимального результата. Благодаря кулеру TRI Frozr 2 новинка раскрывает потенциал GPU GA104 при минимальном уровне шума с высоким бустом в играх.

Ясно, что расширение лимита потребления позволит приблизиться к старшей модели, а ручной оверклокинг – закрепить успех. Отсюда вытекают и замечания. В первую очередь отметим скромный, если рассчитывать на разгон, показатель Power Limit Max и спорное охлаждение основной линии мосфетов, оснащенных крохотным радиатором с затрудненным доступом свежего воздуха.

В итоге перед нами отличная для своего класса видеокарта, которая может претендовать на звание превосходной, если производитель выпустит микропрограммное обеспечение с повышенными лимитами мощности. Это не только станет подарком для энтузиастов, но и позволит раскрыть весь потенциал MSI GeForce RTX 3060 Ti Gaming X Trio.

Александр Андерсон


Выражаем благодарность:

  • Компании MSI за предоставленную на тестирование видеокарту MSI GeForce RTX 3060 Ti Gaming X Trio.

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