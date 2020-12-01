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Вступление

Новые поколения видеокарт с большим скрипом добираются до полок реальных магазинов, а цены пока далеки от тех привлекательных, что рекомендованы производителями. Однако график анонсов расписан заранее, и линейка NVIDIA GeForce 3000 продолжает расширяться вниз.

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Мы уже протестировали GeForce RTX 3090, RTX 3080 и RTX 3070. Это отличные видеокарты, предлагающие прежде недосягаемую производительность. Однако и сто́ят они соответственно: рекомендованная цена даже младшей RTX 3070 – пятьсот долларов. В российских же реалиях на 1 декабря 2020 это было 55 тысяч рублей и более. Большинство энтузиастов ПК ждут более доступных предложений.

И таким всегда были GeForce с 60-м индексом. В данном случае мы получим сразу GeForce RTX 3060 Ti, что подчеркивает близость продукта к его старшим собратьям. Вот он, эталон производительности в среднем сегменте?

Технические характеристики, технологии и позиционирование

Начнем сразу же с таблицы основных характеристик. Для сравнения, помимо GeForce RTX 3060 Ti, добавим в нее:

GeForce RTX 3070 – как ближайшую старшую модель нового поколения;

GeForce RTX 2060 Super – как модель прошлой линейки, на смену которой и приходит 3060 Ti.

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Характеристики \ Модель GeForce RTX 3060 Ti GeForce RTX 3070 GeForce RTX 2060 Super GPU GA104 GA104 TU106 Транзисторов, млрд 17.4 17.4 10.8 Ядра CUDA 4864 5888 2176 Ядра RT 38 46 34 Объем памяти, Гбайт 8 8 8 TDP, Ватт 200 220 175 Рекомендованная цена, $ 399 499 399

Перед нами тот же GPU и те же 8 Гбайт видеопамяти GDDR6 с 256-битной шиной – это приятно. Также не может не радовать рекомендованная цена в $399. Во столько же на момент своего выхода оценивалась GeForce RTX 2060 Super.

По количеству блоков новинка урезана относительно GeForce RTX 3070 вроде бы не слишком существенно. Ядер CUDA тут более чем вдвое больше, чем у GeForce RTX 2060 Super, а количество ядер RT с прошлым поколением и вовсе сравнивать нельзя, поскольку в новом они более эффективны.

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В итоге суммарная теоретическая производительность в трассировке лучей у GeForce RTX 3060 Ti почти вдвое больше, чем у GeForce RTX 2060 Super.

А для реальных игр чипмейкер приводит примерное соотношение в нескольких приложениях производительности GeForce RTX 3060 Ti, RTX 2060 Super, да еще и RTX 2080 Super:

Я далеко не сразу получил доступ к необходимой для обзора документации, поэтому изначально планировал сравнивать GeForce RTX 3060 Ti с GeForce RTX 2070 Super. И уже провел большинство тестов последней, когда внезапно выяснилось, что ориентироваться нужно на GeForce RTX 2080 Super, после чего пришлось срочно сначала искать, а затем и тестировать эту видеокарту. К счастью, основные тесты удалось провести, и мы сможем на практике проверить амбициозное позиционирование GeForce RTX 3060 Ti как чуть более быстрой видеокарты, чем RTX 2080 Super.

Подумать только, еще весной этого года, тестируя новые поколения процессоров и столкнувшись с отсутствием в лаборатории GeForce RTX 2080 Ti, мы спокойно взяли для тестового стенда GeForce RTX 2080 Super как «достаточно близкое по производительности решение». А сейчас у нас модель среднего сегмента (пусть и Ti) заявляется быстрее. И еще больше этот отрыв должен быть в профессиональных приложениях:

Так что дорога для рабочих применений ей тоже открыта. Экономным дизайнерам и прочим профессионалам, кому нужна производительная видеокарта – на заметку. Разумеется, поддерживаются тут и все возможности платформы NVIDIA Studio.

Прекрасно работает NVIDIA Broadcast – приложение для стриминга с массой возможностей работы с видео в реальном времени. Все эффекты реализуются при помощи нейросетей, работающих на тензорных ядрах видеокарт GeForce RTX. Так что это уникальная функциональность именно старшей линейки NVIDIA.

Вырезание и замена фона за стримером в реальном времени без использования зеленого экрана действительно впечатляет.

На этом производитель не останавливается и постоянно находится в поисках того, как можно улучшить комплексный опыт потребителей своих продуктов. Одной из наиболее перспективных на этом поле является технология NVIDIA Reflex. Она призвана улучшить отзывчивость в играх. То есть уменьшить задержку между действиями игрока и отображением на экране.

В первую очередь это оценят профессиональные спортсмены, поэтому именно на играх, по которым проходят киберспортивные соревнования, пока и сконцентрировано внимание. И результаты тестов уже впечатляют.

Ждем, когда дойдет дело до обычных игр и рядовых мониторов, а не 240- и 360-герцовых дорогущих монстров.

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Как уже вовсю появляются в играх RT-эффекты и поддержка технологии DLSS. В этом «зимнем сезоне» все основные блокбастеры вроде Cyberpunk 2077, Watch Dogs: Legion и Call of Duty Black Ops: Cold War получат поддержку RTX и DLSS. И очень приятно видеть, что даже видеокарты среднего уровня способны обеспечивать достаточную производительность с их применением.

Впрочем, нынче средний уровень становится не столь доступен. Ложкой дегтя, как и в случае со всеми последними привлекательными новинками на рынке ПК, становятся доступность и цены. Вас не должны обнадеживать 399 долларов, «рекомендованные» для американского рынка. Уже в Западной Европе они сразу же превращаются в столько же, но уже евро. А у нас рекомендованная цена вырастает и вовсе до 39 990 рублей. И будет еще хорошо, если в обозримом будущем за подобные деньги GeForce RTX 3060 Ti можно будет найти.

Вот теперь, когда в вопросах функциональности и позиционирования расставлены все точки над «i», можно трезвым взглядом посмотреть на саму видеокарту.

Упаковка и комплект поставки NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

Эталонная NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti (эти видеокарты также иногда называются Founders Edition) поставляется в точно такой же коробке, как и у двух ее старших сестер с индексами 3070 и 3080. Отличается, понятно, лишь маркировка в необходимых местах.

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Дизайн лаконичный, защищена новинка надежно, и даже к отсутствию ручки не придерешься: все-таки упаковка не такая большая.

Внутри первым делом настигает стойкое дежавю: видеокарта очень похожа на GeForce RTX 3070. Но на деле между ними можно обнаружить несколько отличий – об этом чуть позже.

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Зато по комплектации и упаковке комплекта поставки – никакой разницы.

В отдельной черной коробочке под видеокартой прячется, помимо краткой инструкции, уже знакомый нам переходник питания на новый 12-контактный разъем. Да, видимо, NVIDIA решила перевести на него все новое поколение, включая и видеокарты среднего сегмента. Интересно, как будут в этом плане обстоять дела с бюджетными продуктами, которые наверняка вскоре последуют.

Поскольку, тут все полностью аналогично, быстренько взглянем на видеокарту, и можно переходить к тестам.

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Дизайн и конструкция NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

Перед нами фактически копия GeForce RTX 3070: те же габариты, та же конструкция и тот же дизайн. Модель около 24 см в длину, толщиной ровно в два слота и по высоте полностью стандартна для карты расширения.

Однако и отличия по сравнению со старшей версией все же есть. Так, серебристая рамка на кожухе системы охлаждения тут стала еще светлее, теперь она цвета шлифованного алюминия. И, на удивление, это именно он и есть.

Если в случае с GeForce RTX 3070 я сомневался, уж не из пластика ли тамошняя рамка, то тут определенно можно сказать, что перед нами металл. А значит, видимо, металлическая рамка все-таки у GeForce RTX 3070.

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В остальном перед нами практически та же видеокарта. Упрощенный кулер с вентиляторами с одной стороны тут не вызывает никаких вопросов: все-таки перед нами продукт среднего сегмента.

Как и в GeForce RTX 3070, X-образная рамка уступила место одной диагональной полосе. Все ребра радиатора ориентированы в одну сторону, кроме небольшой секции со стороны монтажной планки. А надпись GeForce RTX наверху кожуха просто нанесена краской и не снабжена подсветкой (впрочем, кого-то это даже порадует).

А в целом стиль дизайна тот же, что и у старших моделей. Мне он очень нравится – это самые солидные видеокарты на рынке, которые не стыдно установить хоть в мощный игровой ПК, хоть в серьезную рабочую станцию.

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Хотя второй вентилятор установлен и не с обратной стороны, как у моделей с индексами 3080 и 3090, он все равно продувает видеокарту насквозь. Плата здесь такая же короткая, как и у GeForce RTX 3070. Производитель приводит ее фотографию, зачем-то замазывая маркировку микросхем, которая и так всем известна:

Если сравнить с GeForce RTX 3070, то RTX 3060 Ti потеряла одну фазу питания GPU: их осталось семь. А в остальном платы выглядят полностью идентичными.

Система охлаждения просто та же: с тремя тепловыми трубками и двумя вентиляторами, обдувающими концептуально ориентированный массив ребер, разделенный на две части.

Схема воздушных потоков в корпусе здесь предполагается та же, что и для остальных моделей RTX 3000-й серии: первый вентилятор выдувает нагретый воздух напрямую за пределы корпуса ПК через перфорированную монтажную планку; а второй направляет свою часть вверх – в сторону зоны CPU.

И снова остается лишь констатировать, что в случае с референсными версиями NVIDIA Ampere лучше озаботиться об жидкостном охлаждении процессора.

Дизайн отличный, к эффективности охлаждения не было особых вопросов даже в случае с GeForce RTX 3070. Здесь же тепловой пакет еще на 20 Вт меньше, так что проблем не должно быть никаких.

Ну а дизайн, как и у всех видеокарт NVIDIA Ampere – выше всяких похвал. И особенно приятно, что даже для самой младшей из них производитель не изменил этому фирменному стилю и сохранил все детали на необходимом уровне качества.

Впрочем, тот же дизайн влечет и те же компромиссы. Я не перестану повторять, что расположение разъема питания у всего семейства эталонных GeForce RTX 3000 неудачное.

Да, новый разъем компактный, но это не повод размещать его на самом видном месте – в середине внешнего торца видеокарты. Тем более что в большинстве случаев он будет использоваться с массивным штатным переходником.

Зато со стороны монтажной планки все, можно сказать, идеально: четыре порта вывода в рядок (стандартные по нынешним временам три Display Port и один HDMI) и большая решетка для выхода нагретого воздуха над ними.

Причем, напомню, как раз в этой части ребра радиатора ориентированы так, что эта часть нагретого воздуха действительно выдувается через данную решетку.

На этом все, можно собирать систему и приступать к тестам.

Тестовый стенд

Видеокарты тестировались в составе следующей системы:

Центральный процессор: Intel Core i9-10900K (разгон по схеме 54-54-53-53-52-52-51-51-50-50);

Система охлаждения CPU: Arctic Liquid Freezer II 280 с термоинтерфейсом Gelid GC-Extreme;

Материнская плата: ASUS Maximus XII Apex Wi-Fi (Intel Z490);

Оперативная память: G.Skill Trident Z Royal DDR4-3600 32 Гбайт (8 x 2) @ 4000 МГц;

Накопитель: AMD R5 960 Гбайт;

Блок питания: SeaSonic Prime TX-1000, 1000 Ватт;

Операционная система: Microsoft Windows 10 Pro 64 bit (ver.2004);

Драйвер NVIDIA: 457.40.

Участники тестирования:

NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti Reference;

NVIDIA GeForce RTX 3070 Reference;

NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Reference;

К счастью, мне с переходником питания теперь мучиться не приходится, поскольку SeaSonic предоставили нам на тесты фирменный кабель для своих модульных блоков питания – уже полностью готовый для видеокарт поколения NVIDIA Ampere.

Тут нужно сразу ответить на все вопросы по поводу отсутствия в тестах видеокарт AMD. Дело в том, что тестировать Radeon 5700 XT, сравнивая с видеокартой, для которой заявляется бо́льшая производительность, чем у GeForce RTX 2080 Super – было бы не слишком уместно. А новинки 6000-й серии производитель нам на тесты не предоставил.

И мы были бы рады даже взять их в магазине, но и в рознице их пока днем с огнем не сыщешь. Так что данные видеокарты просто банально неоткуда было взять, и тестировать GeForce RTX 3060 Ti придется без них.

Энергопотребление, охлаждение, шум и разгон

Как видно на фото работающей системы, GeForce RTX 3060 Ti эталонного дизайна также умеет останавливать вентиляторы в простое. Впрочем, добиться этого не так просто.

Если стартуют вертушки при превышении температурой видеопроцессора отметки в 50 градусов, то останавливаться не собираются и при снижении ее ниже 40. По-видимому, в алгоритме учитываются еще какие-то показатели, потому что у меня вентиляторы останавливались при разных значениях температуры GPU.

При этом обычно температура в простое не превышает 35 градусов (при 23–24°C комнатных, которые я всегда поддерживаю во время своих тестов). А энергопотребление современной мощной игровой системы в таком режиме традиционно составляет 50–60 Вт. Энергопотребление, напомню, я также измеряю для всей системы – сколько блок питания забирает из розетки. Учитывая, что в тестируемых конфигурациях отличается лишь видеокарта, то разница между этими показателями и является разницей в энергопотреблении видеокарт.

Тестирование системы охлаждения проводится в MSI Kombustor (аналог Furmark). С его запуска тесты и начнем:

В штатном режиме после длительного прогрева максимальная температура GPU составляет 70 градусов. При этом вентиляторы видеокарты раскручиваются всего до 1500 RPM. Результаты достойные, а проанализируем все данные совсем скоро – когда совместим их для разных видеокарт на графиках. Пока же примемся за самое интересное – разгон GeForce RTX 3060 Ti.

Повысив лимиты, можно получить стабильность в Kombustor на реальных частотах GPU, близких к 2000 МГц. Однако стабильная работа в приложениях типа Furmark не обозначает стабильности во всех играх. К счастью, мне приходится прогонять множество тестов и по несколько раз (одно тестирование одной видеокарты в одном режиме работы занимает обычно около пяти часов), поэтому достаточно быстро удается выявить действительно стабильные частоты.

По моему опыту для GeForce последних поколений это обычно минус 20–40 МГц по GPU и минус 100–300 МГц по памяти от первоначальных значений, найденных в Kombustor. И после завершения всех тестов, когда уже точно найден максимальный полностью стабильный режим, проводится финальное тестирование системы охлаждения видеокарты при нагреве в режиме разгона.

В случае с референсной GeForce RTX 3060 Ti режим и результаты получились такими:

+110 МГц по GPU и +1500 по памяти – это достойный результат. Как и реальные 1995–2010 МГц в Kombustor (против 1875–1890 МГц в штатном режиме; против вообще заявленных 1665 МГц Boost Clock). При этом температура поднялась до умеренных 74 градусов, а вентиляторы раскрутились всего до 1800 об/мин.

Про режимы работы и разгон остальных видеокарт рассказывать лишний раз не буду. Разгон референсной GeForce RTX 3070 подробно описан в последнем моем обзоре. Ну а эталонную GeForce RTX 2080 Super мы тщательно изучили еще в прошлом году.

Лучше сравним основные потребительские качества всех участвующих в тесте видеокарт на графиках.

Температура GPU, Kombustor



Графический процессор, °C

Меньше – лучше



Уровень шума измерялся для всей работающей системы с расстояния в один метр от плоскости видеокарты. Фоновый уровень шума в помещении составляет 30 дБ. Значения до 35 можно назвать очень тихими, для 40 – тихими, в типичной игровой системе такая видеокарта под нагрузкой не будет выделяться своим шумом.

Уровень шума с расстояния в 1 м, Kombustor



Тестовая система с видеокартой, дБ

Меньше – лучше



Напомню, что измеряется энергопотребление всей конфигурации, сколько ее блок питания потребляет от розетки.

Энергопотребление, Kombustor



Тестовая система с видеокартой, Вт

Меньше – лучше



Что ж, энергопотребление GeForce RTX 3060 Ti очень умеренное. Система с данной видеокартой под нагрузкой требует на 20–30 Ватт меньше, чем в случае с GeForce RTX 3070 – что полностью подтверждает разницу в заявленных уровнях TDP моделей. И главное, что ПК получается на 60–70 Вт экономичнее, чем с использованием GeForce RTX 2080 Super. При заявленном, напомню, преимуществе новинки в производительности. Отличный результат!

Не могло это не сказаться и на уровне шума. Энергопотребление меньше, система охлаждения качественная – вот и самые низкие показатели из всех тестируемых видеокарт. Что в штатном режиме, что в разгоне в реальной игровой системе внутри корпуса системного блока видеокарта совершенно не будет выделяться шумом под нагрузкой.

Пока все идет отлично. Но какую же реальную производительность демонстрирует новинка?

Тестирование производительности

Сначала единым блоком приведем графики во всех тестах производительности с описанием режимов, в котором получены результаты. А затем по итогам таблицы с соотношениями производительности в сравнении с соперниками сделаем выводы об игровой производительности GeForce RTX 3060. Мне кажется, так получится наглядно и информативно (и мне меньше писать текста, который все равно никто не читает).

Все тесты с каждой видеокартой в каждом режиме запускались минимум 3–5 раз. В зачет шли наиболее типичные значения, близкие к средним – то, что можно получить на обычной игровой системе без какого-либо напряжения. В первых четырех синтетических тестах на графиках – очки, в остальных – средний FPS.

Все игры тестировались на максимальных настройках. Где были доступны RT и DLSS, они активировались (конкретный режим везде указан в описании под названием игры).

Итак, графики.

3DMark Time Spy Extreme



Graphics Score

Больше – лучше



3DMark Port Royal



Graphics Score

Больше – лучше



Neon Noir Ray Tracing Benchmark



Встроенный тест, RT Ultra, очки

4K | 1440p, больше – лучше



World of Tanks encore RT



Встроенный тест, RT Ultra, баллы

4K | 1440p, больше – лучше



Metro Exodus



Встроенный бенчмарк, RTX

4K | 1440p, больше – лучше



Control (начало игры, забег по офису FBC)



DX12, Max, RTX, DLSS

4K | 1440p, больше – лучше



Death Stranding (начало игры, прогулка по горе)



Very High, DLSS Performance

4K | 1440p, больше – лучше



Wolfenstein Youngblood (Riverside Benchmark)



Mein Leben!, RTX, DLSS UberPerformance

4K | 1440p, больше – лучше



Wolfenstein Youngblood (Lab X Benchmark)



Mein Leben!, RTX, DLSS UberPerformance

4K | 1440p, больше – лучше



Shadow of the Tomb Raider



Max, RTX, DLSS

4K | 1440p, больше – лучше



Tom Clancy’s The Division 2



DX12, Max

4K | 1440p, больше – лучше



Assassins Creed Odyssey



Ultra High

4K | 1440p, больше – лучше



F1 2020



Ultra High

4K | 1440p, больше – лучше



Far Cry New Dawn



Max Quality

4K | 1440p, больше – лучше



Horizon Zero Dawn



Ultimate Quality

4K | 1440p, больше – лучше



Gears 5



Ultra

4K | 1440p, больше – лучше



Для удобства анализа сведем соотношения производительности в таблицы. Здесь везде «подобное сравнивается с подобным»: преимущество или отставание GeForce RTX 3060 Ti в каждой ячейке приводится для соответствующего режима видеокарты: если сравнивается производительность со штатным режимом другой видеокарты, то значит и показатели RTX 3060 Ti за основу берутся в штатном режиме. Если в разгоне, то обе видеокарты сравниваются после оверклокинга.

Сделаем это отдельно по разрешениям, начнем с 2560 x 1440.

Тест \ Преимущество или отставание GeForce RTX 3060 Ti GeForce RTX 3070 Stock GeForce RTX 3070 OC GeForce RTX 2080 Super Stock GeForce RTX 2080 Super OC 3DMark Port Royal -14% -15% 4% 5% Neon Noir -11% -7% 6% 10% World of Tanks enCore RT -11% -12% 2% 5% Metro Exodus -13% -13% -5% -6% Control -6% -8% 9% 6% Death Stranding -11% -10% 1% 1% Wolfenstein Youngblood, Riverside -6% -7% 8% 8% Wolfenstein Youngblood, Lab X -8% -10% 1% 2% Shadow of the Tomb Raider -9% -10% 2% 4% The Division 2 -13% -13% -3% -3% Assassins Creed Odyssey -8% -6% -3% -1% F1 2020 -11% -11% -6% -5% Far Cry New Dawn -6% -6% 2% 1% Horizon Zero Dawn -9% -10% 7% 8% Gears 5 5% 3% 0% 0% Среднее -9% -9% 2% 2%

Да, по вашим многочисленным просьбам более низкое, чем 4K, разрешение вернулось в мои тесты видеокарт (с процессорами все понятно, они и так тестируются только в 1080p, чтобы максимально выявить процессорозависимость).

И перед нами действительно видеокарта, чуть более производительная, чем почти флагман прошлого поколения GeForce RTX 2080 Super. Среднее преимущество RTX 3060 Ti – всего два процента (а в зависимости от теста оно плавает от –5 до +10), но оно есть. И еще более интересно, что новинка в среднем менее чем на 10% отстает от более старшей модели. Быть может, дело как раз в низком разрешении, и в 4K разница в производительности видеокарт будет больше заметна?

Тест \ Преимущество или отставание GeForce RTX 3060 Ti GeForce RTX 3070 Stock GeForce RTX 3070 OC GeForce RTX 2080 Super Stock GeForce RTX 2080 Super OC 3DMark Time Spy Extreme -12% -14% 9% 9% Neon Noir -13% -13% 2% 3% World of Tanks enCore RT -13% -13% 0% 1% Metro Exodus -14% -14% -4% -4% Control -8% -10% 5% 7% Death Stranding -11% -13% -1% -2% Wolfenstein Youngblood, Riverside -11% -15% 9% 9% Wolfenstein Youngblood, Lab X -9% -10% 4% 5% Shadow of the Tomb Raider -21% -21% -13% -12% The Division 2 -15% -14% -2% -2% Assassins Creed Odyssey -8% -9% 4% 2% F1 2020 -12% -12% 0% -1% Far Cry New Dawn -11% -10% 3% 3% Horizon Zero Dawn -12% -11% 9% 8% Gears 5 4% 7% 0% 0% Среднее -11% -11% 2% 2%

И в целом да, с ростом разрешения отставание новинки от GeForce RTX 3070 чуть увеличивается. Но все равно не настолько, чтобы можно было говорить о какой-то существенной потере играбельности. А в сравнении с RTX 2080 Super все обстоит в точности так же: те же стойкие два процента среднего преимущества что в штатном режиме, что в разгоне.

Учитывая, что видеокарта вышла тихой, компактной, с существенно меньшим энергопотреблением, а главное – заметно меньшей ценой, то производителя снова остается лишь поздравить с успехом.

Заключение

Выводы простые и будут очень короткими: хоть за 399 долларов, хоть за 40 тысяч рублей перед нами отличная видеокарта. Чуть быстрее GeForce RTX 2080 Super, всего примерно на 10% медленнее GeForce RTX 3070, компактная, тихая, экономичная.

Даже в рамках в целом прекрасного семейства моделей NVIDIA Ampere перед нами один из лучших продуктов. А конкретно референс-дизайн GeForce RTX 3060 Ti снова иначе как великолепным не назовешь. С поправкой на более доступный сегмент, конечно. Но зато у GeForce RTX 3060 Ti из-за этого действительно есть все шансы стать массовой.

Производителю нужно лишь сконцентрироваться на широкой доступности своих новых видеокарт в магазинах. Тогда и цены быстрее приблизятся к рекомендованным. Так что этого и остается ему пожелать.

Евгений Яковлев

Выражаем благодарность:

Компании NVIDIA за предоставленные на тестирование видеокарты.