Оглавление

Вступление

Новый чипсет AMD B550 для платформы AMD AM4 получился неоднозначным. Точнее к нему как раз меньше всего вопросов потому, что никаких особых новшеств по сравнению с AMD B450 он не принес, если не считать того, что линии PCI-e для внутренней периферии стали третьего поколения. Что касается линий PCI-e Gen4, то их предоставляет сам процессор и здесь нужна соответствующая разводка на плате, чтобы реализовать эту функцию. По сути это и предлагают модели с чипсетом B550, но только стоимость устройств стала ощутимо дороже и не все готовы переплачивать.

реклама

Еще одна неприятная ситуация связана с поддержкой процессоров. Пока поддерживаются только настольные процессоры AMD Ryzen 3000 серии на архитектуре Zen2. Zen и Zen+ остаются в стороне вместе со всеми APU, которые есть сейчас на рынке. Скорее всего будет поддержка только APU AMD Ryzen 4000 серии, о чем тихонечко намекают списки поддерживаемых моделей процессоров.

Однако, все это не так важно по сравнению с возросшей стоимостью. Есть шанс, что позже цены немного снизятся до приемлемых, но пока некоторые модели плат стоят даже дороже устройств на чипсете AMD X570. Однако, все не так просто. Здесь можно понять производителей. Вот к примеру материнская плата ASUS ROG Strix B450-F Gaming стоит около 10000 рублей, а модель ASUS ROG Strix X570-F Gaming – около 20000 рублей. Логично предположить, что стоимость модели ASUS ROG Strix B550-F Gaming будет приблизительно посередине. Так и получается на практике. Поэтому здесь важно понимать то, что чипсет AMD B550 пришел не на замену B450, а для того, чтобы заполнить нишу между X570 и B450. С этой точки зрения устройства на базе AMD B550 смотрятся даже выгодно потому, что предлагают основную часть функционала X570 за меньшую стоимость.

Сегодня мы рассмотрим материнскую плату ASUS ROG Strix B550-F Gaming (Wi-Fi) и попытаемся понять к какой из моделей на каком чипсете она ближе по функциональности.

Конкретно у этой модификации она еще больше за счет использования беспроводного модуля последнего поколения. Посмотрим, какие еще интересные особенности и технические решения у этого устройства.

анонсы и реклама Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Новейшая RTX 4000 - 75тр <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде Супердешевая 1660 - смотри цену сидя Ryzen 9 3900XT в Регарде - смотри цену!!

Упаковка и комплектация

Коробка стандартная для материнских плат серии ASUS ROG Strix. Это одна из флагманских линеек компании, которую она любит, пестует и развивает. Ей уделяется большое внимание и самые сбалансированные продукты для геймеров выпускаются именно под брендом Strix. Упаковка крупная, выполнена из плотного картона. Оформление привычное.

Спереди мы видим черный фон, где на заднем плане есть какие-то абстрактные узоры и крупный светящийся логотип серии ROG. Он же, но уже красного цвета, четкий и красивый находится в левом верхнем углу вместе с надписью Republic of Gamers. Правую часть занимает большое изображение материнской платы. Ракурс не самый удачный. Лучше б был показан другой край, где разъемы задней панели, а стилистика устройства и так понятна. Слева по середине указано полное наименование модели ROG Strix B550-F Gaming (Wi-Fi). В левом нижнем углу находится логотип компании, а по нижнему краю множество разных значков. Производитель мелким шрифтом, но честно сообщает, что плата НЕ совместима с процессорами AMD Ryzen 3 3200G и AMD Ryzen 5 3400G.

Посмотрим на другую сторону.

реклама

В самом верху мы снова видим надпись большими буквами ASUS ROG Strix B550-F Gaming (Wi-Fi). Слева находится значок ASUS ROG. Ниже находятся две фотографии устройства. Одна прямо сверху, а другая под углом так, чтобы было видно разъемы задней панели. Слева и справа находятся таблицы, которые составляют подробную спецификацию устройства. Ниже можно заметить четыре вставки с описанием ключевых особенностей устройства. Две из них сообщают о сетевых контроллерах Intel. Вот она настоящая платформа AMD.

Посмотрим, что скрывается внутри.

Здесь используется интересный картонный лоток, который загибается и образует конверт. Внутри находится материнская плата, которая дополнительно упакована в антистатический пакет. В верхнем отсеке лежит антенна беспроводного модуля потому, что она достаточно толстая.

После того, как лоток вынут, можно обнаружить оставшийся комплект поставки, который находится на дне упаковки.

Информационные компоненты представлены следующим набором.

Руководство пользователя;

Благодарственная карта;

Комплект наклеек;

DVD-диск с драйверами и программным обеспечением;

Диск – это анахронизм, но по инерции производители продолжают его класть. В моделях такого уровня можно класть в комплект USB накопитель с драйверами и программным обеспечением. Действительно, на некоторых сборках Windows 10 драйвера сетевого адаптера нет и получается патовая ситуация. Да, можно со смартфона зайти на сайт компании, скачать драйвера и переписать их на компьютер. Это не такая простая процедура, но как вариант. А еще есть вспомогательная утилита ASUS Armoury Crate. Ее можно установить при первом запуске системы, и она будет самостоятельно следить за состоянием драйверов и программного обеспечения. Однако без подключения к сети Интернет она бесполезна.

Что еще есть в комплекте?

Четыре кабеля SATA 6 Гбит/с;

Два комплекта креплений для накопителей M.2;

Два квадратика двустороннего скотча.

Антенна беспроводного модуля.

Кабель для RGB ленты;

Комплект стяжек.

Вроде не густо, а вроде все необходимое есть. Да, просто нет ничего лишнего, все по существу. Заглушка задней панели находится на самой плате, поэтому она не поставляется как аксессуар.

реклама





Дизайн и особенности платы

Перед нами обычная плата формата ATX. Ни с какого края не урезана, не обрезана. Габариты устройства классические и составляют 305 х 244 мм. Разумеется, она похожа и на ASUS ROG Strix B450-F Gaming, и на ASUS ROG Strix X570-F Gaming. Пожалуй, это тот самый случай, когда плата на B450 выглядит не хуже.

Конечно, когда начинаешь вглядываться, то видишь больше линий питания процессора, два коннектора дополнительного питания вместо одного, радиаторы на накопителях M.2 и в целом более массивные радиаторы для лучшего охлаждения. А вот еще одним слотом PCI-e x16 пришлось пожертвовать из-за PCI-e Gen4. Текстолит черный, поверхность матовая, принтов не очень много и все они хорошо сочетаются.

реклама

С обратной стороны элементов практически нет, как и подсветки. Зато есть русскоязычная надпись: вступай в республику.

Питание на материнскую плату подается через основной и дополнительные коннекторы ATX по схеме 24+8+4. Это первый сигнал о том, что здесь питание реализовано лучше и рассчитано на большую нагрузку. Значит плата без проблем должна работать с топовыми процессорами.

Эта материнская плата позиционируется не для разгона, а как универсальное решение среднего уровня для геймеров. Однако, даже с самыми прожорливыми процессорами она должна справится даже с небольшим разгоном. Дабы коннектор питания не стал слабым звеном, здесь используется технология ProCool. Дополнительные коннекторы питания расположены не очень удобно. В собранной системе их подключить будет затруднительно.

реклама

Для модулей памяти типа DDR4 предусмотрено четыре слота черного цвета. Здесь используется комбинация защелок и фиксаторов для каждого слота. Чтобы активировать двухканальный режим нужно установить две планки через слот. Заполнение рекомендуется начинать с правого края.

Производителем заявлена поддержка режимов работы DDR4 2133 / 2400 / 2666 / 2800 (2933 / 3000 / 3200 / 3300 / 3333 / 3400 / 3466 / 3600 / 3733 / 3800 / 4000 / 4200 / 4400 / 4600 (разгон)) МГц со штатным напряжением 1.2 В, которое можно увеличивать. Максимальный допустимый объем составляет 128 Гб достигается путем установки четырех модулей по 32 Гб.

реклама

В подсистеме питания процессора мы видим 14 каналов (12+2) для ядер и SoC. Система питания выглядит неплохо. Здесь используются знакомые транзисторные сборки Vishay SiC639 50A VRPower Integrated Power Stage. Они обеспечивают согласно спецификации в длительной нагрузке 50А.

Еще на каждый из 14 каналов приходится по одной суперферритовой катушке. Конденсаторы твердотельные капсульные распаяны недалеко от процессорного сокета и за транзисторными сборками. Здесь используется ШИМ-контроллер Digi+ VRM EPU ASP1106JGQW. Он обеспечивает шесть фаз. Похожий (ASP1106GGQW) используется на ASUS ROG Strix B450-F Gaming, где 4+2х2 фазы. Похоже, что здесь количество фаз не удвоено, а утроено, иначе не совсем понятно откуда их может быть 12+2.

Транзисторные сборки и катушки индуктивности охлаждаются двумя независимыми радиаторами.

реклама

Чтобы добраться до бокового, нужно сначала снять пластиковый кожух, который закрывает разъемы задней панели. Для этого нужно открутить два самореза с обратной стороны и отсоединить разъем подключения RGB подсветки.

Сверху находятся надписи ROG и ROG Strix, а еще логотип серии ROG, который подсвечивается. Именно для него нужен модуль RGB подсветки, который подключается к плате и синхронизируется с общими эффектами ASUS AURA Sync. Несмотря на одинаковое число каналов сверху и сбоку, радиаторы разные и сверху он немного меньше, однако разница не критична.

реклама

Внешне они выглядят неплохо и оребрение у них хорошее, но тепловой трубки между ними нет.

Оба радиатора изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в черный цвет. В качестве термоинтерфейса везде используются терморезинки разной толщины. Оба радиатора отводят тепло не только от транзисторных сборок/транзисторов, но и от дросселей. Прижим везде очень хороший, что заметно по отпечаткам на резинках. Крепление осуществляется с обратной стороны винтами жестко. Каждый крепятся двумя винтами. Еще два радиатора отводят тепло от SSD накопителей типа M.2.

Я уже видел забавные картины на платах mATX, где разные производители предусмотрели только один. Где-то он находится на том, который обеспечивается процессором, а где-то на том, который чипсетом. Логично использовать два или не использовать совсем.

Оба радиатора также изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в черный цвет. В качестве термоинтерфейса используется терморезинка, которая закрыта защитной пленкой. И последний радиатор находится на чипсете. Снова алюминиевый сплав и черный цвет, но здесь сверху есть небольшие украшения. Мы видим вставку с розовыми кантами и надписями: Republic Of Gamers, The Choice of Champions и Strix.

Крепление осуществляется при помощи двух винтов с обратной стороны жестко. В качестве термоинтерфейса опять используется терморезинка.

Под радиатором находится чипсет AMD B550, который мало чем отличается от AMD B450.

Вместо 6 линий PCI-e Gen2 которые обеспечивал B450 теперь возможны варианты: 6 линий PCI-e Gen3 или 4 линий PCI-e Gen3 + 2 х SATA3. Здесь таких портов шесть, и они очень удобно выводятся вбок.

Рядом с основным коннектором питания ATX находится колодка для подключения двух портов USB 3.2 Gen1. В правом нижнем углу находится разъем для подключения кнопок и индикаторов корпуса, а также спикерфона.

Еще здесь можно увидеть две колодки USB 2.0 и два 4-pin коннектора для вентилятора. Далее находятся контакты для термистора, перемычка для сброса настроек BIOS – ClrCMOS, один разъем для подключения обычной RGB ленты и один для адресной.

Далее следует колодка, для подключения платы Thunderbolt и разъем для подключения передней аудиопанели.

Звуковая подсистема занимает левый угол и край. Здесь находится звуковой кодек Realtek ALC S1220A, который закрыт декоративной крышкой с надписью SupremeFX и несколько электролитических конденсаторов. Операционных усилителя два: Texas Instruments R4580I и OPA1688.

Выше находится контроллер ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT6798D. Практически за разъемами задней панели распаян сетевой контроллер Intel I225-V стандарта 2.5G. Есть поддержка технологии защиты LANGUARD.

На этой плате мы видим пять слотов расширения. Два PCI-e x16 и три PCI-e x1. На некоторых материнских платах компании я видел, что слоты PCI-e x1 лишены одной стенки и поэтому можно устанавливать карты длиннее. Здесь это не предусмотрено.

Первый слот PCI-e x16 обрамляется стальной пластиной. Линии к нему поступают напрямую от процессора, а остальные обеспечиваются чипсетом. Поддержки SLI нет, но зато есть CrossFire. Батарейка находится над вторым слотом PCI-e x16. Слотов для установки накопителей типа M.2 здесь два. Оба поддерживают режим PCI-e x4 и SATA. Верхний получает линии от процессора, а нижний от чипсета.

На задней панели находятся следующие интерфейсы и кнопки.

Два разъема USB 2.0;

Четыре разъема USB 3.2 Gen1;

Два разъема USB 3.2 Gen2 (один Type-C);

Один сетевой разъем RJ-45;

Пять аудиоразъемов типа minijack;

Один оптический выход;

Один видеовыход Display Port;

Один видеовыход HDMI 1.4a;

Два вывода для антенн;

Кнопка BIOS FlashBack.

Беспроводной модуль представлен платой Intel Wi-Fi 6 AX200. Есть все современные порты и интерфейсы, которые могут быть востребованы. Мне не показалось, что чего-то не хватает или каких-то портов. Здесь, на мой взгляд, золотая середина. Индикатора POST кодов нет, но есть четыре маленьких светодиода около основного коннектора питания ATX, которые пытаются его заменить.

Технические характеристики

Поддерживаемые процессоры Настольные процессоры семейства AMD Ryzen 3000-серии без встроенной графики, APU Ryzen 4000 серии (только Zen2). APU AMD Ryzen 3000-серии не поддерживаются. Шина процессор-чипсет PCI-e x4 Gen3 Системная логика AMD B550 Поддерживаемая оперативная память 4 x 288-pin DDR4 DIMM, четырехканальный режим, максимальный объем 128 Гбайт при частоте 2133 / 2400 / 2666 / 2800 / 3000 / 3200 / 3300 / 3333 / 3400 / 3466 ( 3600 / 3733 / 3800 / 4000 / 4200 / 4400 / 4600 (разгон)) МГц Слоты расширения 1 - PCI-e x16 Gen3 (х16);

1 - PCI-e x16 Gen3 (х4);

3 - PCI-e x1 Gen3 Поддержка Multi-GPU CrossFireX Поддержка SATA/RAID 6x SATA 6.0 Гбит/с портов – AMD B550; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;

1x M.2 порт – 1x PCI-e x4 Gen4 или SATA3 (AMD Ryzen 3000);

1x M.2 порт – 1x PCI-e x4 Gen3 или SATA3 (AMD B550); Поддержка M.2 SATA/PCI-e Да/Да Сеть 1x Intel I225-V Аудио Realtek ALC S1220A– 8-канальный HD аудиокодек USB 2.0 2+4x USB 2.0 (AMD B550) USB 3.2 Gen1 2x USB 3.2 Gen1 (AMD Ryzen 3000);

4x USB 3.2 Gen1 (AMD B550) USB 3.2 Gen2 2x USB 3.2 Gen2 (AMD Ryzen 3000) Thunderbolt 3 Нет Системный мониторинг Nuvoton NCT6798D Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V, 4-pin ATX 12V Разъемы и кнопки задней панели 1x HDMI 1.4b;

1x DP;

2x USB 2.0;

4x USB 3.2 Gen1;

1x USB 3.2 Gen2;

1x USB 3.2 Gen2 Type-C;

1x RJ45;

5x 3.5 мм Jack;

1x Optical Audio Out;

1x BIOS FlashBack;

2x Ant. Out Размеры, мм 305 x 244 Форм-фактор ATX.

Возможности BIOS

Оболочка BIOS на платах последнего поколения ASUS везде практически одинакова. Отличия в разных линейках чисто косметические. Другой фон, другая цветовая палитра, другие логотипы.

Здесь соответственно присутствует символика серии ROG. Функции интеллектуального разгона тут нет, но есть пара предустановок. Кроме этого есть возможность включения XMP профиля. Большинство функций настраивается через режим EZ Mode, но основная их часть происходит в привычном меню Advanced.

Самое главное здесь есть список внесенных изменений перед выходом из меню настроек. Компания ASUS одной из первых внедрила эту функцию, и она действительно очень помогает, особенно, когда долго осуществляешь настройки и вносишь сразу несколько изменений или что-то случайно меняешь по ошибке. Еще плата корректно ведет себя при переразгоне, и я ни разу не использовал перемычку ClrCMOS.

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B550-F Gaming (Wi-Fi) проводилось в составе следующей конфигурации:

Процессор: AMD Ryzen 7 3800X (3900 / 4500 МГц база/турбо);

Кулер: Noctua NH-D15;

Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;

Материнская плата: ASUS ROG Strix B550-F Gaming (Wi-Fi), версия BIOS 0603;

Память: 2 x 8Гб DDR4-4133, A-Data XPG Spectrix D80 (Samsung B-die);

Видеокарта: ASUS ROG Strix nVidia RTX 2070 Super 8Gb (1605 / 1800 / 14000 МГц (ядро/boost/память));

Накопитель SSD M.2: Samsung 970 EVO 250 Гб;

Блок питания: AeroCool VX700 (700 Вт).

Тестирование

Сборка системы не вызывает никаких сложностей. Все проходит очень легко и просто. Единственная проблема, которая может возникнуть, и я сам как-то раз столкнулся – отсутствие драйверов в каких-то сборках Windows 10 для сетевого адаптера Intel I225-V. На какой-то плате драйвера постоянно слетали, и проблема исчезла после обновления 2004.

Подсветка скромная. Она распространяется только на логотип на пластиковом кожухе.

Система запустилась, BIOS я сразу же обновил до последней актуальной версии. Теперь, можно посмотреть на все компоненты через утилиты.

Можно заметить, что плата немного завышает напряжение. Мне кажется, что подобным образом алгоритм автоматики перестраховывается. На практике я бы, заметив такое, сразу поставил частоты и напряжение вручную до оптимальных значений.

Процессор я уже немного протестировал и нашел эти оптимальные значения: 4,3 ГГц при 1,27В. Для 4,4 уже нужен солидный рывок и хорошая вода иначе это просто бессмысленно. Для использования 24/7 я бы еще снизил напряжение и частоту.

Но мне надо прогнать несколько тестов и для этого такой временный вариант подойдет. На самом деле на 4,4 не проходит только Prime95, а остальные тесты выполняются стабильно.

Память я решил разогнать пожестче. Понятно, что «танцевать» придется у отметки DDR4-3800МГц, но можно попробовать снизить тайминги. Главное выставить частоту FCLK 1900МГц, и можно спокойно гнать 1:1 до DDR4-3800 МГц. Напряжение пришлось поднять до 1,7 В.

AIDA64 Cache & Memory. Результаты меня совсем не впечатлили. Оно совсем того не стоит чтобы жарить память на 1,7 В.

Тестирование ASUS ROG Strix B550-F Gaming (Wi-Fi) проводилось на открытом стенде при комнатной температуре 27°C в следующих режимах:

ASUS ROG Strix B550-F Gaming (Wi-Fi), AMD Ryzen 7 3800X (3900 / 4500 МГц), память 2666 МГц, тайминги 19-19-19-43-2Т, ASUS ROG Strix nVidia RTX 2070 Super 8Gb;

ASUS ROG Strix B550-F Gaming (Wi-Fi), AMD Ryzen 7 3800X @ 4400 МГц, память 3800 МГц, тайминги 14-14-14-28-1Т, ASUS ROG Strix nVidia RTX 2070 Super 8Gb.

Тесты проводились под операционной системой Windows 10 x64 версия 2004. По новому регламенту тестов производительности при обзоре материнских плат не предусматривается.

Crystal Disk Mark 7.0.0

М.2

Посмотрим теперь на температуру радиаторов.

Температура верхнего радиатора транзисторов

Простой | Нагрузка, °C





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Температура бокового радиатора транзисторов

Простой | Нагрузка, °C





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Температура радиатора чипсета

Простой | Нагрузка, °C





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Все температуры были сделаны в нагрузке после 15 минут использования Prime95.

Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой SupremeFX S1220A (Realtek). Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания никаких серьезных нареканий не вызывает. Звук очень чистый даже на максимальных уровнях громкости. Кроме этого я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты.

16 бит, 44,1 кГц

24 бит, 192 кГц

Заключение

Здесь получается, что функционал ASUS ROG Strix B550-F Gaming (Wi-Fi) ближе к ASUS ROG Strix X570-F Gaming за счет интегрированного в процессор контроллера PCI-e Gen4. Именно поэтому мы получаем один слот PCI-e x16 Gen4 и один слот для накопителя M.2 PCI-e x4 Gen4. Этого будет достаточно для большинства, чтобы перейти на более быстрый интерфейс и абсолютно нет никакого смысла переплачивать за AMD X570 и еще получить головную боль от вентилятора. С другой стороны, где-то глубоко внутри сидит мысль о том, что на B450 мог бы быть какой же функционал потому, что он реализуется силами процессора, а не чипсета.

На данном этапе именно комплекс всех недостатков чипсета (платформы на B550) не позволяет ему раскрыться. Здесь сложно последовательно проводить модернизацию. Придется сразу покупать, процессор, плату и видеокарту. Нельзя будет просто купить бюджетную версию AMD Athlon 3000 и какое-то время поработать на нем, пока не появятся деньги на видеокарту, а потом и процессор AMD Ryzen. Это тоже играет важную роль и многие предпочтут обойтись B450 или наоборот X570, чтобы как раз осуществить такую процедуру. Если PCI-e Gen4 вам вообще не нужен, то тут выбор совсем очевиден.

ASUS ROG Strix B550-F Gaming (Wi-Fi) – это материнская плата среднего уровня, с хорошим функционалом, лишенная проблем чипсета AMD X570, связанных с вентилятором и нагревом. При этом она полностью раскрывает потенциал процессоров AMD Ryzen 3000 серии и не боится старших моделей потому, что подсистема питания здесь хорошая. У платы приятный внешний вид, она ничем не перегружена и оптимальна по своим возможностям. Да, она стоит существенно дороже модели ASUS ROG Strix B450-F Gaming, но именно на столько она лучше по своим характеристикам.

Андрей Понкратов aka wildchaser

Выражаем благодарность: