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Вступление

Нынешнее лето получилось разным, но мне оно не показалось слишком жарким. Другое дело для компьютерных компонентов, которые трудятся, греются и мечтают о свежем прохладном воздухе. Казалось бы, техпроцесс снижается, и даже тот, что не снижается, оптимизируется, но тепловыделение растет и это не удивительно. В гонке вооружений производители наращивают количество ядер и потоков, кристаллы меньше не становятся и аппетит у них не падает, а только увеличивается, поскольку нужно еще задирать вверх частоты, иначе одни только ядра не вывозят.

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Прошли те времена, когда при покупке процессора в комплекте с ним поставлялся кулер, позволяющий перекантоваться первое время и потом взять что-то посолиднее и заодно разогнать CPU. На самом деле такие предложения еще встречаются, но тревожные звоночки уже пошли – с некоторыми моделями ЦП кулеров в комплекте нет. Объясняется это тем, что не любая бюджетная система охлаждения способна вытянуть процессор среднего уровня. Впрочем, я и сам до недавнего времени был убежден, что пришел в магазин, купил Intel Core i5, взял любой кулерок на сдачу и работаешь проблем не зная. До какого-то момента этот алгоритм работал, но сегодня что-то пошло не так.

Изначально планировался тест доступного кулера, чтобы оценить современные возможности и новые технологии в плане охлаждения. Было интересно выяснить, насколько производители стали эффективнее использовать ресурсы при создании моделей охлаждения последнего поколения. Нельзя же до бесконечности шлепать килограммовые радиаторы и ставить турбины на 100500 об/мин, чтобы охладить процессор среднего класса…

Что ж, ближе к делу. У меня был простенький, но не такой дешевый кулер DeepCool Theta 16 PWM, который давно хотелось заменить на что-то более современное, например, AeroCool Air Frost 2. Это тоже бюджетная модель, которая берется не для рекордов, а для простой системы на базе процессора Celeron. Мне на тесты дали несколько материнских плат на чипсете Intel B460, и я решил протестировать кулеры с Intel Core i5-10600K.

На самом деле старый кулер справлялся и с i7-3770К, и даже i7-8700K с ним работал какое-то время. Поэтому пока нет сомнений в том, что эти бюджетные кулеры легко вытянут Intel Core i5 (разумеется, без разгона – просто в штатном режиме). Ситуация обычная, будем проверять.

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Упаковка и комплектация

Коробка компактная, легкая и напоминает, что новинка относится к недорогому сегменту. Снаружи применяется цветная качественная полиграфия, фон преимущественно зеленый. Яркими цветами передается RGB-подсветка, которая присутствует в этом устройстве.

Производитель постарался максимально передать все особенности устройства. Давайте изучим коробу со всех сторон.

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Сверху находится наименование модели, значок RGB и надпись: Be Cool. Be AeroCool. Ещё есть изображение самого кулера сбоку. Снизу коробки нет ничего интересного.

На основной стороне находится крупное изображение устройства. В левом верхнем углу можно увидеть логотип компании, а справа значок RGB. В дополнение указано, что подсветка статичная. В самом низу крупными черными символами обозначено наименование модели. С противоположной стороны размещены четыре вставки с ключевыми особенностями устройства.

На еще одной боковой стороне на нескольких языках, включая русский, указана следующая информация:

Фиксированная светодиодная подсветка RGB;

Конструкция охлаждения обеспечивает более эффективное рассеивание тепла;

Ребра радиатора оптимизированы для лучшей теплоотдачи;

3-контактный разъем.

На другой боковой стороне приводится таблица с характеристиками.

Модель AeroCool Air Frost 2 Базовый материал Алюминиевый блок с технологией HCTT

(Heat Core Touch Technology) Материал оребрения Алюминий Тепловые трубки Медь, 2 х 6 мм Габариты устройства 114 х 92 х 78 мм TDP 110 Вт Совместимые сокеты Intel: LGA 775, LGA 115X, LGA 2011, LGA 2066;

AMD: FM1, FM2, AM2, AM2+,AM3, AM3+, AM4 Габариты вентилятора 90 х 90 х 25 мм Скорость вращения 1800 об/мин Тип коннектора 3 Pin Пусковое напряжение вентилятора 7 В Номинальное напряжение вентилятора 12 В Номинальная сила тока вентилятора 0.46 Аv Потребляемая мощность 5.52 Втv Воздушное давление 1.27 мм водяного столба Воздушный поток 45.6 CFM Уровень шума 25.7 дБ Тип подшипника Гидравлический Время наработки MTBF 60 000 ч

Ниже находится штрих-код с артикулом модели. Похоже, что производитель немного пошутил на счет поддержки процессоров LGA 2011, LGA 2066. Предположим, что это была просто опечатка.

Пора открыть коробку и заглянуть внутрь. Здесь нас ждет сам кулер и комплект поставки.

Вспомогательная монтажная пластиковая рама для платформ Intel;

Четыре втулки для фиксации рамки в монтажных отверстиях материнских плат на платформе Intel;

Четыре фиксатора втулок;

Инструкция по установке;

Термопаста.

Все самое необходимое в комплекте есть. Инструкция очень подробная и доступная.

Устройство и особенности СО

Конструкция AeroCool Air Frost 2 очень простая. Похожих моделей на рынке много, и они достаточно эффективные.

Устройство состоит из двух частей: вентилятора с фиксированной RGB подсветкой и радиатора, который состоит из алюминиевого основания, двух тепловых трубок и нескольких алюминиевых пластин.

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Вентилятор крепится к радиатору при помощи двух стальных скобок. При желании его можно заменить, но есть ли в этом какой-то смысл?

Светодиоды RGB подсветки размещены на печатной плате с двигателем и рассеивают свет через белые матовые лопасти. Выглядит это интересно, несмотря на отсутствие управления и не весь спектр цветов.

С обратной стороны в районе двигателя нет никаких наклеек с характеристиками, но мы знаем, что все они есть в таблице на коробке, и поэтому здесь не нужны.

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После того, как я разобрал систему охлаждения, я сразу положил радиатор на весы.

Радиатор легкий и весит всего 157 г. Во многом это объясняется конструкцией устройства.

В небольшом алюминиевом основании есть два желобка, в них проложены две медных тепловых трубки. Сама поверхность отфрезерована под одну плоскость таким образом, что получается технология прямого контакта тепловых трубок с тепло-распределительной крышкой процессора.

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Далее тепловые трубки, выходя из основания, загибаются и пронизывают массив из 36 пластин, образующих основные ребра, через которые дует вентилятор. Следов пайки нет, они установлены просто в распор.

Сверху к основанию крепится стальное коромысло, которое фиксируется ушками на концах за выступы штатных пластиковых элементов крепления платформ AMD или той самой монтажной рамки для Intel.

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Крепится все просто, но голыми руками установить можно не всегда. Лучше для рычага использовать плоскогубцы.

Тестовый стенд

Тестирование кулера AeroCool Air Frost 2 проводилось со следующими компонентами:

Материнская плата: ASUS Prime B460-Plus, версия BIOS 0605;

Процессор: Intel Core i5-10600K (4100 / 4800 МГц база/турбо);

Кулер: AeroCool Air Frost 2;

Кулер: DeepCool Theta 16 PWM;

Термоинтерфейс: Noctua NT-H2;

Оперативная память: 2 x 8 Гбайт DDR4-4133, A-Data XPG Spectrix D80 (Samsung B-die);

Видеокарта: ASUS TUF Gaming Radeon RX 5700 (1720 / 1750 / 14000 МГц (ядро/boost/память));

Накопитель: SSD M.2: Samsung 970 EVO 250 Гб;

Блок питания: Seasonic (1000 Вт).

Тестирование

Система охлаждения AeroCool устанавливается очень просто, нет смысла описывать эту процедуру подробнее. Сначала монтируется пластиковая рамка из комплекта, а потом уже за выступы крепится сам кулер. После его демонтажа я проверил отпечаток, и он достаточно ровный.

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Для начала было решено протестировать DeepCool Theta 16 PWM и уже потом сравнить его результаты с полученными на новеньком AeroCool Air Frost 2. Я не стал ничего разгонять. Система работала в штатном режиме, и даже материнская плата не завышала напряжение.

Запускаю Prime95 и сразу же фиаско с Theta 16 PWM: 100? и троттлинг.

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Кулер DeepCool слышно даже в режиме простоя, поскольку процессор периодически повышает частоту и в этот момент вентилятор автоматически начинает раскручиваться. В таком случае я бы предпочел отказаться от ШИМ-управления. Ну а дальше он был демонтирован, а на его место установлен AeroCool Air Frost 2.

Результат схож. Поскольку я разбирал и собирал все быстро, то процессор и околосокетное пространство просто не успели как следует остыть и график получился чуть круче. В целом же ясно, что бюджетные системы охлаждения не подходят для экстремальных тестов процессора Intel Core i5-10600K.

DeepCool Theta 16 PWM:

AeroCool Air Frost 2:

Я подумал: ладно, Prime95 никто реально не будет использовать на такой системе, а как насчет обычного Cinebench R15?

Получилось ненамного лучше. Кстати, судя по тепловизору, сам радиатор и тепловые трубки греются не очень сильно, зато основание разогревается прилично.

И еще один лайфхак для материнской платы ASUS Prime B460-Plus. Чтобы вентилятор СО не работал постоянно на 1800 об/мин, нужно подключить его не к CPU_FAN, а к SYS_FAN. Дело в том, что на канале CPU_FAN есть только ШИМ-управление, а на SYS_FAN еще и DC.

Результаты тестов

Для разогрева процессора использовалась утилита Prime95 Small FFT. В тестировании принимали участие следующие системы:

DeepCool Theta 16 PWM;.

AeroCool Air Frost 2.

Уровень шума

Уровень шума, дБ



30 см

Простой | Нагрузка

Меньше – лучше





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100 см

Простой | Нагрузка

Меньше – лучше





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Температура

Температура CPU



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше





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Температура транзисторов



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше





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Скорость вращения крыльчатки

Обороты вентилятора, об/мин



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше





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Заключение

Вот и расплата за мою самонадеянность и невнимательность: не любой кулер можно использовать с процессором Intel Core i5. Все дело в том, что у i5-10600K уровень TDP заявлен, как у старших моделей – 125 Вт. Значит, кулер нужно подбирать с учетом этого. Я же поступил как обыватель и не посмотрел, что согласно спецификации DeepCool Theta 16 PWM способен отвести 95 Вт, а AeroCool Air Frost 2 – 110 Вт. А на самом деле нужен еще и запас по мощности теплоотвода для нормальной работы функции TurboBoost.

Что касается героя обзора, то он абсолютно не виноват в этой ситуации, ведь производитель честно указал максимальную рассеиваемую мощность. AeroCool Air Frost 2 обеспечил лучшие показатели работы в простое и меньший уровень шума по сравнению с DeepCool Theta 16 PWM, а еще он в 1.6 раза легче. В обоих устройствах используется медь с алюминием, и теперь точно видно, какая конструкция эффективнее. Это доказывает модель AeroCool Air Frost 4, которая способна отвести до 125 Вт тепла, и мне нужно было выбрать именно ее.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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