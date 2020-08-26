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Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: август 2020

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В данном материале будет изучено влияние частоты оперативной памяти DDR4 на производительность процессора Intel Core i7-8700K.

Тестирование оперативной памяти проводилось в следующих режимах:

  • DDR4-2666 МГц (CL17);
  • DDR4-2933 МГц (CL17);
  • DDR4-3200 МГц (CL17);
  • DDR4-3600 МГц (CL17);
  • DDR4-3866 МГц (CL17);
  • DDR4-4133 МГц (CL17).

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Важным нюансом при проведении тестов было то, что частоты оперативной памяти задавались с одинаковыми таймингами 17-18-18-38-2N. Да, это не лучшим образом влияло на производительность низкочастотной DDR4, но целью материала было выявить влияние именно частоты, а не таймингов на производительность всей платформы.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Результаты тестов: сравнение производительности

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Anno 1800

Настройки графики:
  • Версия 1.0 Update 8.1.
  • DirectX 12
    • Сглаживание - 4X.
    • Качество шейдеров - высокое.
    • Качество теней - максимально высокое.
    • Качество пост-обработки - высокое.
    • Дальность прорисовки - максимальная.
    • Положение солнца - закрепленное.
    • Качество текстур - высокое.
    • Качество освещения - очень высокое.
    • Детализация воды - высокая.
    • Детализация объектов - максимально высокая.
    • Детализация рельефа - высокая.
    • Детализация толпы - максимально высокая.

1920х1080



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 1% low и average FPS

Assassin's Creed Unity

Настройки графики:
  • Версия 1.5.0
  • DirectX 11.
    • Качество прорисовки местности - максимально высокое.
    • Качество текстур - максимально высокое.
    • Качество теней - PCSS.
    • Сложное затенение - HBAO+.
    • Качество сглаживания - FXAA.
    • Свечение - включено.

1920х1080



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 1% low и average FPS

Battlefield 1

Настройки графики:
  • Версия 1.0 сборка 26338.
  • DirectX 12.
    • Угол обзора - 105.
    • Размытие в движении - 50%.
    • Глубина резкости оружия - включено.
    • Шкала разрешения - 100%.
    • Ограничение памяти видеокарты - выключено.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Фильтрация текстур - ультра высокая.
    • Качество освещения - ультра высокое.
    • Качество эффектов - ультра высокое.
    • Качество пост-обработки - ультра высокое.
    • Качество сетки - ультра высокое.
    • Качество ландшафта - ультра высокое.
    • Качество травы - ультра высокое.
    • Качество сглаживания - TAA (высокое).
    • Объемное освещение - HBAO.

1920х1080



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 1% low и average FPS

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Crysis 3

Настройки графики:
  • Версия 1.3.
  • DirectX 11.
    • Полноэкранное сглаживание (MSAA) - 4.
    • Анизотропная фильтрация (AF) - 16.
    • Разрешение текстур - максимальное.
    • Качество эффектов - максимальное.
    • Качество объектов - максимальное.
    • Качество частиц - максимальное.
    • Качество пост-обработки - максимальное.
    • Качество затенения - максимальное.
    • Качество теней - максимальное.
    • Качество воды - максимальное.
    • Степень размытости - высокая.
    • Блики - включены.

1920х1080



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 1% low и average FPS

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Death Stranding

Настройки графики:
  • Версия Бета.
  • DirectX 12.
    • Детализация объектов - очень высокая.
    • Память для стриминга текстур - высокая.
    • Разрешение теней - высокое.
    • Объемный свет - включен.
    • Отражения в экранном пространстве - включены.
    • NVIDIA DLSS - выключена.
    • FidelityFX CAS - выключена.
    • Сглаживание - TAA.
    • Глубина резкости - включена.
    • Размытие в движении - включено.

1920х1080



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 1% low и average FPS

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Deliver Us The Moon

Настройки графики:
  • Версия 1.4.2.
  • DirectX 12.
    • Сглаживание - TAA-высокое.
    • NVIDIA DLSS - выключена.
    • Качество пост-обработки - эпическое.
    • Качество текстур - эпическое.
    • Разрешение теней - эпическое.
    • Трассировка лучей - выключена.

1920х1080



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 1% low и average FPS

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Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint

Настройки графики:
  • Версия 1.09.
  • Vulkan.
    • Сглаживание - включено.
    • Резкость - выключена.
    • Качество обтекающего затенения - ультра высокое.
    • Уровень детализации - ультра высокий.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Анизотропная фильтрация текстур - х16.
    • Скринспейсовые тени - включены.
    • Качество ландшафта - ультра высокое.
    • Качество травы - ультра высокое.
    • Качество скринспейсовых отражений - очень высокое.
    • Качество теней от солнца - ультра высокое.
    • Качество ткани - высокое.
    • Размытие в движении - включено.
    • Свечение - включено.
    • Качество рассеивания света объектами - очень высокое.
    • Качество дальних теней - наилучшее.
    • Объемный туман - ультра высокий.
    • Фоновое размытие тумана - включено.

1920х1080



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 1% low и average FPS

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Tom Clancy's Rainbow Six Siege

Настройки графики:
  • Версия 14457777.
  • Vulkan.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Фильтрация текстур - анизотропная х16.
    • Уровень детализации - ультра высокий.
    • Затенение объектов - высокое.
    • Качество теней - очень высокое.
    • Качество отражений - высокое.
    • Объемный свет - SSBC+.
    • Блики - свечение + блики.
    • Масштаб глубины резкости - включен.
    • Сглаживание (пост-обработка) - FXAA.
    • Сглаживание - выключено.

1920х1080



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 1% low и average FPS

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Среднегеометрические результаты систем с разной частотой оперативной памяти в восьми играх

1920х1080



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 1% low и average FPS

По диаграмме среднегеометрической производительности в восьми играх видно, что частота оперативной памяти заметно влияла на производительность процессора Core i7-8700K. Повышение тактовой частоты с 2666 до 4133 МГц увеличило производительность системы на 9%.

Теперь рассмотрим расстановку сил детальнее. В тестировании наблюдалось три сценария влияния частоты оперативной памяти на производительность процессора Core i7-8700K:

  • Повышение частоты DDR4 почти не влияло на производительность ЦП в играх Death Stranding, Deliver Us The Moon и Tom Clancy's Rainbow Six Siege.
  • Повышение частоты DDR4 незначительно влияло на производительность ЦП в играх Battlefield 1 и Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint.
  • Повышение частоты DDR4 значительно влияло на производительность ЦП в Anno 1800, Assassin's Creed Unity и Crysis 3.

Получается, что в трех играх из восьми повышение тактовой частоты DDR4 заметно увеличивало производительность процессора Core i7-8700K. В трех проектах оказывало минимальное влияние, в двух – влияло умеренно.

Основываясь на результатах тестов можно констатировать факт: для максимального раскрытия потенциала процессора Core i7-8700K желательно приобретать оперативную память DDR4 с как можно более высокой тактовой частотой.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

Сказ о том, как Phoenix тестирует комплектующие в играх

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intel nvidia тест phoenix ddr4

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Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: август 2020
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