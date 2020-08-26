Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: август 2020
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В данном материале будет изучено влияние частоты оперативной памяти DDR4 на производительность процессора Intel Core i7-8700K.
Тестирование оперативной памяти проводилось в следующих режимах:
- DDR4-2666 МГц (CL17);
- DDR4-2933 МГц (CL17);
- DDR4-3200 МГц (CL17);
- DDR4-3600 МГц (CL17);
- DDR4-3866 МГц (CL17);
- DDR4-4133 МГц (CL17).
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Важным нюансом при проведении тестов было то, что частоты оперативной памяти задавались с одинаковыми таймингами 17-18-18-38-2N. Да, это не лучшим образом влияло на производительность низкочастотной DDR4, но целью материала было выявить влияние именно частоты, а не таймингов на производительность всей платформы.
Результаты тестов: сравнение производительности
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Anno 1800Настройки графики:
- Версия 1.0 Update 8.1.
- DirectX 12
- Сглаживание - 4X.
- Качество шейдеров - высокое.
- Качество теней - максимально высокое.
- Качество пост-обработки - высокое.
- Дальность прорисовки - максимальная.
- Положение солнца - закрепленное.
- Качество текстур - высокое.
- Качество освещения - очень высокое.
- Детализация воды - высокая.
- Детализация объектов - максимально высокая.
- Детализация рельефа - высокая.
- Детализация толпы - максимально высокая.
1920х1080
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1% low и average FPS
Assassin's Creed UnityНастройки графики:
- Версия 1.5.0
- DirectX 11.
- Качество прорисовки местности - максимально высокое.
- Качество текстур - максимально высокое.
- Качество теней - PCSS.
- Сложное затенение - HBAO+.
- Качество сглаживания - FXAA.
- Свечение - включено.
1920х1080
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1% low и average FPS
Battlefield 1Настройки графики:
- Версия 1.0 сборка 26338.
- DirectX 12.
- Угол обзора - 105.
- Размытие в движении - 50%.
- Глубина резкости оружия - включено.
- Шкала разрешения - 100%.
- Ограничение памяти видеокарты - выключено.
- Качество текстур - ультра высокое.
- Фильтрация текстур - ультра высокая.
- Качество освещения - ультра высокое.
- Качество эффектов - ультра высокое.
- Качество пост-обработки - ультра высокое.
- Качество сетки - ультра высокое.
- Качество ландшафта - ультра высокое.
- Качество травы - ультра высокое.
- Качество сглаживания - TAA (высокое).
- Объемное освещение - HBAO.
1920х1080
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1% low и average FPS
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Crysis 3Настройки графики:
- Версия 1.3.
- DirectX 11.
- Полноэкранное сглаживание (MSAA) - 4.
- Анизотропная фильтрация (AF) - 16.
- Разрешение текстур - максимальное.
- Качество эффектов - максимальное.
- Качество объектов - максимальное.
- Качество частиц - максимальное.
- Качество пост-обработки - максимальное.
- Качество затенения - максимальное.
- Качество теней - максимальное.
- Качество воды - максимальное.
- Степень размытости - высокая.
- Блики - включены.
1920х1080
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1% low и average FPS
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Death StrandingНастройки графики:
- Версия Бета.
- DirectX 12.
- Детализация объектов - очень высокая.
- Память для стриминга текстур - высокая.
- Разрешение теней - высокое.
- Объемный свет - включен.
- Отражения в экранном пространстве - включены.
- NVIDIA DLSS - выключена.
- FidelityFX CAS - выключена.
- Сглаживание - TAA.
- Глубина резкости - включена.
- Размытие в движении - включено.
1920х1080
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1% low и average FPS
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Deliver Us The MoonНастройки графики:
- Версия 1.4.2.
- DirectX 12.
- Сглаживание - TAA-высокое.
- NVIDIA DLSS - выключена.
- Качество пост-обработки - эпическое.
- Качество текстур - эпическое.
- Разрешение теней - эпическое.
- Трассировка лучей - выключена.
1920х1080
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1% low и average FPS
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Tom Clancy’s Ghost Recon BreakpointНастройки графики:
- Версия 1.09.
- Vulkan.
- Сглаживание - включено.
- Резкость - выключена.
- Качество обтекающего затенения - ультра высокое.
- Уровень детализации - ультра высокий.
- Качество текстур - ультра высокое.
- Анизотропная фильтрация текстур - х16.
- Скринспейсовые тени - включены.
- Качество ландшафта - ультра высокое.
- Качество травы - ультра высокое.
- Качество скринспейсовых отражений - очень высокое.
- Качество теней от солнца - ультра высокое.
- Качество ткани - высокое.
- Размытие в движении - включено.
- Свечение - включено.
- Качество рассеивания света объектами - очень высокое.
- Качество дальних теней - наилучшее.
- Объемный туман - ультра высокий.
- Фоновое размытие тумана - включено.
1920х1080
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1% low и average FPS
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Tom Clancy's Rainbow Six SiegeНастройки графики:
- Версия 14457777.
- Vulkan.
- Качество текстур - ультра высокое.
- Фильтрация текстур - анизотропная х16.
- Уровень детализации - ультра высокий.
- Затенение объектов - высокое.
- Качество теней - очень высокое.
- Качество отражений - высокое.
- Объемный свет - SSBC+.
- Блики - свечение + блики.
- Масштаб глубины резкости - включен.
- Сглаживание (пост-обработка) - FXAA.
- Сглаживание - выключено.
1920х1080
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1% low и average FPS
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Среднегеометрические результаты систем с разной частотой оперативной памяти в восьми играх
1920х1080
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1% low и average FPS
По диаграмме среднегеометрической производительности в восьми играх видно, что частота оперативной памяти заметно влияла на производительность процессора Core i7-8700K. Повышение тактовой частоты с 2666 до 4133 МГц увеличило производительность системы на 9%.
Теперь рассмотрим расстановку сил детальнее. В тестировании наблюдалось три сценария влияния частоты оперативной памяти на производительность процессора Core i7-8700K:
- Повышение частоты DDR4 почти не влияло на производительность ЦП в играх Death Stranding, Deliver Us The Moon и Tom Clancy's Rainbow Six Siege.
- Повышение частоты DDR4 незначительно влияло на производительность ЦП в играх Battlefield 1 и Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint.
- Повышение частоты DDR4 значительно влияло на производительность ЦП в Anno 1800, Assassin's Creed Unity и Crysis 3.
Получается, что в трех играх из восьми повышение тактовой частоты DDR4 заметно увеличивало производительность процессора Core i7-8700K. В трех проектах оказывало минимальное влияние, в двух – влияло умеренно.
Основываясь на результатах тестов можно констатировать факт: для максимального раскрытия потенциала процессора Core i7-8700K желательно приобретать оперативную память DDR4 с как можно более высокой тактовой частотой.
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
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