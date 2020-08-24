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Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint

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В данном обзоре будет проведено сводное тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint, основанной на движке Anvilnext 2.0.

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Системные требования

Минимальные системные требования:

  • Операционная система: Windows 7 (SP1) и Windows 8/8.1 и Windows 10.
  • Процессор: Intel Core i5-4460 или AMD Ryzen 3 1200.
  • Оперативная память: 16 Гбайт.
  • Свободное место на HDD: 42 Гбайт.
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 960 4 Гбайт или AMD Radeon R9 280X 3 Гбайт.

Рекомендованные системные требования:

  • Операционная система: Windows 7 (SP1) и Windows 8/8.1 и Windows 10.
  • Процессор: Intel Core i7-6700k @ 3400 МГц или Ryzen 5 1600.
  • Оперативная память: 16 Гбайт.
  • Свободное место на HDD: 42 Гбайт.
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 6 Гбайт или AMD Radeon RX 480 4 Гбайт.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Графические настройки

Комплектующие тестировались при следующих настройках графики:

  • Версия 1.09.
  • Vulkan.
    • Сглаживание - включено.
    • Резкость - выключена.
    • Качество обтекающего затенения - ультра высокое.
    • Уровень детализации - ультра высокий.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Анизотропная фильтрация текстур - х16.
    • Скринспейсовые тени - включены.
    • Качество ландшафта - ультра высокое.
    • Качество травы - ультра высокое.
    • Качество скринспейсовых отражений - очень высокое.
    • Качество теней от солнца - ультра высокое.
    • Качество ткани - высокое.
    • Размытие в движении - включено.
    • Свечение - включено.
    • Качество рассеивания света объектами - очень высокое.
    • Качество дальних теней - наилучшее.
    • Объемный туман - ультра высокий.
    • Фоновое размытие тумана - включено.

Прежде чем приступить к тестам видеокарт и процессоров, проведем мониторинг использования оперативной и видеопамяти в данной игре.

Мониторинг использования видеопамяти и оперативной памяти

Видеопамять

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 Оперативная память

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 Мбайт

Для комфортной игры в Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint потребуется игровой ПК с шестнадцатью гигабайтами оперативной памяти и видеокартой, оснащенной минимум десятью гигабайтами набортной памяти.

Сводные диаграммы результатов тестов одиночных видеокарт

1920х1080

Разгон

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 Номинал

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2560х1080

Разгон

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 Номинал

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2560х1440

Разгон

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 Номинал

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3440х1440

Разгон

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 Номинал

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3840х2160

Разгон

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 Номинал

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 1% low и average FPS

Игра Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint предъявила умеренно высокие требования к графической подсистеме. В результате в разрешении 1920 х 1080 высокие результаты показали практически все видеокарты.

В разрешениях 2560 х 1080 и 2560 х 1440 проблемы с обеспечением комфортной производительности возникали только у младших ускорителей.

В разрешении 3440 х 1440 высокие результаты продемонстрировали модели верхнего и среднего ценовых сегментов. Разрешение 3840 х 2160 покорилось только старшим графическим ускорителям компании NVIDIA.

В игре Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint безоговорочно лидировали видеокарты «зеленого гиганта». Так, например, ускорители Radeon RX 5700 XT и Radeon RX Vega 64 соперничали с GeForce RTX 2070 и GeForce RTX 2060 Super. А карты Radeon RX 5700 и Radeon RX Vega 56 конкурировали с GeForce RTX 2060 Super и GeForce RTX 2060 соответственно.

Сводные диаграммы результатов тестов процессоров

1920х1080

Разгон

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 Номинал

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Проект Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint оказался настолько хорошо оптимизирован под многоядерные процессоры, что большинство моделей CPU обеспечили комфортную производительность. Исключением стали только младшие двухъядерные ЦП, результаты которых были в два и более раза ниже, чем у старших сородичей.

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В игре Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint продукция компаний Intel и AMD продемонстрировала приблизительно равную производительность.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

Сказ о том, как Phoenix тестирует комплектующие в играх

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Теги

amd intel nvidia тест ubisoft phoenix ghost recon breakpoint anvilnext 2.0 ubisoft paris

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