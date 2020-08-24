Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint
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В данном обзоре будет проведено сводное тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint, основанной на движке Anvilnext 2.0.
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Системные требования
Минимальные системные требования:
- Операционная система: Windows 7 (SP1) и Windows 8/8.1 и Windows 10.
- Процессор: Intel Core i5-4460 или AMD Ryzen 3 1200.
- Оперативная память: 16 Гбайт.
- Свободное место на HDD: 42 Гбайт.
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 960 4 Гбайт или AMD Radeon R9 280X 3 Гбайт.
Рекомендованные системные требования:
- Операционная система: Windows 7 (SP1) и Windows 8/8.1 и Windows 10.
- Процессор: Intel Core i7-6700k @ 3400 МГц или Ryzen 5 1600.
- Оперативная память: 16 Гбайт.
- Свободное место на HDD: 42 Гбайт.
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 6 Гбайт или AMD Radeon RX 480 4 Гбайт.
Графические настройки
Комплектующие тестировались при следующих настройках графики:
- Версия 1.09.
- Vulkan.
- Сглаживание - включено.
- Резкость - выключена.
- Качество обтекающего затенения - ультра высокое.
- Уровень детализации - ультра высокий.
- Качество текстур - ультра высокое.
- Анизотропная фильтрация текстур - х16.
- Скринспейсовые тени - включены.
- Качество ландшафта - ультра высокое.
- Качество травы - ультра высокое.
- Качество скринспейсовых отражений - очень высокое.
- Качество теней от солнца - ультра высокое.
- Качество ткани - высокое.
- Размытие в движении - включено.
- Свечение - включено.
- Качество рассеивания света объектами - очень высокое.
- Качество дальних теней - наилучшее.
- Объемный туман - ультра высокий.
- Фоновое размытие тумана - включено.
Прежде чем приступить к тестам видеокарт и процессоров, проведем мониторинг использования оперативной и видеопамяти в данной игре.
Мониторинг использования видеопамяти и оперативной памятиВидеопамять
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Оперативная память
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Мбайт
Для комфортной игры в Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint потребуется игровой ПК с шестнадцатью гигабайтами оперативной памяти и видеокартой, оснащенной минимум десятью гигабайтами набортной памяти.
Сводные диаграммы результатов тестов одиночных видеокарт
1920х1080Разгон
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Номинал
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2560х1080Разгон
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Номинал
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2560х1440Разгон
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Номинал
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3440х1440Разгон
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Номинал
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3840х2160Разгон
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Номинал
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1% low и average FPS
Игра Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint предъявила умеренно высокие требования к графической подсистеме. В результате в разрешении 1920 х 1080 высокие результаты показали практически все видеокарты.
В разрешениях 2560 х 1080 и 2560 х 1440 проблемы с обеспечением комфортной производительности возникали только у младших ускорителей.
В разрешении 3440 х 1440 высокие результаты продемонстрировали модели верхнего и среднего ценовых сегментов. Разрешение 3840 х 2160 покорилось только старшим графическим ускорителям компании NVIDIA.
В игре Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint безоговорочно лидировали видеокарты «зеленого гиганта». Так, например, ускорители Radeon RX 5700 XT и Radeon RX Vega 64 соперничали с GeForce RTX 2070 и GeForce RTX 2060 Super. А карты Radeon RX 5700 и Radeon RX Vega 56 конкурировали с GeForce RTX 2060 Super и GeForce RTX 2060 соответственно.
Сводные диаграммы результатов тестов процессоров
1920х1080Разгон
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Номинал
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Проект Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint оказался настолько хорошо оптимизирован под многоядерные процессоры, что большинство моделей CPU обеспечили комфортную производительность. Исключением стали только младшие двухъядерные ЦП, результаты которых были в два и более раза ниже, чем у старших сородичей.
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В игре Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint продукция компаний Intel и AMD продемонстрировала приблизительно равную производительность.
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
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