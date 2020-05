Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования реклама

1920х1080



2560х1440



1% low и average FPS

В проектах Assassin's Creed Odyssey, Battlefield V и Call of Duty: Modern Warfare уверенно лидировал процессор Ryzen 5 2600. В зависимости от разрешения и режима работы его превосходство над конкурентом Core i3-9100F достигало 14-28%.

1920х1080



2560х1440



1% low и average FPS

1920х1080



2560х1440



1% low и average FPS

1920х1080



2560х1440



1% low и average FPS

В игре Far Cry New Dawn в номинальном режиме на первом месте расположился процессор Core i3-9100F. Однако после разгона его догнала шестиядерная модель AMD.

1920х1080



2560х1440



1% low и average FPS

В боевике Hitman 2, автогонке Need for Speed Heat и новом приключении Лары Крофт – Shadow of the Tomb Raider, вновь первенствовал процессор Ryzen 5 2600.

