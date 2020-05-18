Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 2600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
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В проектах Assassin's Creed Odyssey, Battlefield V и Call of Duty: Modern Warfare уверенно лидировал процессор Ryzen 5 2600. В зависимости от разрешения и режима работы его превосходство над конкурентом Core i3-9100F достигало 14-28%.
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1% low и average FPS
1920х1080
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2560х1440
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1% low и average FPS
1920х1080
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2560х1440
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1% low и average FPS
В игре Far Cry New Dawn в номинальном режиме на первом месте расположился процессор Core i3-9100F. Однако после разгона его догнала шестиядерная модель AMD.
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1% low и average FPS
В боевике Hitman 2, автогонке Need for Speed Heat и новом приключении Лары Крофт – Shadow of the Tomb Raider, вновь первенствовал процессор Ryzen 5 2600.
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