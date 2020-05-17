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Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров

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Обвал цен на 2070 - дешевая Gigabyte в Ситилинке
Core i9 10900 приехал в Ситилинк
Ryzen 4000 серии в Ситилинке
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 1% low и average FPS

В проекте Assassin's Creed Origins лидировала связка Ryzen 5 3500 & GeForce RTX 2060, на втором месте расположилась система Ryzen 5 3600 & GeForce GTX 1660 Super. За третью строчку развернулась нешуточная борьба между конфигурациями Core i5-9400F & GeForce RTX 2060, Core i5-9600KF & GeForce GTX 1660 Super, Ryzen 5 3500 & Radeon RX Vega 56 и Ryzen 5 2600 & GeForce GTX 1660 Ti. Причиной успеха первенствующих систем стала хорошая оптимизация игры под мощные шестиядерные процессоры AMD.

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 1% low и average FPS

В сумасшедшем шутере Borderlands 3 важную роль играли мощные графические ускорители, в то время как процессорам были отведены второстепенные позиции. В результате в данном проекте лидировали системы Core i3-9100F & Radeon RX 5700, Core i5-9400F & Radeon RX Vega 56 и Ryzen 5 3500 & Radeon RX Vega 56. Игра оказалась настолько тяжелой в графическом плане, что комфортную производительность смогли обеспечить только связки со старшими видеокартами.

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 1% low и average FPS

В фантастическом боевике Gears 5 завязалась нешуточная схватка за лидирующие позиции. В ней приняли участие сразу пять конфигураций: Ryzen 5 3500 & Radeon RX Vega 56, Core i5-9400F & Radeon RX Vega 56, Core i5-9400F & GeForce RTX 2060, Ryzen 5 3500 & GeForce RTX 2060 и Core i3-9100F & Radeon RX 5700. Проект предъявил умеренные требования к графической подсистеме. Как следствие, все участники тестирования показали высокие результаты.

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 1% low и average FPS

В легендарной криминальной песочнице Grand Theft Auto V первую скрипку играли мощные процессоры. Правда, и видеокарты заметно влияли на результаты систем. Лидерами стали конфигурации Ryzen 5 3500 & GeForce RTX 2060 и Ryzen 5 3500 & Radeon RX Vega 56. Вторую строчку заняла связка Core i5-9600KF & GeForce GTX 1660 Super. Замкнули троицу конфигурации Core i5-9400F & GeForce RTX 2060 и Core i5-9400F & Radeon RX Vega 56.

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 1% low и average FPS

В шутере Red Dead Redemption 2 первую строчку разделили связки Ryzen 5 3500 & Radeon RX Vega 56 и Core i3-9100F & Radeon RX 5700. На втором месте расположилась конфигурация Ryzen 5 3500 & GeForce RTX 2060 и третью позицию оккупировала система Core i5-9400F & Radeon RX Vega 56. Примечательно, что данный вестерн предъявил настолько суровые требования к графической подсистеме, что комфортную производительность смогли обеспечить только разогнанные старшие видеокарты.

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Вступление, Assassin's Creed Origins, Borderlands 3, Gears 5, Grand Theft Auto V, Red Dead Redemption 2
The Witcher 3: Wild Hunt, Total War: Three Kingdoms, World War Z, заключение
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Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 590 в связке с процессором Core i5-9400F
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