Битва процессоров: Pentium G5400 VS Athlon 240GE в связке с видеокартой GeForce RTX 2060 Super
Страницы материала
реклама
реклама
1920х1080Номинал
Включите JavaScript, чтобы видеть графики
Разгон
Включите JavaScript, чтобы видеть графики
2560х1440Номинал
Включите JavaScript, чтобы видеть графики
Разгон
Включите JavaScript, чтобы видеть графики
1% low и average FPS
В игре Assassin's Creed Odyssey в номинальном режиме работы процессоры Pentium G5400 и Athlon 240GE показали равные результаты. После разгона вперед вышла модель компании AMD. Проект предъявил настолько высокие требования к мощности CPU, что оба протагониста смогли обеспечить только приемлемую производительность.
1920х1080Номинал
Включите JavaScript, чтобы видеть графики
Разгон
Включите JavaScript, чтобы видеть графики
2560х1440Номинал
Включите JavaScript, чтобы видеть графики
Разгон
Включите JavaScript, чтобы видеть графики
1% low и average FPS
В шутере Battlefield V в штатном режиме на первой строчке расположился процессор Pentium G5400, однако после разгона его место заняла конкурирующая модель.
1920х1080Номинал
Включите JavaScript, чтобы видеть графики
Разгон
Включите JavaScript, чтобы видеть графики
2560х1440Номинал
Включите JavaScript, чтобы видеть графики
Разгон
Включите JavaScript, чтобы видеть графики
1% low и average FPS
В боевике на отвлеченные темы Call of Duty: Modern Warfare безоговорочным лидером был процессор Athlon 240GE.
реклама
1920х1080Номинал
Включите JavaScript, чтобы видеть графики
Разгон
Включите JavaScript, чтобы видеть графики
2560х1440Номинал
Включите JavaScript, чтобы видеть графики
Разгон
Включите JavaScript, чтобы видеть графики
1% low и average FPS
В фантастическом шутере Far Cry New Dawn в штатном режиме работы первую позицию удерживал процессор компании Intel. После разгона его догнала модель Athlon 240GE.
реклама
1920х1080Номинал
Включите JavaScript, чтобы видеть графики
Разгон
Включите JavaScript, чтобы видеть графики
2560х1440Номинал
Включите JavaScript, чтобы видеть графики
Разгон
Включите JavaScript, чтобы видеть графики
1% low и average FPS
В стелс боевике HITMAN 2 в номинальном режиме работы первенство удерживала модель Pentium G5400, однако после разгона он уступил пальму лидерства CPU из компании AMD. При этом требование к мощности процессоров было настолько высоким, что оба участника тестирования в разрешении 1920х1080 смогли обеспечить только приемлемую производительность.
реклама
1920х1080Номинал
Включите JavaScript, чтобы видеть графики
Разгон
Включите JavaScript, чтобы видеть графики
2560х1440Номинал
Включите JavaScript, чтобы видеть графики
Разгон
Включите JavaScript, чтобы видеть графики
1% low и average FPS
В проекте Need for Speed Heat уверенно лидировал процессор Athlon 240GE. В зависимости от разрешения и режима работы он опережал Pentium G5400 на 14-26%.
реклама
1920х1080Номинал
Включите JavaScript, чтобы видеть графики
Разгон
Включите JavaScript, чтобы видеть графики
2560х1440Номинал
Включите JavaScript, чтобы видеть графики
Разгон
Включите JavaScript, чтобы видеть графики
1% low и average FPS
В игре Shadow of the Tomb Raider в штатном режиме первую строчку "оккупировала" модель из синего лагеря. После разгона с ней сравнялся процессор Athlon 240GE. В данной игре оба CPU смогли показать скромные результаты только в разрешении 1920х1080.
реклама
1920х1080Номинал
Включите JavaScript, чтобы видеть графики
Разгон
Включите JavaScript, чтобы видеть графики
2560х1440Номинал
Включите JavaScript, чтобы видеть графики
Разгон
Включите JavaScript, чтобы видеть графики
1% low и average FPS
В проекте Star Wars Jedi: Fallen Order в номинальном режиме работы между процессорами Pentium G5400 и Athlon 240GE был зафиксирован паритет. После разгона вперед вышла модель из зеленого лагеря.
Среднегеометрические результаты процессоров в восьми играх
1920х1080Номинал
Включите JavaScript, чтобы видеть графики
Разгон
Включите JavaScript, чтобы видеть графики
2560х1440Номинал
Включите JavaScript, чтобы видеть графики
Разгон
Включите JavaScript, чтобы видеть графики
1% low и average FPS
По диаграмме среднегеометрической производительности процессоров в восьми играх видно, что в штатном режиме модели Pentium G5400 и Athlon 240GE показали равную производительность. После разгона вперед вышел ЦП из зеленого лагеря. Его отрыв от соперника составил 8-10%.
рекламаТеперь давайте рассмотрим противостояние процессоров в отдельно взятых играх.
- Процессор Pentium G5400 был быстрее модели Athlon 240GE в играх Far Cry New Dawn и Shadow of the Tomb Raider.
- Процессор Pentium G5400 был в паритете с моделью Athlon 240GE в играх Battlefield V и HITMAN 2.
- Процессор Pentium G5400 был медленнее модели Athlon 240GE в играх Assassin's Creed Odyssey, Call of Duty: Modern Warfare, Need for Speed Heat и Star Wars Jedi: Fallen Order.
1920х1080Номинал
Включите JavaScript, чтобы видеть графики
Разгон
Включите JavaScript, чтобы видеть графики
2560х1440Номинал
Включите JavaScript, чтобы видеть графики
Разгон
Включите JavaScript, чтобы видеть графики
рубль/average FPS
По соотношению цена/производительность лидировал процессор Athlon 240GE. Причем после разгона его отрыв от Pentium G5400 увеличился с 5-6% до 16-17%.
Модели Pentium G5400 и Athlon 240GE продемонстрировали высокие результаты в играх Battlefield V, Call of Duty: Modern Warfare, Far Cry New Dawn и Star Wars Jedi: Fallen Order. То есть только в половине протестированных проектов. И это в разрешении 1920х1080. В 2560х1440 дела обстоят еще хуже.
рекламаПо итогам данного тестирования победителем стал процессор Athlon 240GE. В целом он был немного быстрее конкурента из синего лагеря. При этом определяющим фактором в виктории над CPU компании Intel стала лучшее соотношение стоимости/производительности.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила