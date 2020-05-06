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Битва процессоров: Pentium G5400 VS Athlon 240GE в связке с видеокартой GeForce RTX 2060 Super

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2560х1440

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 1% low и average FPS

В игре Assassin's Creed Odyssey в номинальном режиме работы процессоры Pentium G5400 и Athlon 240GE показали равные результаты. После разгона вперед вышла модель компании AMD. Проект предъявил настолько высокие требования к мощности CPU, что оба протагониста смогли обеспечить только приемлемую производительность.

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 Разгон

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 1% low и average FPS

В шутере Battlefield V в штатном режиме на первой строчке расположился процессор Pentium G5400, однако после разгона его место заняла конкурирующая модель.

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 Разгон

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 1% low и average FPS

В боевике на отвлеченные темы Call of Duty: Modern Warfare безоговорочным лидером был процессор Athlon 240GE.

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 Разгон

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 1% low и average FPS

В фантастическом шутере Far Cry New Dawn в штатном режиме работы первую позицию удерживал процессор компании Intel. После разгона его догнала модель Athlon 240GE.

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 Разгон

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2560х1440

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 Разгон

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 1% low и average FPS

В стелс боевике HITMAN 2 в номинальном режиме работы первенство удерживала модель Pentium G5400, однако после разгона он уступил пальму лидерства CPU из компании AMD. При этом требование к мощности процессоров было настолько высоким, что оба участника тестирования в разрешении 1920х1080 смогли обеспечить только приемлемую производительность.

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1920х1080

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2560х1440

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 Разгон

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 1% low и average FPS

В проекте Need for Speed Heat уверенно лидировал процессор Athlon 240GE. В зависимости от разрешения и режима работы он опережал Pentium G5400 на 14-26%.

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 Разгон

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2560х1440

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 Разгон

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 1% low и average FPS

В игре Shadow of the Tomb Raider в штатном режиме первую строчку "оккупировала" модель из синего лагеря. После разгона с ней сравнялся процессор Athlon 240GE. В данной игре оба CPU смогли показать скромные результаты только в разрешении 1920х1080.

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1920х1080

Номинал

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 Разгон

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2560х1440

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 Разгон

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 1% low и average FPS

В проекте Star Wars Jedi: Fallen Order в номинальном режиме работы между процессорами Pentium G5400 и Athlon 240GE был зафиксирован паритет. После разгона вперед вышла модель из зеленого лагеря.

Среднегеометрические результаты процессоров в восьми играх

1920х1080

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 Разгон

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2560х1440

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 Разгон

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 1% low и average FPS

По диаграмме среднегеометрической производительности процессоров в восьми играх видно, что в штатном режиме модели Pentium G5400 и Athlon 240GE показали равную производительность. После разгона вперед вышел ЦП из зеленого лагеря. Его отрыв от соперника составил 8-10%.

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Теперь давайте рассмотрим противостояние процессоров в отдельно взятых играх.
  • Процессор Pentium G5400 был быстрее модели Athlon 240GE в играх Far Cry New Dawn и Shadow of the Tomb Raider.
  • Процессор Pentium G5400 был в паритете с моделью Athlon 240GE в играх Battlefield V и HITMAN 2.
  • Процессор Pentium G5400 был медленнее модели Athlon 240GE в играх Assassin's Creed Odyssey, Call of Duty: Modern Warfare, Need for Speed Heat и Star Wars Jedi: Fallen Order.
Процессор Pentium G5400 опередил модель Athlon 240GE в двух играх из восьми, показал равные результаты с конкурентом в двух проектах и отстал от него в четырех играх.

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Соотношение стоимости и производительности процессторов (рубль/average FPS)

1920х1080

Номинал

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 Разгон

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2560х1440

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 Разгон

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 рубль/average FPS

По соотношению цена/производительность лидировал процессор Athlon 240GE. Причем после разгона его отрыв от Pentium G5400 увеличился с 5-6% до 16-17%.

Модели Pentium G5400 и Athlon 240GE продемонстрировали высокие результаты в играх Battlefield V, Call of Duty: Modern Warfare, Far Cry New Dawn и Star Wars Jedi: Fallen Order. То есть только в половине протестированных проектов. И это в разрешении 1920х1080. В 2560х1440 дела обстоят еще хуже.

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По итогам данного тестирования победителем стал процессор Athlon 240GE. В целом он был немного быстрее конкурента из синего лагеря. При этом определяющим фактором в виктории над CPU компании Intel стала лучшее соотношение стоимости/производительности.

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