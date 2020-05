реклама

Открыть

реклама

1920х1080 Номинал



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Разгон



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

2560х1440 Номинал



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Разгон



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

1% low и average FPS

В игре Assassin's Creed Odyssey в номинальном режиме работы процессоры Pentium G5400 и Athlon 240GE показали равные результаты. После разгона вперед вышла модель компании AMD. Проект предъявил настолько высокие требования к мощности CPU, что оба протагониста смогли обеспечить только приемлемую производительность.

1920х1080 Номинал



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Разгон



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

2560х1440 Номинал



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Разгон



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

1% low и average FPS

В шутере Battlefield V в штатном режиме на первой строчке расположился процессор Pentium G5400, однако после разгона его место заняла конкурирующая модель.

1920х1080 Номинал



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Разгон



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

2560х1440 Номинал



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Разгон



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

1% low и average FPS

В боевике на отвлеченные темы Call of Duty: Modern Warfare безоговорочным лидером был процессор Athlon 240GE.

реклама

1920х1080 Номинал



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Разгон



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

2560х1440 Номинал



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Разгон



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

1% low и average FPS

В фантастическом шутере Far Cry New Dawn в штатном режиме работы первую позицию удерживал процессор компании Intel. После разгона его догнала модель Athlon 240GE.

реклама

1920х1080 Номинал



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Разгон



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

2560х1440 Номинал



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Разгон



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

1% low и average FPS

В стелс боевике HITMAN 2 в номинальном режиме работы первенство удерживала модель Pentium G5400, однако после разгона он уступил пальму лидерства CPU из компании AMD. При этом требование к мощности процессоров было настолько высоким, что оба участника тестирования в разрешении 1920х1080 смогли обеспечить только приемлемую производительность.

реклама

1920х1080 Номинал



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Разгон



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

2560х1440 Номинал



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Разгон



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

1% low и average FPS

В проекте Need for Speed Heat уверенно лидировал процессор Athlon 240GE. В зависимости от разрешения и режима работы он опережал Pentium G5400 на 14-26%.

реклама

1920х1080 Номинал



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Разгон



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

2560х1440 Номинал



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Разгон



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

1% low и average FPS

В игре Shadow of the Tomb Raider в штатном режиме первую строчку "оккупировала" модель из синего лагеря. После разгона с ней сравнялся процессор Athlon 240GE. В данной игре оба CPU смогли показать скромные результаты только в разрешении 1920х1080.

реклама

1920х1080 Номинал



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Разгон



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

2560х1440 Номинал



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Разгон



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

1% low и average FPS

В проекте Star Wars Jedi: Fallen Order в номинальном режиме работы между процессорами Pentium G5400 и Athlon 240GE был зафиксирован паритет. После разгона вперед вышла модель из зеленого лагеря.

Среднегеометрические результаты процессоров в восьми играх 1920х1080 Номинал



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Разгон



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

2560х1440 Номинал



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Разгон



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

1% low и average FPS

По диаграмме среднегеометрической производительности процессоров в восьми играх видно, что в штатном режиме модели Pentium G5400 и Athlon 240GE показали равную производительность. После разгона вперед вышел ЦП из зеленого лагеря. Его отрыв от соперника составил 8-10%.

реклама

Процессор Pentium G5400 был быстрее модели Athlon 240GE в играх Far Cry New Dawn и Shadow of the Tomb Raider.

Процессор Pentium G5400 был в паритете с моделью Athlon 240GE в играх Battlefield V и HITMAN 2.

Процессор Pentium G5400 был медленнее модели Athlon 240GE в играх Assassin's Creed Odyssey, Call of Duty: Modern Warfare, Need for Speed Heat и Star Wars Jedi: Fallen Order.

Теперь давайте рассмотрим противостояние процессоров в отдельно взятых играх.Процессор Pentium G5400 опередил модель Athlon 240GE в двух играх из восьми, показал равные результаты с конкурентом в двух проектах и отстал от него в четырех играх.

Соотношение стоимости и производительности процессторов (рубль/average FPS) 1920х1080 Номинал



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Разгон



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

2560х1440 Номинал



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Разгон



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

рубль/average FPS

По соотношению цена/производительность лидировал процессор Athlon 240GE. Причем после разгона его отрыв от Pentium G5400 увеличился с 5-6% до 16-17%.

Модели Pentium G5400 и Athlon 240GE продемонстрировали высокие результаты в играх Battlefield V, Call of Duty: Modern Warfare, Far Cry New Dawn и Star Wars Jedi: Fallen Order. То есть только в половине протестированных проектов. И это в разрешении 1920х1080. В 2560х1440 дела обстоят еще хуже.

реклама

По итогам данного тестирования победителем стал процессор Athlon 240GE. В целом он был немного быстрее конкурента из синего лагеря. При этом определяющим фактором в виктории над CPU компании Intel стала лучшее соотношение стоимости/производительности.