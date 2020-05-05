Оглавление

Вступление

Первоначально серия обзоров компактных корпусов формата SFF должна была начаться с данной модели, но, к сожалению, ее я заполучил последней, поэтому весь цикл материалов пришлось переигрывать, что говорится, «на ходу». Однако это будет отличным завершением моей работы, которая по текущему направлению пока заканчивается. Более интересных и доступных решений не предвидится, но в комментариях я с удовольствием прочитаю ваши предложения.

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Команда Metalfish очень известна в кругу энтузиастов и любителей компактных игровых машин, которые ценят высокое качество исполнения, граничащее с оригинальностью и строгим дизайном. В ассортименте данного производителя широкий перечень различных корпусов и аксессуаров, позволяющих подобрать под свои пожелания и техническое задание требуемую модель. Полный список доступен на официальном портале Taobao, ну а простому обывателю удобнее международная китайская площадка AliExpress.

Впрочем, официального представительства там нет, поэтому идет переплата за посредничество. На момент заказа корпус Metalfish S3 Swordfish обошелся мне в $75 (по курсу доллара 67.4 рублей вышло 5055), что для модели SFF можно считать относительно недорого. Забегая вперед отмечу, что при получении товара на упаковке красовалась заводская бирка с ценником $35, около 2300 рублей. Примерно столько стоит оригинальная модель и на Taobao.

Как легко заметить, идет переплата более чем в два раза, поэтому стоить быть готовым к такому развитию событий. С другой стороны, прочих подводных камней не отмечено, поэтому и при таком ценнике мы сможем вдоволь насладиться отличным продуктом. Поехали!

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Упаковка и комплектация

Отправленный из Китая заказ добрался до отделения моей почты в МО за 26 дней. Столь долгий срок в сравнении с другими посылками, возможно, связан с неудачным попаданием моего заказа в ситуацию, развивающуюся вокруг пандемии.

Metalfish S3 Swordfish поставляется в картонной упаковке с фирменной полиграфией и изображением компьютерного корпуса, что вместе с небольшой массой позволило надеяться на то, что сотрудники почты сразу же оценили содержимое, и никакие злые мысли, если таковые были, их не посетили. В любом случае, заказ пришел в отличном состоянии.

На торцах коробки разместились технические характеристики и полезная информация относительно комплектации и, что немаловажно, указано крепежное расстояние для райзера.

Сам корпус упакован достойно: внешняя мягкая набивка, многослойная пленка с воздушной прослойкой и боковые вставки из пенополиуретана защищают его от внешнего воздействия.

Набор аксессуаров спрятан не привычно внутри кейса, а в отдельной коробке. В ней находятся серебристый SATA-кабель, внешняя ручка для переноски, заглушка для крепления графического ускорителя, панель для крепления накопителя и комплект различных винтов.

Внешний вид и размеры

«Металлическая рыба s3 рыба-меч», а именно так на русском языке звучит оригинальное название корпуса Metalfish S3 Swordfish, относится к типу конструкции «бутерброд» с блоком питания формата Flex. Он отличается минимализмом и снабжен отметкой производителя «Desktop Artwork», с чем я полностью согласен.

Изюминка данного корпуса заключается во множественной перфорации в виде пчелиных сот, которые окружают новинку по всему периметру.

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В сравнении с ранее рассмотренной моделью SGPC K39 «Рыба-меч» получила не только более привлекательный дизайн благодаря все тем же вентиляционным прорезям, но и возросшие габариты из-за переработанной (или доработанной) конструкции.

Тактико-технические характеристики Metalfish S3 Swordfish подразумевают использование материнской платы форм-фактора mini-ITX, графического ускорителя длиной менее 195 мм и блока питания форм-фактора Flex – до 170 мм. Поддерживается установка нескольких накопителей 2.5 дюйма и процессорной системы охлаждения высотой до 40 мм.

Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, масса составляет ~1.0 кг при следующих размерах (измеренных в домашних условиях):

Длина – 200 мм;

Высота – 265 мм;

Ширина – 104.5 мм.

Уточненный объем корпуса составляет 5.5 литра, что больше, чем у модели SGPC K39 с ее 4.32 л.

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Metalfish S3 Swordfish также изготовлен из двух основных деталей: главный лист металла обтекает корпус и выступает лицевой панелью, основанием и верхней частью.

Боковые панели получили множественную перфорацию и фиксируются по периметру четырьмя винтиками.

В отличие от бюджетных решений, на верхней передней части Metalfish S3 Swordfish размещены органы управления. Правда, их перечень краток: один USB-порт третьего поколения и кнопка включения.

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Последняя получила приятную неяркую подсветку.

На основании конструкции предусмотрена множественная перфорация для блока питания формата Flex, актуальная для немодульной версии. В противном случае из-за коннекторов питания он будет развернут прорезями вверх, «охлаждаясь» горячим воздухом от видеокарты. Как это иронично.

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Четыре ножки с прорезиненным основанием расположены практически по углам корпуса. Их высота – 10 мм. Это придает конструкции устойчивости и наделяет ее антивибрационной защитой.

В типе конструкции «бутерброд» материнская плата и видеокарта разделены единой перегородкой и смотрят в разные стороны. По сравнению с SGPC K39 тут оба компонента поменялись местами, и теперь системная плата установлена верно, а графический ускоритель – вверх тормашками.

Боковые панели выполнены из идентичного алюминиевого сплава и получили симметричное крепление, позволяющее не только менять их местами, но и переворачивать относительно узкой и широкой части без перфорации, тем самым маскируя в корпусе наиболее некрасивые места, например, заднюю часть или кабель-менеджмент спереди.

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При приобретении в магазине на выбор предлагаются дополнительные прозрачные панели из акрила.

Непосредственно обработка деталей корпуса Metalfish S3 Swordfish выполнена на отличном уровне: острые края обрезаны и зашлифованы. Однако сам уровень покраски посредственный, поэтому к процессу сборки лучше подойти тщательнее обычного.

В частности, это проявляется после установки боковых панелей, где краска быстро слезает под шляпками винтов. Корпус SGPC K39 мог похвастать полностью противоположным изготовлением: под слоем колера прятались недостатки, но он выполнен качественнее, и предлагалось сразу три цвета – серебристый, красный и черный. У Metalfish S3 Swordfish – только серебристый.

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Внутренний каркас корпуса «Рыба-меч» усилен специальным поддоном для фиксации видеокарты и материнской платы. Отметим несколько широких прорезей для кабель-менеджмента.

Органы управления крепятся парой стоек и обычными винтами.

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Слабое место Metalfish S3 Swordfish – хлипкая кнопка включения, точнее, несуразная слабая пружина, к упругости которой возникают вопросы. Задействована однослотовая плата QS-JS-02.

Сильной стороной корпуса является вытяжной вентилятор на верхней панели. Замкнутая конструкция подразумевает, что внутренние компоненты сами себя обеспечат свежим воздухом через боковые прорези и нагретый теплый воздух под давлением выйдет сам. Вентилятор на выдув очень облегчает задачу и вероятно улучшит температурные показатели.

Сам вентилятор крепится к специальной рамке, что очень удобно.

Перед нами модель H35731-55MEI типоразмера 80 х 15 мм производства Nidec. Найти подробную информацию о ней не удалось, лишь в одном сомнительном источнике указан используемый тип подшипника – скольжения.

Со временем при износе возможно появление посторонних шумов, а пока данная вертушка отметилась тихим уровнем работы даже на максимальной скорости вращения крыльчатки. Последнюю можно регулировать в диапазоне 600-1900 об/мин, коннектор – 3 pin.

Посредственно исполнена лишь пара элементов: с внутренней части ограничитель для пазов графического ускорителя выполнен из куска алюминиевого листа, закрепленного парой клипс.

Полный разбор корпуса исключен.

Процесс сборки

По сравнению со своим аналогом SGPC K39 корпус Metalfish S3 Swordfish получил больше свободного пространства и удобные прорези с учетом требований к компонентам и прокладке кабелей, поэтому процесс сборки проходит проще и, можно сказать, играючи.

Блок питания Flex с легкостью помещается в специальную нишу.

Однако был встречен тот же недостаток, что и у модели Geeek A31 v2: длинные винты крепления ножек сильно выпирают, поэтому блок питания слегка приподнимается и не позволяет совпасть монтажными отверстиями с корпусом.

В прорезь между блоком питания и поддоном отлично просовывается райзер.

Длина фирменного райзера – 210 мм, на фотографии он слева. Это самый длинный адаптер среди представленных на снимке, он превосходит модель ADT01 (в центре), которая считается эталонной.

При установке материнской платы сложностей не отмечено.

Благодаря свободному месту подключение съемных кабелей не затруднено и возможно после монтажа основных компонентов, что было полностью исключено в корпусе SGPC K39.

В данном вопросе Metalfish S3 Swordfish является безоговорочным победителем.

Производитель предусмотрел специальный отсек для установки системы охлаждения на центральный процессор. Внизу остается место для доступа к твердотельному накопителю формата M.2, однако лишь совсем небольшой прорези не хватает для возможности установить SSD с низкопрофильным радиатором. Доработаем напильником?

Оригинальный райзер слегка длинноват, поэтому классической модели 180 мм будет вполне достаточно, но при использовании фирменного удлинителя его можно установить на предпоследнем этапе и не натягивать как струну.

Видеокарта устанавливается «вверх ногами» и крепится парой винтов к задней стенке корпуса.

Заниматься прокладкой проводов в корпусе Metalfish S3 Swordfish одно удовольствие. Особенно после знакомства с SGPC K39, где процесс превращен в небольшую пытку.

Здесь достаточно пространства не только для подключения, но и грамотной укладки проводов.

Штатная панель для крепления накопителей позволяет установить второй диск вместо видеокарты.

Но если графический ускоритель предусмотрен изначально, то основное место для накопителя формата 2.5 дюйма будет со стороны материнской платы в нижней секции.

Полный процесс сборки занимает 20 неспешных минут и позволяет насладиться подключением без страха порезаться или неправильно что-то подключить – в поддоне достаточно прорезей и необходимой ширины отступов.

В итоговом варианте нас ждет приятный минимализм и «игрушечность» корпуса.

Metalfish S3 Swordfish в своей естественной игровой среде в вечернее время приятно радует подсветкой компонентов.

Тестовый стенд

Материнская плата: ASUS ROG Strix B450-i Gaming;

Процессор: AMD Ryzen 5 3600;

Система охлаждения процессора: Noctua NH L9a-AM4 chromax.black;

Видеокарта: Gigabyte GeForce RTX 2070 Mini ITX (Rev.1.0);

Термоинтерфейс: Noctua HT-1;

Оперативная память: HyperX Fury RGB (HX436C17FB3AK2/16) 2 x 8 Гбайт;

Накопитель SSD: Samsung 860 EVO [MZ-N6E250BW] 250 Гбайт;

Блок питания: T.F.SKYWINDINTL F400, ~300 Вт;

Монитор: AOC U2790PQU.

Инструментарий и методика тестирования

В тестировании принимал участие центральный процессор AMD Ryzen 5 3600 OEM с тактовой номинальной частотой 3600 МГц, в режиме Boost – до 4200 МГц, напряжение Auto. BIOS материнской платы ASUS ROG Strix B450-i Gaming была обновлена до последней версии 3004 с AGESA 1.0.0.4 Patch B.

Схема электропитания выбрана «1usmus Ryzen Universal».

Оперативная память HyperX Fury RGB HX436C17FB3AK2/16 объемом 16 Гбайт разогнана согласно калькулятору DRAM Calculator for Ryzen до частоты 3600 МГц и таймингов 16-20-20-40-1Т при сохранении режима IF 1:1.

Для прогрева CPU использовался тест Linpack в оболочке LinX версии 0.7.0 (двенадцать потоков, объем выделяемой памяти – 8192 Мбайт, десять прогонов). Температурные показатели с CPU снимались программой HWiNFO64.

Видеокарта GeForce RTX 2070 Mini ITX функционирует на номинальных частотах с эталонным показателем TDP 175 Вт. Для ее разогрева использовался тест устойчивости 3DMark Fire Strike Extreme, 20 прогонов.

Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Все системные вентиляторы, включая в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определяется на уровне 30.5 дБА, граница же условного комфорта – на отметке 37 дБА. Температура воздуха в помещении составляла 26 градусов по Цельсию.

Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК-термометром Fluke 59 MAX.

Результаты тестирования

Metalfish S3 Swordfish официально поддерживает процессорные кулеры высотой до 40 мм, что соответствует истине: боковые панели расположены практически впритык к процессорному кулеру Noctua NH L9a-AM4 и видеокарте.

Что касается непосредственно самого графического ускорителя, то Gigabyte GeForce RTX 2070 Mini ITX (Rev.1.0) длиной 175 мм установлена без особых сложностей, остается запас для монтажа около 20 мм. У блока питания с габаритами корпуса 170 мм зазор около 13 мм.

Корпус Metalfish S3 Swordfish конструкции «бутерброд» несет один вытяжной вентилятор 80 мм на верхней крышке корпуса. Это улучшает температурные показатели в сравнении с моделью SGPC K39, построенной идентично.

По умолчанию в стресс-тесте Linx v0.7.0 процессор AMD Ryzen 5 3600 троттлит по параметру «энергопотребление» и удерживает среднюю частоту всех ядер на 3700 МГц. Температура согласно датчикам достигает 86.4°C.

Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 2070 Mini ITX сама по себе в меру горячая и шумная, даже на открытом стенде, поэтому интересно, как графический ускоритель поведет себя уже в крохотном замкнутом корпусе.

В тесте устойчивости 3DMark Fire Strike Extreme видеокарта бустит до 1717-1740 МГц, прогреваясь по графическому процессору и подсистеме питания до 74°C и до 79°C соответственно. Скорость вращения крыльчатки вентилятора поднимается до 2380 об/мин, уровень шума высокий. Результаты немного лучше, чем у предшественников, благодаря вентилятору 80 x 15 мм, который выдувает очень горячий воздух.

Наиболее оптимальная, равномерная и в то же время максимальная нагрузка игровой системы на базе Ryzen 5 3600 + GeForce RTX 2070 проявляется в тяжелых проектах. Например, один из любимых тестовых замеров проводится в «Ведьмаке».

Относительно температурных показателей ситуация практически идентична результатам SGPC K39: процессор прогревается до 65-66°C, видеокарта – до 74°C. Наиболее критична ситуация у модульного блока питания, который из-за своей конструкции повернут вентиляционными прорезями к графическому ускорителю, сильнее нагреваясь из-за поступления воздуха от горячего источника.

Корпус блока питания прогревается до 60°C, внутренние компоненты – до 77°C. Эксплуатировать в подобных условиях T.F.SKYWINDINTL F400 не рекомендую: требуется либо замена, либо даунвольтинг системы.

После часовой игры в The Witcher 3: Wild Hunt на запредельных настройках графики и с отключенным HairWorks сам корпус Metalfish S3 Swordfish прогревается равномерно, но меньше, нежели версия SGPC K39. Все благодаря тому же вытяжному вентилятору.

После получения итоговых результатов сравним ранее изученные компактные корпуса SFF с Metalfish S3 Swordfish.

Показатели системы в бенчмарке 3DMark Fire Strike.

3DMark Fire Strike



Physics Score / Graphics Score

Больше – лучше





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Результаты системы в бенчмарке 3DMark Time Spy.

3DMark Time Spy



CPU Score / Graphics Score

Больше – лучше





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Результаты системы в бенчмарке World of Tanks enCore RT при разрешении 2560 х 1440.

World of Tanks enCore RT



Средний балл

Больше – лучше





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Дальнейшие результаты получены в The Witcher 3: Wild Hunt на запредельных настройках графики при 20-минутном забеге, а для процессора указаны и показатели в стресс-тесте для общего сравнения пиковых значений.

Температура процессора, °C



The Witcher 3: Wild Hunt / Linx v0.7.0

Меньше – лучше





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Температура VRM материнской платы, °C



Меньше – лучше





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Для корпуса SGPC K39 изменена температура видеокарты с учетом полученных данных: для «тридцатьдевятки» нагрев GPU колеблется на отметке 75°C, у модели «Рыба-меч» – около 74°C.

Температура графического процессора, °C



Меньше – лучше





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Температура блока питания, °C



Меньше – лучше





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Уровень шума нагрузке



дБА





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Пожелания и рекомендации

Корпус Metalfish S3 Swordfish хорошо реализован и продуманно сконструирован, в этом плане он лучше ранее рассмотренной модели SGPC K39 и лишен многих ее недостатков. Однако и у героя обзора нашлись изъяны. В первую очередь отметим неидеальное сопряжение основного листа металла и боковой панели, что связано с нарушением процедуры гибки металла. Обычный геймер может не заметить такого недочета, а вот перфекционист будет раздосадован.

Мне не понравилась и реализация кнопки включения: знакомый переключатель и плата, но слабая пружина, требующая замены или усиления. Кнопка легко нажимается и сильно заваливается в корпус, что на фоне остального выглядит халтурой.

Напоследок – пара мелких пятен на корпусе. При внимательном изучении становится понятно, что мой экземпляр вынимали из упаковки, но с какой целью – неизвестно: следов монтажа нет, комплектация полная. На память оставлена лишь пара жирных въевшихся следов. Мелочь, а неприятно.

Отдельно коллега fedx навел на интересную мысль, что штатный вентилятор 80 х 15 мм легко заменить более производительной вертушкой 92 мм (например, Noctua NF-A9x14 PWM), пространство внутри корпуса это позволяет. А можно поставить и два тонких вентилятора 80 мм, что тоже повысит эффективность охлаждения. Так что небольшой потенциал для улучшения у корпуса есть.

Заключение

При прямом сравнении с SGPC K39 компактный корпус Metalfish S3 Swordfish формата SFF выглядит добротнее и продуманнее. При детальном изучении обеих моделей казалось, что их изготовила одна группа разработчиков: но одни занимались максимальной унификацией, удешевлением и минимизацией, а вторые, менее ограниченные в ресурсах – улучшенной расширенной версией.

Все, чего не хватало «тридцатьдевятке» – это удобства кабель-менеджмента и симпатичной перфорации. Вариант Metalfish таких недостатков лишен. Однако если рассматривать корпуса в разрезе покупки на одной площадке, то SGPC K39 стоил 2900 рублей, а ценник «металлической рыбы» достигал 5000 рублей. Возникает закономерный вопрос: стоит ли овчинка выделки?

Помимо конструктивных улучшений, перечисленных ранее, Metalfish S3 Swordfish предлагает лишь вытяжной вентилятор с хорошими характеристиками, но как он покажет себя дальше – пока неизвестно, как остается неясным и реальный срок службы. Единственное – возможность установки вертушки повышает ценность модели в глазах пользователей.

И напоследок отмечу одну неочевидную особенность Metalfish S3 Swordfish, которая перерастает в плюс: большинство пользователей устанавливает системный блок по правую руку. Данная модель сконструирована так, что материнская плата находится слева, то есть геймер будет видеть стильную плату с активной подсветкой и модулями оперативной памяти, а шумная видеокарта окажется с другой стороны (и часть шума будет рассеиваться относительно юзера). В моем случае это актуально, особенно с учетом режимов, в которых кулер Noctua значительно тише уже слегка воющего GeForce RTX 2070.

Подводя итоги, можно ли рекомендовать Metalfish S3 Swordfish к приобретению? Однозначный ответ – да. Но если вы гонитесь за минимализмом и считаете каждый литр объема, внешний вид перфорации – в виде пчелиных сот или простых полос – неважен, а сэкономленная пара тысяч рублей становится весомым аргументом, присмотритесь к корпусу попроще – SGPC K39. Чуть хуже во всем, но экономия может себя оправдать.

Достоинства Metalfish S3 Swordfish:

Внешний вид и минималистический дизайн;

Качество сборки и материалов;

Множественная перфорация;

Простота и надежность.

Недостатки Metalfish S3 Swordfish:

В случае тестового экземпляра не выявлено.

Общая оценка: 8.5 из 10.

Александр Андерсон

Выражаем благодарность: