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Обзор компактного корпуса Metalfish S3 Swordfish: рыба-меч во всеоружии

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Оглавление

Вступление

Первоначально серия обзоров компактных корпусов формата SFF должна была начаться с данной модели, но, к сожалению, ее я заполучил последней, поэтому весь цикл материалов пришлось переигрывать, что говорится, «на ходу». Однако это будет отличным завершением моей работы, которая по текущему направлению пока заканчивается. Более интересных и доступных решений не предвидится, но в комментариях я с удовольствием прочитаю ваши предложения.

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Команда Metalfish очень известна в кругу энтузиастов и любителей компактных игровых машин, которые ценят высокое качество исполнения, граничащее с оригинальностью и строгим дизайном. В ассортименте данного производителя широкий перечень различных корпусов и аксессуаров, позволяющих подобрать под свои пожелания и техническое задание требуемую модель. Полный список доступен на официальном портале Taobao, ну а простому обывателю удобнее международная китайская площадка AliExpress.

Впрочем, официального представительства там нет, поэтому идет переплата за посредничество. На момент заказа корпус Metalfish S3 Swordfish обошелся мне в $75 (по курсу доллара 67.4 рублей вышло 5055), что для модели SFF можно считать относительно недорого. Забегая вперед отмечу, что при получении товара на упаковке красовалась заводская бирка с ценником $35, около 2300 рублей. Примерно столько стоит оригинальная модель и на Taobao.

Как легко заметить, идет переплата более чем в два раза, поэтому стоить быть готовым к такому развитию событий. С другой стороны, прочих подводных камней не отмечено, поэтому и при таком ценнике мы сможем вдоволь насладиться отличным продуктом. Поехали!

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Упаковка и комплектация

Отправленный из Китая заказ добрался до отделения моей почты в МО за 26 дней. Столь долгий срок в сравнении с другими посылками, возможно, связан с неудачным попаданием моего заказа в ситуацию, развивающуюся вокруг пандемии.

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Metalfish S3 Swordfish поставляется в картонной упаковке с фирменной полиграфией и изображением компьютерного корпуса, что вместе с небольшой массой позволило надеяться на то, что сотрудники почты сразу же оценили содержимое, и никакие злые мысли, если таковые были, их не посетили. В любом случае, заказ пришел в отличном состоянии.

На торцах коробки разместились технические характеристики и полезная информация относительно комплектации и, что немаловажно, указано крепежное расстояние для райзера.

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Сам корпус упакован достойно: внешняя мягкая набивка, многослойная пленка с воздушной прослойкой и боковые вставки из пенополиуретана защищают его от внешнего воздействия.

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Набор аксессуаров спрятан не привычно внутри кейса, а в отдельной коробке. В ней находятся серебристый SATA-кабель, внешняя ручка для переноски, заглушка для крепления графического ускорителя, панель для крепления накопителя и комплект различных винтов.

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Внешний вид и размеры

«Металлическая рыба s3 рыба-меч», а именно так на русском языке звучит оригинальное название корпуса Metalfish S3 Swordfish, относится к типу конструкции «бутерброд» с блоком питания формата Flex. Он отличается минимализмом и снабжен отметкой производителя «Desktop Artwork», с чем я полностью согласен.

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Изюминка данного корпуса заключается во множественной перфорации в виде пчелиных сот, которые окружают новинку по всему периметру.

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В сравнении с ранее рассмотренной моделью SGPC K39 «Рыба-меч» получила не только более привлекательный дизайн благодаря все тем же вентиляционным прорезям, но и возросшие габариты из-за переработанной (или доработанной) конструкции.

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Тактико-технические характеристики Metalfish S3 Swordfish подразумевают использование материнской платы форм-фактора mini-ITX, графического ускорителя длиной менее 195 мм и блока питания форм-фактора Flex – до 170 мм. Поддерживается установка нескольких накопителей 2.5 дюйма и процессорной системы охлаждения высотой до 40 мм.

Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, масса составляет ~1.0 кг при следующих размерах (измеренных в домашних условиях):

  • Длина – 200 мм;
  • Высота – 265 мм;
  • Ширина – 104.5 мм.

Уточненный объем корпуса составляет 5.5 литра, что больше, чем у модели SGPC K39 с ее 4.32 л.

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Metalfish S3 Swordfish также изготовлен из двух основных деталей: главный лист металла обтекает корпус и выступает лицевой панелью, основанием и верхней частью.

Боковые панели получили множественную перфорацию и фиксируются по периметру четырьмя винтиками.

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В отличие от бюджетных решений, на верхней передней части Metalfish S3 Swordfish размещены органы управления. Правда, их перечень краток: один USB-порт третьего поколения и кнопка включения.

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Последняя получила приятную неяркую подсветку.

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На основании конструкции предусмотрена множественная перфорация для блока питания формата Flex, актуальная для немодульной версии. В противном случае из-за коннекторов питания он будет развернут прорезями вверх, «охлаждаясь» горячим воздухом от видеокарты. Как это иронично.

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Четыре ножки с прорезиненным основанием расположены практически по углам корпуса. Их высота – 10 мм. Это придает конструкции устойчивости и наделяет ее антивибрационной защитой.

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В типе конструкции «бутерброд» материнская плата и видеокарта разделены единой перегородкой и смотрят в разные стороны. По сравнению с SGPC K39 тут оба компонента поменялись местами, и теперь системная плата установлена верно, а графический ускоритель – вверх тормашками.

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Боковые панели выполнены из идентичного алюминиевого сплава и получили симметричное крепление, позволяющее не только менять их местами, но и переворачивать относительно узкой и широкой части без перфорации, тем самым маскируя в корпусе наиболее некрасивые места, например, заднюю часть или кабель-менеджмент спереди.

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При приобретении в магазине на выбор предлагаются дополнительные прозрачные панели из акрила.

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Непосредственно обработка деталей корпуса Metalfish S3 Swordfish выполнена на отличном уровне: острые края обрезаны и зашлифованы. Однако сам уровень покраски посредственный, поэтому к процессу сборки лучше подойти тщательнее обычного.

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В частности, это проявляется после установки боковых панелей, где краска быстро слезает под шляпками винтов. Корпус SGPC K39 мог похвастать полностью противоположным изготовлением: под слоем колера прятались недостатки, но он выполнен качественнее, и предлагалось сразу три цвета – серебристый, красный и черный. У Metalfish S3 Swordfish – только серебристый.

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Внутренний каркас корпуса «Рыба-меч» усилен специальным поддоном для фиксации видеокарты и материнской платы. Отметим несколько широких прорезей для кабель-менеджмента.

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Органы управления крепятся парой стоек и обычными винтами.

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Слабое место Metalfish S3 Swordfish – хлипкая кнопка включения, точнее, несуразная слабая пружина, к упругости которой возникают вопросы. Задействована однослотовая плата QS-JS-02.

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Сильной стороной корпуса является вытяжной вентилятор на верхней панели. Замкнутая конструкция подразумевает, что внутренние компоненты сами себя обеспечат свежим воздухом через боковые прорези и нагретый теплый воздух под давлением выйдет сам. Вентилятор на выдув очень облегчает задачу и вероятно улучшит температурные показатели.

Сам вентилятор крепится к специальной рамке, что очень удобно.

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Перед нами модель H35731-55MEI типоразмера 80 х 15 мм производства Nidec. Найти подробную информацию о ней не удалось, лишь в одном сомнительном источнике указан используемый тип подшипника – скольжения.

Со временем при износе возможно появление посторонних шумов, а пока данная вертушка отметилась тихим уровнем работы даже на максимальной скорости вращения крыльчатки. Последнюю можно регулировать в диапазоне 600-1900 об/мин, коннектор – 3 pin.

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Посредственно исполнена лишь пара элементов: с внутренней части ограничитель для пазов графического ускорителя выполнен из куска алюминиевого листа, закрепленного парой клипс.

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Полный разбор корпуса исключен.

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Процесс сборки

По сравнению со своим аналогом SGPC K39 корпус Metalfish S3 Swordfish получил больше свободного пространства и удобные прорези с учетом требований к компонентам и прокладке кабелей, поэтому процесс сборки проходит проще и, можно сказать, играючи.

Блок питания Flex с легкостью помещается в специальную нишу.

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Однако был встречен тот же недостаток, что и у модели Geeek A31 v2: длинные винты крепления ножек сильно выпирают, поэтому блок питания слегка приподнимается и не позволяет совпасть монтажными отверстиями с корпусом.

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В прорезь между блоком питания и поддоном отлично просовывается райзер.

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Длина фирменного райзера – 210 мм, на фотографии он слева. Это самый длинный адаптер среди представленных на снимке, он превосходит модель ADT01 (в центре), которая считается эталонной.

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При установке материнской платы сложностей не отмечено.

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Благодаря свободному месту подключение съемных кабелей не затруднено и возможно после монтажа основных компонентов, что было полностью исключено в корпусе SGPC K39.

В данном вопросе Metalfish S3 Swordfish является безоговорочным победителем.

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Производитель предусмотрел специальный отсек для установки системы охлаждения на центральный процессор. Внизу остается место для доступа к твердотельному накопителю формата M.2, однако лишь совсем небольшой прорези не хватает для возможности установить SSD с низкопрофильным радиатором. Доработаем напильником?

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Оригинальный райзер слегка длинноват, поэтому классической модели 180 мм будет вполне достаточно, но при использовании фирменного удлинителя его можно установить на предпоследнем этапе и не натягивать как струну.

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Видеокарта устанавливается «вверх ногами» и крепится парой винтов к задней стенке корпуса.

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Заниматься прокладкой проводов в корпусе Metalfish S3 Swordfish одно удовольствие. Особенно после знакомства с SGPC K39, где процесс превращен в небольшую пытку.

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Здесь достаточно пространства не только для подключения, но и грамотной укладки проводов.

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Штатная панель для крепления накопителей позволяет установить второй диск вместо видеокарты.

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Но если графический ускоритель предусмотрен изначально, то основное место для накопителя формата 2.5 дюйма будет со стороны материнской платы в нижней секции.

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Полный процесс сборки занимает 20 неспешных минут и позволяет насладиться подключением без страха порезаться или неправильно что-то подключить – в поддоне достаточно прорезей и необходимой ширины отступов.

В итоговом варианте нас ждет приятный минимализм и «игрушечность» корпуса.

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Metalfish S3 Swordfish в своей естественной игровой среде в вечернее время приятно радует подсветкой компонентов.

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Тестовый стенд

  • Материнская плата: ASUS ROG Strix B450-i Gaming;
  • Процессор: AMD Ryzen 5 3600;
  • Система охлаждения процессора: Noctua NH L9a-AM4 chromax.black;
  • Видеокарта: Gigabyte GeForce RTX 2070 Mini ITX (Rev.1.0);
  • Термоинтерфейс: Noctua HT-1;
  • Оперативная память: HyperX Fury RGB (HX436C17FB3AK2/16) 2 x 8 Гбайт;
  • Накопитель SSD: Samsung 860 EVO [MZ-N6E250BW] 250 Гбайт;
  • Блок питания: T.F.SKYWINDINTL F400, ~300 Вт;
  • Монитор: AOC U2790PQU.

Инструментарий и методика тестирования

В тестировании принимал участие центральный процессор AMD Ryzen 5 3600 OEM с тактовой номинальной частотой 3600 МГц, в режиме Boost – до 4200 МГц, напряжение Auto. BIOS материнской платы ASUS ROG Strix B450-i Gaming была обновлена до последней версии 3004 с AGESA 1.0.0.4 Patch B.

Схема электропитания выбрана «1usmus Ryzen Universal».

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Оперативная память HyperX Fury RGB HX436C17FB3AK2/16 объемом 16 Гбайт разогнана согласно калькулятору DRAM Calculator for Ryzen до частоты 3600 МГц и таймингов 16-20-20-40-1Т при сохранении режима IF 1:1.

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Для прогрева CPU использовался тест Linpack в оболочке LinX версии 0.7.0 (двенадцать потоков, объем выделяемой памяти – 8192 Мбайт, десять прогонов). Температурные показатели с CPU снимались программой HWiNFO64.

Видеокарта GeForce RTX 2070 Mini ITX функционирует на номинальных частотах с эталонным показателем TDP 175 Вт. Для ее разогрева использовался тест устойчивости 3DMark Fire Strike Extreme, 20 прогонов.

Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Все системные вентиляторы, включая в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определяется на уровне 30.5 дБА, граница же условного комфорта – на отметке 37 дБА. Температура воздуха в помещении составляла 26 градусов по Цельсию.

Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК-термометром Fluke 59 MAX.

Результаты тестирования

Metalfish S3 Swordfish официально поддерживает процессорные кулеры высотой до 40 мм, что соответствует истине: боковые панели расположены практически впритык к процессорному кулеру Noctua NH L9a-AM4 и видеокарте.

Что касается непосредственно самого графического ускорителя, то Gigabyte GeForce RTX 2070 Mini ITX (Rev.1.0) длиной 175 мм установлена без особых сложностей, остается запас для монтажа около 20 мм. У блока питания с габаритами корпуса 170 мм зазор около 13 мм.

Корпус Metalfish S3 Swordfish конструкции «бутерброд» несет один вытяжной вентилятор 80 мм на верхней крышке корпуса. Это улучшает температурные показатели в сравнении с моделью SGPC K39, построенной идентично.

По умолчанию в стресс-тесте Linx v0.7.0 процессор AMD Ryzen 5 3600 троттлит по параметру «энергопотребление» и удерживает среднюю частоту всех ядер на 3700 МГц. Температура согласно датчикам достигает 86.4°C.

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Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 2070 Mini ITX сама по себе в меру горячая и шумная, даже на открытом стенде, поэтому интересно, как графический ускоритель поведет себя уже в крохотном замкнутом корпусе.

В тесте устойчивости 3DMark Fire Strike Extreme видеокарта бустит до 1717-1740 МГц, прогреваясь по графическому процессору и подсистеме питания до 74°C и до 79°C соответственно. Скорость вращения крыльчатки вентилятора поднимается до 2380 об/мин, уровень шума высокий. Результаты немного лучше, чем у предшественников, благодаря вентилятору 80 x 15 мм, который выдувает очень горячий воздух.

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Наиболее оптимальная, равномерная и в то же время максимальная нагрузка игровой системы на базе Ryzen 5 3600 + GeForce RTX 2070 проявляется в тяжелых проектах. Например, один из любимых тестовых замеров проводится в «Ведьмаке».

Относительно температурных показателей ситуация практически идентична результатам SGPC K39: процессор прогревается до 65-66°C, видеокарта – до 74°C. Наиболее критична ситуация у модульного блока питания, который из-за своей конструкции повернут вентиляционными прорезями к графическому ускорителю, сильнее нагреваясь из-за поступления воздуха от горячего источника.

Корпус блока питания прогревается до 60°C, внутренние компоненты – до 77°C. Эксплуатировать в подобных условиях T.F.SKYWINDINTL F400 не рекомендую: требуется либо замена, либо даунвольтинг системы.

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После часовой игры в The Witcher 3: Wild Hunt на запредельных настройках графики и с отключенным HairWorks сам корпус Metalfish S3 Swordfish прогревается равномерно, но меньше, нежели версия SGPC K39. Все благодаря тому же вытяжному вентилятору.

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После получения итоговых результатов сравним ранее изученные компактные корпуса SFF с Metalfish S3 Swordfish.

Показатели системы в бенчмарке 3DMark Fire Strike.

3DMark Fire Strike

Physics Score / Graphics Score
Больше – лучше


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Результаты системы в бенчмарке 3DMark Time Spy.

3DMark Time Spy

CPU Score / Graphics Score
Больше – лучше


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Результаты системы в бенчмарке World of Tanks enCore RT при разрешении 2560 х 1440.

World of Tanks enCore RT

Средний балл
Больше – лучше


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Дальнейшие результаты получены в The Witcher 3: Wild Hunt на запредельных настройках графики при 20-минутном забеге, а для процессора указаны и показатели в стресс-тесте для общего сравнения пиковых значений.

Температура процессора, °C

The Witcher 3: Wild Hunt / Linx v0.7.0
Меньше – лучше


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Температура VRM материнской платы, °C

Меньше – лучше


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Для корпуса SGPC K39 изменена температура видеокарты с учетом полученных данных: для «тридцатьдевятки» нагрев GPU колеблется на отметке 75°C, у модели «Рыба-меч» – около 74°C.

Температура графического процессора, °C

Меньше – лучше


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Температура блока питания, °C

Меньше – лучше


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Уровень шума нагрузке

дБА


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Пожелания и рекомендации

Корпус Metalfish S3 Swordfish хорошо реализован и продуманно сконструирован, в этом плане он лучше ранее рассмотренной модели SGPC K39 и лишен многих ее недостатков. Однако и у героя обзора нашлись изъяны. В первую очередь отметим неидеальное сопряжение основного листа металла и боковой панели, что связано с нарушением процедуры гибки металла. Обычный геймер может не заметить такого недочета, а вот перфекционист будет раздосадован.

Мне не понравилась и реализация кнопки включения: знакомый переключатель и плата, но слабая пружина, требующая замены или усиления. Кнопка легко нажимается и сильно заваливается в корпус, что на фоне остального выглядит халтурой.

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Напоследок – пара мелких пятен на корпусе. При внимательном изучении становится понятно, что мой экземпляр вынимали из упаковки, но с какой целью – неизвестно: следов монтажа нет, комплектация полная. На память оставлена лишь пара жирных въевшихся следов. Мелочь, а неприятно.

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Отдельно коллега fedx навел на интересную мысль, что штатный вентилятор 80 х 15 мм легко заменить более производительной вертушкой 92 мм (например, Noctua NF-A9x14 PWM), пространство внутри корпуса это позволяет. А можно поставить и два тонких вентилятора 80 мм, что тоже повысит эффективность охлаждения. Так что небольшой потенциал для улучшения у корпуса есть.

Заключение

При прямом сравнении с SGPC K39 компактный корпус Metalfish S3 Swordfish формата SFF выглядит добротнее и продуманнее. При детальном изучении обеих моделей казалось, что их изготовила одна группа разработчиков: но одни занимались максимальной унификацией, удешевлением и минимизацией, а вторые, менее ограниченные в ресурсах – улучшенной расширенной версией.

Все, чего не хватало «тридцатьдевятке» – это удобства кабель-менеджмента и симпатичной перфорации. Вариант Metalfish таких недостатков лишен. Однако если рассматривать корпуса в разрезе покупки на одной площадке, то SGPC K39 стоил 2900 рублей, а ценник «металлической рыбы» достигал 5000 рублей. Возникает закономерный вопрос: стоит ли овчинка выделки?

Помимо конструктивных улучшений, перечисленных ранее, Metalfish S3 Swordfish предлагает лишь вытяжной вентилятор с хорошими характеристиками, но как он покажет себя дальше – пока неизвестно, как остается неясным и реальный срок службы. Единственное – возможность установки вертушки повышает ценность модели в глазах пользователей.

И напоследок отмечу одну неочевидную особенность Metalfish S3 Swordfish, которая перерастает в плюс: большинство пользователей устанавливает системный блок по правую руку. Данная модель сконструирована так, что материнская плата находится слева, то есть геймер будет видеть стильную плату с активной подсветкой и модулями оперативной памяти, а шумная видеокарта окажется с другой стороны (и часть шума будет рассеиваться относительно юзера). В моем случае это актуально, особенно с учетом режимов, в которых кулер Noctua значительно тише уже слегка воющего GeForce RTX 2070.

Подводя итоги, можно ли рекомендовать Metalfish S3 Swordfish к приобретению? Однозначный ответ – да. Но если вы гонитесь за минимализмом и считаете каждый литр объема, внешний вид перфорации – в виде пчелиных сот или простых полос – неважен, а сэкономленная пара тысяч рублей становится весомым аргументом, присмотритесь к корпусу попроще – SGPC K39. Чуть хуже во всем, но экономия может себя оправдать.

Достоинства Metalfish S3 Swordfish:

  • Внешний вид и минималистический дизайн;
  • Качество сборки и материалов;
  • Множественная перфорация;
  • Простота и надежность.

Недостатки Metalfish S3 Swordfish:

  • В случае тестового экземпляра не выявлено.

Общая оценка: 8.5 из 10.

Александр Андерсон


Выражаем благодарность:

  • donnerjack за помощь в подготовке материала.

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Kopcheniy
09:03
Да, про это шутку выпустили еще в первый день с момента анонса SE 2. https://3dnews.ru/1008626 Сам думаю, что взять на замену 1му SE - обновленный вариант или XR (как цены начнут садиться): Первый м...
iPhone SE стал лучшим бюджетным смартфоном 2020 года, победив в тестировании Google Pixel 4a
Jack Reacher
09:03
Вам то какая разница когда они выидут ,-пачка Доширака ваш потолок Может к их выходу даже на Ryzen 3 1200 OEM накопите
В мае можно будет купить только процессоры Intel Comet Lake серий K и KF
Максим
09:03
тут в комментах собрались исключительно поедатели ААА-дерьма, так что бессмыслено заводить с ними любой диалог. Они - это такой особый уровень днища, но видят себя на вершине игропрома. Не позволяйте ...
Деньги вперед: главные игры мая 2020 года
Kopcheniy
08:59
Пусть это останется на совести маркетологов. В любом случае - за нынешнюю цену это перебор.
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mimigen
08:59
Прежде чем ответить, надо внимательно прочесть то, что написано. В большем степени другим, чем Вам, поясню, что я не придумываю, а заявляю, что по состоянию на конец 2019 года весь процессорный рынок ...
Тестирование Intel Core i9-9900K и AMD Ryzen 7 3800X в разгоне до 5 ГГц при поддержке системы фазового перехода
Вячеслав Зверотигр
08:59
уже не актуально.
В мае можно будет купить только процессоры Intel Comet Lake серий K и KF
Obscury
08:57
Ну блин не хватало только онлайна ссаного в игре. Надеюсь фейк и никаких «гостей из интернета» не будет.
Новые сведения об Assassin's Creed: Valhalla – кардинальные изменения в игровой системе, пиратство, собственный дом и продвинутый ИИ
Arekusei
08:56
У него на текущий момент 6700к. Выше он писал.
AMD Ryzen против Intel Core: запоминаем апрельский вариант официального сравнения
Arekusei
08:53
Какие-то стрёмные перекосы. У меня в стране локально его дешевле купить можно.(3600X) Не уж то проблемы с логистикой возникли.
AMD Ryzen против Intel Core: запоминаем апрельский вариант официального сравнения
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