Лучшие видеокарты для игрового компьютера стоимостью до 60 тысяч рублей: март 2020
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Оглавление
- Вступление
- Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования
- Результаты тестов: сравнение производительности
- Assassin's Creed Odyssey
- Battlefield V
- Call of Duty: Modern Warfare (2019)
- Far Cry New Dawn
- Hitman 2
- Need for Speed Heat
- Shadow of the Tomb Raider
- Star Wars Jedi: Fallen Order
- Среднегеометрические результаты видеокарт в восьми играх
- Заключение
Вступление
В данном обзоре будут протестированы видеокарты стоимостью до 60 000 рублей. Для получения разносторонних результатов тесты графических ускорителей пройдут на двух стендах, основанных на процессорах Core i7-8700K и Ryzen 7 3700Х. В итоге будет получена наглядная картина расстановки сил в этом ценовом диапазоне, а также определены модели, наиболее привлекательные для покупки.
рекламаГероями данного обзора стали следующие видеокарты:
- GeForce RTX 2080 Super 8192 Mбайт;
- GeForce RTX 2080 8192 Mбайт;
- GeForce RTX 2070 Super 8192 Mбайт;
- GeForce RTX 2070 8192 Mбайт;
- Radeon RX 5700 XT 8192 Мбайт.
В обзоре присутствуют сводные диаграммы производительности видеокарт и среднегеометрические результаты ускорителей в восьми играх.
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Напомним, что о работе тестовых стендов, методике и обработке результатов можно узнать из подробного рассказа о тестировании комплектующих в играх.
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Результаты тестов: сравнение производительности
Assassin's Creed Odyssey
Battlefield V
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Call of Duty: Modern Warfare (2019)
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Far Cry New Dawn
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Hitman 2
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Need for Speed Heat
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Shadow of the Tomb Raider
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Star Wars Jedi: Fallen Order
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Среднегеометрические результаты видеокарт в восьми играх
Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных видеокарт.
Для выведения соотношения стоимости и производительности графических ускорителей бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на их основе рассчитан среднеарифметический ценник ускорителей.
- GeForce RTX 2080 Super 8192 Mбайт - 55 000 рублей;
- GeForce RTX 2080 8192 Mбайт - 51 000 рублей;
- GeForce RTX 2070 Super 8192 Mбайт - 39 500 рублей;
- GeForce RTX 2070 8192 Mбайт - 32 750 рублей;
- Radeon RX 5700 XT 8192 Мбайт - 32 000 рублей.
Заключение
По диаграмме среднегеометрической производительности видеокарт в восьми играх видно, что в номинальном режиме работы на первом месте расположились GeForce RTX 2080 Super и GeForce RTX 2080. Вторую строчку разделили Radeon RX 5700 ХТ и GeForce RTX 2070 Super, а третья позиция осталась за GeForce RTX 2070.
После разгона на лидирующую позицию вышла GeForce RTX 2080 Super. Второе место разделили ускорители GeForce RTX 2080 и GeForce RTX 2070 Super, а на третьей строчке расположились GeForce RTX 2070 и Radeon RX 5700 ХТ.
Большим плюсом для участников тестирования стало то, что они обеспечили комфортную производительность во всех играх без исключения.
По соотношению цена/производительность в штатном режиме лидировала Radeon RX 5700 ХТ, однако после разгона первую позицию с ней поделил графический ускоритель GeForce RTX 2070.
Итак, экономному покупателю стоит присмотреться к видеокартам Radeon RX 5700 ХТ и GeForce RTX 2070. Они обеспечили комфортную производительность во всех играх и лидировали в такой важной дисциплине, как соотношение цена/производительность.
При большем бюджете пользователю необходимо обратить внимание на видеокарту GeForce RTX 2070 Super. Она наступала на пятки лидировавшим ускорителям GeForce RTX 2080 Super и GeForce RTX 2080, вдобавок была достаточно привлекательной для покупки.
Основным преимуществом видеокарт GeForce RTX перед моделями AMD является их технологический задел на будущее. Выражается он в аппаратной трассировке лучей в реальном времени. На сегодняшний день она уже реализована в играх Control, Call of Duty: Modern Warfare, Battlefield V, Metro Exodus , Shadow of the Tomb Raider и Wolfenstein Youngblood. Вдобавок компания NVIDIA активно сотрудничает со многими студиями-разработчиками игр, поэтому уже в этом году выйдет еще несколько проектов, поддерживающих NVIDIA RTX.
Еще одним козырем видеокарт GeForce RTX являются заложенные в них дополнительные технологические возможности:
- Традиционно видеокарты GeForce отличаются не только высокой производительностью в играх и энергоэффективностью, но и широкой поддержкой приложений для работы с фото/видео и компьютерной графикой. Специальная драйверная программа NVIDIA STUDIO отслеживает обновления всех популярных приложений для работы с контентом (от Adobe, Autodesk и других). Драйверы STUDIO проходят дополнительное тестирование на стабильность и надежность работы, в том числе при работе с несколькими приложениями. Переключиться на STUDIO можно в меню GeForce Experience.
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
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