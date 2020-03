В данном обзоре будут протестированы видеокарты стоимостью до 60 000 рублей. Для получения разносторонних результатов тесты графических ускорителей пройдут на двух стендах, основанных на процессорах Core i7-8700K и Ryzen 7 3700Х. В итоге будет получена наглядная картина расстановки сил в этом ценовом диапазоне, а также определены модели, наиболее привлекательные для покупки.

Героями данного обзора стали следующие видеокарты:

В обзоре присутствуют сводные диаграммы производительности видеокарт и среднегеометрические результаты ускорителей в восьми играх.

Прошлые материалы:

Напомним, что о работе тестовых стендов, методике и обработке результатов можно узнать из подробного рассказа о тестировании комплектующих в играх.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Результаты тестов: сравнение производительности

Assassin's Creed Odyssey

Battlefield V

Call of Duty: Modern Warfare (2019)

Far Cry New Dawn

Hitman 2

Need for Speed Heat

Shadow of the Tomb Raider

Star Wars Jedi: Fallen Order

Среднегеометрические результаты видеокарт в восьми играх

Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных видеокарт.

Для выведения соотношения стоимости и производительности графических ускорителей бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на их основе рассчитан среднеарифметический ценник ускорителей.

GeForce RTX 2080 Super 8192 Mбайт - 55 000 рублей;

GeForce RTX 2080 8192 Mбайт - 51 000 рублей;

GeForce RTX 2070 Super 8192 Mбайт - 39 500 рублей;

GeForce RTX 2070 8192 Mбайт - 32 750 рублей;



Radeon RX 5700 XT 8192 Мбайт - 32 000 рублей.

Заключение

По диаграмме среднегеометрической производительности видеокарт в восьми играх видно, что в номинальном режиме работы на первом месте расположились GeForce RTX 2080 Super и GeForce RTX 2080. Вторую строчку разделили Radeon RX 5700 ХТ и GeForce RTX 2070 Super, а третья позиция осталась за GeForce RTX 2070.

После разгона на лидирующую позицию вышла GeForce RTX 2080 Super. Второе место разделили ускорители GeForce RTX 2080 и GeForce RTX 2070 Super, а на третьей строчке расположились GeForce RTX 2070 и Radeon RX 5700 ХТ.

Большим плюсом для участников тестирования стало то, что они обеспечили комфортную производительность во всех играх без исключения.

По соотношению цена/производительность в штатном режиме лидировала Radeon RX 5700 ХТ, однако после разгона первую позицию с ней поделил графический ускоритель GeForce RTX 2070.

Итак, экономному покупателю стоит присмотреться к видеокартам Radeon RX 5700 ХТ и GeForce RTX 2070. Они обеспечили комфортную производительность во всех играх и лидировали в такой важной дисциплине, как соотношение цена/производительность.

При большем бюджете пользователю необходимо обратить внимание на видеокарту GeForce RTX 2070 Super. Она наступала на пятки лидировавшим ускорителям GeForce RTX 2080 Super и GeForce RTX 2080, вдобавок была достаточно привлекательной для покупки.

Основным преимуществом видеокарт GeForce RTX перед моделями AMD является их технологический задел на будущее. Выражается он в аппаратной трассировке лучей в реальном времени. На сегодняшний день она уже реализована в играх Control, Call of Duty: Modern Warfare, Battlefield V, Metro Exodus , Shadow of the Tomb Raider и Wolfenstein Youngblood. Вдобавок компания NVIDIA активно сотрудничает со многими студиями-разработчиками игр, поэтому уже в этом году выйдет еще несколько проектов, поддерживающих NVIDIA RTX.

Еще одним козырем видеокарт GeForce RTX являются заложенные в них дополнительные технологические возможности:

Традиционно видеокарты GeForce отличаются не только высокой производительностью в играх и энергоэффективностью, но и широкой поддержкой приложений для работы с фото/видео и компьютерной графикой. Специальная драйверная программа NVIDIA STUDIO отслеживает обновления всех популярных приложений для работы с контентом (от Adobe, Autodesk и других). Драйверы STUDIO проходят дополнительное тестирование на стабильность и надежность работы, в том числе при работе с несколькими приложениями. Переключиться на STUDIO можно в меню GeForce Experience. Adaptive Shading, Mesh Shading, Multi-View Rendering, Texture-Space Shading NVIDIA Adaptive Shading – адаптивное затенение, которое позволяет увеличить производительность без видимой потери качества изображения. В основе новой техники лежит аппаратно-ускоренная возможность архитектуры Turing под названием «Изменяемая частота затенения» (Variable Rate Shading или VRS). VRS разбивает экран на множество плиток по «16 на 16» пикселей и позволяет изменять количество обрабатываемых пикселей для каждой плитки в отдельности. Так, если в плитке находится однотонный участок изображения, количество обрабатываемых пикселей можно снизить без видимой потери качества, за счет чего и достигается высокая производительность. Технология уже применена в играх Wolfenstein II: New Colossus и Wolfenstein: Youngblood. Mesh Shading – полностью программируемый конвейер обработки геометрии. Task и Mesh шейдеры позволяют вывести количество полигонов и объектов в сцене на новый, ранее недоступный уровень и разгрузить центральный процессор за счет переноса расчетов уровня детализации объектов и других на GPU. Multi-View Rendering – это более гибкая реализация технологии Simultaneous Multi-Projection. Без этой технологии объекты выводятся по несколько раз для каждого глаза в VR-режиме (проекции для каждого экрана/зоны экрана в VR-шлеме). При использовании технологии объекты выводятся сразу в 4 плоскости за один раз, это позволяет увеличить скорость вывода объектов до четырех раз. Технология ускоряет стереорендеринг для VR-шлемов и шлемов с несколькими экранами для широкого обзора. И востребована в «классическом» рендеринге для быстрой генерации теней. Texture-Space Shading – затенение в пространстве текстур. Технология сохраняет результаты шейдинга в текстуры, затем эти текстуры можно повторно использовать в следующем кадре для повышения производительности. Также эта технология эффективна для рендеринга виртуальной реальности

