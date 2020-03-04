Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
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Оглавление
- Вступление
- Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования
- Результаты тестов: сравнение производительности
- Assassin's Creed Odyssey
- Battlefield V
- Call of Duty: Modern Warfare (2019)
- Far Cry New Dawn
- Hitman 2
- Need for Speed Heat
- Shadow of the Tomb Raider
- Star Wars Jedi: Fallen Order
- Среднегеометрические результаты видеокарт в восьми играх
- Заключение
Вступление
В данном материале будет рассмотрено противостояние видеокарты GeForce GTX 1080 Ti с топовым представителем «красного» конкурента – Radeon RX 5700 XT.
рекламаПосмотрим, кто выйдет победителем из этого соперничества.
Напомним, что о работе тестовых стендов, методике и обработке результатов можно узнать из подробного рассказа о тестировании комплектующих в играх.
По диаграмме среднегеометрической производительности видеокарт в восьми играх видно, что в номинальном режиме работы графические ускорители GeForce GTX 1080 Ti и Radeon RX 5700 XT продемонстрировали равную производительность.
Теперь рассмотрим противостояние героев теста в отдельно взятых играх.
Итак, GeForce GTX 1080 Ti опередила Radeon RX 5700 XT в двух играх из восьми. В шести проектах между ними был зафиксирован паритет, а в двух играх «зеленая» видеокарта была медленнее «красной».
Как плюс отметим, что оба подопытных ускорителя обеспечили комфортную производительность в большинстве игр, вплоть до разрешений 3440 х 1440 и 3840 х 2160.
Итогом данного теста можно назвать паритет, зафиксированный между GeForce GTX 1080 Ti и Radeon RX 5700 XT в штатном режиме. Однако из-за скромного частотного потенциала после разгона «красный» ускоритель отстал от «зеленого».
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
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Результаты тестов: сравнение производительности
Assassin's Creed Odyssey
Battlefield V
Call of Duty: Modern Warfare (2019)
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Far Cry New Dawn
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Hitman 2
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Need for Speed Heat
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Shadow of the Tomb Raider
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Star Wars Jedi: Fallen Order
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Среднегеометрические результаты видеокарт в восьми играх
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Заключение
По диаграмме среднегеометрической производительности видеокарт в восьми играх видно, что в номинальном режиме работы графические ускорители GeForce GTX 1080 Ti и Radeon RX 5700 XT продемонстрировали равную производительность.
Теперь рассмотрим противостояние героев теста в отдельно взятых играх.
Итак, GeForce GTX 1080 Ti опередила Radeon RX 5700 XT в двух играх из восьми. В шести проектах между ними был зафиксирован паритет, а в двух играх «зеленая» видеокарта была медленнее «красной».
Как плюс отметим, что оба подопытных ускорителя обеспечили комфортную производительность в большинстве игр, вплоть до разрешений 3440 х 1440 и 3840 х 2160.
Итогом данного теста можно назвать паритет, зафиксированный между GeForce GTX 1080 Ti и Radeon RX 5700 XT в штатном режиме. Однако из-за скромного частотного потенциала после разгона «красный» ускоритель отстал от «зеленого».
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
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