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Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 2080 Ti Ventus GP

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Оглавление

Вступление

Существующее поколение графических процессоров компании NVIDIA получилось очень спорным. Компьютерное сообщество поделилось на несколько лагерей. Есть те, кто поверил в маркетинг «куртки» и магию лучей, есть такие, кто немного не доверяет рекламщикам, но верит в любовь к лучам с первого взгляда и есть те, для кого все эти технологии на данном этапе не впечатлили, а встречаются даже те, для которых банально – дорого. Прогресс не стоит на месте и конечно же надо двигаться дальше и придумывать что-то новое в плане реалистичности графики. Трассировка лучей была придумана не компанией NVIDIA, и не в прошлом году. До сих пор рендерить каждый кадр методом трассировки лучей – это очень сложная и ресурсоемкая задача. Поэтому в компании NVIDIA решили, что надо как-то связать эту технологию с существующим методом построения кадра сцены в игре или приложении.

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Сейчас вся работа DirectX Raytacing API (DXR) тесно интегрирована с растеризацией и вычислительными командами. Она может запускаться многопоточно. Шейдеры трассировки лучей управляются аналогично вычислительным шейдерам. Это позволяет использовать их параллельную обработку на GPU, управляя выполнением на сравнительно низком уровне. Однако, для управления прошлая архитектура Pascal подходила слабо и нужно было создать белее эффективное решение. Так появились специальные тензорные и RT-ядра. Они должны были более эффективно использовать гибридную систему интеграции метода трассировки лучей в растеризацию. Вот на этом этапе произошел первый раскол и некоторые решили, что их немного обманули. Справедливости ради, картинка стала действительно лучше, особенно когда нет артефактов. А еще, побегав немного в Metro Exodus, я понял, что даже видеокарты nVidia RTX 2080 Super недостаточно для комфортной игры в 2K. DLSS? Спасибо, такого ужасного «мыла» мне даже даром не надо.

Таким образом я оказался в лагере тех, кто поверил, но понял, что на данном этапе это реализовано не очень гладко. Есть мнение, что вся архитектура Turing превратилась в испытательный полигон. При этом цена новых видеокарт вышла на новый уровень. Одной из компаний, которые понимают всю боль и печаль пользователей, стала MSI. Она представила бюджетную версию видеокарты, основанной на nVidia TU102. Стоит эта безделица всего каких-то 76000 рублей, а сама модель называется неброско: MSI GeForce RTX 2080 Ti Ventus GP.

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Сегодня мы рассмотрим эту видеокарту и узнаем, на чем сэкономил производитель и стоит ли в данном случае экономить?

Упаковка и комплектация

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Коробка средних размеров, выглядит немного простовато. Ручки для транспортировки нет, но при таких габаритах она не нужна.

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В оформлении преобладает черный цвет. Именно он используется в качестве фона. Красного практически нет, но ведь это не серия Gaming. Верхняя поверхность матовая с глянцевыми вставками.

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Я впервые встречаюсь с такой упаковкой у дорогих устройств, однако полностью поддерживаю начинание производителя. Ведь, в конце концов, потребитель будет использовать устройство, а не упаковку.

Спереди мы видим изображение модели, а точнее в основном вентиляторы и кожух системы охлаждения.

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В левом верхнем углу мы видим логотип производителя и красно-белую эмблему серии MSI Gaming. В правой части снизу указано наименование графического процессора. Это GeForce RTX 2080 Ti. Справа обозначена модель видеокарты Ventus и вставка GP Edition. В самом низу перечислены ключевые особенности устройства: Ray tracing, GDDR6, DX12 и Ansel. Не знаю, что символизирует название, но надеюсь, это выяснится со временем.

Перевернем коробку.

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Сверху снова обозначено наименование графического процессора. Ниже мелкими буквами сообщают, что карта основана на флагманском графическом процессоре, который совершает революцию реализма и производительности в играх. Дальше рассказывают о том, что архитектура Turing при поддержке 11 Гбайт быстрой памяти GDDR6 обеспечивает лучшую в мире производительность.

Ниже находятся три вставки. Первая декламирует: Premium Design. Конечно, у MSI свой вид на Premium, но лично у меня эта картинка ассоциации с этим словом не вызывает. И дальше продолжается «холивар» приблизительно в том же стиле: «Охлаждение начинается с основания» и «Сильный бэкплейт». Решает покупатель. Внизу перечислены ключевые особенности, маленькая спецификация и минимальные системные требования. Среди них 650 Вт блок питания с двумя коннекторами 8-Pin.

Пора заглянуть внутрь.

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Здесь мы видим черную картонную коробку без крышки. Вместо нее пластина из вспененного полиэтилена темно-серого цвета, а под ней такой же каркас.

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Еще там разместился большой черный конверт с комплектом поставки.

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Под ним расположена сама видеокарта, которая упакована в антистатический пакет и зажата в каркасе из вспененного полиэтилена.

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Среди комплекта поставки можно обнаружить следующее.

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  • Quick Guide (краткое руководство пользователя);
  • Карточка с благодарностями;

Если коротко, то нет ничего. Что еще можно желать за такую скромную цену?

Дизайн и особенности видеокарты

Видеокарта, конечно, крупная, но не поражает своими размерами. Габариты модели составляют 268 х 114 х 50 мм, масса – 1106 г.

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Даже по сухим цифрам получаются не такие уж монструозные размеры. Герой обзора выглядит простовато. Уже понятно, что это бюджетная линейка, но получается сложная ситуация. С одной стороны, модель дешевле аналогов, с другой – очень дорогая. В целом все выполнено строго и без всякой вычурности.

Понятно, что спереди находится пластиковая панель, подсветки нет, но все сделано аккуратно и качественно. На всех разъемах находятся черные заглушки из пластика. С обратной стороны устройства мы видим металлическую пластину, которая закрывает всю поверхность печатной платы.

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Обычно системы охлаждения у компании MSI называются TwinFrozr. Такие встречаются на устройствах серий Gaming и Lightning. Здесь как такового названия нет, но это еще ни о чем не говорит.

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Обратная пластина некоторых видеокарт иногда участвует в теплообмене и тут не исключение. Она крепится при помощи множества винтов к еще одной пластине с передней стороны, находящейся за радиатором.

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Этот «бэкплейт» изготовлен из алюминиевого сплава и окрашен в черный цвет. Есть какие-то полоски белого и зеленого цветов, а также логотип компании. Еще с этой стороны находится наклейка с указанием модели и серийным номером.

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На другой поверхности большую часть занимает наклеенная прозрачная пленка, которая служит изолятором. Кроме того, мы видим несколько терморезинок разной толщины.

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Часть контактирует с микросхемами, которые распаяны сзади, но большинство просто соприкасаются с печатной платой и призваны служить проводником тепла от нее к пластине.

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Сверху мы видим небольшой вырез в районе нахождения разъема SLI. Изначально он тоже закрыт пластиковой заглушкой.

Система охлаждения видеокарты держится всего на четырех подпружиненных винтах, которые прижимаются к печатной плате, а не пластине.

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Конструкция ее проста как апельсин, а если быть точнее, то она классическая и не турбинная. Она состоит из большого радиатора, состоящего из большого количества алюминиевых пластин и медных тепловых трубок, двух вентиляторов и пластикового кожуха. Однако, так ли все просто?

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С первого взгляда так и есть. Передний пластиковый кожух крепится несколькими винтами к специальным пластинам, которые припаяны к ребрам радиатора. На них есть ушки с отверстиями, куда закручиваются винты.

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Из медного никелированного основания расходятся пять медных никелированных тепловых трубок диаметром 6 мм. Они пронизывают два массива алюминиевых ребер из 60 и 65 штук. Следов пайки пластин к трубкам я не заметил.

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Радиатор получается разделенным на две секции. Радиатор не кажется каким-то необычным. Межреберное расстояние небольшое, но сами ребра тонкие и поэтому воздух проходит хорошо, о чем свидетельствует приемлемый уровень шума.

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В месте контакта радиатора с графическим процессором есть небольшой выступ. В качестве термоинтерфейса используется термопаста средней густоты. Отпечаток очень ровный, это значит основание идеальное. Мы уже выяснили, что пластиковый кожух крепится к радиатору винтами. Открутив их, выясняется, что он снимается вместе с вентиляторами.

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Они прикручены к специальным пластиковым стойкам с обратной стороны. Изнанка кожуха раскрывает бюджетность устройства. Здесь видны заклепки серебристой пластиковой вставки спереди, которая имитирует металл. И также заделаны два прозрачных пластиковых окошка.

Каждый вентилятор подключаются своим независимым кабелем к плате. Также независимо они управляются, поэтому скорость их вращения часто бывает разной.

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Здесь используются устройства Power Logic PLA09215B12H с техническими характеристиками 12 В, 0.55 А. Они развивают максимальную скорость 4000 об/мин и на ней издают достаточно сильный шум, однако в нагрузке, даже под «бубликом» все скромнее.

С устройством кулера разобрались. Теперь посмотрим, что остается после его демонтажа.

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Под кулером находится еще одна пластина, которая участвует в теплообмене. В ней есть прорези, которые огибают высокие элементы, распаянные на печатной плате. Посередине находится отверстие для доступа кулера к графическому процессору.

Эта пластина соединяется несколькими винтами с задней, причем закручиваются они именно с обратной стороны.

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С обратной стороны практически вся поверхность покрыта терморезинками разных цветов, размеров и толщины. Сама деталь изготовлена из алюминиевого сплава и окрашена в черный цвет.

Хорошо заметно, что ей приходится контактировать с большим количеством элементов, и она может оказаться самым слабым звеном потому, что площадь ее поверхности небольшая, а тепловая нагрузка будет большая. Скорее всего, она будет сильнее всего нагреваться. Еще заметно, что толстые терморезинки есть на катушках индуктивности, но они соприкасаются с радиатором кулера.

После полного демонтажа всей системы охлаждения можно, наконец, посмотреть на саму плату.

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Если это не точная копия референса Founders Edition, то очень на него похожая плата. А вот что касается элементов и фаз, порадовать нечем – все порезано. Теперь все встает на свои места и объясняет цену. По центру находится графический процессор nVidia TU102-300-К5-A1.

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GPU изготовлен в Тайване на 25 неделе 2019 года. Размеры кристалла просто огромные по сравнению с GTX 1080 Ti. GP102 просто мелочь пузатая по сравнению с этим монстром.

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754 кв мм, выполненных по 12 нм. Неудивительно? почему он так дорого стоит. А еще интересно узнать процент выхода годных кристаллов.

Справа, сверху и снизу распаяно 11 микросхем памяти типа GDDR6.

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Здесь используются микросхемы производства компании Samsung. В «референсе» обычно ставят Micron. Мне довелось попробовать несколько моделей с GDDR6, и по моим наблюдениям Samsung чуть меньше греется и чуть лучше гонится. Однако боюсь, что я набрал слишком мало статистики, чтобы утверждать это уверенно.

Подсистема питания устроена так же, как на «референсе» и располагается с двух сторон от графического процессора. Совпадает даже возможное количество фаз питания. Только на этой карте их число урезано с 13+3 до 10+2. На мой взгляд, это не нужная экономия. Ну сколько могут стоить четыре транзисторных сборки и четыре дросселя в огромной партии при крупном производстве?

Тем не менее, производитель экономит и режет по живому, загоняя самого же себя в риски. Да, даже в таком виде модель, согласно гарантии, должна отработать три года.

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Ничего необычного или нового тут нет. Здесь используются супер ферритовые катушки индуктивности, танталовые конденсаторы и транзисторные сборки ON Semi FDMF 3160. Конкретно по ним я информацию не нашел, но они скорее всего близки по характеристикам к 3170.

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Основной ШИМ-контроллер распаян с обратной стороны. Здесь используется такая же микросхема, как на референсе – uPI Semiconductor uP9512P.

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Через терморезинку он контактирует с задней пластиной.

Дополнительное питание подается на видеокарту через два разъема 8-pin + 8-pin PCI-e. Индикаторов подключения кабелей нет.

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На задней панели находится привычный набор видеовыходов.

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  • Три порта Display Port;
  • Один порт HDMI.

Тестовый стенд

Тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 2080 Ti Ventus GP проводилось на следующей конфигурации:

  • Процессор: Intel Core i9-10900X (3700 / 4500 МГц база/турбо);
  • Кулер: Noctua NH-D15;
  • Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;
  • Материнская плата: ASUS Prime X299 Edition 30, версия BIOS 0505;
  • Память: 4 x 8 Гбайт G.Skill DDR4-3200, 14-14-14-32;
  • Видеокарта: MSI GeForce RTX 2080 Ti Ventus GP 11 Гб (1350 / 1545 / 14000 МГц (ядро/boost/память));
  • Накопители:
  • SSD M.2 Samsung 970 EVO 250 Гбайт;
  • HDD 3.5”;
  • Блок питания: AeroCool VX700 700 Вт.

Все вентиляторы, включая встроенный в БП, в ходе тестирования уровня шума были отключены. Тестирование видеокарт я всегда провожу на заводском термоинтерфейсе, и на этот раз исключения не произошло. Температура в помещении находилась на уровне 24°C, шум составлял 28.7 дБ.

Стандартные частоты и разгон

Первым делом устанавливаем видеокарту, подключаем и запускаем систему. Вентиляторы при старте начинают крутиться, и я по наивности думал, что они остановятся, когда система загрузится и нагрузки не будет. Однако этого не происходит.

Вентиляторы крутятся постоянно, даже когда нет нагрузки. Справедливости ради, шум умеренный, а в корпусе его не будет слышно вовсе.

Я уже сообщал, что на 100% мощности вентиляторы раскручиваются до 4000 об/мин, шум при этом составляет 62.1 дБ с расстояния 30 см. Никакой подсветки у видеокарты нет и из-за этого она смотрится простовато (и явно не на те деньги, сколько стоит).

После того, как все собрано и запущено, можно оценить тестовый стенд при помощи утилит.

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Это не самая геймерская система, но зато соответствующая уровню видеокарты по стоимости. Кроме того, она была немного разогнана.

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Затем я решил запустить AIDA64 и проверить производительность в GPGPU. У меня где-то оставались результаты от тестирования связки Core i7 6700K и GeForce GTX 1080 Ti для сравнения.

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Обычно тестирование начинается с приложения MSI Kombustor, которое позволяет оценить, насколько эффективно со своими обязанностями справляется система охлаждения.

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С одним и тем же тестом в разных режимах получаются разные результаты, хотя изменения в тесте минимальны. Например, непонятно, почему смена логотипа MSI на обычный бублик дает такой эффект.

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Возможно, это связано со сменой драйвера, но скорее всего это просто разные сцены и производительность в них разная, что заметно по количеству FPS. Однако в обоих случаях процессор загружен практически полностью.

Если же запустить мониторинг температуры и сканер артефактов, то загруза графического процессора падает до 75%.

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Поэтому частота видеоядра увеличивается сверх значений Boost. Температура постоянно держится на уровне 66°C, изменения происходят лишь со скоростью вращения крыльчаток.

Теперь попробуем немного разогнать видеоядро и память. Для этого я запустил MSI Afterburner, до упора выкрутил Power Limit, частоту ядра увеличил на 100 пунктов, памяти – на 500.

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После этого я продолжил тестирование видеокарты в MSI Kombustor со сканером артефактов и мониторингом температуры. Частота графического процессора и памяти выросла, а вот температура остается на том же уровне, несмотря на рост производительности.

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С тестом «бублика» все понятно, но как видеокарта будет вести себя в игровых приложениях? Для этих целей использовался зацикленный тест 3DMark Time Spy.

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Теперь то же самое, но с разгоном.

450x265 28 KB. Big one: 1282x755 164 KB

Результаты тестов есть с оверклокингом и без. Понятно, что больше результат у разогнанной системы.

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Я посмотрен на карту через тепловизор во время работы, и он подтвердил мою догадку. Самое горячее место героя обзора – это передняя пластина.

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Она разогревается выше 70°C на открытом стенде, при том, что мониторинг температуры графического процессора показывает 66°C.

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В заключение привожу график зависимости температуры от скорости вращения вентилятора.

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Заключение

У MSI получилась неплохая видеокарта, но чудес не бывает. Графический процессор, как и подобает флагману, большой и прожорливый. Это значит, что он много потребляет и выделяет. Соответственно нужно его накормить и охладить. Вот здесь кроются основные вопросы.

Для хорошего питания мощного GPU необходимо много фаз питания, чтобы равномерно распределить нагрузку и уменьшить нагрев элементной базы. Тут фаз питания не настолько много. Да, до 100°C не доходит, но я тестировал на открытом стенде, а модель, к сожалению, оборудована системой охлаждения, которая не осуществляет выхлоп горячего воздуха за пределы корпуса. Поэтому в закрытом корпусе температуры могут быть выше. Ситуацию может спасти «фулкавер», но это сразу минус гарантия 3 года.

Штатная система охлаждения занимает больше двух слотов. Мне такой вариант не нравится, но здесь выбора нет. Нужно как-то охлаждать видеокарту, и для этого задействовано все, включая заднюю пластину. Большая тепловая нагрузка ложится на переднюю пластину, которая контактирует с большим количеством элементов через терморезинки, а обдувается уже теплым воздухом, прошедшим через ребра радиатора. Как следствие, она прилично нагревается. Что касается шума, то он приемлемый, но это снова на открытом стенде. В тесном, плохо вентилируемом корпусе все будет не так хорошо.

Главный и самый очевидный плюс видеокарты MSI GeForce RTX 2080 Ti Ventus GP – это цена. Все остальное это компромисс. А стоит ли с ним мириться, каждый решает сам.

Андрей Понкратов aka wildchaser


Выражаем благодарность:

  • Компании MSI за предоставленную на тестирование видеокарту MSI GeForce RTX 2080 Ti Ventus GP.

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09:45
Просто 99% пользователей стима не видят смысла менять процессоры каждый год или не могут себе этого позволить. Поэтому там все юзеры с 2-4 ядрами интела, который был вне конкуренции много лет до появл...
Геймерам не интересны процессоры AMD Ryzen – изучаем статистику Steam за последние 6 месяцев
aoxoa1
09:43
Вот к примеру E5-2630L v2 c TDP 60W. Крышка не греется выше 50 если работает только процессор, или 55С если с видеокартой 750Ti. С башней IH-4800 настроенной на максимум 950 оборотов. В корпусе где на...
AMD перестала делать кипятильники. Размышления о прогрессе и моем Ryzen 5 1600
IPHONE12
09:40
Ларин ты натренировал уже бояршный
Эксперты разочаровались в производительности процессора игровых приставок Xbox Series X и PlayStation 5
Ололошевич Ололошев
09:39
Всегда смешно читать про брак видеокарт АМД, когда этим браком всегда отличалась именно нвидия
Геймерам не интересны процессоры AMD Ryzen – изучаем статистику Steam за последние 6 месяцев
Alles_Luge
09:37
В серверном сегменте копейки? Пройдите в палату.
На рынке Западной Европы доля процессоров AMD EPYC резко выросла до 20%
Eduard Aminev
09:36
А как же сомелье?
Команда AMD вернула себе статус рекордсмена в Cinebench R20
RangerXP
09:35
Для Интел - это копейки, они больше сливают на покупке непрофильных активов и последующей их продаже по дешевке. И никто в руководстве не парится по этому поводу.
На рынке Западной Европы доля процессоров AMD EPYC резко выросла до 20%
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