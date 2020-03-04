Оглавление

Вступление

Не так давно и очень тихо, если бы не одно «но», состоялось третье явление чипсета Intel X299 в массы вместе с анонсом процессоров серии Intel Core i9 10900X. История очень грустная. Мудрость гласит что: если долго сидеть на берегу реки, то мимо проплывет труп твоего врага. Компания Intel действительно чего-то долго ожидала, но мимо проплыл не труп, а веселая Лиза Су на катере с развевающимися флагами Ryzen. Как бы надо бросаться в погоню, но 14 нм техпроцесс уже так быстро не позволяет ехать.

реклама

Конечно, надо срочно делать что-то новое, ну а сейчас? Сейчас надо как-то использовать максимально то, что есть. И вот было принято решение обрушить цены на новые процессоры серии Intel Core i9 10900X. Однако, ритейлеры эту шутку не оценили. Они подумали так: «ну раз Intel Core i9 9980XE стоит $2200, то новый 10980XE не может быть дешевле в два раза». При этом если смотреть на эволюцию 7980XE->9980XE->10980XE, изменения нужно искать под микроскопом. По сути это один и тот же процессор.

И так в компании Intel дождались момента, когда AMD выпустила в настольном сегменте версию процессора Ryzen с 16 ядрами и 32 потоками. Исходя из этого третий приход старой платформы выглядит просто бессмысленным потому, что получилось дорого, ненамного быстрее, чем раньше и очень прожорливо. Нужно было в Cascade Lake-X хотя бы 10 нм, PCI-e 4.0, больше ядер, больше производительности на ядро и приемлемую цену. Тогда можно было о чем-то говорить. Сейчас это просто те же грабли под новой листвой. У производителей материнских плат просто появился еще один повод обновиться. Можно попытаться расширить функционал и добавить несколько новых фишек/особенностей, чтобы устройство не выглядело банальной копией. Ну и конечно же можно переработать дизайн и что-то поменять в оформлении.

Совсем на эту тему не переживают в компании ASUS. Там постоянно находятся в поисках невероятного, поэтому в распоряжении пользователей оказываются всегда самые интересные и перспективные разработки или какие-то необычайные дополнения, которые как бы есть, но без которых можно было бы обойтись. Когда-то не было Wi-Fi – теперь он есть штатно, не было подсветки – сейчас 16 миллионов цветов даже на самой дешевой «материнке», не было индикатора POST кодов – получай анимированный OLED экран. А как быть с названием? Послушайте, мы делаем платы, а не названия, пусть в конце будет просто римская II и все. Вот так родилась идея выпустить модель ASUS ROG Strix X299-E Gaming II.

Интересно будет посмотреть на изменения, которые произошли с устройством за это время. Как сильно изменился функционал и выглядит ли эта плата современно и актуально сегодня? Будем разбираться.

реклама

Упаковка и комплектация

Коробка выглядит привычно и знакомо, ведь перед нами ASUS ROG Strix. Оформление свежее, но узнаваемое. Присутствует символика в полном объеме, да и цветовая палитра не подкачала.

Коробка крупная и тяжелая потому, что перед нами полноформатная плата уровня HEDT, но ручки для переноски нет. Снаружи упаковка из толстого прочного картона. Полиграфия находится на очень высоком уровне. Поверхность матовая, а блестят всеми цветами только символы в надписи ROG Strix.

Фон спереди и сзади черный, а на двух боковинах красный, что соответствует стилистике ROG.

Спереди есть крупное изображение самой платы, где все очень хорошо видно, кроме разъемов задней панели. В левом верхнем углу находится эмблема и надпись Republic Of Gamers. Несмотря на то, что основной фон черный, здесь присутствуют узоры. В том числе на заднем плане заметен огромный светящийся символ серии ROG. Посередине указано наименование модели ROG Strix X299-E Gaming II. В самом низу практически по краю, расположена большая группа значков. В левом нижнем углу находится логотип компании ASUS. Пора перевернуть коробку.

Сверху мы снова видим наименование модели, а в левом верхнем углу знакомый логотип серии ROG. Ниже, большую часть занимают два изображения платы. Одно из них отображает разъемы задней панели, а другое вид сверху. Слева и справа от изображений находятся два списка, которые формируют одну очень подробную спецификацию устройства. Ниже расположено несколько вставок с описанием ключевых особенностей устройства, которые могут заинтересовать покупателя в первую очередь. Первая из них сообщает о встроенном сетевом адаптере Ethernet стандарта 2,5G и беспроводного модуля следующего поколения Wi-Fi 6 (802.11ax).

Следующая вставка сообщает о наличии трех слотов для накопителей M.2. Может показаться, что система охлаждения в нижней части монолитна, но на самом деле она состоит из нескольких компонент.

Далее идет вставка, которая информирует о функции LiveDash OLED Panel. Это небольшой черно-белый экран, на который выводится анимация, изображения, POST коды инициализации и текущая температура процессора.

реклама

Последняя вставка рассказывает нам о наличии на плате разъемов для адресной RGB подсветки второго поколения.

Пора открыть упаковку. Сверху мы видим небольшую коробку. Под ней в картонном лотке лежит материнская плата, которая дополнительно упакована в антистатический пакет.

Убрав лоток с платой, мы видим картонный разделитель в середине которого находятся информационные носители, а на дне коробки – оставшийся комплект поставки.

реклама

Информационная составляющая представлена следующим набором:

Users Guide (руководство пользователя);

Карточка с благодарностью;

Купон на продукцию CableMod;

Хенгер на дверь;

DVD диск с драйверами и программным обеспечением для различных операционных систем;

Комплект наклеек.

Вот такие аксессуары находятся в комплекте.

Четыре кабеля SATA 6 Гбит/с;

Комплект креплений для накопителей M.2;

Комплект для вертикальной установки накопителя M.2;

Комплект стяжек;

Два кабеля для RGB LED подсветки;

Антенна для беспроводного модуля;

Один термистор;

Q-Connector.

реклама

Заглушки на заднюю панель нет, а точнее она находится на самой плате. Судя по такому комплекту поставки эта плата будет не из дешевых. Антенна беспроводного модуля находится в специальной коробочке, которая была сверху.

Сверху присутствует эмблема ROG и надпись «Welcome to the Republic». Внутри прячется антенна с проводами, упакованная в пакет.

Дизайн и особенности платы

реклама

Кто уже сталкивался с платами на базе сокетов LGA 2011, LGA 2011-v3 и LGA 2066, тот представляет себе дизайн устройства. Сверху находятся фазы питания процессора, ниже сокет и восемь слотов памяти, а в самом низу – куча слотов PCI-e. Обычно эти платы полноформатные или даже крупнее. Здесь перед нами обычный ATX формат. Габариты не отличаются от классических и составляют 305 х 244 мм.

Печатная плата черного цвета, поверхность матовая с небольшим количеством принтов. Дизайн плат меняется от поколения к поколению. На мой взгляд, он улучшается. Здесь все смотрится гармонично и симпатично. Подсветки здесь немного, и она абсолютно не напрягает. Плата не гнется и достаточно тяжелая во многом благодаря радиаторам сверху и снизу.

Пусть надписи ROG и Strix вас не обманывают. Это устройство HEDT сегмента и поэтому на ее поверхности свободного места не так много и все из-за стандартного дизайна этих платформ от которого никуда не уйти. В это трудно поверить, но на полноразмерной плате не нашлось места даже для обычной батарейки. Пришлось отдельно ее выносить за заднюю панель.

реклама

Места достаточно с обратной стороны. Здесь заметно большое количество светло-серых принтов. А еще здесь можно увидеть небольшую пластину для отвода тепла от печатной платы и крепления радиатора системы охлаждения.

Питание на материнскую плату подается через основной и два дополнительных коннектора ATX по схеме 24+8+8. Сразу хочется похвалить инженеров – дополнительные коннекторы расположены очень удобно.

реклама

Это нормально, учитывая, что процессоры для этой платформы достаточно прожорливые и горячие. Для разгона нужен еще какой-то запас, поэтому производитель подстраховался и распаял два дополнительных коннектора для питания. Еще я на практике столкнулся с такой проблемой, что при подключении только одного дополнительного разъема, он начинает сильно греться. Причем греется как кабель, так и сам разъем. Поэтому лучше подключать оба.

Для модулей памяти типа DDR4 предусмотрено восемь слотов черного цвета. С одной стороны используются фиксаторы, а с другой защелки. Чтобы активировать четырехканальный режим нужно установить четыре планки в слоты через один. Получается по два с каждой стороны от сокета.

Заполнять рекомендуется, начиная от левой стороны платы. Производителем заявлена поддержка режимов работы DDR4 2133 / 2400 / 2666 / 2800 / 3000 / 3200 (3300 / 3333 / 3400 / 3466 / 3600 / 3733 / 3800 / 4000 / 4200 / 4400 (разгон)) МГц со штатным напряжением 1.2 В, которое разумеется можно увеличивать. Это осуществляется для каждых двух каналов независимо. Отдельно регулируется пара A, B и отдельно C, D.

Максимальный допустимый объем составляет 256 Гб достигается путем установки восьми модулей по 32 Гб. Такие модули появились давно, но стоят все еще дороговато. К тому же их характеристики оставляют желать лучшего.

реклама

Питание процессора выполнено по схеме 12+1. Удвоителей нет, но это не значит, что контроллер обеспечивает 12 фаз. Как обычно, все каналы питания на платах, где с обоих сторон от сокета располагаются модули памяти, находятся сверху потому, что свободного места не так уж много.

На каждую из 13 фаз приходится по одной супер ферритовой катушке индуктивности и одной транзисторной сборке International Rectifier IR3555. 60A Integrated PowIRstage. Они достаточно распространенные и одни из лучших на рынке. Сборки включают в себя драйверы, синхронизацию и диод Шоттки.

В качестве основного ШИМ контроллера используется чип с маркировкой Digi + VRM EPU ASP1905. Скорее всего это опять какой-нибудь переименованный контроллер от International Rectifier, например, IR35204 (подходит по контактам и размерам, но там всего 3+1 фазы).

Все конденсаторы в подсистеме питания твердотельные. Есть капсульные и танталовые. В целом подсистема питания неплохая и сделана с запасом. Тепло от транзисторных сборок и катушек индуктивности отводит мощная система охлаждения с двумя радиаторами, тепловой трубкой и даже маленьким вентилятором.

Спорное решение и вот почему. К верхнему радиатору нет вопросов. Он с хорошим оребрением и маленьким вентилятором. Придумать что-либо лучше, на мой взгляд, сложно. А вот боковой какой-то маленький, да еще сверху закрывается декоративным пластиковым кожухом, и его вообще ничего не продувает. Соответственно толку от него мало.

Радиаторы изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в черный цвет. Они соединяются между собой тепловой трубкой. В качестве термоинтерфейса используются серые терморезинки толщиной около 1 мм. Они соприкасаются не только с транзисторными сборками, но и катушками индуктивности. Боковой радиатор крепится жестко при помощи двух винтов, закрученных с обратной стороны, а верхний крепится тремя винтами. Верхнему в креплении помогает пластина, которая находится с обратной стороны.

Она также участвует в теплообмене, поскольку на ней есть три терморезинки серого цвета. Судя по отпечаткам прижим очень хороший. Вентилятор, встроенный в верхний радиатор, закрыт металлическим кожухом с отверстиями. Он подключается к обычному 4-х контактному разъему на плате. За время тестирования я не видел, чтобы он хоть раз включался. В нижней половине платы находятся еще три радиатора. Два из них предназначены для отвода тепла от накопителей M.2.

Каждый крепится двумя винтами к стальным втулкам на плате. Радиаторы изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в черный цвет. Для контакта с накопителями используются терморезинки, которые заклеены защитными пленками. Еще один радиатор находится на чипсете.

Он небольшой и посредственный. Ребер на нем почти нет. Он изготовлен из алюминиевого сплава и окрашен в такой же черный цвет. В качестве термоинтерфейса используется терморезинка толщиной около 1 мм. Крепление осуществляется сзади при помощи двух винтов. Вместе три радиатора образуют единый законченный дизайн.

Также гармонично смотрится вставка с OLED экраном, которая находится почти под сокетом.

Она крепится двумя саморезами с обратной стороны. Весь корпус пластиковый. Верхняя поверхность зеркальная, но прозрачная потому, что за ней прячется экран. С обратной стороны находится плата, которая соединяется специальным кабелем с разъемом на устройстве. Еще один элемент закрывает левую сторону платы. Это пластиковый кожух, который закрывает не только разъемы задней панели, но и часть края слева.

Он крепится четырьмя саморезами с обратной стороны. Изнутри виден модуль с RGB светодиодами, который подсвечивает логотип ROG спереди. Он соединяется специальным кабелем с разъемом на материнской плате. После демонтажа всех навесных элементов, плата смотрится простовато.

Теперь можно увидеть чипсет Intel X299, который мы уже видели неоднократно.

Все восемь портов SATA3, которые обеспечивает чипсет, выведены вбок.

Выше боковых портов SATA распаяна одна колодка портов USB 3.0 и одна USB 3.1.

С интерфейсом USB 3.1 чипсет незнаком, поэтому рядом пришлось распаять отдельный контроллер ASMedia ASM3142.

Всего таких контроллеров на плате три штуки. Еще два находятся за разъемами задней панели. Выше разъема USB 3.1 с правого края платы находится специальный слот для вертикальной установки накопителя SSD M.2. С одной стороны это удобно, но с другой может оказаться плохо совместимо с корпусом. В правом нижнем углу находится разъем для подключения кнопок, индикаторов корпуса, спикерфона, подключения вентилятора для M.2 накопителя (M.2_FAN), водяной помпы (W_PUMP), контакты для термистора и джампер CPU_OV для увеличения границ изменения напряжений.

Левее находится разъем NODE – это двунаправленный интерфейс для подключения оборудования от ASUS. Далее идут две колодки USB 2.0 и одна USB 3.0.

Затем идут: разъем RGB LED адресный, разъем RGB LED обычный, кнопка Power, перемычка сброса настроек BIOS, сдвоенный семисегментный индикатор POST кодов загрузки и инициализации и разъем для передней аудиопанели.

Звуковая подсистема представлена давно знакомым 8-канальным звуковым кодеком Realtek ALC1220. Микросхемы не видно, она закрыта декоративной крышкой с надписью SupremeFX.

Специальные электролитические звуковые конденсаторы также присутствуют.

Также есть два операционных усилителя. Оба от компании Texas Instruments. Один OPA1688, а другой R4580I.

Рядом со звуковой подсистемой распаян контроллер ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT6798D.

Выше распаян чип для работы с подсветкой ASUS AURA. Этот контроллер управляет эффектами и объединяет все линии выводов RGB LED, чтобы была возможность синхронизации.

На плате распаян сетевой контроллер с поддержкой стандарта 2.5G. Это чип Realtek RTL8125AG.

Есть еще один сетевой контроллер, который распаян немного выше. Это микросхема Intel I219-V.

На этой плате мы видим пять слотов расширения. Три PCI-e x16, один PCI-e x4 и один PCI-e x1.

Все слоты PCI-e x16 обрамлены металлической рамкой. Они получают свои линии непосредственно от процессора, а точнее от встроенного в него контроллера PCI-e. В зависимости от модели они могут отличаться, поэтому производитель так описывает использование слотов:

48-Lane CPU-

(Intel® Core™ i9 10000 X-Series CPU)

3 x PCIe 3.0 x16 (x16, x16/x16, x16/x16/x8)

44-Lane CPU-

(Intel® Core™ i9 9000/7000 and i7 9000 X-Series CPU)

3 x PCIe 3.0 x16 (x16, x16/x16, x16/x16/x4)

28-Lane CPU-

(Intel® Core™ i7 7000 X-Series CPU)

3 x PCIe 3.0 x16 ( x16, x16/x8, x16/x8/x4)

Оставшиеся слоты PCI-e x4 и PCI-e x1 получают свои линии от чипсета. Между слотами PCI-e x16 находятся два слота M.2 для установки накопителей. Всего их на плате три, но один для вертикальной установки. Кстати, только он работает в режиме SATA.

Что еще интересного есть на плате? Например, тут распаяна микросхема управления напряжением и частотами TPU. Это отдельный контроллер для автоматического разгона. Поэтому на плате присутствует функция интеллектуального разгона. Смысл заключается в том, что плата сама подбирает оптимальные значения частот и напряжения ориентируясь на возможности системы охлаждения. Система самообучаема и корректирует режимы исходя из мониторинга событий.

Может быть это не совсем искусственный интеллект, но какой-то алгоритм определенно есть, и он работает. Самое интересное, что в BIOS отображаются прогнозы и предсказания по частотам/напряжениям в разных режимах: с AVX и без. Еще на плате есть микросхема внешнего тактового генератора. Скорее всего она нужна не столько для лучшего разгона шиной, сколько для стабильной работы шины PCI-e.

На материнской плате распаяно восемь коннекторов для вентиляторов и помп. Один из разъемов изначально занят вентилятором системы охлаждения транзисторных сборок.

Несмотря на то, что на плате уже есть индикатор POST кодов, а также OLED экран, который его дублирует, производитель зачем-то распаял еще светодиоды – индикаторы этапов инициализации компонент.

На задней панели находятся следующие интерфейсы.

Четыре разъема USB 2.0;

Два разъема USB 3.0

Четыре разъема USB 3.1 (1хType-C);

Четыре разъема USB 3.0;

Один гигабитный сетевой разъем RJ-45;

Один 2.5G сетевой разъем RJ-45;

Пять аудиоразъемов типа minijack;

Один оптический выход;

Два вывода для антенн;

Кнопка BIOS Flashback.

Беспроводной модуль здесь современный – это Intel Wi-Fi 6 AX200, который устанавливают в последнее поколение материнских плат.

Технические характеристики

Модель ASUS ROG Strix X299-E Gaming II Поддерживаемые процессоры Intel Core i5, i7, i9 в исполнении Socket LGA 2066 Шина процессор-чипсет DMI 3.0 (8 GT/s) Системная логика Intel X299 Оперативная память 8 x 288-pin DDR4 DIMM, четырехканальный режим, до 256 Гбайт при частоте 2133 / 2400 / 2666 / 2800 / 3000 / 3200 / 3300 / 3333 / 3400 / 3466 ( 3600 / 3733 / 3800 / 4000 / 4266 (разгон)) МГц Слоты расширения 3 – PCI-e x16 Gen3;

(x16+x16+x8) – x48;

(x16+x16+x4) – x44;

(x16+x8+x4) – x28;

1 – PCI-e x4 Gen3;

1 – PCI-e x1 Gen3 Поддержка Multi-GPU SLI, CrossFireX Поддержка SATA/RAID 8 x SATA 6.0 Гбит/с портов – Intel X299; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;

3 x M.2 порта – 3x PCI-e x4 Gen3 или SATA3 (есть ограничения с использованием SATA портов и линий PCI-e) Поддержка M.2 SATA/PCI-e Да/Да Сеть 1 х Realtek RTL8125AG;

1 x Intel I219-V;

1 x Intel Wi-Fi 6 AX200 Аудио Realtek ALC1220– 8-канальный HD аудиокодек USB 2.0 4 + 4 x USB 2.0 (Intel X299) USB 3.0 2 + 4 x USB 3.0 (Intel X299) USB 3.2 Gen2 4 + 1 x USB 3.2 Gen2 (ASMedia ASM3142) Системный мониторинг Nuvoton NCT6798D Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V, 8-pin ATX 12V Разъемы и кнопки задней панели 4 x USB 2.0;

4 x USB 3.0;

4 x USB 3.2 Gen2 (1хType-C);

2 x RJ45;

5 x 3.5 мм Jack;

1 x Optical Audio Out;

2 х Ant. Out;

1 x BIOS Flashback Размеры, мм 305 x 244 Форм-фактор ATX.

Возможности BIOS

Графическая оболочка уже длительное время не претерпевает каких-либо изменений. И это хорошо. Один раз сделав красиво и удобно, больше нет необходимости что-то переделывать и улучшать. Только на моделях начального уровня что-то косметически меняется в оформлении, а вот ROG устройства уже давно не трогают.

В то время как на бюджетных моделях при входе в меню настроек открывается режим EZ Mode, то здесь сразу попадаешь на вкладку OC Tweaker и приступаешь к разгону. Понятно, что стартовая страница давно уже настраивается, но почему-то переделывать ничего не хочется потому, что удобно.

Как я уже отмечал, есть функция интеллектуального разгона. Смысл заключается в том, что плата сама подбирает оптимальные значения частот и напряжения, ориентируясь на возможности системы охлаждения. Система самообучаема и корректирует режимы исходя из мониторинга событий.

Конечно же, никуда не делась очень удобная функция, сообщающая о внесенных изменениях прямо перед выходом из BIOS.

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы ASUS ROG Strix X299-E Gaming II проводилось в составе следующей конфигурации:

Процессор: Intel Core i9 10900X (3500 / 4500 МГц база/турбо);

Кулер: Noctua NH-D15;

Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;

Материнская плата: ASUS ROG Strix X299-E Gaming II, версия BIOS 0504;

Память: 4 x 8Гб DDR4-3200, G.Skill (Samsung B-die);

Видеокарта: nVidia GTX1080Ti 11Gb (1481 / 1582 / 11008 МГц (ядро/boost/память));

Накопитель SSD M.2: Samsung 970 EVO 250 Гб;

Блок питания: AeroCool VX PLUS (700 Вт);

Испытание платы и разгон

Сборка прошла без каких-либо проблем, никаких сложностей не возникло. На тестирование я достал процессор Intel Core i9 10900X, который отличается от 7900X и 9900X, но не настолько, как хотелось бы. А хотелось бы, чтобы он стоил в районе 9900K. Покупать его за 55000 рублей? Это надо быть сумасшедшим. В целом ситуация с процессорами очень плохая. Их просто нет в продаже, а нет их скорее всего потому, что сумасшедших не пускают в магазин, а адекватные их просто не берут. На вторичном рынке ситуация не лучше. Предложений очень мало, а цены запредельные, причем моделями 10000-й серии там даже не пахнет.

Тем не менее процессор без проблем встал и завелся даже на дремучей версии BIOS. Разумеется, я сразу же его обновил до последней доступной, чтобы сразу все работало как надо. OLED экранчик отлично работает. Очень информативная и прикольная штука, но только на открытом стенде, а если вставить видеокарту в самый верхний лот, то он просто будет закрыт.

Да, еще есть индикатор POST кодов, и они дублируют друг друга. Однако, OLED экран удобнее и по сути в индикаторе просто нет надобности. Еще на плате есть небольшая зона RGB LED подсветки, которая находится на кожухе, закрывающем разъемы задней панели. Там подсвечивается логотип ROG. Все эффекты и синхронизация настраиваются через специальное приложение ASUS AURA.

Здесь бы я подсказал идею инженерам компании как «проапгрейдить» эту технологию до следующего уровня. Надо просто управлять эффектами и подсветкой со смартфона, благо радиомодуль уже есть. А еще на смартфон/планшет можно выводить мониторинг системы и управление охлаждением. Думаю, что это не так уж сложно.

Поскольку я не так давно приобрел тепловизор, то какие-то моменты стали для меня открываться с новой стороны. Я увидел то, что было не так заметно раньше и в частности какие-то неприятные сюрпризы. Например, я пришел к тому, что тестовый блок питания категорически не подходит для этой системы. Проблема не с мощностью, ее хватает. Она оказалась в самом непредсказуемом месте – дополнительный разъем питания 8-Pin ATX 12B. Естественно я проводил стресс-тесты, бенчил, и пока я игрался не заметил, как температура разъема выросла до 90С.

Возможно все дело в плохом контакте, но факт остается фактом – все сильно нагрелось, включая печатную плату и кабель. Это открытый стенд, а в корпусе все могло быть еще хуже. Без нагрузки картина лучше. И все равно все стало нормально только на другой плате и с другим блоком питания, где я подключил два кабеля по 8-Pin ATX 12B. Переходим к тестированию, сначала посмотрим информацию о системе.

Все вроде бы хорошо, но вот производительность как-то смущает, если сравнивать с AMD Ryzen 7 3700X. Ладно, это просто встроенный бенч, который ничего не решает. Посмотрим, как система ведет себя в нагрузке.

После прохождения теста видно, что все энергосберегающие функции работают и это позволяет резко сократить температуру процессора.

Разгон? Лучше забыть про это слово. В крайнем случае использовать интеллектуальный, чтобы сильно не мучатся. Начинаю потихоньку подбирать частоту и напряжение и понимаю, что даже на 1,12 В процессор греется как утюг.

Частоты при этом пляшут во все стороны, и он конечно же тротлит. Возвращаюсь в настройки BIOS и вместо Manual ставлю Adaptive. И на бреющем полете прохожу на 4,3 ГГц с температурой около 100С.

Даже хороший воздух не тянет эту систему, нужна хорошая СЖО, а лучше сразу системник поставить в холодильник. Кстати, небольшой тюнинг позволяет процессору Intel Core i9-10900X поднять лицо из грязи и погрозить обидчику AMD Ryzen 7 3700X.

Однако при такой пропасти в цене это смотрится смешно.

Производительность и тепловой режим

Тестирование ASUS ROG Strix X299-E Gaming II проводилось на открытом стенде при комнатной температуре 23°C в следующих режимах:

ASUS ROG Strix X299-E Gaming II, Intel Core i9 10900X (3700 / 4500 МГц), память 2133 МГц, тайминги 15-15-15-36-1Т, nVidia GTX1080Ti 11Gb;

ASUS ROG Strix X299-E Gaming II, Intel Core i9 10900X @ 4300 МГц (43 х 100), память 3800 МГц, тайминги 16-16-16-36-2Т, nVidia GTX1080Ti 11Gb/

Тесты проводились под операционной системой Windows 10 x64 версия 1903, прогонялись по пять раз, потом выбирались средние значения. По новому регламенту тестов производительности при обзоре материнских плат не предусматривается, но ближайшее время я хочу это сделать, чтобы сравнить несравнимое: Intel Core i9 10900X и AMD Ryzen 7 3700X.

Crystal Disk Mark 6.0.2

М.2

Посмотрим теперь на температуру радиаторов.

Температура верхнего радиатора транзисторов

Простой | Нагрузка, °C





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Температура бокового радиатора транзисторов

Простой | Нагрузка, °C





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Температура радиатора чипсета

Простой | Нагрузка, °C





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC1220. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания никаких серьезных нареканий не вызывает. Звук очень чистый даже на максимальных уровнях громкости. Кроме этого я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты.

16 бит, 44.1 кГц

24 бит, 192 кГц

Заключение

Многие считают, что платформа LGA 2066 мертва либо неактуальна из-за высоких цен на все компоненты. Больше 20 000 рублей надо отдать за материнскую плату, 10 000 рублей за 32 Гбайт бюджетной памяти DDR4, и 50 000 за процессор типа Intel Core i9-10900X. Получается дорого и не очень-то производительно. Поэтому напрашивается неутешительный вывод – спрос будет слабый.

При этом тут суть проблемы не в стоимости материнской платы. Она как раз находится на уровне современных моделей, основанных на AMD X570. Вместо последнего можно выбрать X470 или даже B450 и это не сильно повлияет на производительность, но будет дешевле. Поэтому очевидно, что основная проблема в самой платформе. Десять ядер за 50 000 рублей – это очень дорого и здесь надо корректировать цены самой компании Intel или ритейлерам. Даже на «вторичке» предложений очень мало и все цены просто астрономические.

К самой материнской плате ничего предъявить нельзя. Хорошая модель с интересными новомодными решениями. Выполнена качественно, комплект хороший и функционал на высшем уровне. Есть поддержка современных интерфейсов, много линий PCI-e, но это больше зависит от процессора. Возможность установки трех накопителей M.2, восьми SATA3, восьми планок памяти по 32 Гб. Куча USB всяких форматов, два сетевых адаптера и беспроводной модуль.

По всем своим характеристикам – отличная плата для рабочей станции по адекватной цене (аналоги на X570 стоят столько же или дороже). Хорошо выполнена подсистема питания и еще неплохой звук. Почему так все круто и нет недостатков? Даже Huanan с третьей попытки сделал бы не хуже, а что тут говорить про ASUS – компанию, которая является лидером отрасли. Чисто для гейминга эта платформа подходит не рационально. Ее стоит рассматривать как универсальную и основное – это профессиональные задачи рабочей станции.

Если подводить итог кратко, то модель ASUS Strix X299-E Gaming II хороша, а вот к платформе в целом есть вопросы.

Андрей Понкратов aka wildchaser

Выражаем благодарность: