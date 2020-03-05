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Вступление

Лаборатория продолжает тестирование нереференсных графических ускорителей Radeon RX 5500 XT.

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Линейку ASUS ROG Strix всегда отличали максимальная за счет заводского разгона производительность, дерзкий дизайн с лучшей среди моделей производителя системой охлаждения, переработанная печатная плата с усиленной подсистемой питания. И все это для достижения наивысшего результата было приправлено щепоткой фирменных технологий компании ASUS. И поэтому мы, когда получаем именно такую видеокарту на тестирование, ожидаем лучшего.

Модель ASUS ROG Strix Radeon RX 5500 XT уверенно продолжает дело ROG Strix. Разработчики не стали останавливаться на достигнутом и использовали в новинке парочку интересных модификаций, которые пошли ей на пользу.

Технические характеристики

Полное название: ASUS ROG Strix Radeon RX 5500 XT; код производителя: ROG-STRIX-RX5500XT-O8G-GAMING.



Наименование ROG Strix Radeon RX 5500 XT Radeon RX 5500 XT Gaming X Radeon RX 5500 XT Производитель ASUS MSI AMD Графический процессор Navi 14 Navi 14 Navi 14 Частота ядра, МГц 1737 1685 1685 Частота ядра (Turbo), МГц 1845 1845 1845 Заводской разгон ядра, МГц - - - Частота памяти, МГц 14000 14000 14000 Заводской разгон видеопамяти, МГц - - - Тип памяти GDDR6 GDDR6 GDDR6 Объем памяти, Гбайт 8 8 4/8 Шина памяти, бит 128 128 128 Разъемы интерфейсов 3 x DP, HDMI 3 x DP, HDMI 2 x DP, HDMI Питание, разъемы Pin 8 8 8 Количество вентиляторов/диаметр, мм 2 х 92 2 х 92 1 х 100 Конфигурация подсистемы питания (vGPU+vMem), фаз 7 + 2 6 + 1 6 + 1 Power Limit (штат/макс), Ватт 135 / - 140 / - 125 / 150 Формат СО 2.7 слота 2.5 слота 2 слота Размеры видеокарты, мм 279 х 127 247 х 128 180 х 110

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Внешний вид и размеры

Видеокарта ASUS ROG Strix Radeon RX 5500 XT получила новый облик, который является комбинацией стилей ROG Strix с геометрическими изломами и Dual EVO с усеченными краями, подчеркнутыми фирменными вентиляторами.

При длине графического ускорителя 279 мм новинка стала пристанищем 2.5-слотового кулера и двух вентиляторов Axial-tech типоразмера 95 мм.

Внешний вид впечатляет минимализмом, подсветка отсутствует, за исключением крохотного логотипа Republic of Gamers на лицевом торце корпуса.

Для придания солидности и защиты печатной платы ASUS ROG Strix Radeon RX 5500 XT оснащена металлическим «бэкплейтом» с символикой производителя.

Дополнительное питание осуществлено единственным коннектором 8-pin.

ASUS ROG Strix Radeon RX 5500 XT обладает полезными особенностями, среди которых двойной переключатель BIOS (между режимами «Performance» и «Quiet») и кнопка деактивации подсветки, если красное око Саурона вам надоест.

Однако последнее вряд ли случится: разработчики идеально подобрали расположение подсветки со слегка затемненным свечением, не отвлекающим в процессе работы.

Интерфейсная панель получила решетку с крупными геометрическими прорезями и предлагает следующие видеопорты:

Три DisplayPort 1.4;

Один HDMI 2.0b.

Система охлаждения

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На официальном сайте новинки производитель сообщает «ASUS ROG Strix Radeon RX 5500 XT создана доминировать в компьютерных играх». Не последнюю роль в достижении максимальной производительности отведена системе охлаждения, ведь пока температурный режим в порядке, достигаются большие тактовые частоты. И здесь инженеры ASUS пошли «ва-банк».

Для доступа к радиатору разработчики оснастили видеокарту ASUS ROG Strix Radeon RX 5500 XT съемным кожухом, позволяющим производить чистку кулера без надобности лишаться гарантии: соответствующая пломба расположена в другом месте.

Вместе с декоративной частью снимается металлический «бэкплейт», под которым мы обнаруживаем термопрокладки в области микросхем памяти.

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Основной охладитель представляет собой двухсекционный радиатор, набранный 61 и 82 алюминиевыми ребрами, пронизанными пятью тепловыми трубками диаметром 6 мм.

В основании располагается медная никелированная пластина, контактирующая с графическим процессором. Во второй секции находится алюминиевая вставка широкого профиля, накрывающая мосфеты. Это наиболее эффективный способ охлаждения подсистемы питания, и результаты тестирования это покажут.

Толщина радиатора варьируется в диапазоне 18 – 26 мм.

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За активную часть охлаждения отвечают вентиляторы с технологией Axial-tech, которая заключена в объединении лопастей единым кольцом по периметру. Модель T129215SU изготовлена компанией Everflow, скорость вращения крыльчатки – 0-3300 об/мин.

Печатная плата

ASUS ROG Strix Radeon RX 5500 XT построена на оригинальной печатной плате черного цвета. В передней части расположен разъем FanConnect для подключения корпусного вентилятора.

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На обратной стороне печатной плате заметны характерные контрольные точки для замера напряжений по многим линиям при диагностике.

Сердцем героя обзора стал графический процессор Navi 14, произведенный по 7 нм техпроцессу на 32-й неделе 2019 года. Он включает 1408 шейдеров, 32 блока растеризации и 88 текстурных блоков.

Подсистема питания построена по схеме «7+2», в которой семь фаз отведены на графический процессор, две – на видеопамять. На семь каналов GPU устанавливается транзистор SiC632A с нагрузочной способностью 50 А. Беря в расчет TDP видеокарты (~150 Вт), инженеры сделали отличный запас по мощности.

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В роли ШИМ-контроллеров GPU и Mem выступают микросхемы IR35217 производства International Rectifier и uPI Semiconductor uP9509P.

Видеокарта оснащена 8 Гбайт видеопамяти стандарта GDDR6. Данный объем набран четырьмя микросхемами производства Micron с маркировкой 9TB47 D9WZX. Их тактовая частота составляет 1750 МГц (эффективная частота 14000 МГц).

Комплектация

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ASUS ROG Strix Radeon RX 5500 XT поставляется в большой красочной упаковке с обозначением ключевых особенностей видеокарты.

С противоположной стороны коробки информация дублируется с описанием каждой функции и технологии, делающих видеокарту ASUS ярче и интереснее.

Список атрибутики включает два пункта – руководство по установке и пара стяжек для проводов.

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Тестовый стенд

Конфигурация

Материнская плата: MSI X99A Workstation (Intel X99, LGA 2011-3);

Процессор: Intel Core i7-6800K (шесть ядер, CPU Clock 4000 МГц, Ring Clock 3500 МГц);

Система охлаждения процессора: Corsair H110i (вентиляторы Noctua NF-A14 PWM, 140 мм, 500 об/мин);

Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;

Оперативная память: Kingston HyperX Savage Black (DDR4-3000, 13-14-15-28-T1, 4 x 4 Гбайт, четырехканальный режим);

Накопитель SSD: Plextor PX-256M6Pro 256 Гбайт;

Блок питания: Corsair RM850x, 850 Ватт;

Корпус: Phanteks Evolv ATX Black;

Монитор: Samsung C34F791WQI, разрешение: 3440 x 1440.

Программное обеспечение

Операционная система: Windows 10 x64;

Драйвер видеокарты: AMD Adrenalin 20.1.3;

Вспомогательные утилиты:

GPU-Z;



Heaven Benchmark 4.0;



MSI Afterburner;



MSI Kombustor.

Инструментарий и методика тестирования

Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовалась фирменная утилита MSI Afterburner.

Проверка стабильности работы ускорителей в процессе разгона проводилась утилитой MSI Kombustor (режим GPU Burn-in, 1920 x 1080). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 4.0 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакета 3DMark 2013.

Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовались Heaven Benchmark v4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080) и 3DMark 2013 Fire Strike.

Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определяется на уровне 30.5 дБА, граница условного комфорта – 37 дБА. Температура воздуха в помещении составляла 25 градусов по Цельсию.

Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК-термометром Fluke 59 Max.

Стандартные частоты Performance BIOS

Частота графического процессора ASUS ROG Strix Radeon RX 5500 XT повышена на 52 МГц – до 1737 МГц, в режиме Boost соответствует эталонной.

У видеокарты ASUS две прошивки BIOS, которые различаются режимом работы вентиляторов – производительный и тихий. Начнем с основного.

Кулер поддерживает технологию «Fan Stop», и в простое система охлаждения остается безмолвной.

Приведем подробные характеристики микропрограммного обеспечения ROG Strix Radeon RX 5500 XT.

Дополнительная информация из утилиты MorePowerTool с частотами в разных режимах и лимитами.

При высокой игровой нагрузке видеокарта ASUS ROG Strix Radeon RX 5500 XT держит среднюю тактовую частоту на отметке 1828 МГц при температуре графического процессора 58-59°C и оборотах вентиляторов 1600 об/мин. Показатели достойные, да и уровень шума ниже среднего, комфортного для продолжительной работы за ПК в ночное время суток.

Температура подсистемы питания и микросхем памяти не превышала 58°C и 76°C соответственно!

Производитель добился отличного соотношения качества изготовления и эффективности охлаждения при автоматических настройках. Запас прочности у кулера есть, но его задействование не имеет столь большой необходимости, хотя нагрев видеоядра, микросхем памяти и силовой части снижается до 50°C, 66°C и 49°C соответственно.

Даунвольтинг в случае видеокарт Radeon RX 5500 XT штатными средствами невозможен, а утилита MorePowerTool функционирует нестабильно… Поэтому от данной процедуры пришлось отказаться.

Стандартные частоты Quiet BIOS

Микропрограммное обеспечение в режиме «Quiet» предлагает идентичные характеристики. ASUS ROG Strix Radeon RX 5500 XT бустит до 1845 МГц, вентиляторы в простое останавливаются.

Если сравнивать обе прошивки, то меняется только номер сборки и дата компиляции. Об основном изменении речь пойдет далее.

Поведение видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 5500 XT полностью повторяет прошлые замеры: новинка бустит в играх при среднем значении 1814-1827 МГц.

Меняется кривая вращения крыльчаток, которая строится по более щадящему режиму. Теперь кулер работает при 1250 об/мин и низком уровне шума.

Температурные показатели слегка увеличиваются, но не критично: нагрев графического процессора вырастает на 5°C, микросхем памяти – до 82°C, зоны VRM – до 63°C.

Разгон ASUS ROG Strix Radeon RX 5500 XT

Оверклокерский потенциал видеокарты ASUS составил 1948-1956 МГц по ядру и 1860 МГц по памяти при напряжении 1.15 В. Вентиляторы работали в автоматическом режиме и раскрутились до 1580 об/мин, уровень шума оставался комфортным для продолжительной работы.

Разгон добавляет 8-7% производительности к номинальному быстродействию ASUS ROG Strix Radeon RX 5500 XT.

3DMark Fire Strike



Graphics Score

Больше – лучше





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3DMark Time Spy



Graphics Score

Больше – лучше





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Результаты протестированных видеокарт

Основная ценность подобных материалов – это не только перечисление доступных в продаже графических ускорителей, но и исследование потенциала систем охлаждения. И поскольку результаты были получены мною на одном стенде, есть возможность сравнения видеокарт практически в идеальных условиях.

Температура графического процессора, °C



Бездействие | 3DMark Fire Strike Extreme

Меньше – лучше





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Температура зоны VRM, °C



Бездействие | 3DMark Fire Strike Extreme

Меньше – лучше





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Температура памяти, датчик Memory Junction, °C



Бездействие | 3DMark Fire Strike Extreme

Меньше – лучше





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Обороты вентиляторов, режим Авто, %



об/мин

Меньше – лучше





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Уровень шума в простое и нагрузке



дБА

Меньше – лучше





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Частота графического процессора, Default | Boost 3D (in game)



Heaven BenchMark 4.0

МГц





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Исследование потенциала системы охлаждения

Далее приведем график зависимости температуры графического ядра/системы питания и шума от оборотов вентиляторов системы охлаждения.

Результаты исследования потенциала системы охлаждения.

Уровень потребляемого электричества

График потребляемого электричества всего стенда в зависимости от частот видеокарт и рабочего напряжения GPU.

Энергопотребление системы, Вт



На выходе блока питания

Простой | 3DMark Fire Strike Extreme | MSI Kombustor





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Энергопотребление в 2D замерялось при бездействии системы (на рабочем столе). Тестирование в 3DMark Fire Strike Extreme проводилось в режиме «Тест стойчивости», 20 прогонов.

Что касается игровой производительности Radeon RX 5500 XT, то она уже была рассмотрена нами в соответствующем обзоре. И вряд ли небольшое различие в частотных характеристиках способно значительно повлиять на итоговые результаты.

Заключение

Видеокарта ASUS ROG Strix Radeon RX 5500 XT выполнена в лучших традициях старшей линейки Republic of Gamers и выделяется качеством изготовления и фирменными «примочками», среди которых переключатель BIOS, регулятор подсветки, вентиляторы ASUS Axial-tech и крупный радиатор.

Если посмотреть на новинку со стороны, то перед нами наиболее сбалансированная модель Radeon RX 5500 XT с низким уровнем шума и комфортными температурами, позволяющими не беспокоиться об акустическом комфорте и переделке внутри корпуса. Герою обзора последнее попросту не потребуется.

Игровая производительность ASUS ROG Strix Radeon RX 5500 XT находится на высоком уровне, но сложилось впечатление, что разработчики перестраховались и решили в режиме Boost использовать референсные частоты, хотя видеокарта способна на большее. Производитель может смело «накинуть» плюс 50 МГц к частоте видеоядра и расширить лимиты: новинка спокойно справится с подобными настройками.

Однако графический ускоритель семейства ROG Strix рассчитан на энтузиастов, поэтому добиться максимального быстродействия пользователь сможет и сам.

Александр Андерсон

Выражаем благодарность: