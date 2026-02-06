Цена биткоина опустилась почти на 20 процентов ниже средней себестоимости добычи, и майнеры вынуждены продавать накопленные активы для покрытия текущих расходов

По данным аналитической платформы Checkonchain, общая вычислительная мощность сети снизилась на одну пятую часть с октября 2025 года. Пиковый показатель в 1.1 ZH/s сменился текущим уровнем в 880.55 EH/s.

Стоимость первой криптовалюты удерживается ниже отметки в 70 тысяч долларов при средних затратах на производство одной монеты около 87 тысяч долларов. Разрыв между рыночной ценой и издержками достигает 17 тысяч долларов.

Менее конкурентоспособные добытчики отключают свои установки из-за убыточной маржи.

Майнеры распродают ранее накопленные монеты, чтобы оплачивать электричество, обслуживать технику и погашать кредитные обязательства. Срок окупаемости нового оборудования превысил 1000 дней, что делает инвестиции непривлекательными даже на среднесрочную перспективу. Подобная ситуация наблюдалась в предыдущие медвежьи циклы 2019 и 2022 годов.

Дополнительное давление на индустрию оказали погодные аномалии. В январе 2026 года из-за сильных морозов в Соединенных Штатах временно прекратили работу установки, обеспечивающие более 35 процентов общего хешрейта. Пул Foundry USA потерял около 200 EH/s или 60 процентов своей мощности.

Ситуация создает условия для консолидации рынка, когда выживают только крупные игроки с доступом к дешевой энергии и современным чипам. Исторически подобные фазы предшествовали восстановлению цены до уровня себестоимости.