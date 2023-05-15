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Итоги гоночного уик-энда 13-14 мая

NASCAR, INDYCAR, IMSA, MotoGP, Moto E... Событий было достаточно и без этапа Формулы 1...
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В эти выходные прошло несколько довольно интересных событий. Начнем с серии NASCAR. Ночная гонка в Дарлингтоне. В субботу, в классе NASCAR CRAFTSMAN TRUCK SERIES, победу в овертайме вырвал Кристиан Экес.

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В основной гонке, Cup Series, победу одержал Уильям Байрон на Chevrolet.

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Индианаполис, ровал. INDYCAR.

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Команда Chip Ganassi Racing и ее пилот, Алекс Палоу, показали лучшее сочетание скорости и тактики, что позволило одержать победу.

Палоу стартовал третьим, но опередил всех конкурентов. Вторым приехал Пат О'Уорд (Arrow McLaren Chevrolet), третьим - Александр Росси (Arrow McLaren Chevrolet).

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Лагуна Сека, IMSA. В классе GTP победу праздновал экипаж Cadillac под номером 1 (Ренгер ван дер Занде, Chip Ganassi Racing).



Гонки MotoGP практически никогда не бывают заранее предсказуемыми. "Бой" завязывается уже на квалификации. Да, что там квалификация! На свободной практике. Например, в этом Гран-при Франции, уже в свободных заездах много кто претендовал на лучшее время. Продолжилось "выяснение отношений" в самой квалификации. На первое место претендовали гонщики на разных мотоциклах: Honda, KTM и Aprilia. Но лучшее время на последней попытке показывает Франческо Баньяйя на Ducati. Компанию на первой линии ему составят Марк Маркес (Honda) и Лука Марини (Ducati).

В спринте быстро завязалась борьба за лидерство между Хорхе Мартином и Баньяйей.  Представитель дочерней команды Pramac Ducati вышел в лидеры гонки и уже не отдавал позицию до конца гонки.

Сзади Баньяйя "сцепился" в борьбе с Марком Маркесом, чем воспользовался представитель KTM Бред Биндер, прорвавшийся на второе место. На протяжении нескольких кругов в борьбе за третье место трепали нервы друг другу Баньяйя и Маркес. Итальянец вышел из борьбы победителем. А, износившему покрышки Маркесу, пришлось уступить четвертое место Луке Марини...

Итог спринта:

1.Хорхе Мартин (Prima Pramac Ducati)

2. Бред Биндер (Red Bull KTM Factory Racing)

3. Франческо Баньяйя (Ducati Lenovo Team)

Воскресная основная гонка сложилась очень жесткой. Много борьбы с контактами, падения.

Упустив со старта первое место, Баньяйя завяз в борьбе за подиум. И в результате столкновения с Мавериком Виньялесом, выбывает из гонки. После падения, пилоты уже собирались продолжить борьбу на кулаках, но тут вмешались маршалы...

Побоищ в духе NASCAR тут не увидишь...

Воспользовавшись суматохой, на первое место выходит Марко Беццекки, создает себе комфортный отрыв и лидирует до финиша.

Сзади него началась жесткая борьба между Марком Маркесом и Хорхе Мартином. В итоге - падение Маркеса. Подиум выглядел так:

1. Марко Беццекки (Mooney VR46 Racing Team)

2. Хорхе Мартин (Prima Pramac Ducati)

3. Жоан Зарко (Prima Pramac Ducati)

Борьба за титул снова обострилась...


Здесь же, в Ле-Мане, стартовал и первый в этом году этап гонок Moto E. Это дебют для электробайков Ducati, которые несколько легче предыдущей модели от компании Energica.

В первой гонке, тактически пересидев противников, победил Жорди Торрес.

Ну, а сама гонка изобиловала авариями. Не все совладали с тяжелыми электробайками...

Во второй гонке победил Маттео Феррари, который в первой гонке упал.


По материалам NASCAR Official Home, motogp-news.ru, The Official Site of the NTT INDYCAR SERIES, Be on Edge страница в VK.

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