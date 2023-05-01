Итоги гоночного уик-энда 29-30 апреля
Начнем по старшинству, с Королевы автоспорта, которая в последние годы стала очень жадной и совершенно непредсказуемой по правилам в спорные моменты. Да, речь о F1. Буквально перед очередным 4-м этапом были несколько изменены правила прохождения спринт-гонок. Теперь, в пятницу проходит квалификация на воскресную основную гонку, а в субботу другая квалификация к спринт-гонке. Прослеживаете логику? Я, нет...
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Итак, Гран-при Азербайджана, городская гонка в Баку. Трасса очень узкая и опасная. Любая ошибка может закончится столкновением с барьером. Пятничную квалификацию выигрывает Шарль Леклер, компенсируя общую "немощь" Ferrari нынешнего сезона своим мастерством.
А в субботней квалификации лучшим стал (разбив на последней попытке носовой обтекатель)... снова Шарль Леклер.
Субботнюю спринт-гонку выиграл Серхио (Чеко) Перес из команды Oracle Red Bull Racing. Шарль Леклер (Scuderia Ferrari) финишировал вторым с небольшим отрывом от Макса Ферстаппен (Oracle Red Bull Racing).
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Основная гонка в воскресенье была ничем не примечательна: Red Bull впереди, Причем, лидирует Перес. Ферстаппена все, в принципе, устраивает ( очень сомневаюсь, что за титул в этом году будет интрига). За ними на приличном расстоянии приезжает на финиш Шарль Леклер... Скучно, обыденно. Жажда наживы убила F1. Положа руку на сердце, в этот уик-энд, F1 была самой скучной и предсказуемой.
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INDYCAR. Гонка Barber Motorsports Park, Гран-при Алабамы. Победу одерживает Скот МакЛафлин из команды Good Ranchers Team Penske Chevrolet.
Более правильная тактика пит-стопов позволила ему опередить обладателя поул-позиции Ромена Грожана (Delaware Life / DHL Honda). Третье место занял Уилл Пауэр (Verizon Team Penske Chevrolet).
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NASCAR. Довер (Dover Motor Speedway). В классе XFINITY первую свою победу одержал Райан Труикс (Joe Gibbs Racing Toyota).
Гонка же в главном классе Cup из-за дождя переносится на понедельник (19.00 по московскому времени).
В Бельгии, на знаменитой трассе Спа, прошел 6-ти часовой марафон в чемпионате WEC. Уже на первом часе гонка была прервана небольшой аварией. Обе Ferrari класса гиперкаров провалились из-за тактики на последнее место, проигрывая лидерам гонки круг. А за лидерство боролись две Toyota и Porsche. Хотя, борьба шла все же только за второе место. Примерно в середине гонки произошла довольно страшная авария в знаменитом повороте Красная Вода, когда гиперкар Cadillac сорвало с траектории и сильно ударило в защитный барьер. К счастью, гонщик не пострадал.
Ближе к концу гонки обострилась борьба за второе место в классе GTE AM между Corvette и Aston Martin.
В LMP2 гонка была более спокойной, если не считать какой-то странный штраф одной из машин команды Prema в 3(!) минуты. А за нее, как раз выступает Даниил Квят... За последние полчаса в главном классе обострилась борьба за третье место между Porsche и стремительно сокращающей дистанцией Ferrari, которая отыграла около 40 секунд и обошла Porsche на последнем круге.
А вот лидерству двух Toyota, по прежнему, ничего не мешало...
Итоговый результат:
Hypercar
1. Toyota Gazoo Racing №7 (Конвей/Кобаяши/Лопез)
2. Toyota Gazoo Racing №8 (Буэми/Хартли/Хиракава)
3. Ferrari AF Corsa №51 (Гуиди/Каладо/Джованаци)
LMP2
1. Team WRT №41 (Андрад/Кубица/Делетраз)
2. United Autosports №23 (Пирсон/Бломквист/Ярвис)
3. Inter Europol Competition (Смичовски/Шерер/Коста)
GTE AM
1. Richard Mille AF Corsa №83 ( Компанк/Ваду/Ровера), Ferrari
2. Corvette Racing №33 (Китинг/Варроне/Катсбург), Chevrolet Corvette
3. ORT by TF №25 (Аль Харти/Динан/Иствуд), Aston Martin
Квалификация в MotoGP проходила на подсыхающем от дождя покрытии трассы в Хересе (Испания). На последнем круге, лучшее время показал представитель команды Aprilia Racing Алейш Эспаргаро.
В спринте уже в первом сегменте первого круга случился массовый сход с дистанции и гонку приостановили.
Возобновленную гонку, с самого начала возглавили два представителя команды Red Bull KTM Factory Racing, Бред Биндер и Джек Миллер. На последнем круге Миллера тактически "пересидел", ехавший позади него Франческо Баньяйя (Ducati Lenovo Team). Именно в таком порядке они и финишировали: Биндер, Баньяйя и Миллер.
Очень неплохо выступил и тест-пилот KTM, Данни Педроза, учитывая его долгий перерыв в гонках. Он смог финишировать на 6-й позиции.
Воскресная гонка начиналась точно также: первый круг, падение нескольких пилотов и красный флаг. Со второй попытки все пошло по субботнему сценарию - KTM вырываются вперед и отъезжают от пелетона. Но уже к середине гонки их достигает Ducati Франческо Баньяйя и он начинает потихиньку, неспеша, расправляться с соперниками. Первой жертвой становится его бывший напарник по команде, Джек Миллер. А ближе к концу, лидирующий Бред Биндер также сдает позицию. Но борьба за лидерство продолжалась до клетчатого флага.
Учитывая сход лидера чемпионата, Марко Беццеки, Франческо Баньяйя становится вновь лидером чемпионата.
P.S.: некоторые спрашивают: "А я сам смотрю эти гонки?" Естественно, но не сразу. Это просто физически невозможно. А вот потом, в течении недели, можно посмотреть то, что не удалось в прямом эфире. Американские же гонки вообще невозможно смотреть в прямом эфире, уж слишком большая разница в часовых поясах. Если кому интересно, то в группе VK Be on Edge есть масса телетрансляций авто и мотогонок. Каждый может найти себе там, что-то по душе.
По материалам NASCAR Official Home, motogp-news.ru, The Official Site of the NTT INDYCAR SERIES, FIA WEC, Be on Edge страница в VK.
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