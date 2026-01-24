Новости о данном проекте поступают преимущественно в таком отстранённом формате.

О работе над новой игрой серии Mass Effect мы слышим редко и обычно нечленораздельно. Впрочем, даже такая информация имеет позитивную коннотацию: так мы хотя бы узнаём, что разработка игры продолжается, и, возможно, мы когда-нибудь доживём до её релиза. В частности, продюсер серии Mass Effect Майкл Гэмбл сообщил, что студии BioWare требуется производственный директор для работы над следующей научно-фантастической ролевой игрой.

На сегодняшний день о новой Mass Effect неизвестно практически ничего. Кроме того факта, что для управления процессом её разработки собрали многих ветеранов. Так, руководителем проекта назначен ведущий дизайнер предыдущих частей серии Престон Ватаманюк, а творческим руководителем — Дерек Уоттс, также трудившийся над играми этой культовой серии.

Вероятно, проект постепенно переходит от предпродакшена к этапу начала полноценного производства. Как бы то ни было, ждать предстоит ещё долго, и бытует имеющее под собой определённые основания мнение, что все фанаты приключений Шепарда уже давно выросли, а у условной «молодёжи» уже совсем иные культовые серии и проекты.