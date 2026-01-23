Тактовые частоты AI MAX+ 495 повысят на 100 МГц.

Вчерашние слухи о подготовке обновлённой серии процессоров AMD Ryzen AI MAX 400 на смену AI MAX 300 дополнились полным списком моделей. Если верить новой информации, по большему счёту обновление будет заключаться в переименовании существующих чипов. Рабочие частоты повысят только флагманскому AI MAX+ 495, на 100 МГц станут быстрее процессорные ядра и интегрированная графика. Характеристики остальных процессоров якобы останутся без изменений.

Обновление ожидают во втором полугодии, поэтому вряд ли текущая информация является окончательной. Нельзя исключать, что небольшой разгон получат и другие процессоры серии, правда значительно это производительность всё равно не повысит. Возможно, AMD внедрит какие-то дополнительные оптимизации для повышения энергоэффективности чипов, но на момент написания об этом ничего неизвестно.

Ryzen AI MAX 485 (100-000002127): 8 ядер 16 потоков, до 5,0 ГГц; Radeon 8050S до 2,8 ГГц.

Ryzen AI MAX+ 488 (100-000002140): 8 ядер 16 потоков, до 5,0 ГГц; Radeon 8060S до 2,9 ГГц.

Ryzen AI MAX 490 (100-000002142): 12 ядер 24 потока, до 5,0 ГГц; Radeon 8050S до 2,8 ГГц.

Ryzen AI MAX+ 492 (100-000002143): 12 ядер 24 потока, до 5,0 ГГц; Radeon 8060S до 2,9 ГГц.

Ryzen AI MAX+ 495 (100-000002145): 16 ядер 32 потока, до 5,2 ГГц; Radeon 8060S до 3,0 ГГц.

Процессоры AMD Ryzen AI MAX — это высокопроизводительные гибридные решения с процессорными ядрами Zen 5, продвинутой интегрированной графикой RDNA 3.5, нейронным блоком XDNA 2 и 256-битным контроллером памяти LPDDR5X. Процессоры используются в мини-ПК для разработчиков в сфере искусственного интеллекта, а также в портативных игровых системах премиального уровня.