В ночь с субботы на воскресенье по московскому времени, прошел очередной этап гонки NASCAR, но пикапов (Crafsman Truck Series). Это третий по значимости дивизион в NASCAR после NASCAR Cup Series и XFINITY Series. И, если первые две внешне очень сильно друг друга напоминают, то гонки пикапов визуально, естественно, другие. Хотя, суть это не меняет.

Гонка состоялась в Бристоле на грунтовом покрытии.

Тут стоит отметить, что такое казалось нелепое сочетание имеет древние корни. Ведь самые первые гонки на овалах проходили именно на грунтовых покрытиях. А асфальт и бетон появились гораздо позже. Что же сейчас представляет из себя такое покрытие? На обычный бетон просто наносят слой грунта, который завозят самосвалами. По мере прохождения гонки, грунт (это не просто песок, а определенная смесь) сносится с траектории в стороны. И дорога уже представляет собой бетон с тонким наносом грунта. Это делает трассу довольно скользкой, поэтому машины на грунте обычно едут большую часть гонки в легком заносе. Что часто приводит к авариям и довольно масштабным.

Хотя сами пикапы по мощности и аэродинамике уступают топовому классу, тут часто идет более жесткая борьба за победу. Но сегодня никакой борьбы за победу не было. Лидерство от начала до конца держал Джоуи Логано, гонщик Cup Series.

Это обычная тактика, когда гонщики высшего дивизиона выступают еще и в младших классах. Так что сегодня у Логано будет определенный бонус перед другими пилотами, ведь трассу он уже "прочувствовал". На втором месте финишировал Тай Маески. На третьем, еще один гонщик из высшего дивизиона, Уильям Байрон.

А в воскресенье состоялась гонка в высшем дивизионе (закончилась гонка примерно в пять утра понедельника по Москве). Логано не сумел получить преимущество из победы в прошлой гонке: уже в первом стейдже попал в небольшой замес и выбыл из лидирующей группы.

Долгое время лидировал Кайл Ларсон, но и ему не повезло. Сначала был разворот и откат на последние позиции, а затем его "подправили", что привело к сходу.

В итоге, на последних кругах лидировал и победил Кристофер Белл.

В Японии, на гоночной трассе Фуджи, прошел первый этап национального чемпионата Super Formula, ведущий родословную с 1973 года.

Каждый этап сочетает две гонки: в субботу и воскресенье. Субботнюю выиграл дебютант серии Лиам Лоусон, новозеландский гонщик.

Воскресная гонка оказалась гораздо менее удачной. Пробившись с трудом на третью позицию,

Лоусон получил 5-ти секундный штраф за нарушение правил в период нахождения на трассе автомобиля безопасности. Это откатило его на пятую позицию. Гонку же выиграл напарник Лоусона по команде Team Mugen, Томоки Ноири.

Вообще, легионеры в Super Formula не редкость. Например, тут выступает Джулиано Алези, сын Жана Алези. Хотя называть его полноценным легионером не правильно, ведь по материнской линии, он японец. В всокресной гонке ему не повезло, автомобиль вылетел с трассы и застрял.





Таковы итоги этого гоночного уик-энда.





