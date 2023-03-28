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Игра Scathe была разработана компанией Damage State Ltd для всех актуальных платформ. Вышла она в конце августа 2022 года. Издатель: Kwalee. Движок игры: "Нереальный Унжин"...

Вот так описывается она в Steam: "У вас только одна задача - выйти из адского лабиринта.

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Scathe - напряженный классический шутер от первого лица с огромными пушками и жуткими демонами. Вы - Погибель, надсмотрщик легионов ада, выкованный из земли самим Творцом. И вам, как и падшим сородичам ранее, придется доказать свою ценность, путешествуя по коварному лабиринту, где за каждым поворотом скрываются демоны. Хватайте свой адский молот и готовьтесь выплеснуть гнев!

Используйте грубую силу и невероятную скорость героя, чтобы пробиться сквозь отвратительные мерзости ада, найти адские камни и победить всемогущих стражей, которые их защищают..."

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Вот собственно и все, что нужно знать о сюжете. Типично для подобных игр, он очень прост и о нем мало что говорится. Тут весь упор на сам процесс. Игра также предусматривает сетевой многопользовательский режим. Хорош он или нет, я не знаю.

Для игры заявлены следующие системные требования:

Опыт подсказывает, что верить подобному нельзя ни в коем случае...

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Итак, после запуска игры, выбираем режим. В данном случае, это будет одиночный, на самом низком уровне сложности. Сама игра выставила настройки ЭПИК. Ну да, ну да... Посмотрим, так ли эпична графика...

И вот что нас встречает:

Нууу, на ЭПИК явно не тянет. Но сойдет. Приятно и дизайн многообещающий.

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Короткая пробежка, и мы получаем в пользование эдакий автоматопулемет, что стреляет и пулями, и ракетами. Патроны тут бесконечные. И можно подумать, что такое безобразие не соответствует духу подобных игр. Позже выясним, так ли это или нет.

Я сразу перейду к графике и тестированию.

Настроек в игре не особо много.

Имеются многочисленные варианты апскейла: NIS, DLSS, FSR 2.1, XESS. Это хорошо, но в данном случае, они мне не понадобятся. Благо даже на настройках ЭПИК, фпс хороший. А раз проблем с производительностью нет, то сравним только минимальные и максимальные настройки.

Вот так игра выглядит на минимальных настройках графики:

А вот так - на максимальных:

Слайдер для сравнения скриншотов.

Тестовая система.

Процессор : i7-8700T

Видеокарта : GTX 1070

Оперативная память : 16 Гб (2666 МГц)

Операционная система : Windows 10

Разрешение монитора : 1920х1080

Запись тестового отрезка производился программой CapFrameX.

Тестирование проходило в почти в самом начале игры:

Результаты теста.

График фреймтайма.

График фреймрейта.

Итоговый результат.

В данном случае, разработчики не обманули. На GTX 1070 можно спокойно поиграть на максимальных настройках. Оно и понятно, особой графики тут нет. Для подобных игр это скорее норма. Думаю, что для комфортного геймплея должно хватить и четырехъядерного процессора. Например, i3-9100. В общем, по "железу" игра не требовательная. Для старых и слабых видеокарт, можно использовать один из вариантов апскейла.

Для понимания самой игры, я еще немного поиграл. Такие игры мне нравятся. Очень тепло вспоминаю первый и последний Painkiller, Doom 2016 года... да и "музыкальный шутер" Metal: Hellsinger нормально так зашел (тут его обзор: Metal: Hellsinger: металлический ад ). Поэтому уже ждал от новинки сплошные положительные эмоции...

А вот с этим вышла проблемка... Игра мне не понравилась. Значит, имея пока один ствол, мы отправляемся на поиски каких-то ключей в закоулках готического замка (судя по архитектуре).

Первые противники - безмозглые и безобидные мертвецы. Потом появляются демоны с оружием. Их "пули" летят очень медленно, увернуться от них довольно легко, если расстояние между вами большое.

А у нас же бесконечный боезапас. Лафа! Ага, как бы не так...

Первым беспокойным звоночком стали летающие "комары", что наносят огнестрелом нормальный такой урон. Но и мы с усами, может ответить. Ответить то можем, да эти уродцы перемещаются молниеносно. Словно игровой баг...

Но не это главное. Вроде за собой оставляю гору трупов и литры кровищи, а уродцы могут внезапно появиться за спиной. Такой подставы я не ожидал... Мне такое не нравится. А потом, буквально из ничего, стали появляться какие-то шары с шипами, наносящие существенный урон. Их тоже можно уничтожить, да вот предсказать место их появления не выйдет.

Поэтому, иногда на развилках, получалось попасть под перекрестный обстрел с трех сторон! С фатальным исходом.

На начало миссии, нам дают 10 жизней ( по крайней мере на низком уровне сложности), при гибели они уменьшаются. Плохо, что ваш респаун может произойти буквально под носом противников, и вы снова получаете ущерб. Найти "аптечки" можно, но их тут мало. Поэтому стоит быть особо осторожным.

Следующей неожиданностью стали вылезающие из пола турели. Стрельба в них урона им не доставляла, поэтому я приловчился их быстренько обходить. Но, как оказалось, массированный обстрел, все же выводит их из строя. В общем, на последней жизни, путем проб и ошибок, я прошел первую "миссию".

Потом я еще немного поиграл. Некоторый опыт давал преимущество, убивать демонов стало проще. Но вот не зашла мне игра. Вроде и стрельба неплохая, вроде и антураж соответствующий, но нет, не понравилось. Какая-то она сумбурная, что-ли. Вот в Prodeus у меня вообще не было претензий (мой обзор на игру: Prodeus: Doom с Kickstarterа ). Просто идеальный альтернативный Doom, А вот тут, не получилось на мой взгляд. Но это мое, субъективное мнение. Любителям подобных игр все же стоит обратить на нее внимание, может вам она понравится.