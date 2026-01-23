Nvidia закрыла специальную программу, стимулирующую партнёров выпускать доступные модели видеокарт по MSRP.

По данным энтузиаста der8auer, Nvidia прекратила специальную программу (OPP), которая финансово поддерживала производителей видеокарт. Цель программы заключалась в помощи партнёрам выпускать модели по официальной рекомендованной цене (MSRP), то есть самые бюджетные варианты.

Однако, из-за роста стоимости компонентов и производства эта «рекомендованная» цена давно стала для партнёров невыгодной. Программа OPP действовала как скрытая дотация, покрывая часть их расходов. Теперь, с её отменой, производителям придётся полностью закладывать издержки в стоимость.

Для покупателей это означает, что во-первых, с рынка исчезнет ценовой ориентир. Даже редкие «бюджетные» модели по MSRP создавали психологический потолок стоимости. Теперь точкой отсчёта станут более дорогие кастомные карты.

Во-вторых, цены на самые простые модели, например, базовые MSI Ventus или ASUS Dual, вырастут непропорционально сильно. Производителям больше некому компенсировать разницу между себестоимостью и низкой рекомендованной ценой.

При этом неизвестно, как теперь будет устанавливаться стартовая стоимость более продвинутых видеокарт. Ранее компания корректировала цены только для своих Founders Edition. Официально партнёры свободны в ценообразовании, но исчез последний инструмент, сдерживавший рост стоимости на входном уровне. Для геймеров это, скорее всего, обернётся очередным подорожанием железа.