Анализ прочности их костей стопы и сухожилий опровергает старую гипотезу об ограниченной подвижности, предполагая, что животные использовали короткие прыжки только для спасения от хищников.

Новое исследование, опубликованное 22 января 2026 года в журнале Scientific Reports, пересматривает представления о двигательных способностях гигантских вымерших кенгуру. Работа, проведённая группой учёных под руководством Меган Джонс, опровергает ранее доминировавшую гипотезу о том, что кенгуру массой свыше 160 килограммов были физически неспособны к прыжкам из-за чрезмерной нагрузки на суставы.

Основой для выводов послужил сравнительный анализ 94 современных и 40 ископаемых образцов, представляющих 63 вида кенгуру и валлаби, включая представителей вымершего рода гигантских кенгуру Protemnodon, обитавших в плейстоцене. Масса этих животных могла достигать 250 килограммов. Фокус исследования был направлен на биомеханику задних конечностей.

Ключевым объектом изучения стала четвёртая плюсневая кость — длинная кость стопы, играющая критическую роль в прыжке у современных видов. Измеряя её длину и диаметр, учёные оценивали способность кости выдерживать стресс, возникающий при отталкивании от земли. Параллельно исследовалась пяточная кость и рассчитывался необходимый размер ахиллова сухожилия, требуемый для амортизации ударных нагрузок у столь массивных животных.

Результаты показали, что плюсневые кости всех изученных видов гигантских кенгуру обладали достаточной прочностью, чтобы переносить нагрузки, сопоставимые с прыжком. Размеры их пяточных костей также указывают на возможность крепления сухожилия необходимой толщины. Таким образом, анатомия их конечностей не была ограничивающим фактором.

Однако исследователи подчёркивают, что прыжки, вероятно, не являлись их основным способом передвижения на длинные дистанции. Для животных такого размера подобный режим был бы крайне неэффективен с энергетической точки зрения. Учёные предполагают, что гигантские кенгуру могли использовать короткие, мощные прыжки в конкретных ситуациях, например, для быстрого ухода от угрозы. Эта тактика наблюдается у некоторых современных небольших млекопитающих, таких как прыгающие грызуны. В случае с ископаемыми гигантами подобный манёвр мог быть критически важен для спасения от хищников, например, от сумчатых львов рода Thylacoleo.

Сумчатый лев рода Thylacoleo

Исследование носит теоретический характер и основано на морфометрическом анализе. Окончательно подтвердить или опровергнуть поведенческие выводы может только обнаружение дополнительных палеонтологических свидетельств, таких как отпечатки следов, указывающие на характер движения.