Он построен на базе Gulfstream G550 и модернизован в соответствии с нуждами ВВС

Министерство обороны Австралии сообщило о прибытии на авиабазу военно-воздушных сил в Эдинбурге на юге страны нового самолёта разведки, наблюдения, рекогносцировки и радиоэлектронной борьбы MC-55A Peregrine. Самолёт построен на базе коммерческого бизнес-джета Gulfstream G550, модернизованного американской компанией L3Harris Technologies.

В пресс-релизе австралийского оборонного ведомства подчёркивают, что MC-55A станет ключевым компонентом австралийской системы разведки, наблюдения и рекогносцировки. Он будет дополнять возможности таких платформ, как беспилотные летательные аппараты MQ-4C Trtion и противолодочные самолёты P-8A Poseidon.

Министр обороны страны Ричард Марлз подчеркнул, что MC-55A позволит Австралии укрепить способности по контролю и защите стратегических интересов в акваториях, включая ключевые морские пути. Помимо этого, самолёт может интегрироваться с системами союзников (США и Великобритания), обмениваясь с ними разведывательной информацией.

Суммарно на вооружение ВВС Австралии поступит 4 самолёта MC-55A Peregrine. Сама идея строительства такого самолёта начала реализовываться ещё в 2017 году, когда США одобрили продажу Австралии бизнес-джетов для их модернизации в военный самолёт.