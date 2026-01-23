Xiaomi завершила тестирование HyperOS 3.1. Обновление на базе Android 16 начнёт поступать на флагманские устройства, включая новые модели POCO F7 и Xiaomi 17.

Xiaomi завершила бета-тестирование операционной системы HyperOS 3.1. Компания подтвердила, что теперь начнётся её массовое распространение как в Китае, так и на международных рынках. Версия, разработанная на базе Android 16, станет доступна в ближайшие дни для ряда флагманских устройств. Окончательный выпуск прошивки ознаменует переход миллионов смартфонов и планшетов на новый уровень программной оптимизации.

Первый этап обновления охватит девять моделей, преимущественно относящихся к премиальным линейкам последних поколений. В список вошли Xiaomi 17, серии 15 и 14 (включая Ultra-версии), складной смартфон MIX Flip, планшет Pad Mini, а также устройства под брендом POCO — F7 Ultra и F7 Pro. Часть этих аппаратов пока не представлена на международном рынке, однако при официальном запуске в регионах они получат HyperOS 3.1 предустановленной. Пользователи уже имеющихся гаджетов смогут загрузить обновление через OTA-уведомления или раздел «Информация о системе» в настройках устройства. Позже список совместимых моделей расширится за счёт среднебюджетных и ранее выпущенных устройств.

Среди ключевых улучшений новой версии — оптимизация процесса запуска приложений. Система будет автоматически выполнять их предварительную компиляцию, сокращая время ожидания после включения устройства. Отдельное внимание уделено совместимости с аксессуарами сторонних производителей. В частности, реализована расширенная интеграция с беспроводными наушниками Apple AirPods: при открытии кейса гаджет распознает аксессуар через Bluetooth, активирует поддержку пространственного звука и функцию поиска потерянных наушников, аналогичную работе с фирменными трекерами.

Хотя полный перечень изменений HyperOS 3.1 станет известен после глобального релиза, текущие данные указывают на фокус разработчиков на фоновых улучшениях производительности и межплатформенной совместимости. Переход на Android 16 может повлиять на стабильность работы приложений и энергоэффективность устройств.