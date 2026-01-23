Сайт Конференция
techbaza
Xiaomi начала распространение HyperOS 3.1 на базе Android 16 для глобальных рынков
Xiaomi завершила тестирование HyperOS 3.1. Обновление на базе Android 16 начнёт поступать на флагманские устройства, включая новые модели POCO F7 и Xiaomi 17.

Xiaomi завершила бета-тестирование операционной системы HyperOS 3.1. Компания подтвердила, что теперь начнётся её массовое распространение как в Китае, так и на международных рынках. Версия, разработанная на базе Android 16, станет доступна в ближайшие дни для ряда флагманских устройств. Окончательный выпуск прошивки ознаменует переход миллионов смартфонов и планшетов на новый уровень программной оптимизации.

Первый этап обновления охватит девять моделей, преимущественно относящихся к премиальным линейкам последних поколений. В список вошли Xiaomi 17, серии 15 и 14 (включая Ultra-версии), складной смартфон MIX Flip, планшет Pad Mini, а также устройства под брендом POCO — F7 Ultra и F7 Pro. Часть этих аппаратов пока не представлена на международном рынке, однако при официальном запуске в регионах они получат HyperOS 3.1 предустановленной. Пользователи уже имеющихся гаджетов смогут загрузить обновление через OTA-уведомления или раздел «Информация о системе» в настройках устройства. Позже список совместимых моделей расширится за счёт среднебюджетных и ранее выпущенных устройств.

Среди ключевых улучшений новой версии — оптимизация процесса запуска приложений. Система будет автоматически выполнять их предварительную компиляцию, сокращая время ожидания после включения устройства. Отдельное внимание уделено совместимости с аксессуарами сторонних производителей. В частности, реализована расширенная интеграция с беспроводными наушниками Apple AirPods: при открытии кейса гаджет распознает аксессуар через Bluetooth, активирует поддержку пространственного звука и функцию поиска потерянных наушников, аналогичную работе с фирменными трекерами.

Хотя полный перечень изменений HyperOS 3.1 станет известен после глобального релиза, текущие данные указывают на фокус разработчиков на фоновых улучшениях производительности и межплатформенной совместимости. Переход на Android 16 может повлиять на стабильность работы приложений и энергоэффективность устройств.

#hyperos #hyperos 3.1
Источник: opersystem.ru
Сейчас обсуждают

Truandale
21:56
Вам сколько лет, что вы всё ещё верите в этот миф про «хорошую версию Windows через одну»? Перестаньте оперировать маркетинговыми названиями, смотрите на номер билда — и жизнь сразу станет проще. Vis...
Патч KB5074109 для Windows 11 снижает fps в играх и приводит к чёрному экрану на некоторых ПК
supies
21:52
Нам режут трафик в мобильной сети. Мы не знаем как это скажется на тарифных планах и их стоимости А вы про порнуху...
О реальных последствиях изменений в законодательстве РБ для пользователей мобильного интернета
Truandale
21:37
Так у остальных давно есть. В чем суть претензий?
Приложение Xbox теперь доступно для ПК с Windows 11 на базе ARM-процессоров
Китя.
21:33
Intel Arc B580 по мощности как RX6600. Зачем её даунвольтить. Карта же слабая.
Обзор и тестирование видеокарты Acer Intel Arc B580 Nitro OC
Waramagedon
21:26
Поэтому в Германии полная жопа? )))
Ember: В ЕС ветровая и солнечная энергия впервые превзошли ископаемое топливо в электроэнергетике
Кирилл Волков
21:23
Года 3 назад сделал апгрейд с i7-4770, 16gb ddr3 1800 cl9, gtx 970. Игоал в 2к на средних и высоких в некоторых играх с комфортным 60фпс. А уж фулдхд такая сборка вполне тянула... Че-то там не то эн...
Энтузиаст протестировал ПК на Core i7-4770S с 16 ГБ ОЗУ DDR3 в ARC Raiders и ряде других игр
Никита Абсалямов
21:21
Ну у меня и не такое продавалось - потребности и возможности у людей разные бывают. Моё дело - обслужить и протестировать, а тянет она столько всего - что и жизни не хватит чтоб всё поиграть.
Обзор и тестирование видеокарты MSI N560GTX-Ti Hawk - Born to Die Edition
Bernigan
21:04
Да она даже в FHD современные игры на выс (а там ещё эпик есть и трассировка) не тянет, а только с XeSS своим мыльным, и 12 Гб не помогли, беспонтово сейчас брать такие слабые карты, нужно ждать новое...
Обзор и тестирование видеокарты Acer Intel Arc B580 Nitro OC
Fr St
21:03
Что за птздц в мире происходит?! Скоро какие то ооошки будут скупать территории для постройки ии , и использовать БЕСПЛАТНО ОБЩУЮ АТМОСФЕРУ для охлаждения ...
WCCFTech: Гендиректор NVIDIA купил родителям «самый дорогой в мире» Mercedes
Сергей Анатолич
20:45
Пусть попробуют!
NBC News: Страны Европы обсуждают распространение ядерного оружия по континенту
