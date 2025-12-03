Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

«Медленные лошади» 5 сезон — все еще держит марку (краткий обзор сериала)

В 2025 году стартовал пятый сезон шпионского сериала «Медленные лошади» («Slow Horses»), который впервые появился на стриминговой платформе Apple TV+ весной 2022 года.
[ ] для раздела Блоги
+
+

Первый сезон сериала «Медленные лошади» («Slow Horses») мне безоговорочно понравился. Уж очень колоритные там были персонажи.

Весь сюжет крутится над «особым» подразделением контрразведки MI-5, куда ссылают абсолютно бесперспективных агентов. И руководит ими очень странная личность — Джексон Лэм. Он бывший «полевой» агент, но ныне просто старикан бомжеватого вида, который если не прикладывается к бутылочке, то дремлет в кресле.

реклама



Но образ крайне обманчив. За внешностью скуфа скуфского скрывается чрезвычайно острый ум и недюжий интеллект, который не смогли побороть алкогольные пары.

Сезоны были разной степени удачности. И вот четвертый мне понравился, но с оговорками. Поэтому от пятого я ожидал дальнейшее скатывание по наклонной.

реклама



Суть сюжета в том, что в Лондоне назревают выборы мэра. И тут два кандидата. Один явно топит за толерантность и все современные тенденции.

А второй не особо скрывает своих националистических идей, явно настроен против мигрантов.

реклама



И вот на фоне этого стали происходить странные события…

Сначала некто расстрелял из автомата 11 человек. 

И сам покончил жизнь самоубийством. Но более тщательное расследование показало, что его убили. И причин, чтобы совершить массовый расстрел, не было. Нужно «копать глубже».

реклама



Персонажи отдела «Слау Хаус» оказались втянуты в эти события, хотя и по касательной (так кажется сначала). Но мнение насчет якобы случайности на дороге разошлись. Сам чуть не пострадавший агент Родди Хо считает, что он случайно чуть не попал под машину. Но другая сотрудница, Ширли, думает, что тут было умышленное событие.

И вот зачем убивать заштатного агента, фактического сосланного в небытие? Но после событий 4-го сезона у Ширли развилась определенная подозрительность явно нездорового вида. И она начинает следить за Хо. Каково же было ее удивление, что этот никчемный агент (пусть и гений в IT-сфере) имеет девушку! И довольно симпатичную.

В это не могут поверить вообще все сотрудники «Слау Хауса». И дальнейшие «следственные эксперименты» показывают, что дело тут на самом деле крайне подозрительное. И эта девушка играет в сериале далеко не последнюю роль... А тем временем в городе происходят и другие странные события. Какой-то бомж, по просьбе незнакомца, взрывает пингвинов в зоопарке. А после сын одного из кандидатов в мэры (и ныне действующий мэр) с группой экоактивистов подливают какую-то дрянь в резервуар с бензином. Из-за чего многие машины просто начинают буквально гореть прямо на дороге. Нельзя сказать, что MI-5 ничего не предпринимает. Но их действия явно отстают от злоумышленников на пару шагов.

События закручиваются всё быстрее и быстрее. И на кону уже жизни заложников… И еще не известно, что бы террористы сумели свершить, если бы не Джексон Лэм и его «бестолковая гвардия»…

Пятый сезон мне понравился, за исключением двух моментов. Но об этом я расскажу позже.

Как и все сезоны, главную роль тут играет Гэрри Олдман, который очень хорошо отыгрывает роль агента в «глубокой отставке».

Он пьет, носит дырявые носки, «портит воздух», устраивает разнос всем за дело и просто так. Но «дедуктивным методом» владеет в совершенстве. Остальные агенты тоже те еще «подарочки». Родди Хо, хоть и великий талант в компьютерных технологиях, но абсолютно уверен в том, что для женщин он неотразим.

 Хотя на деле всё наоборот. Ширли страдает расстройством нервов, да и былое злоупотребление наркотиками дает о себе знать. Условная секретарша, Кэтрин Стендиш, алкоголичка в завязке. 

Агент JK Коу больше похож на маньяка убийцу.

Наиболее вменяемый персонаж, агент Ривер, который провалил свое первое тренировочное задание.

И вот этот «отряд» делает работу тех, кто строит из себя суперпрофессионалов, но на деле «косячат» еще больше этих «отверженных».

Да, это шпионский сериал с юмором. И вот моя первая претензия связана с русской озвучкой сериала. Один вариант озвучки вообще отвратителен, всё испорчено и по переводу, и по интонации. Второй вариант, который я нашел, был получше, но далек от первых сезонов, где перевод был намного качественнее.

Вторая же претензия связана с тем, что общий ход сезонов начинает повторяться. Но, вроде бы, заявлен еще один сезон, и будет поставлена точка.

Стоит понимать, что тут вы не увидите каких-то грандиозных съемок, погонь, перестрелок и тому подобного.

Перестрелки тут очень дозированные и минималистическиеВсё очень скромно и «камерно». Тут сделана ставка на взаимодействии персонажей. И их противопоставление друг другу. Например, Лэм находится в жесткой конфронтации с зам. директором MI-5 Дианой Тавернер, которая очень требовательная и обладает стервозным нравом, хотя свою «бумажную» работу выполняет.

Другое дело, что Лэм слишком много знает о ней, и это ее бесит, но сделать с ним она уже пятый сезон ничего не может. Да и в трудных ситуациях именно Лэм ей и помогает.

Вот такая странная ситуация творится в контрразведке Великобритании, где без помощи «отверженных» и их начальника-алкоголика они ничего и не могут сделать…

Пятый сезон не стал хуже четвертого, но и вряд ли могу считать его лучше. Примерно тот же уровень. Если любите очень несерьезные шпионские сериалы, то рекомендую «Медленных лошадей» к просмотру. Тем более, что с хронометражем (всего в пятом сезоне 6 серий) создатели не затянули.

Добавить в закладки

Теги

медленные лошади
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G Gaming Trio OC
20
Обзор и тестирование блока питания Formula V Line FV-1000GM
3
Сравнительный обзор четырех недорогих материнских плат MSI на AMD Socket AM5
11
Обзор ноутбука ASUS VivoBook S14 (M3407H)
3
Ретроклокинг: Вся палитра процессоров AMD Socket 754
40
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Strix G16 (G615LR)
2
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F4-425 Plus
11
Обзор и тестирование монитора Titan Army C30SK Pro
4
Обзор игровой мыши MSI Forge GM300
23
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B850I Edge TI WIFI
15
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Перу нашли затерянный «город в облаках» — 100 древних построек цивилизации Чачапойя
1
Испытания системы автоматической посадки на лайнере SJ-100 начались в Жуковском
+
NVIDIA выпустила первый драйвер серии 590 без поддержки видеокарт Maxwell, Pascal и Volta
+
Археологи в мексиканском районе Балькон-де-Монтесума нашли квадратный человеческий череп
2
Logitech представила беспроводную механическую клавиатуру Alto Keys K98M с годом автономной работы
+
Samsung подтвердила, что Exynos 2600 станет новым флагманским чипсетом для смартфонов компании
+
Ars Technica: Игровая производительность SteamOS оказалась существенно ниже оной у Windows 11 25H2
1
Россия отказывается от реализации очередного транспортного мегапроекта
3
Покупатель RTX 5080 получил камни вместо видеокарты и магазин отказался возвращать ему деньги
9
19FortyFive: в условном противостоянии истребителей российский Су-57 может победить китайский J-35A
+
Micron полностью закрывает свой суббренд Crucial, выпускавший ОЗУ и SSD для потребительского рынка
4
Обновлённый список совместимых с Windows 11 процессоров Intel выглядит запутанным и неточным
3
Новый драйвер NVIDIA GeForce Game Ready 591.44 добавил поддержку 32-битного PhysX видеокартам RTX 50
2
Артемий Лебедев: WhatsApp должен быть задушен и нам не надо переживать на эту тему
8
В Хорватии нашли редкие серебряные монеты эпохи Первого крестового похода
1
Samsung опубликовала на YouTube посвящённый Exynos 2600 полуминутный трейлер
+
ASRock выпустила материнскую плату с шестью разъёмами DIMM для оперативной памяти DDR4 и DDR5
3
Минобороны Румынии сообщило о нейтрализации украинского морского дрона
1
Micron перестанет выпускать оперативную память и SSD для потребительского рынка
+
8 ГБ видеопамяти Steam Machine создают проблемы в играх под SteamOS
+

Популярные статьи

7 актуальных процессоров для экономных игровых сборок ПК с памятью DDR4 в конце 2025 года
3
Эпическая битва nVidia GeForce RTX 3060Ti 8Gb GDDR6X против Intel Arc A750 8Gb GDDR6
8
Юбилей NeocoreGames — как маленькая студия 20 лет делает игры с душой для геймеров
1
Обзор и опыт использования RX 6650XT в исполнении Nitro+ от Sapphire
50
10 интересных настольных игр 2025 года
+
Обзор ноутбука-транформера NinKear YBOOK 15
+
«Точка замерзания», «Суини Тодд, демон-парикмахер. Возвращение» — краткий обзор фильмов
+

Сейчас обсуждают

[IRanPast]
13:30
Ты можешь дальше сливаться в унитаз. Ты всегда был мелким криворукий ездюком в унитаз
Обзор и опыт использования RX 6650XT в исполнении Nitro+ от Sapphire
Терминатор
13:29
Так ты говоришь амд гонится не сбрасывает частоты покажи тест OCCT и докажи. у меня нет процессора амуде. я же не могу тебе верить на словл что амуже это хорошо.
Обзор и опыт использования RX 6650XT в исполнении Nitro+ от Sapphire
[IRanPast]
13:27
Сперва твоё, снятое на телефон, собранное твоими кривыми руками. И твои манипуляции из третьего класса со мной не прокатят
Обзор и опыт использования RX 6650XT в исполнении Nitro+ от Sapphire
slikts
13:26
Министр Писториус наверное и НЕ знает, что спутники есть и у других стран! Скоро из окна выпрыгнет...
Sueddeutsche Zeitung: Российские спутники пролетают над Германией несколько раз в день
Терминатор
13:25
Так ты говоришь что амуде гонится не сбрасывает частоты докажи есть же тест OCCT. докажи.
Обзор и опыт использования RX 6650XT в исполнении Nitro+ от Sapphire
[IRanPast]
13:23
Своё сперва показываешь, чтоб тебя в очередной раз размазать. И ты снимаешь на телефон чтоб не подсунул нам сворованное.
Обзор и опыт использования RX 6650XT в исполнении Nitro+ от Sapphire
Терминатор
13:20
Так покажи тест OCCT хотя бы минутный или слабо и посмотрим на каких частотах работает процессор или эта тайна. Вроде не глупый все понимаешь о чем речь.
Обзор и опыт использования RX 6650XT в исполнении Nitro+ от Sapphire
Никита Абсалямов
13:17
Ну судя по статистике Авито - вам очень повезло, ибо карт там дохлых на Hynix в избытке.
Эпическая битва nVidia GeForce RTX 3060Ti 8Gb GDDR6X против Intel Arc A750 8Gb GDDR6
[IRanPast]
13:17
Так ты объясни, лжец, чо ты визжал на весь сайт, когда тебе люди показывали свои тесты, и у них значения были выше?
Обзор и опыт использования RX 6650XT в исполнении Nitro+ от Sapphire
Никита Абсалямов
13:15
Это для того чтоб не было сомнений в реальности тестирования. А то нынче развелось деятелей которые тесты копипастой делают с чужих статей, а текст им пишут нейросети. Да и графики из 2х полосок смот...
Эпическая битва nVidia GeForce RTX 3060Ti 8Gb GDDR6X против Intel Arc A750 8Gb GDDR6
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter