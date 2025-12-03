Первый сезон сериала «Медленные лошади» («Slow Horses») мне безоговорочно понравился. Уж очень колоритные там были персонажи.

Весь сюжет крутится над «особым» подразделением контрразведки MI-5, куда ссылают абсолютно бесперспективных агентов. И руководит ими очень странная личность — Джексон Лэм. Он бывший «полевой» агент, но ныне просто старикан бомжеватого вида, который если не прикладывается к бутылочке, то дремлет в кресле.

Но образ крайне обманчив. За внешностью скуфа скуфского скрывается чрезвычайно острый ум и недюжий интеллект, который не смогли побороть алкогольные пары.

Сезоны были разной степени удачности. И вот четвертый мне понравился, но с оговорками. Поэтому от пятого я ожидал дальнейшее скатывание по наклонной.

Суть сюжета в том, что в Лондоне назревают выборы мэра. И тут два кандидата. Один явно топит за толерантность и все современные тенденции.

А второй не особо скрывает своих националистических идей, явно настроен против мигрантов.

И вот на фоне этого стали происходить странные события…

Сначала некто расстрелял из автомата 11 человек.

И сам покончил жизнь самоубийством. Но более тщательное расследование показало, что его убили. И причин, чтобы совершить массовый расстрел, не было. Нужно «копать глубже».

Персонажи отдела «Слау Хаус» оказались втянуты в эти события, хотя и по касательной (так кажется сначала). Но мнение насчет якобы случайности на дороге разошлись. Сам чуть не пострадавший агент Родди Хо считает, что он случайно чуть не попал под машину. Но другая сотрудница, Ширли, думает, что тут было умышленное событие.

И вот зачем убивать заштатного агента, фактического сосланного в небытие? Но после событий 4-го сезона у Ширли развилась определенная подозрительность явно нездорового вида. И она начинает следить за Хо. Каково же было ее удивление, что этот никчемный агент (пусть и гений в IT-сфере) имеет девушку! И довольно симпатичную.

В это не могут поверить вообще все сотрудники «Слау Хауса». И дальнейшие «следственные эксперименты» показывают, что дело тут на самом деле крайне подозрительное. И эта девушка играет в сериале далеко не последнюю роль... А тем временем в городе происходят и другие странные события. Какой-то бомж, по просьбе незнакомца, взрывает пингвинов в зоопарке. А после сын одного из кандидатов в мэры (и ныне действующий мэр) с группой экоактивистов подливают какую-то дрянь в резервуар с бензином. Из-за чего многие машины просто начинают буквально гореть прямо на дороге. Нельзя сказать, что MI-5 ничего не предпринимает. Но их действия явно отстают от злоумышленников на пару шагов.

События закручиваются всё быстрее и быстрее. И на кону уже жизни заложников… И еще не известно, что бы террористы сумели свершить, если бы не Джексон Лэм и его «бестолковая гвардия»…

Пятый сезон мне понравился, за исключением двух моментов. Но об этом я расскажу позже.

Как и все сезоны, главную роль тут играет Гэрри Олдман, который очень хорошо отыгрывает роль агента в «глубокой отставке».

Он пьет, носит дырявые носки, «портит воздух», устраивает разнос всем за дело и просто так. Но «дедуктивным методом» владеет в совершенстве. Остальные агенты тоже те еще «подарочки». Родди Хо, хоть и великий талант в компьютерных технологиях, но абсолютно уверен в том, что для женщин он неотразим.

Хотя на деле всё наоборот. Ширли страдает расстройством нервов, да и былое злоупотребление наркотиками дает о себе знать. Условная секретарша, Кэтрин Стендиш, алкоголичка в завязке.

Агент JK Коу больше похож на маньяка убийцу.

Наиболее вменяемый персонаж, агент Ривер, который провалил свое первое тренировочное задание.

И вот этот «отряд» делает работу тех, кто строит из себя суперпрофессионалов, но на деле «косячат» еще больше этих «отверженных».

Да, это шпионский сериал с юмором. И вот моя первая претензия связана с русской озвучкой сериала. Один вариант озвучки вообще отвратителен, всё испорчено и по переводу, и по интонации. Второй вариант, который я нашел, был получше, но далек от первых сезонов, где перевод был намного качественнее.

Вторая же претензия связана с тем, что общий ход сезонов начинает повторяться. Но, вроде бы, заявлен еще один сезон, и будет поставлена точка.

Стоит понимать, что тут вы не увидите каких-то грандиозных съемок, погонь, перестрелок и тому подобного.

Перестрелки тут очень дозированные и минималистическиеВсё очень скромно и «камерно». Тут сделана ставка на взаимодействии персонажей. И их противопоставление друг другу. Например, Лэм находится в жесткой конфронтации с зам. директором MI-5 Дианой Тавернер, которая очень требовательная и обладает стервозным нравом, хотя свою «бумажную» работу выполняет.

Другое дело, что Лэм слишком много знает о ней, и это ее бесит, но сделать с ним она уже пятый сезон ничего не может. Да и в трудных ситуациях именно Лэм ей и помогает.

Вот такая странная ситуация творится в контрразведке Великобритании, где без помощи «отверженных» и их начальника-алкоголика они ничего и не могут сделать…

Пятый сезон не стал хуже четвертого, но и вряд ли могу считать его лучше. Примерно тот же уровень. Если любите очень несерьезные шпионские сериалы, то рекомендую «Медленных лошадей» к просмотру. Тем более, что с хронометражем (всего в пятом сезоне 6 серий) создатели не затянули.