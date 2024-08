Сегодня расскажу о фильмах, которые я посмотрел. Три из них вышли совсем недавно, в 2024 году. Но начну с фильма "Байкеры", (оригинальное название "The Bikeriders"), вышел в 2023 году. Но о нем я узнал только недавно. Режиссер фильма: Джефф Николс. В ролях: Джоди Комер, Остин Батлер, Том Харди, Майкл Шеннон, Майк Фейст, Бойд Холбрук, Норман Ридус и другие.

Это не совсем художественное произведение. Но и не исторический фильм. Скорее, микс из обоих жанров. Фильм снят по книге, которая написана по серии интервью с реальными байкерами. Фильм построен на сюжете, который подается со слов жены одного байкера - Кэти (Джоди Комер).

60-е годы, простая "правильная" девушка, без вредных привычек, с головой погружается в новый для нее мир байкеров. Пьяные, вечно дерущиеся,

гоняющие на своих тарахтящих мотоциклах - это для нее было новым и непривычным. Но она влюбилась в одного из них - Бэнни (Остин Батлер).

Но личных отношений тут немного, бОльшая часть фильма посвящена становлению и развитию байкерского клуба.

Это не реальный клуб, но собирательный образ типичного байкерского объединения 60-х годов.

Вот фильм нам и рассказывает, как из небольшого клуба энтузиастов, клуб вырастает в большое сообщество, с отделениями (чаптерами) в других городах. И "деятельность" клуба довольно сильно меняется с ростом численности. Если раньше самые "страшные преступления" - это скоростная езда, драки и пьянка. То потом уже стали появляться убийства, наркотики, рэкет и контроль разного рода незаконной деятельности. Это все реальный ход событий, просто изложенный в художественной форме. Главу клуба играет Том Харди - волевой и жесткий человек, который и создал этот клуб по своим представлениям.

Но постепенно, он теряет контроль над клубом. Слишком много тут "чужих" людей. Слишком разные стали тут люди...

Наверно, фильм можно рассматривать, как драму. Хотя, для главных героев все заканчивается хорошо. Но вот с клубом... Это уже не поклонники мотоциклов, это нечто другое...

Вряд ли фильм будет интересен людям, которые не понимают и не принимают взгляды байкерского движения, как такового. Тут мало экшена, да и фильм длится почти два часа. Фильм стоит смотреть тем, кто любит фильмы о байкерах. Скажем так: на одной чаше весов лежит фильм "Беспечный ездок", а на другой - "Байкеры". Это не заигрывание с байкерским движением. Это более-менее реальное описание того, что на самом деле представляет из себя байкерское движение и их клубы.





"Мой шпион: Вечный город" ("My Spy: The Eternal City"). Режиссер: Питер Сигал. В ролях: Дэйв Батиста, Хлоя Коулмэн, Кристен Шаал, Кен Жонг, Анна Фэрис, Кристоф Робинсон и другие.

Первый фильм "Мой шпион" (2020 год) я не смотрел. Да и этот не особо хотел, просто "клюнул" на Дейва Батисту.

Это комедийный шпионский боевик, снятый для стриминговой платформы Amazon Prime Video. Лично для меня многое в фильме не совсем было понятно. Это потому, что значительная часть событий плавно перетекает из первого фильма.

Суть в том, что "полевой агент" ЦРУ, JJ (Джей-Джей, Дэйв Батиста) переходит ради семьи на офисную работу. Теперь он координирует работу агентов. У героя Батисты очень натянутые отношения с приемной дочкой Софи (Хлоя Коулмэн).

Он воспитывает из нее настоящего шпиона. Но у нее на уме совсем другое... Она в составе хора едет в Рим для выступления на саммите глав государств. Джей-Джей отправляется с ней в качестве присматривающего родителя. На этом фоне происходит убийство одного агента ЦРУ и похищение флешки с очень важной и потенциально опасной информацией...

Фильм скорее детский, на это прямо намекает отсутствие "прямой жестокости и кровищи".

Чем-то он мне напомнил франшизу "Дети шпионов". Посмотреть его можно, но особой "веселухи" я тут не заметил. Да и скромный бюджет сказывается.





"Плохие парни до конца" (оригинальное название "Bad Boys: Ride or Die"). Режиссеры: Адиль Эль Арби, Билал Фалла. В ролях: Уилл Смит, Мартин Лоуренс, Ванесса Энн Хадженс, Александр Людвиг, Паола Нуньес, Эрик Дэйн, Йоан Гриффит и другие. Это уже четвертый фильм в серии. Предпоследний был снят в 2020 году. А вся история началась в 1995-м... Это комедийный боевик о приключениях двух, не особо серьезных полицейских: Майка (Уилл Смит) и Маркуса (Мартин Лоуренс).

Думаю, что прошлые фильмы смотрели почти все.

События четвертого фильма частично соотносятся с третьим фильмом: наркомафия пытается подставить уже погибшего шефа полиции.

В этом есть смысл: ведь среди различных подразделений полиции остались "крысы"... Такой поворот событий не нравится нашим бравым полицейским и они пытаются докопаться до истины...

Фильм, в целом, неплох. Но явно хуже первых двух фильмов. Все же нельзя беззастенчиво эксплуатировать франшизу бесконечно. Да и актеры немного постарели... Русская озвучка нормальная, но не более. Юмор тут имеется: отдувается за дуэт практически всегда Мартин Лоуренс.

Тем более, что его персонаж пережил небольшую клиническую смерть и возомнил себя неуязвимым ("время еще не пришло"). Ну, вот и выкидывает фортеля... Посмотреть фильм стоит: все же старая "гвардия" борозды не испортила, хотя уже вышла она не такая ровная, как раньше...





"Планета обезьян: Новое царство" (оригинальное название "Kingdom of the Planet of the Apes"). Режиссер: Уэс Болл. В ролях: Оуэн Тиг, Питер Макон, Фрейя Аллан, Кевин Дюран, Трэвис Джеффри, Уильям Х. Мэйси, Дичен Лакмэн и другие.

Это фантастика. И это даже не знаю, какая попытка перезапуска франшизы. Скажу сразу: фильм очень зрелищный, с нормальным сюжетом.

Но мне не понравился. Дело в том, что я не понимаю и не принимаю эту историю вообще. Для меня это просто фильм о людях в постапокалипсисном мире и все! А для "интэрэсу" их облачили в образы "бибизьян". Смысл? Я не вижу его в упор. Те же эмоции, те же решения и логика. Есть "хорошие" обезьяны

и "плохие".

Есть определенный "конфликт интересов". Но все это вы увидите и в фильмах о человеческих племенах! Все различие только в образе героев...

Все актеры, кроме двух, тут играют обезьян.

За "человеков" тут отдувается девушка Мэй (Фрейя Аллан).

И она, в отличие от "стада" одичалых людей, вполне нормальная. Умеет говорить и мыслит разумно. По фильму: тут есть обычные люди и одичалые. Не спрашивайте, как так вышло (и почему одичалые в одежде неандертальцев) - у меня нет ответа. Фильм, если вдуматься, полон несуразностей и нелепостей. Но это все можно отнести вообще ко всей франшизе. Поэтому думать тут не надо, просто смотрите этот зрелищный фильм и не задавайте вопросов! При всех недостатках, фильм я оцениваю все же выше многих поделок от Марвела. Хотя больше всего из франшизы мне понравился только первый фильм (не важно, какого года), где речь идет о космонавте попавшем на "планету обезьян". Там была, до определенного времени, загадка и финал был при первом просмотре очень неожиданным. Тут же ничего подобного нет. Все уже известно и заранее предсказуемо.