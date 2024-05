F1. Гран При Майами. Квалификацию к спринту выигрывает, без особых неожиданностей, Макс Ферстаппен.

А вот на второе место сумел квалифицироваться Шарль Леклер (Ferrari). Кстати, две команды будут выступать в специальных ливреях. У Racing Bulls цвет-хамелеон в честь банковской карты Cash App Visa Chameleon Card.

А у Ferrari - голубые полосы с синими, которые отсылают к Альберто Аскари, когда он в 1952 и 1953 годах завоевал для команды первые титулы. И отсылка к Клею Регаццони, который использовал синий цвет в 1974.

Кроме этого, на воздухозаборнике появился новый логотип титульного спонсора - HP.

Если не считать небольшого инцидента в начале спринта, то он был наинуднейшим. Макс победил,

Леклер - второй, Перес - третий. Хоть как-то разнообразил протокол четвертым местом Дэн Рикьярдо. Наверно, раскраска помогла... А Mercedes спринт провалил...

Квалификацию к основной гонке вновь выиграл Ферстаппен.

Потом расположились на стартовой решетке Шарль Леклер и Карлос Сайнс.

Основную гонку выигрывает... Ландо Норрис.

И можно было бы сказать, что гонка тогда хорошая, раз, наконец-то, не Ферстаппен. Но, как раз гонка просто отвратительная. И я поясню "фанатам F1".

Тот пейскар сделал то, что и должно в современной формуле: театр абсурда. А далее... А далее, мне не нравится, когда выигрывает машина, которая не могла в нормальной ситуации претендовать на победу! Ведь, как ни крути, и Ferrari, и Red Bull сильнее. И они не сошли. А тут... Такие победы показывают все суть современного убожества F1, когда нельзя ни машину строить заново по ходу сезона, ни обогнать соперника без DRS. Такие "победы" мне не нравятся, как и тотальное доминирование "самовозок".

Итак, результат: Норрис, Ферстаппен, Леклер. Четвертым приехал Сайнс, но его лишили позиции за инцидент с Оскаром Пиастри. Поэтому четвертым становится Серхио Перес.





NASCAR. Техас. CRAFTSMAN Truck Series. Практически ночную гонку Heart of America 200 выигрывает без особых проблем в третьем стейдже Кори Хейм на пикапе Toyota.

В главном классе Cup все права на победу имел Дэнни Хэмлин. Но за 7 кругов до финиша очередной разворот: Буш не справляется с управлением.

Гонка приостановлена желтыми флагами, начинается игра в тактику. Лидеры отправились менять шины: кто только две, а кто - четыре.

И вот последний овертайм. Вперед вырывается Бушер. Но на "хвосте" сидит Ларсон и он делает финальную попытку обгона. С толканием "плечами". Но кажется, что Бушер первый, команда даже успела вылезти на трассу и праздновать победу. Но фотофиниш показывает иную картину:

Вы когда нибудь такое видели в F1? Победа Ларсона с преимуществом в одну тысячную секунды!

Да, это вам не победа Норриса...





SuperGT. Япония, трасса Фудзи. Это уже второй этап данного чемпионата. Сама гонка длилась более двух часов и победу одерживает экипаж команды Niterra Motul Z (Nissan) в составе Табакоши/Мияки.

Причем, второе место занял экипаж из этой же команды.





GT World Chаllenge Europe. Первый этап. Брэндс-Хэтч.

Первая гонка. Тут победу одерживает экипаж Вёртса на BMW. Вторым приезжает Лаппалайнен на Ferrari. Третьим - Ауэр (Mercedes).

Во второй гонке, которая проходила в небольшой дождь, победил Энге (Mercedes).

Вторым приехал Алто (Ferrari), а третьим - Гётц (Audi). Неплохо ехал и Валентино Росси, но в конце гонки сошел с дистанции из-за поломки рулевого управления.









Новости и слухи.

F1. Ходят слухи, что на этапе в Гран При Эмилии-Романьи может выступить пилот юниорской программы Mercedes, Андреа Кими Антонелли.

Есть шанс, что он поедет вместо Логана Сарджента в Williams.

F1. Андреа Стелла, руководитель McLaren, считает, что за "выкрутасы" в субботнем спринте стоит дисквалифицировать Кевина Магнуссена.

Магнуссен отчаянно защищался от атак Хэмильтона, часто выезжая за пределы трассы. За это он получил три штрафа по 10 секунд.

F1 . В своих притязаниях на участие в F1, Марио Андретти дошел до Конгресса США.

А все дело в том, что владелец прав на F1, компания Liberty Media - американская. И против нее можно применить в его случае антимонопольное законодательство!

12 членов Конгресса отправили письмо руководству Liberty Media, чтобы они ответили на причину отказа команде Andretti Cadillac на участие в чемпионате мира. Таким образом, дело стало приобретать политический окрас и так просто отвертеться Liberty Media не сможет.

MotoGP. Из-за наводнения, которое произошло недавно на территории Казахстана, под большим вопросом проведение этапа гонок MotoGP.

Новая дата еще не определена, но установленная ранее дата 14-16 июля считается пока перенесенной. Предварительно, гонка в Казахстане может состояться ближе к концу года.

MotoGP. Хорхе Мартин рассчитывает на четырехкратное увеличение зарплаты при переходе в заводскую команду Ducati.

Другие варианты, кроме заводской команды, его не интересуют. Но пока рано об этом говорить: все решится ближе к финалу чемпионата. Ведь на место второго пилота претендуют минимум трое: Бастианини, Мартин и Маркес.





По материалам NASCAR Official Home, autosport.com.ru, motogp-news.ru, Be on Edge страница в VK.