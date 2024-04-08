Итоги гоночного уик-энда 6-7 апреля
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Formula 1. Очередной этап проводился в Японии на легендарной трассе Судзука. Ожидаемо, квалификацию выигрывает Макс Ферстаппен.
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Но на данной трассе, пока не ясно, кто будет вторым после Red Bull-ов: Ferrari имели не очень хороший темп в квалификации и уступили McLaren.
Сама гонка началась с того, что Дэниэль Риккьярдо и Алекс Албон не поделили трассу.
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Гонку пришлось остановить...
Продолжение было нудно-типичным для этого сезона: Red Bull-ы уезжают и Ферстаппен выигрывает очередную гонку.
Абсолютно предсказуемо, в который раз...
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Из более-менее интересного: тактически Ferrari переиграли McLaren. Карлос Сайнс - третий на подиуме. Леклер прорвался на четвертое место.
Конечно, необузданные фанатики Формулы 1 напишут: "была борьба между..." Это ситуацию не спасает, раз лидер заранее известен.
NASCAR. Мартинсвилль. В серии пикапов NASCAR Craftsman Truck Series ночную гонку (с пятницы на субботу) выигрывает пилот Кристиан Экес.
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Гонка была довольно сложная, с традиционными завалами.
Но в последнем рестарте Экес был лучшим и победил.
В серии Xfinity Series победу одержал Эрик Алмирола из команды Joe Gibbs Racing.
Он быстрее всех сориентировался в овертайме и теперь пополнил свою коллекцию трофеев традиционными для Мартинсвилля "Дедушкиными часами".
Воскресную же гонку в старшем дивизионе Cup, выиграл опять Уильям Байрон.
Вообще, гонка Cook Out 400 на трассе в Мартинсвилле стала для команды Hendrick Motorsports триумфальной. Ведь пилоты Рика Хендрика заняли в итоге три первых места: на втором месте приехал Кайл Ларсон, а на третьем - Чейз Эллиот. Такое доминирование одной команды в NASCAR большая редкость. Для самого Байрона это уже третья победа в сезоне и 13-я в карьере.
GTWC (Fanatec GT Europe), Первый этап гонок прошел на трассе Поль Рикар во Франции. Гонка длилась около трех часов и победу в ней одержал экипаж на BMW в составе пилотов Харпес, Фарфус и Хесс.
Новости и слухи.
F1. Британский комментатор Уилл Бакстон считает, что на место уходящего Хэмильтона возьмут новичка, итальянца Андреа Кими Антонелли.
По крайней мере, такой вариант вполне вероятен.
F1. Дэниэль Риккьярдо не будет наказан за инцидент с Албоном. Так решили стюарты Гран-При Японии. В то же время в Williams подтвердили, что шасси Албона пострадало в этой аварии. А запасных новых шасси у команды нет...
FRECA. Никита Бедрин примет участие в серии гонок FRECA (Formula Regional European Championship by Alpine).
Выступать он будет за команду MP Motorsport.
WEC. По результатам тестов, бывший чемпион F1 Себастьян Феттель, намерен вернуться в гонки. Но вот в самой команде Penske Porsche не особо были впечатлены темпом пилота.
А кроме того, у пилота вообще нет опыта участия в многочасовых гонках. Возможно, пилот примет участие в гонках, но не ранее 2025 года.
Ралли-рейды. Руководство ралли-марафона "Дакар" заявили, что в 2025 году в гонках не будет категории квадроциклов (Quad ATV). Это связано с требованиями безопасности. Ведь подобная техника довольно скоростная, но пилот практически не защищен в случае аварии.
MotoGP. Фабио Квартараро продлил свой контракт с Yamaha сразу на два года.
Очень странное и весьма спорное решение. Ибо сейчас японские байки вообще не конкурентноспособны на трассах. Фабио - ярый оптимист?
MotoGP. Официально сообщено о покупке Liberty Media мотогонок MotoGP за 3,5 миллиардов евро. Компания приобрела 86% акций Dorna Sports, которой принадлежали права ранее. В 2017 году, эта же медиакомпания приобрела права на F1 за 7,4 миллиарда евро. Что она делает с самими гонками, мы отлично видим...
Ну, хоть grid girls в мотогонках обещают оставить...
По материалам NASCAR Official Home, autosport.com.ru, Be on Edge страница в VK.
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