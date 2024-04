Formula 1. Очередной этап проводился в Японии на легендарной трассе Судзука. Ожидаемо, квалификацию выигрывает Макс Ферстаппен.

реклама





Но на данной трассе, пока не ясно, кто будет вторым после Red Bull-ов: Ferrari имели не очень хороший темп в квалификации и уступили McLaren.

Сама гонка началась с того, что Дэниэль Риккьярдо и Алекс Албон не поделили трассу.

реклама





Гонку пришлось остановить...

Продолжение было нудно-типичным для этого сезона: Red Bull-ы уезжают и Ферстаппен выигрывает очередную гонку.

Абсолютно предсказуемо, в который раз...

реклама





Из более-менее интересного: тактически Ferrari переиграли McLaren. Карлос Сайнс - третий на подиуме. Леклер прорвался на четвертое место.

Конечно, необузданные фанатики Формулы 1 напишут: "была борьба между..." Это ситуацию не спасает, раз лидер заранее известен.

NASCAR. Мартинсвилль. В серии пикапов NASCAR Craftsman Truck Series ночную гонку (с пятницы на субботу) выигрывает пилот Кристиан Экес.

реклама





Гонка была довольно сложная, с традиционными завалами.

Но в последнем рестарте Экес был лучшим и победил.

В серии Xfinity Series победу одержал Эрик Алмирола из команды Joe Gibbs Racing.

Он быстрее всех сориентировался в овертайме и теперь пополнил свою коллекцию трофеев традиционными для Мартинсвилля "Дедушкиными часами".

Воскресную же гонку в старшем дивизионе Cup, выиграл опять Уильям Байрон.

Вообще, гонка Cook Out 400 на трассе в Мартинсвилле стала для команды Hendrick Motorsports триумфальной. Ведь пилоты Рика Хендрика заняли в итоге три первых места: на втором месте приехал Кайл Ларсон, а на третьем - Чейз Эллиот. Такое доминирование одной команды в NASCAR большая редкость. Для самого Байрона это уже третья победа в сезоне и 13-я в карьере.

GTWC (Fanatec GT Europe) , Первый этап гонок прошел на трассе Поль Рикар во Франции. Гонка длилась около трех часов и победу в ней одержал экипаж на BMW в составе пилотов Харпес, Фарфус и Хесс.





Новости и слухи.

F1. Британский комментатор Уилл Бакстон считает, что на место уходящего Хэмильтона возьмут новичка, итальянца Андреа Кими Антонелли.

По крайней мере, такой вариант вполне вероятен.

F1 . Дэниэль Риккьярдо не будет наказан за инцидент с Албоном. Так решили стюарты Гран-При Японии. В то же время в Williams подтвердили, что шасси Албона пострадало в этой аварии. А запасных новых шасси у команды нет...

FRECA . Никита Бедрин примет участие в серии гонок FRECA (Formula Regional European Championship by Alpine).

Выступать он будет за команду MP Motorsport.

WEC. По результатам тестов, бывший чемпион F1 Себастьян Феттель, намерен вернуться в гонки. Но вот в самой команде Penske Porsche не особо были впечатлены темпом пилота.

А кроме того, у пилота вообще нет опыта участия в многочасовых гонках. Возможно, пилот примет участие в гонках, но не ранее 2025 года.

Ралли-рейды . Руководство ралли-марафона "Дакар" заявили, что в 2025 году в гонках не будет категории квадроциклов (Quad ATV). Это связано с требованиями безопасности. Ведь подобная техника довольно скоростная, но пилот практически не защищен в случае аварии.

MotoGP. Фабио Квартараро продлил свой контракт с Yamaha сразу на два года.

Очень странное и весьма спорное решение. Ибо сейчас японские байки вообще не конкурентноспособны на трассах. Фабио - ярый оптимист?

MotoGP . Официально сообщено о покупке Liberty Media мотогонок MotoGP за 3,5 миллиардов евро. Компания приобрела 86% акций Dorna Sports, которой принадлежали права ранее. В 2017 году, эта же медиакомпания приобрела права на F1 за 7,4 миллиарда евро. Что она делает с самими гонками, мы отлично видим...

Ну, хоть grid girls в мотогонках обещают оставить...









По материалам NASCAR Official Home, autosport.com.ru, Be on Edge страница в VK.