Итоги гоночного уик-энда 9-10 марта
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Начнем гонки этих выходных с F1. Они проходили опять на Аравийском полуострове. На сей раз, в Саудовской Аравии, в Джидде. Скверные новости для Ferrari произошли уже на практике. Плохое самочувствие Сайнса, которое сначала списывали на пищевое отравление, оказалось приступом аппендицита. И требовалась операция. Естественно, ни о какой гонке речь не могла идти. На замену ему в экстренном порядке ставят гонщика из F2, Оливера Бирмана, который там же, накануне, выиграл поул для себя. Но старший класс важнее... Времени на вкатывание практически не было, поэтому 11 место в квалификации стоит считать довольно неплохим. Посмотрим, что он сможет показать в самой гонке...
Ну, а саму квалификацию выигрывает Макс Ферстаппен.
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Вторым стал опять Шарль Леклер с очень призрачными шансами на победу, которая для всех остальных, возможна лишь при проблемах у гонщиков Red Bull. Неплохо выступил "старичок", Фернандо Алонсо - 4 место на старте. А вот Хэмильтом опять "не смог"...
В гонке опять выигрывает Макс.
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Второй - Перес. Третий - Леклер. Гонка не интересная (впрочем, как и всегда). Скукоту и абсолютную предсказуемость немного разбавил только Оливер Бирман,
который смог финишировать на 7-м месте, впереди Норриса и Хэмильтона.
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INDYCAR. Городская трасса в Сент-Питерсберге. Гонка была довольно спокойная по меркам серии. Разве, что Грожан опять устроил небольшую аварию...
Победил, с комфортным отрывом более 8 секунд, Джозеф Ньюгарден.
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И это первая победа для него на городской трассе. До этого, Джозеф слыл специалистом по овалам.
NASCAR. В серии NASCAR Xfinity Series, на трассе в Финиксе, одержал победу Чендлер Смит из команды Joe Gibbs Racing.
Победить он смог в овертайме, опередив новичка серии Джесси Лав.
В серии Cup, победу в финальном стейдже одерживает Кристофер Белл из команды Joe Gibbs Racing.
Super Formula. Стартовала японская серия гонок. Первая прошла на знаменитой трассе Судзука. И победу в ней одерживает двукратный чемпион серии, Томоки Ноджири, из команды Team Mugen.
Он вовремя сменил шины, что давало ему определенное преимущество. Да и темп был лучшим. Вообще, в первой гонке, лучше смотрелись болиды с моторами Honda.
MotoGP. Тут кипели страсти уже на практике. Много внимание было приковано к новичку, Педро Акоста (Red Bull GASGAS Tech3). И он, в целом, оправдал ожидания - 8 место в квалификации. Также неплохо выступил и Марко Маркес - 6 место на старте. А вот Франческо Баньяйя не оправдывает ожиданий - пока 5 место. При том, что его напарник, полностью проваливший прошлый сезон, Энеа Бастианини, стал третьим. Ну, а поул заслуженно взял Хорхе Мартин (Prima Pramac Racing).
Спринт выиграл Хорхе Мартин, без вариантов. А вот сзади шла борьба на всех позициях, начиная с третьей. Баньяйя довольствовался лишь четвертым местом, уступив третье в конце предпоследнего круга, Алейшу Эспаргаро (Aprilia Racing). Вторым приехал Бред Биндер на KTM.
Основную воскресную гонку выиграл Франческо Баньяйя.
Он воспользовался отличным стартом и почти сразу вышел в лидеры гонки. Вторым приехал опять Бред Биндер. Хорхе Мартин на этот раз стал третьим. Очень агрессивно гонку начал и новичок Педро Акоста, но к концу "убил" свои покрышки и откатился назад.
Новости и слухи.
F1. Руководитель Ferrari, Фредерик Вассёр сразу предупредил, что от Бирмана команда ничего не ждет и не требует: "...Нам не нужно делать никаких выводов сейчас, мы должны дать ему время выполнить работу, и я сделаю это. В эти выходные от Бирмана никто ничего не ждёт - я не буду оказывать на него никакого давления".
F1. Команду Mercedes оштрафовали на 15000 евро за то, что они не предупредили Хэмильтона о приближении Логана Сарджента, который был на быстром круге.
Этот инцидент произошел на второй тренировке. Самому Хэмильтону, судьи вынесли предупреждение.
F1. Хельмут Марко
сделал довольно резкое заявление по поводу своего будущего в команде Red Bull: "Должно много чего произойти, чтобы я захотел работать дальше в этой в команде!" Его обвиняют в утечке в прессу скандала, связанного с Кристианом Хорнером. И теперь Марко собирается покинуть команду, где он работал консультантом.
WEC. Главный конструктор Red Bull Racing, Эдриан Ньюи, в случае ухода из команды Макса Ферстаппена, может и сам покинуть ее. По слухам, он может присоединиться к заводской команде Toyota для работы над новым гиперкаром.
WEC. Мик Шумахер высказался по поводу своей первой гонки в Катаре: "Эта первая гоночная неделя 2024 года заканчивается множеством положительных моментов и большим опытом для меня в мире гонок на выносливость. У нас был темп, чтобы бороться за очки, что было немного неожиданно, поэтому мы можем быть этому рады и можем гордиться собой. Это здорово, что напарникам удалось набрать очки. У нас сильная, сплоченная и амбициозная команда — мы все уже с нетерпением ждём Имолы".
По материалам NASCAR Official Home, autosport.com.ru, motogp-news.ru, Be on Edge страница в VK
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