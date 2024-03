Начнем гонки этих выходных с F1 . Они проходили опять на Аравийском полуострове. На сей раз, в Саудовской Аравии, в Джидде. Скверные новости для Ferrari произошли уже на практике. Плохое самочувствие Сайнса, которое сначала списывали на пищевое отравление, оказалось приступом аппендицита. И требовалась операция. Естественно, ни о какой гонке речь не могла идти. На замену ему в экстренном порядке ставят гонщика из F2, Оливера Бирмана, который там же, накануне, выиграл поул для себя. Но старший класс важнее... Времени на вкатывание практически не было, поэтому 11 место в квалификации стоит считать довольно неплохим. Посмотрим, что он сможет показать в самой гонке...

Ну, а саму квалификацию выигрывает Макс Ферстаппен.

реклама





Вторым стал опять Шарль Леклер с очень призрачными шансами на победу, которая для всех остальных, возможна лишь при проблемах у гонщиков Red Bull. Неплохо выступил "старичок", Фернандо Алонсо - 4 место на старте. А вот Хэмильтом опять "не смог"...

В гонке опять выигрывает Макс.

реклама





Второй - Перес. Третий - Леклер. Гонка не интересная (впрочем, как и всегда). Скукоту и абсолютную предсказуемость немного разбавил только Оливер Бирман,

который смог финишировать на 7-м месте, впереди Норриса и Хэмильтона.

реклама





INDYCAR . Городская трасса в Сент-Питерсберге. Гонка была довольно спокойная по меркам серии. Разве, что Грожан опять устроил небольшую аварию...

Победил, с комфортным отрывом более 8 секунд, Джозеф Ньюгарден.

реклама





И это первая победа для него на городской трассе. До этого, Джозеф слыл специалистом по овалам.

NASCAR . В серии NASCAR Xfinity Series, на трассе в Финиксе, одержал победу Чендлер Смит из команды Joe Gibbs Racing.

Победить он смог в овертайме, опередив новичка серии Джесси Лав.

В серии Cup, победу в финальном стейдже одерживает Кристофер Белл из команды Joe Gibbs Racing.

Super Formula. Стартовала японская серия гонок. Первая прошла на знаменитой трассе Судзука. И победу в ней одерживает двукратный чемпион серии, Томоки Ноджири, из команды Team Mugen.

Он вовремя сменил шины, что давало ему определенное преимущество. Да и темп был лучшим. Вообще, в первой гонке, лучше смотрелись болиды с моторами Honda.

MotoGP . Тут кипели страсти уже на практике. Много внимание было приковано к новичку, Педро Акоста (Red Bull GASGAS Tech3). И он, в целом, оправдал ожидания - 8 место в квалификации. Также неплохо выступил и Марко Маркес - 6 место на старте. А вот Франческо Баньяйя не оправдывает ожиданий - пока 5 место. При том, что его напарник, полностью проваливший прошлый сезон, Энеа Бастианини, стал третьим. Ну, а поул заслуженно взял Хорхе Мартин (Prima Pramac Racing).

Спринт выиграл Хорхе Мартин, без вариантов. А вот сзади шла борьба на всех позициях, начиная с третьей. Баньяйя довольствовался лишь четвертым местом, уступив третье в конце предпоследнего круга, Алейшу Эспаргаро (Aprilia Racing). Вторым приехал Бред Биндер на KTM.

Основную воскресную гонку выиграл Франческо Баньяйя.

Он воспользовался отличным стартом и почти сразу вышел в лидеры гонки. Вторым приехал опять Бред Биндер. Хорхе Мартин на этот раз стал третьим. Очень агрессивно гонку начал и новичок Педро Акоста, но к концу "убил" свои покрышки и откатился назад.

Новости и слухи.

F1 . Руководитель Ferrari, Фредерик Вассёр сразу предупредил, что от Бирмана команда ничего не ждет и не требует: "...Нам не нужно делать никаких выводов сейчас, мы должны дать ему время выполнить работу, и я сделаю это. В эти выходные от Бирмана никто ничего не ждёт - я не буду оказывать на него никакого давления".

F1 . Команду Mercedes оштрафовали на 15000 евро за то, что они не предупредили Хэмильтона о приближении Логана Сарджента, который был на быстром круге.

Этот инцидент произошел на второй тренировке. Самому Хэмильтону, судьи вынесли предупреждение.

F1 . Хельмут Марко

сделал довольно резкое заявление по поводу своего будущего в команде Red Bull: "Должно много чего произойти, чтобы я захотел работать дальше в этой в команде!" Его обвиняют в утечке в прессу скандала, связанного с Кристианом Хорнером. И теперь Марко собирается покинуть команду, где он работал консультантом.

WEC . Главный конструктор Red Bull Racing, Эдриан Ньюи, в случае ухода из команды Макса Ферстаппена, может и сам покинуть ее. По слухам, он может присоединиться к заводской команде Toyota для работы над новым гиперкаром.

WEC . Мик Шумахер высказался по поводу своей первой гонки в Катаре: "Эта первая гоночная неделя 2024 года заканчивается множеством положительных моментов и большим опытом для меня в мире гонок на выносливость. У нас был темп, чтобы бороться за очки, что было немного неожиданно, поэтому мы можем быть этому рады и можем гордиться собой. Это здорово, что напарникам удалось набрать очки. У нас сильная, сплоченная и амбициозная команда — мы все уже с нетерпением ждём Имолы".





По материалам NASCAR Official Home, autosport.com.ru, motogp-news.ru, Be on Edge страница в VK