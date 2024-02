Для многих имя Леонардо Ди Каприо началось с фильма "Титаник". Но не для меня...

Впервые, я его увидел в довольно проходном фильме "Зубастики 3", который уж сильно уступал первым двум частям. Там он был еще подростком. Дело было в далеком 1991 году...

Потом был неплохой фильм "Ядовитый плющ", но я не любитель такого. Поэтому Ди Каприо не запомнился.

В 1993 году вышел фильм "Что гложет Гилберта Грейпа", но этот фильм я смотрел уже гораздо позже и отлично знал актера Ди Каприо. Но посмотреть на него в этом фильме было довольно познавательно. Талант "пер" из него вовсю...

Ну и "Титаник" (1997), после которого он стал всемирно известным и популярным. А вот для меня это было совсем не так. Не понравился фильм. Не понравился и Ди Каприо. Не люблю соплежуйные фильма. До такой степени, что режиссер Джеймс Кэмерон для меня стал тем, "кто воем Селин Дион корабль потопил". Несколько позже, я увидел очень спорный фильм "Ромео+Джульетта" (1996), который только укрепил меня во мнении, что Лео может играть только в фильмах "для деффчонок". И так было до тех пор, пока я не увидел другие, более поздние фильмы с его участием. И тут, я понял, что мое мнение об актере было крайне ошибочным. Правда, актер сильно изменился и внешне. Из такого слащавого мальчика стал куда брутальнее. Да и роли стали другими...

Фильмов с его участием я посмотрел очень много, почти все. Но отмечу только пять лучших. По моему субъективному мнению . Сразу отвергну те фильмы (пусть и хорошие), где актер не на первых ролях. Также ничего не скажу о новинке - "Убийцы цветочной луны" (2023). Его я еще просто не видел.

Итак, начну с пятого места.

5 . "Банды Нью-Йорка" (оригинальное название "Gangs of New York") - 2002 год.

Режиссером был сам Мартин Скорсезе. Тут стоит сказать, что тандем Скорсезе-Ди Каприо очень удачный. В ролях: Леонардо Ди Каприо, Дэниэл Дэй-Льюис, Кэмерон Диас, Джим Бродбент, Джон Си Райли, Генри Томас, Лиам Нисон и другие.

Фильм о том, как формировались и существовали банды Нью-Йорка середины XIX века.

В теории, в основе лежит реальная история, но очень сильно переработанная. Фильм неплохой. Но очень специфичный, какой-то он "камерный", несмотря на приличный бюджет. Актеров Скорсезе подобрал колоритных. И хороших, и злодеев.

Посмотреть точно стоит, если вы любите фильмы подобного рода.

4. "Поймай меня, если сможешь" (оригинальное название "Catch Me If You Can").

Данный фильм вышел в 2002 году. Этот фильм основан на реальных событиях, как бы фантастически это не звучало. Тут Ди Каприо сыграл мошенника, который выдавал себя за пилота компании Pan Am.

А охотился за этим негодником агент ФБР в исполнении Тома Хэнкса... В остальных ролях: Кристофер Уокен, Мартин Шин, Натали Бай, Эми Адамс, Джеймс Бролин и другие.

Режиссер Стивен Спилберг снял отличный фильм, где показаны "злодеяния" мошенника. В это трудно поверить, что такое происходило на самом деле. Вот такая была система безопасности в 60-е годы прошлого века на авиалиниях США! Лично у меня, "злодеяния" главного героя особого негодования не вызвали. Ну кому он насолил? Авиакомпании? С ее миллиардным оборотом она переживет. Государству? Так и оно, априори, живет за счет налогоплательщиков. Да, он нарушил массу законов, но все равно его жалко. Вот прям по известному персонажу: "понять и простить"...

3. "Волк с Уолл-стрит" ("The Wolf of Wall Street") - 2013 год.

Режиссер: Мартин Скорсезе. В ролях: Леонардо Ди Каприо, Джона Хилл, Марго Робби, Кайл Чендлер, Роб Райнер, П.Дж. Бирн, Джон Бернтал и другие.

Здесь Ди Каприо опять сыграл мошенника. Но теперь он брокер, который основывает свою "черную биржу". И пошло-поехало! "Бабки" льются рекой... Голова кружится от дешевых денег... Девочки, выпивка, наркотики... Короче, стандартная жизнь успешных людей конца 80-х...

Фильм очень легкий на просмотр. Почти все разговоры - перлы.

Актеры великолепные. Думаю, что тут Леонардо Ди Каприо выложился по полной программе. Скорсезе создал очередной шедевр. Фильм мне очень понравился, хотя это не самый любимый мной жанр. Но зашло.

Финал фильма предсказуемый: ну нельзя так нагло обманывать государство, особенно в финансовой области. Этого в США очень не любят... В общем, после крепкого финансового кутежа наступило суровое похмелье за решеткой...

А в целом, фильм гипертрофировано показал реальности Уолл-стрита. Тех людей, что наживаются на миллионах простых работяг, оправдывая это тем, что "кто-то пашет, а кто-то - пляшет".

Фильм отличный, но "умные" боевики я люблю больше, поэтому...

2. "Отступники" (оригинальное название "The Departed") - 2006 год.

И опять тут режиссером Мартин Скорсезе... В ролях: Леонардо Ди Каприо, Мэтт Дэймон, Джек Николсон, Марк Уолберг, Мартин Шин, Рэй Уинстон, Вера Фармига и другие.

Этот фильм чем-то мне напомнил отличный советский - "Свой среди чужих, чужой среди своих" 1974 года.

Мы имеем дело с новобранцем полиции, Билли (Леонардо Ди Каприо),

которого "как-бы" выгоняют из академии и он внедряется в банду отъявленного головореза Костелло (Джек Николсон). Он должен вычислить "крота" Костелло в рядах полиции. Но это удается далеко не сразу. Билли приходится с головой окунуться в криминальный мир, что меняет его.

Все сильно осложняется тем, что операция по его внедрению крайне закрытая и о ней в управлении почти никто не знает.

Несмотря на то, что мы почти с самого начала знаем имя "крота",

фильм держит в напряжении все время. Это отличный боевик. Драматический боевик. С очень печальным концом. И это один из лучших подобных фильмов вообще, что я смотрел. Актерский состав, типично для Скорсезе, очень сильный. Мэтт Дэймон, Марк Уолберг хорошо сыграли свои роли. Джек Николсон традиционно великолепен. Посмотрите этот фильм, не пожалеете.

1. А на первое место я помещу очень качественный шпионский боевик с сильной драматичной линией.

"Совокупность лжи" ("Body of Lies") - 2008 год.

Режиссер: Ридли Скотт. В ролях: Леонардо Ди Каприо, Рассел Кроу, Марк Стронг, Голшифте Фарахани, Оскар Айзек, Али Сулиман и другие.

Фильм про то, как работают спецслужбы США в странах Востока. Наиболее приближенно к реальности. Как они мутят свои схемы, как бросают своих осведомителей

и подставляют спецслужбы союзных государств. Ди Каприо сыграл агента Роджера Ферриса, который разрабатывает мудреную схему по выявлению опасного террориста. Тут все средства оправданы. Непосредственный куратор Ферриса, Эд Хоффман (Рассел Кроу) - крайне неприятный персонаж.

Он готов обманывать всех и вся для достижения цели. Но Феррис считает, что так поступать нельзя и надо именно сотрудничать со спецслужбами дружественных стран Востока. Такую спецслужбу Иордании представляет персонаж Хани (Марк Стронг).

Очень хорошо прописанный персонаж, типичный представитель восточного мировоззрения. Который ценит открытость, но за обман готов жестоко наказать...

Персонаж Ди Каприо очень хорош. В некоторые моменты, в традиционной арабской одежде, да с бородой, его спокойно принять за араба.

Феррис не офисный сотрудник, он настоящий "полевой агент", который рискует своей жизнью каждую минуту на улицах недружелюбных стран.

Отличный фильм: без соплей и сентиментов, наиболее приближенный к реальности. Смотреть надо.

Конечно, это далеко не все фильмы, о которых хотелось бы рассказать. Я не упомянул и добротный "Авиатор", и оставил за скобками "Остров проклятых" с "Кровавым алмазом". Но, как говориться: "нельзя объять необъятное"...

На этом пока все.