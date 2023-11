Недавно, на платформе Hulu, вышел фантастический фильм "Никто тебя не спасет" (оригинальное название "No One Will Save You"). И я имел неосторожность его посмотреть...

Режиссером сего мозговыносящего "шедевра" стал Брайан Даффилд. В ролях: Кейтлин Дивер, Зэк Дуэйм, Лорен Л. Мюррэй, Джеральдин Сингер, Дэйн Родс и другие.

Фильм подается, как фантастика и ужасы. Что ж, фантастика тут вышла довольно своеобразная. И это, мягко говоря...

Итак, главная героиня фильма, Бринн(?) (актриса Кейтлин Дивер)

живет в пригороде небольшого городка (вот такой каламбур), одна в небольшом доме. Занимается всякой-всячиной, коллекционирует домики, которых дома пруд пруди.

Пишет письма некой подружке. Иногда выбирается в город, причем, это ей дается очень непросто. Пока причина этого нам не известна. И вот, однажды, к ней в дом заявляется типичный такой "зеленый человечек".

Который обладает телекинезом и держит в горле какой-то комок слизи с щупальцами. Но борьба с хрупкой девчушкой оборачивается не в его пользу: получив в область инопланетного виска статуэткой, пришелец отправляется в инопланетный ад...

На его смену приходит другой "планетянин", побольше размером. Но и он сгорел в "геенне огненной", устроенной прямо перед домом в машине...

Еще одного "зелененького", она окатила кипятком.

Выжил или нет, я не понял, но девку все же схватили и подвергли принудительному глотанию волосатого комка слизи.

Но у нашей героини какое-то неправильное горло и комок далее не пролез и она его выплевывает. Короче, пришельцы с других планет, оснащенные высокими технологиями, поработившие уже весь городок, более часа мучаются с одной убогой... Ее опять схватывают и отправляют на корабль, для исследования.

Исследование показало "глубокую душевную травму", в результате которой, инопланетяне прослезились и подарили девахе целый городок в подарок.

Все!

Примерно до середины фильма, я его воспринимал нормально. Но потом... Я перестал улавливать логику, которая, как скользкий угорь, стала буквально вырываться из мозговых извилин. Я попытаюсь пояснить, что с фильмом не так.

Начнем с того, что главная героиня практически ничего не говорит. Вообще. По факту, мы имеем немой фильм. Не без звука, а немой, поймите разницу. Сначала я подумал, что она просто немая. Но изредка, она издает какие-то звуки, напоминающие слова или обрывки слов. Ну просто молчит, вот так. Далее, по самому фильму вы толком и не поймете, в каком времени происходит событие. Судя по обстановке в доме, можно подумать о конце 50-х - начале 60-х годов ХХ века. И одежда героини очень на этот период похожа. Но потом мы видим машину и понимаем, что это современный фильм. Далее, идет какое-то недопонимание между героиней и жителями городка.

Нет никакой коммуникации. Причина пока не ясна, но это одна из важных линий в фильме. Позже становится ясна причина этого: в детстве, наша девочка случайно убила свою подружку. Ну вот такой жуткий момент. Естественно, что это отразилось на отношении к ней. Но, с другой стороны, прошло около 10 лет. И люди, непричастные к этому событию, могли бы вполне спокойно общаться с героиней. Но этого не происходит. Чтобы понять глубину этого идиотизма, стоит сказать о таком факте: после того, как погиб первый пришелец, Бринн едет в город, чтобы все рассказать полиции. И там она сталкивается с родителями погибшей подруги. Ей плюют в лицо и она просто убегает!

Личная травма и обида превысила абсолютно нештатное событие для ЛЮБОГО жителя планеты! Сценарист? Ты что там курил? Выглядит тупо, убого и совершенно надуманно. Да любой человек прибежал бы и орал на весь город, что у него в доме мертвый пришелец! Единственное объяснение - девонька больна на всю голову. Собственно, что она имеет проблемы с обоими полушариями, понятно и без этого. Если в городке, после того давнего происшествия, тебя на дух не переносят, что мешает тебе ПРОСТО УЕХАТЬ в другой город? Где тебя никто не знает, и где ты начнешь новую нормальную жизнь? Но нет, она живет здесь, страдает от одиночества и пишет письма мертвой подруге! В Кащенко! И немедленно!

Ладно, с идиотскими линиями людей тут разобрались. Приступим к разуму пришельцев. Их абсолютно не волнует, что двоих она точно укокошила. И одного сварила всмятку. Допустим, что им наплевать на своих адептов. Допустим. Их цель - поработить людей. И тут они, просмотрев, память Бринн, делают ей поистинне королевский подарок - личный городок людских марионеток! С какой-такой радости? Что за бред? А, если бы она убила 100 инопланетян, то ее назначили бы Королевой Земли?

Я иногда просто поражаюсь сценарным "изыскам" сценаристов. Как такое могло родиться в воспаленном мозгу? Какие препараты они потребляют, что их мозг порождает таких "чудовищ"? У меня нет ответа на этот вопрос. Фильм, который начинался, как довольно посредственная фантастика, скатывается в шизофренический бред. Смотреть это я никому не советую, несмотря на множество положительных отзывов.

Хотите посмотреть фильмы, где пришельцы порабощают людей? Вот вам три относительно неплохих примеров.

"Похитители тел" - фильм 1993 года по одноименному роману Джека Финни. Тут злобные пришельцы проникают в людей во сне и фактически вас дублируют.

Герои фильма ведут с ними борьбу, но вот финал не особо и радостный для землян...

Примерно такой же сюжет имеет и фильм "Кукловоды", созданный по роману Р. Хайнлайна. Пусть и в упрощенном виде, но нам и тут показывают попытку инопланетных паразитов захватить Землю.

Фильм не особо впечатляющий по спецэффектом, но посмотреть можно. Это именно фантастика.

Для любителей актеров помоложе, приглашаю глянуть на "Факультет" 1998 года. Тут засветились многие, в будущем известные актеры и актрисы.

Режиссером выступал Роберт Родригес. Фильм молодежный, что не умаляет его достоинств.

А вообще, фильмов про то, как "всякообразные" инопланетяне захватывают людей, просто множество, все и не перечислить.