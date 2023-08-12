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Значение и смысл компьютерных игр в жизни современного человека

Компьютерные игры занимают уже существенное место в жизни современного человека. Причем, они затрагивают довольно большой диапазон возрастов...
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В жизни современных людей игры занимают все бОльшее значение.

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В них играю люди многих возрастов: и те, кто вырос на них, и те, кто прикоснулся к ПК в довольно взрослом возрасте. Статистика распределения тут совершенно не важна. Не об этом сегодня пойдет речь.

А речь пойдет о том, что такое компьютерная игра в жизни обычного, нормального человека? Случаи сильной игрозависимости, тут рассматривать не будем, это уже клиника.

Игра - это развлечение. Это основной и самый важный постулат, который всегда стоит держать в голове. Ни много и не мало. Именно так и будем подходить к рассматриваемому вопросу. Но вот понятие "развлечение", очень и очень расплывчатое. Кто-то подразумевает под этим минимум телодвижений и полный "раслабон" (типа, пролежать весь выходной на диване). Для другого развлечение - отправиться в горы, обгореть на солнце, сбить костяшки пальцев, подвернуть ногу... Каждый развлекается по-своему.

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Но вот компьютерная игра, для окупаемости, должна охватывать, как можно больший диапазон потенциальных покупателей. Значит, она должна быть гибкой в вариативности настроек. Сами игры по категориям рассматривать не будем, это не входит в смысл статьи. Но об отдельных категориях стоит упомянуть.

Очень коротко скажу об онлайн-играх, где люди сражаются между собой, неважно один против одного или группами. Смысл тут чисто соревновательный. Победа в схватке с живым противником (хоть и безымянным), приносит чувство удовлетворения. Это идет еще с древних времен, даже на уровне инстинктов (отбил самку у другого, забрал самый большой кусок мяса). Это чисто человеческая натура. Раньше, кто знает историю, устраивали просто кулачные бои. Дубасили друг друга без повода, выбрасывали адреналин. А сейчас "мочат" друг друга в "Танках". 

Еще один тип игр - "донатные помойки". Тут также все ясно и просто. Есть огромный пласт людей, которые подвержены тем или иным предрасположенностям к азартным играм. Казино, карты, лотереи..."донатные помойки". Трать денюшки, чтобы получить лучшую броню или оружие, раскраску или персонажа.

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Производители игр уловили эти тренды и активно их развивают. "Доразвивались" до такой степени, что некоторые страны уже стали принимать законы против таких игр или механик в играх.

Но мы подробнее поговорим об обычных, "индивидуальных" играх.

Если игра является развлечением, средством проведения досуга, то она должна доставлять удовольствие и не напрягать. Напрягает современного человека все остальное. А тут - давайте положительные эмоции.

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Но, к сожалению, многие разработчики об этом напрочь забывают. И создают игры, которые уже заставляют "работать". И вот это я считаю большой ошибкой. В чем может выражаться эта "работа"?

Начнем с самого простого: с управления. Для компьютерных игр существует два основных способа управления: джойстик и клавиатура с мышью. Как правило, с джойстиками проблем меньше, сказывается консольное прошлое большинства игр. А вот для адаптации к клавиатуре и мышки, разработчики относятся спустя рукава. И это делает игру не комфортной. Но мы же говорили об удовольствии...

Далее, перейдем к построению самого геймплея. Лично для меня RPG игры в стиле Torchlight или Titan Quest

являются отличным средством "убивания времени". Играешь в свободное время, особо не напрягаясь (благо имеются разные уровни сложности). И в любой момент выходишь из игры. Возвращаешься, ваш персонаж находится на том же месте, ну может враги возродились... И тут выходит третья часть Torchlight 3...

А ваш персонаж снова стартует с вашей базы! Ну, не "великолепно" ли? Какой чудак это сделал? Снова надо переться до последнего месторасположения... Но и этот прокол меркнет на фоне игр от "мастера". Что мы имеем в "бесподобной", " великолепной", "неповторимой" серии Dark Souls?

Вы не только будете идти от последнего костра, но даже на паузу не можете поставить игру! Вам может позвонили, ваш ребенок сует голову в микроволновку... да, мало ли срочных неотложных дел! А тем временем вашему персонажу там голову снесли... И как этот подход можно считать развлечением? Я уже молчу про то, что такое понятие, как настройка уровня сложности "гению и мастеру" просто неведомо. А зачем? Сделал игру, как он видит, все и слюни пустили. Так продажи Elden Ring поперли в гору...

Но это не потому, что игра безупречная. Просто какие там были конкуренты? Курам на смех...

А большая сложность дает людям хоть какой-то повод гордиться собой: "Смотрите, я Малению со второго раза убил!".

Значит, других способов гордиться собой и нет...

Следующая претензия к компаниям, когда они ничего не поясняют про сюжет (привет снова, Dark Souls) или объясняют так, что ничего не понятно (многие японские игры или Control). Зачем так делать? Вы думаете, что люди пойдут искать пояснения в интернете? Так они и пошли... А это точно развлечение?

В упомянутом Control так сюжет закручен и заверчен

( сходство с сериалом Твин Пикс имеется), что к концу остается масса вопросов. А хорошая игра ДОЛЖНА ответить на ВСЕ ваши вопросы. Иначе она не может считаться хорошей игрой.

Для автосимуляторов и их подражателей, я предъявляю главную претензию: вы, господа разработчики, заигрались с реализмом! Пора остановиться и сосредоточить усилия на геймплее и прочих аспектах. Вы никогда не сделаете ИГРОВОЙ автосимулятор аналогичным управлению гоночным автомобилем. Никогда! А вот внести сумятицу, вы можете. Хочется вспомнить Dirt Rally...

Или разработчики реально думают, что их поделки используют для затачивания "скилла вождения" профессиональные гонщики? Да вы рехнулись, господа!

Но некоторые компании поступают хитро: они в свои игры добавляют все известные игровые механики и активности: хочешь - рыбу лови,

хочешь - мошек дави, а хочешь - корову дои (эту идею, я наверно, зря подал...) Думаю, что эту компанию все знают... Игры, правда, интереснее от этого не становятся, зато большая продолжительность обеспечена.

Многие напишут в комментариях, что я сильно утрирую и перегибаю палку. Нет, не утрирую. Просто, давайте вспомним (многие это уже забыли), что большинство людей в мире игры ПОКУПАЮТ за деньги. И, когда вы уже отдали свои кровные, ситуация становится несколько другой. Вот вы пришли в ресторан, заказали дорогое экзотическое блюдо. А на вкус - откровенная бурда. Но деньги заплачены и вы едите, чтобы деньги даром не пропали.

С играми точно такая же ситуация! Вы заплатили свои 2000-4000 рублей и, какое бы "произведение" вам не подсунули, будете играть в это. Ругаться, плевать, но играть... Если бы все игры раздавались бесплатно, то ситуация с их распространением была бы совершенно другой. А раз вы играете "из принципа", то опять же: "Где удовольствие от процесса?" А раз нет удовольствия от игр, то что тогда есть игры? Вопрос остается открытым...

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