Intel выпустила новый драйвер для видеокарт Arc, исправляющий ряд проблем с производительностью и стабильностью, особенно на видеокартах серии Battlemage (Arc B580).

Источник изображения: Acer

Intel представила обновленный драйвер для своих видеокарт, акцентируя внимание на решении проблем с новым чипом Battlemage. Как пишет Tom's Hardware, это хорошая новость для первых владельцев Intel Arc B580, который был выпущен в начале месяца по цене от $249 и получил широкое признание. Обновление также важно для пользователей GPU Arc A-серии и систем, работающих на процессорах Core Ultra Series 1 & 2 (Meteor Lake и Lunar Lake) с интегрированной графикой Arc.



Обновление устраняет серьёзные ошибки в нескольких популярных играх. По утверждению Intel, проблемы с запуском приложений Saleco и Homeworld 3 устранены, а также решены вопросы с миганием и искажениями экрана в играх The Crew Motorfest, F1 24 и Elder Ring. Тем не менее, в F1 24 могут всё ещё появляться некоторые искажения во время ночных сцен.



Хотя для владельцев Arc B850 список известных проблем длинный, Intel активно работает над их исправлением. Опять же, F1 24 вызывает проблемы, особенно с технологией XeSS, которая может привести к сбоям. Также Intel работает над исправлением ошибки при запуске Skull and Bones.



Значительное внимание уделяется и совместимости приложений. Ведётся работа над устранением проблем в таких популярных программах, как Adobe Lightroom Classic, Magix Vegas Pro и Topaz Labs Photo AI. Также рассматриваются ошибки с MLPerf в конфигурациях с несколькими GPU и некоторые проблемы с картами захвата. Для серии Intel Arc A обновление исправляет только две вещи: проблемы с тенями в Call of Duty: Black Ops 6 и периодические сбои экспорта в Topaz Gigapixel AI. Других известных проблем для этой серии не указано.



Владельцам ноутбуков с процессорами Intel Meteor Lake или Lunar Lake также рекомендуют обновиться, особенно если они используют такие программы, как Davinci Resolve Studio v19.0, Topaz Video AI и Adobe Premiere Pro. Драйверы доступны для скачивания через страницу драйверов Intel или через уже установленное программное обеспечение управления Intel GPU, поддерживая пользователей Windows 10 22H2, а также Windows 11 21H2 и новее.