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Тестирование комплекта памяти ADATA XPG SPECTRIX D50 RGB (2x8 ГБ DDR4-3600 CL18) в играх

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Сегодня в моём блоге, основная часть статей в котором посвящена обзорам героев былых времён, будет наконец-то обзор современного "железа", а именно комплекта памяти ADATA XPG SPECTRIX D50 RGB, состоящего из двух 8 ГБ модулей. Комплект попал ко мне в руки по итогам конкурса, проведённого компанией ADATA и нашим сайтом, за что им огромное спасибо.

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Память поставляется в картонной коробке, внутри которой в пластиковом блистере находятся собственно планки памяти. Маркировка комплекта — AX4U360038G18A-DT50, при активации старшего XMP-профиля память работает на частоте 3600 МГц с первичными таймингами 18-20-20-42. Несмотря на наличие RGB-подсветки за счёт строго дизайна планки не смотрятся как новогодняя гирлянда. В этом смысле, по моему скромному и очевидно субъективному мнению, есть явный прогресс от моделей прошлых лет, например, SPECTRIX D41 RGB, смотревшихся как-то уж слишком вычурно.

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Металлические радиаторы на планках памяти значительно массивнее в сравнении с таковыми у моего основного комплекта из парочки всем известных планок Crucial Ballistix Sport LT (BLS16G4D32AESE). Преимуществом столь массивных радиаторов должен быть хороший температурный режим чипов памяти, а минусом — не самые маленькие габариты (высота 44 мм). Больше подробностей о комплектации набора, внешнем виде планок памяти, работе RGB-подсветки, а так же результаты синтетических тестов можно увидеть в ранее опубликованном материале редакции, я же, как обычно, сконцентрируюсь на тестировании игровой производительности.

Тестовый стенд и разгон

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Тестовый стенд близок по характеристикам к современному игровому компьютеру среднего уровня, разве что потоков центральному процессору хотелось бы побольше, но в 9 поколении Intel "зажмотил" Hyper-Threading в i5 и i7, так что "чем богаты".

  • Материнская плата GIGABYTE Z390 GAMING SLI
  • Процессор i5-9600K
  • Видеокарта KFA2 GeForce RTX 2060 Super (1-Click OC)
  • СЖО ID-Cooling AURAFLOW X 360
  • SSD 250 ГБ M.2 WD Blue SN550 под Windows 10
  • HDD 1 ТБ  Seagate 7200 BarraCuda под игры
  • Блок питания Xilence Performance A+ XN062 630W

Процессор тестируется как "в стоке", так и в небольшом разгоне (4.8 ГГц по ядрам, 4.5 ГГц кэш, Vcore=1.295 В, LCC=Turbo). Разгон, конечно, такой себе, но 5 ГГц требуют более 1.35 В для стабильной работы, а жалкие 200 МГц частоты по моему мнению не стоят такой "прожарки" VRM и процессора. С разгоном памяти тоже не сложилось — не покорились даже 4000 МГц. Говорю "даже", так как участнику нашего форума garison87 на хорошей плате c i9-9900KF удалось взять 4800 МГц (20-28-28-52). На моей же системе полной стабильности не было даже на частоте 4000 МГц (22-26-26-52). Виной ли тому мои кривые и не слишком опытные в разгоне памяти руки, не самый удачный образец (да ещё и не топового в линейке) i5-9600K со "слабым" контроллером памяти или недорогая материнская плата, да ещё и от GIGABYTE, у которой и топ платы в разгоне памяти не блещут, не знаю. Скорее всего, виновата комбинация всех вышеперечисленных факторов, так что не обессудьте, но протестировал то, что смог стабильно "завести", а именно 3866 МГц (19-21-21-44). Напряжение на память 1.4 В, IO 1.2 В, SA 1.25 В.

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Показатели, конечно, не блещут, но безрезультатно потратив неделю на покорение 4000 МГц, решил остановиться на таком стабильно работающем варианте. Помимо ручного разгона до 3866 МГц с процессором "в стоке" были так же протестированы варианты с настройками памяти по-умолчанию (2666 МГц), а также с активированными XMP-профилями 3200 и 3600 МГц. С разогнанным процессором тестировал уже без вариантов с XMP-профилями, так как особой разницы по сравнению с ручным разгоном замечено не было.

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Начнём с тестов в низком разрешении, в которых упор в видеокарту минимален или практически отсутствует. В таком сценарии разница между даже незначительно отличающимися друг от друга вариантами разгона будет отчётливо видна, а вопрос реалистичности таких тестов обсудим чуть позже.

Тесты в разрешении HD (1280x720)

Shadow of the Tomb Raider (2018, Foundation Engine, DX12)

При незначительном упоре в видеокарту активация XMP-профилей с частотами 3200 и 3600 МГц даёт прирост чуть более 10% и 15% соответственно, а ручной разгон памяти до 3886 МГц поднимает производительность на 20%. Цифры, конечно, небольшие, особенно с учётом того факта, что, например, в последнем случае частота памяти выше стоковых 2666 МГц аж на 46%, однако, всё, как известно, познаётся в сравнении — разгон процессора на 12% (если считать от "стоковых" 4.3 ГГц в бусте по всем ядрам) даёт ещё меньшую прибавку, всего 5%. Как видим, память разгонять выгоднее, чем процессор. Ну а одновременный разгон и процессора, и памяти поднимает производительность на 30%, что очень неплохо.

Assassin's Creed Odyssey (2018, AnvilNext 2.0, DX11)

Прирост производительности в Assassin's Creed Odyssey от разгона чуть меньше, но общая тенденция сохраняется: активация XMP-профилей с частотами 3200 и 3600 МГц даёт около 10% и 15% дополнительных FPS, ручной разгон памяти до 3886 МГц — чуть меньше 20%, а разгон процессора — вновь лишь жалкие 5%. Комплексный разгон процессора и памяти поднимает производительность на четверть.

Hitman 2 (2018, Glacier 2, DX12)

В Hitman 2 всё вновь без откровений — прирост 10% и 15% при использовании XMP-профилей, 20% при ручном разгоне памяти и 5% при разгоне процессора. При разгоне обоих узлов системы можно "выжать" почти 30% производительности.

Far Cry New Dawn (2019, Dunia 2, DX11)

Полностью аналогичную картину наблюдаем и в Far Cry New Dawn.

Metro Exodus (2019, 4A Engine, DX12)

А вот в Metro Exodus ситуация иная — даже на минимальных настройках качества, прирост от разгона и памяти, и процессора чуть меньше, а начиная со средних настроек производительность системы начинает банально упираться в видеокарту, и прироста, как следствие, нет от слова "совсем". Собственно сам по себе факт, что Metro Exodus шутки с GPU не шутит хорошо известный, но звоночек с отсутствием прироста тревожный.

Red Dead Redemption 2 (2019, RAGE, Vulkan)

Вплоть до высоких настроек прирост показателей производительности в Red Dead Redemption 2 укладывается в ранее обозначенный тренд — +5-10% и +10-15% при использовании XMP-профилей, +15-20% при ручном разгоне памяти и +5% при разгоне процессора. На ультра настройках упираемся в видеокарту и разгон процессора и памяти не даёт уже ничего, что, впрочем, банально, а вот на высоких настройках имеется  аномалия, объяснения которой у меня нет — чем быстрее память, тем хуже показатели 1-ого процентиля FPS. Аномальное падение производительности наблюдается как при использовании XMP-профилей, так и при ручном разгоне памяти, как с процессором "в стоке", так и в разгоне. Поведение странное, перемерял несколько раз, объяснения пока нет, так что просто привожу данные, как есть.

Среднегеометрические результаты

Суммарно по 6 игровым тестам получаем в лучшем случае (при минимальных нагрузках на видеокарту) чуть больше 10% прироста при активации XMP-профилей, около 17% прироста от ручного разгона памяти и 5% от разгона процессора. Комплексный разгон памяти и процессора даёт почти 25% дополнительной производительности, что, казалось бы, очень неплохо, однако, тут есть одно большое и очевидное "но" — такие цифры прироста даже в HD-разрешении можно получить, только в случае минимального упора в видеокарту, то есть на минимальных настройках качества. На средних настройках прирост уже ниже, а на ультра даже комплексный разгон процессора и памяти даёт лишь 15% прироста в среднем. 

При этом очевидно, что сценарии с упором в видеокарту значительно более реалистичны. Правда, уж если говорить о реалистичности, то имея видеокарту уровня RTX 2060 Super Вы вряд ли будете играть в 720p на ультра-настройках, здесь реалистичным вариантом будет разрешение 1440p и высокие настройки качества. Так что давайте посмотрим, как ситуация с разгоном будет выглядеть в QHD-разрешении.

Тесты в разрешении QHD (2560x1440)

Shadow of the Tomb Raider (2018, Foundation Engine, DX12)

Assassin's Creed Odyssey (2018, AnvilNext 2.0, DX11)Hitman 2 (2018, Glacier 2, DX12)Far Cry New Dawn (2019, Dunia 2, DX11)Metro Exodus (2019, 4A Engine, DX12)

Red Dead Redemption 2 (2019, RAGE, Vulkan)

Среднегеометрические результаты

Комментировать результаты отдельных тестов не имеет смысла, так как картина в целом идентичная — практически никакого прироста за исключением варианта минимальных настроек качества не наблюдается. При этом минимальные настройки в QHD-разрешении опять же сценарий нереалистичный: предпочитающие стабильные 60 FPS выберут, скорее, средние настройки качества, а готовые мириться с небольшими "просадками" до 40 FPS активируют ультра настройки. И ни те, ни другие в разрешении QHD не увидят никакого прироста от разгона ни памяти, ни процессора. Да даже в не самом реалистичном сценарии использования минимальных настроек при разрешении 1440p прирост от разгона мизерный (около 4%), причём вновь в основном за счёт разгона памяти.

Выводы

  • На сайте и форуме последние годы можно часто видеть дискуссии на тему мёртв ли разгон. Если говорить о ЦП в разрезе экономической целесообразности, то разгон действительно скорее мёртв, чем жив — жалкие +10-15% частоты зачастую даются слишком дорого. Даже удачному экземпляру процессора для раскрытия частотного потенциала нужна дорогая плата с хорошим "питальником" и качественное охлаждение. Да и энергопотребление и тепловыделение растут непропорционально частоте, что делает разгон ЦП бессмысленным для практического применения. "Всё уже разогнано до нас" — из современных ЦП производители "выжимают все соки" (в разумных пределах энергопотребления и тепловыделения) уже на заводах. 
  • С памятью ситуация чуть лучше — энергопотребление и тепловыделение растут не катастрофически, а вот хорошая материнская плата и процессор, по всей видимости, всё-таки нужны. Но тут "проблема", скорее, в другом — в определённых сценариях использования от возросшей частоты и пропускной способности памяти толку будет крайне мало, так как упор будет в производительность других узлов компьютера.
  • Например, смысла в высокоскоростной памяти в игровых сборках на современных настольных платформах Intel исчезающе мало, так как в абсолютном большинстве реалистичных сценариев использования игровая производительность будет упираться в видеокарту. По моему мнению в игровых сборках не стоит гнаться за отборным B-die по оверпрайсу, будет достаточно по сути любой памяти с частотой 2666 МГц, а лучше 2933 МГц, так как топовые процессоры 10 поколения теперь поддерживают эту чуть более высокую частоту "из коробки".
  • Наличие XMP-профилей с частотами 3200 или 3600 будет, конечно, плюсом, но на платформах Intel можно обойтись и без этого. С другой стороны большая часть комплектов из двух 8 ГБ модулей DDR4 стоимостью 6000-7000 ₽ уже поддерживает XMP-профили с частотами 3200-3600, а комплекты без их поддержки стоят несущественно дешевле (на 1000 ₽), так что по факту особой переплаты за чуть большие частоты и не будет. А вот более скоростные комплекты уже значительно дороже: за две 8 ГБ планки с XMP-профилем 4000 МГц придётся выложить уже около 11000 ₽, а толку от этой переплаты в играх не будет. Лучше сэкономить на памяти и добавить на видеокарту, так как упираться всё будет именно в неё.
  • Конечно, всегда можно придумать сценарий игрового использования ПК, в котором прирост от более быстрой памяти таки будет заметен. Например, если речь идёт об использовании интегрированного GPU. Правда, такую сборку вряд ли можно считать игровой, особенно если речь идёт о платформе Intel. Возможно, так же будет смысл в более быстрой памяти при игре в киберспортивные дисциплины на игровом мониторе с высокой частотой развёртки (144 Гц и выше), где для достижения высоких и стабильных значений FPS настройки не будут выкручены до упора в карту. Но это всё редкие частные случаи, не более.
  • За актуальные настольные платформы AMD не скажу, но во многих обзорах пишут, что DDR4-3600 — самое то, больше опять же не очень надо.
  • В итоге комплект AX4U360038G18A-DT50 смотрится как очень неплохой вариант для игровых сборок — строгий лаконичный дизайн, приятно скрашенный RGB-подсветкой, более чем достаточная для реалистичных игровых сценариев производительность и адекватная стоимость.

Засим откланиваюсь, ещё раз выражая благодарность сайту Overclockers.ru и компании ADATA за предоставленные модули памяти.

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ddr4 бенчмарки adata rgb xmp xpg spectrix d50
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