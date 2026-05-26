Собрал бомж-ПК для дачи за копейки — рассказываю, какие игры буду проходить на нем летом 2026 года

Я собрал себе еще один бомж-ПК, который было трудно назвать игровым даже 15 лет назад. Однако мне удалось составить внушительный список игр, с которыми он справится.
Дачные компьютеры у многих из нас — это устаревшие ПК, которые продавать на «Авито» уже нет смысла, а если их сопрут воры, которые иногда обчищают по дачи, это не будет трагедией. Конечно, дачи у всех разные по степени защиты от взлома и расположены в разных по уровню безопасности дачных поселках. Но моя старенькая дача, на которой я собираюсь провести много времени летом 2026 года, в этом плане обеспечивает защиту на уровне домика Нуф-Нуфа и расположена на самом отшибе дачного поселка, так что на посту охраны вряд ли среагируют, если ее будут грабить воры.

Поэтому ценную технику я там не держу, и везти туда более-менее актуальный ПК мне совсем не хочется. Но и совсем без компьютера оставаться летом мне невозможно. В этом плане я очень консервативен, и смартфон не может заменить мне полноценный ПК, да и глаза от него устают гораздо сильнее. Поэтому я решил собрать на лето максимально дешевый ПК, который буду использовать для игр и просмотра фильмов. Поскреб по своим «сусекам» с комплектующими и нашел вот такое «железо»:

  • Процессор – редкий трехъядерный AMD Phenom X3 Black Edition 8750
  • Кулер - простой, без теплотрубок, но массивный и с медной пяткой
  • Материнская плата - AM2+ Asus M3N78-VM
  • Оперативная память - 4 ГБ DDR2 с частотой 800 МГц
  • Видеокарта - встроенная NVIDIA GeForce 8200
  • Накопитель - SATA жесткий диск объемом всего 80 ГБ
  • Блок питания - доисторический Chieftec мощностью 700 ватт, в котором я недавно уже в пятый раз перепаял вздутые конденсаторы
  • Корпус: крошечный ACCORD M-02B, в который этот блок питания влез с большим трудом
  • Монитор - ЖК SAMSUNG с диагональю 19" и разрешением 1280х1024 пикселей

Такой хлам на «Авито» можно продать только при большой удаче и за символическую сумму, но всё это «железо» рабочее, и пусть лучше стоит на даче, чем занимает место в квартире. Эти комплектующие были слабы даже в момент своей актуальности, три ядра Phenom X3 Black Edition 8750 подчистую сливали двум ядрам даже более старых процессоров Core 2 Duo. А видеокарта GeForce 8200 была практически непригодна для новых игр уже в 2008 году, в момент появления на рынке.

Мне стало интересно сравнить ее производительность с популярными дискретными моделями, и получается, что в играх она была немного слабее ATI Radeon 9600 Pro, а если сравнивать с более новыми, то выдавала в два раза меньше fps, чем даже ультрабюджетная «затычка» GeForce 8400GS. Поэтому использовать этот ПК как игровой будет трудновато. Да что там говорить, даже когда такие сборки продавались новыми в магазине, их покупали в основном под офисную работу и для ПК, на которых смотрели фильмы, слушали музыку и выполняли подобные нетребовательные задачи.

Но я решил подобрать себе на лето такой список игр, которые без проблем потянет даже эта древняя «встройка». Но не просто накидать случайных старых игр, а выбрать такие, в которые будет интересно играть даже в 2026 году. Ведь будем честны, многие старые хиты сегодня совершенно не играбельны для современного геймера и вызывают больше раздражения, чем положительных эмоций. А еще немалая их часть вызывает интерес только на волне ностальгии у геймеров, начавших знакомство с ПК в конце 1900-х годов или начале нулевых.

Этот список будет полезен и для вас, если у вас дома есть такой же древний «калькулятор», который можно превратить в машину для ретрогейминга. Тем более, что на большинство ПК тех лет можно без проблем установить Windows XP или даже Windows 98, и не устраивать пляски с бубном для запуска старых игр, которые плохо идут под Windows 7 и Windows 10, не говоря уже про Windows 11. Вот и для Asus M3N78-VM есть драйвера для Windows XP на сайте ASUS, так что проблем с этим быть не должно. И если этот ПК переживет лето на даче, то потом я возьму его домой и, добавив старенькую дискретную видеокарту, оставлю как систему для аутентичного ретрогейминга.

Для начала я порылся на сайтах — игровых агрегаторах и выбрал те игры, в которые играл в начале нулевых годов, и с которыми справится видеокарта GeForce 8200. Список у меня получился более чем внушительный, и понятно, что все эти игры нереально перепройти не только за одно лето, но даже за пять лет. Но радует то, что запас захватывающих ретро-игр, которые потянет этот ПК, так огромен.

Игры 1997 года

  • Need for Speed II Special Edition
  • Dungeon Keeper
  • MDK
  • Carmageddon
  • Hexen II

Игры 1998 года

  • Fallout 2
  • Half-Life: Opposing Force
  • Half-Life: Blue Shift
  • Caesar III
  • StarCraft
  • Anno 1602: Creation of a New World
  • Аллоды: Печать тайны
  • Need for Speed III: Hot Pursuit

Игры 1999 года

  • Heroes of Might and Magic III
  • Age of Empires II: The Age of Kings
  • Quake III: Arena
  • Unreal Tournament
  • Pharaoh
  • Князь: Легенды Лесной Страны
  • Аллоды 2: Повелитель Душ
  • Kingpin: Life of Crime
  • Aliens vs. Predator
  • Worms Armageddon
  • Planescape: Torment
  • Jagged Alliance 2

Игры 2000 года

  • Diablo II
  • Baldur's Gate 2: Shadows of Amn
  • American McGee's Alice
  • Icewind Dale
  • The Operative: No One Lives Forever
  • Nox
  • Rune
  • Heavy Metal: F.A.K.K.2
  • Need for Speed: Porsche Unleashed
  • Project I.G.I.
  • Hitman: Codename 47
  • Submarine Titans (Морские титаны)
  • Sacrifice

Игры 2001 года

  • Max Payne
  • Stronghold
  • Sid Meier's Civilization III
  • Return to Castle Wolfenstein
  • Serious Sam: The First Encounter
  • Emperor: Battle for Dune
  • Red Faction
  • Fallout Tactics: Brotherhood of Steel
  • Black & White
  • Arcanum: Of Steamworks and Magick
  • Severance: Blade of Darkness
  • Wizardry 8
  • Aliens Versus Predator 2
  • Clive Barker’s Undying
  • Демиурги

Игры 2002 года

  • Grand Theft Auto III 
  • Warcraft III
  • The Elder Scrolls III: Morrowind
  • Космические рейнджеры
  • Mafia: The City of Lost Heaven
  • Heroes of Might and Magic IV
  • Stronghold Crusader
  • Disciples II
  • Unreal Tournament 2003
  • BloodRayne
  • Serious Sam: The Second Encounter
  • Hitman 2: Silent Assassin
  • No One Lives Forever 2
  • Neverwinter Nights
  • Dungeon Siege
  • Divine Divinity

Игры 2003 года

  • Grand Theft Auto: Vice City
  • Need for Speed: Underground
  • Демиурги II
  • Postal 2
  • XIII
  • Will Rock
  • Red Faction II
  • Call of Duty
  • Command & Conquer: Generals
  • Rise of Nations
  • Max Payne 2: The Fall of Max Payne
  • Legacy of Kain: Defiance
  • Enclave
  • Операция Silent Storm

Игры 2004 года

  • FlatOut
  • Sacred
  • Thief: Deadly Shadows
  • Unreal Tournament 2004
  • Hitman: Contracts
  • The Chronicles of Riddick: Escape
  • The Battle for Middle-earth
  • The Suffering
  • Manhunt
  • Painkiller
  • Космические рейнджеры 2
  • Warhammer 40 000: Dawn of War
  • Far Cry

Игры 2005 года

  • SWAT 4
  • Civilization IV
  • Магия крови
  • Мор Утопия
  • Empire Earth II
  • Black & White 2
  • Dungeon Siege II

Теперь нужно отсеять из этого списка те игры, которые получили отличные ремастеры, и проходить их в «ванильной» версии, даже на аутентичном «железе», смогут только их самые преданные фанаты. Например, первую часть Half-Life переиздали в виде отличной игры Black Mesa. И сегодня я вижу смысл в перепрохождении только старых дополнений к Half-Life. Это Half-Life: Opposing Force и Half-Life: Blue Shift. Их я и добавлю первыми в свой список.

То же самое можно сказать про стратегию Age of Empires II: The Age of Kings, получившей уже два отличных ремастера — Age of Empires II: HD Edition и Age of Empires II: Definitive Edition. Ремастеры старых хитов выходят по несколько штук в год, и совсем недавно появилось переиздание культового экшена про Каина и его бывшего соратника Разиэля — Legacy of Kain: Defiance Remastered. А в прошлом году вышло переиздание Warhammer 40,000: Dawn of War — Definitive Edition. Также недавно мы получили еще и переиздание первых стратегий серии Stronghold.

Еще из этого списка я решил убрать сложные игры, которые требуют массу времени не только на прохождение, но даже на то, чтобы разобраться в их механиках и начать ориентироваться в мире игры и способностях персонажа. Поэтому такие партийные ролевые игры, как Neverwinter Nights, Icewind Dale и Baldur's Gate 2: Shadows of Amn и Wizardry 8, я оставлю на потом.

Обязательно я пройду гонку Need for Speed: Porsche Unleashed, так как заставить ее нормально работать под Windows 10 мне так и не удалось. Игра запускается, но периодически вылетает или зависает в меню. А раньше это была одна из самых моих любимых гонок, и я очень соскучился по ней. Перепройду я еще и отличные шутеры Red Faction и Red Faction II — в них реализована очень редкая механика разрушения окружения, причем не только предметов, но и стен локаций.

Такие адреналиновые шутеры, как Painkiller, Will Rock и две первые части Serious Sam, тоже имеют минимальный порог вхождения и не заставят заскучать. Из стратегий я хочу перепройти первую часть Black & White — последний раз я запускал эту игру еще на ПК с процессором Pentium III. Примерно с тех времен я не запускал и стратегию Emperor: Battle for Dune, и даже сейчас помню, как она устанавливалась на мой ПК чудовищно долгое время — более часа.

Итоги

Как видите, даже такой древний компьютер вполне можно использовать как игровой. Главное — не требовать от него больше производительности, чем он может дать. Лучше не мучить «старичка» и себя и, если он не выдает в нужной игре более 40-50 fps, оставить ее для прохождения на основном ПК. Кстати, в этом блоге получился отличный список старых хитов для прохождения на слабом «железе», который может вам пригодится, если вы ищете, во что поиграть на бюджетном ПК и ноутбуке, который сложно назвать игровым.

Но если смотреть на современные ноутбуки со встроенной графикой, то их производительность гораздо выше, чем у GeForce 8200. Даже у самых бюджетных моделей. А еще они гораздо лучше подходят для того, чтобы взять их с собой на дачу. Да и наличие батареи делает их гораздо менее зависимыми к напряжению в сети, которое может нестабильным в дачных поселках.

И если бы я выбирал себе сегодня подобный ноутбук, то обратил бы внимание вот на такие модели: ASUS M1502NAQ-BQ264, Ninkear A15 Pro, ASUS Vivobook 14, LUNNEN Ground 15 и ASUS VivoBook X1502VA-BQ1384. Они имеют встроенные видеокарты и за счет этого способны дольше работать от батареи, чем их игровые собратья.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424

