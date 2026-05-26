molexandr
Роутер ASUS ROG Rapture GT-BN98 Pro становится первым потребительским устройством компании с Wi-Fi 8
Устройство в числе победителей номинации Best Choice Award на выставке Computex 2026.
Флагманский игровой роутер ASUS ROG Rapture GT-BN98 Pro появился на сайте выставки Computex 2026 в числе победителей номинации Best Choice Award 2026 категории Gaming & Immersive Tech, сообщает VideoCardz.com.

Источник изображения: ASUS, Computex (отредактировано VideoCardz.com)

Согласно описанию на сайте, роутер поддерживает Wi-Fi 8, использует архитектуру координации нескольких точек доступа (Multi-AP), интеллектуальную оптимизацию маршрутов и динамическое управление пропускной способностью. В описании также упоминается запатентованная конструкция системы охлаждения, 10-гигабитные порты, поддержка технологии AiMesh для создания Mesh-сетей и набор технологий ROG для игр.

Компания ASUS пока не опубликовала полные технические характеристики, цены или сроки начала продаж ROG Rapture GT-BN98 Pro. Среди прочего отмечается, что роутер предназначен для сред с плотным расположением устройств, конкурирующих за пропускную способность.

Ранее в компании ASUS заявляли, что первые потребительские устройства с поддержкой Wi-Fi 8 планируется выпустить в 2026 году. По всей видимости, роутер ROG Rapture GT-BN98 Pro станет первым таким устройством.

Стандарт беспроводной связи Wi-Fi 8 призван повысить надёжность и стабильность соединения в перегруженных средах. Максимальная скорость осталась на уровне Wi-Fi 7 — 46 гигабит в секунду.

#игры #asus #роутеры
Источник: videocardz.com
