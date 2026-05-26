Блогер
Первые 45 обзоров игры 007 First Light дали среднюю оценку 88 баллов на портале Metacritic
Новую видеоигру о Джеймсе Бонде считают лучшей со времён выпуска GoldenEye
В 3 часа дня по московскому времени во вторник, 26 мая, был снят запрет на публикации обзоров выходящей на следующий день видеоигры 007 First Light. Первые появившиеся в сети 45 обзоров были проанализированы на портале Metacritic. Там подсчитали среднюю оценку от обозревателей, которая составила 88 баллов по 100-балльной системе.

На похожем портале OpenCritic средний результат оказался равен 89 баллам, в расчёт принимались 32 обзора. Все 100% авторов обзоров порекомендовали игру к приобретению.

Рецензенты часто отмечают в своих обзорах качество и увлекательность рукопашных сражений. Особенно интересными их делает достаточно беспорядочная структура, возможность отбиваться от противников первыми попавшимися предметами и ломать окружение.

Изображение: IO Interactive

Как и полагается игре про шпионов, 007 First Light можно проходить незаметно. Впрочем, прятаться не всегда обязательно, поскольку в некоторых местах избежать взаимодействия с противниками затруднительно. В таком случае их можно оглушить, применить какой-либо шпионский гаджет или обмануть в разговоре.

Бывают в игре и перестрелки, которые обозреватели посчитали не самой сильной стороной игрового процесса. При этом они полагают, что разработчикам удалось передать ощущение от фильмов про Джеймса Бонда с их трюками и взрывами.

Главную роль в игре исполнил актёр Патрик Гибсон, образ которого назвали самобытным и заслуживающим наград. К числу достаточно слабых сторон отнесли сюжет и качество злодеев.

Заказавшие игру заранее смогут скачать её уже во вторник.

#игры #видеоигры #io interactive #007 first light
Источник: dtf.ru
