Его тактовая частота стала ниже по сравнению с чипом 7800X3D

Компания AMD продолжает выпускать всё новые процессоры на долгоживущей архитектуре Zen 4. Вслед за первоначальным релизом Ryzen 7 7800X3D, 7900X3D и Ryzen 9 7950X3D были представлены некоторые другие модели, включая Ryzen 5 7600X3D и Ryzen 5 7500X3D. В настоящее время ведётся подготовка к появлению чипов на архитектуре Zen 6, но и на Zen 4 выйдет новинка под названием Ryzen 7 7700X3D.

Изображение: wccftech.com

Прежние слухи об этом можно считать официально подтверждёнными благодаря новой версии утилиты CPU-Z v2.20.1 на Windows. Новый процессор упомянут в примечании к релизу этой версии утилиты.

Чип получил более слабые характеристики по сравнению с моделью Ryzen 7 7800X3D. Он сохранит восемь вычислительных ядер и поддержку шестнадцати потоков команд, номинальная тактовая частота может быть снижена до 4 ГГц и частота Boost до 4,5 ГГц.

Изображение: CPUID

Прочие спецификации должны остаться неизменными. Это относится в том числе к кэшу L3 объёмом 96 МБ, TDP 120 Вт и встроенной графике. Ждать релиза остаётся недолго, но AMD пока официально не назвала рекомендуемую розничную стоимость процессора.