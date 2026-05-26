Проект Ferrari F6 впервые показали больше года назад, но только сейчас автомобиль полностью подготовили к публичному дебюту. За это время мастерской пришлось самостоятельно завершать разработку после прекращения сотрудничества с партнерами.
Скриншот видео Gas Monkey Garage
Gas Monkey Garage переработала Ferrari Testarossa в шестиколесный автомобиль с двумя задними осями. Кузов серьезно изменили, но дизайнеры сохранили узнаваемые элементы оригинальной модели, включая боковые воздухозаборники и форму крышки моторного отсека.
Изображение: Gas Monkey Garage
Автомобиль окрасили в Rosso Corsa. Вместо штатных выдвижных фар установили фиксированную оптику, а спереди появился новый спойлер. Сзади разместили крупное антикрыло с креплением к шасси.
Оригинальный 12-цилиндровый двигатель Ferrari заменили на 6,2-литровый компрессорный V8 LT4 от Chevrolet Corvette Z06 C7. В стандартной версии этот мотор развивает 650 лошадиных сил. Двигатель работает с системой привода на четыре задних колеса.
В салоне установили руль Momo, цифровую приборную панель и кресла Recaro. Стоимость проекта составила $1,5 миллиона. Сейчас автомобиль выставили на продажу.