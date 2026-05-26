Техасская мастерская Gas Monkey Garage завершила работу над шестиколесным Ferrari F6 на базе Testarossa. Вместо оригинального двигателя автомобиль получил компрессорный V8 от Chevrolet Corvette Z06.

Проект Ferrari F6 впервые показали больше года назад, но только сейчас автомобиль полностью подготовили к публичному дебюту. За это время мастерской пришлось самостоятельно завершать разработку после прекращения сотрудничества с партнерами.

Gas Monkey Garage переработала Ferrari Testarossa в шестиколесный автомобиль с двумя задними осями. Кузов серьезно изменили, но дизайнеры сохранили узнаваемые элементы оригинальной модели, включая боковые воздухозаборники и форму крышки моторного отсека.

Автомобиль окрасили в Rosso Corsa. Вместо штатных выдвижных фар установили фиксированную оптику, а спереди появился новый спойлер. Сзади разместили крупное антикрыло с креплением к шасси.

Оригинальный 12-цилиндровый двигатель Ferrari заменили на 6,2-литровый компрессорный V8 LT4 от Chevrolet Corvette Z06 C7. В стандартной версии этот мотор развивает 650 лошадиных сил. Двигатель работает с системой привода на четыре задних колеса.





В салоне установили руль Momo, цифровую приборную панель и кресла Recaro. Стоимость проекта составила $1,5 миллиона. Сейчас автомобиль выставили на продажу.