Нидерландский стартап DuRoBo представил портативный ридер Krono

Нидерландская компания DuRoBo представила компактную электронную книгу Krono, главной отличительной чертой которой стало физическое рифлёное колесо управления Smart Dial на боковой грани. По словам производителя, этот элемент заменяет привычные тапы по экрану и позволяет удобно перелистывать страницы книг или веб-сайтов одной рукой.

Колёсико снабжено тактильной отдачей и расположено прямо под указательным пальцем. Нажатие на него обновляет E Ink экран для устранения остаточных артефактов изображения или регулирует яркость, двойной клик вызывает встроенного ИИ-ассистента, а удержание запускает диктофон для записи голосовых заметок с их последующей автоматической расшифровкой в текст.

Источник изображения: DuRoBo

Устройство оснащено 6,13-дюймовым экраном на электронной бумаге с плотностью пикселей 300 PPI. Аппаратная платформа включает восьмиядерный процессор, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, чего достаточно для хранения обширной библиотеки книг, подкастов и аудиокниг. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 3950 мАч, обеспечивающий несколько дней работы на одном заряде.

Новинка работает под управлением полноценной операционной системы Android 15 с доступом к магазину Google Play, что позволяет устанавливать любые сторонние приложения вроде Kindle, Kobo Books или Google Play Books.

Стоимость гаджета составляет 279 долларов США. Модель выпускается в расцветках Black и White и уже доступна на официальном сайте производителя.