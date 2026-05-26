This_is_the_way
Инженеры «Яковлева» нашли новое решение для крыла МС-21
Специалисты создали свежие расчётные модели композитов с учётом влажности, вибраций и перепада температур.
В компании «Яковлев» рассказали о новых подходах к расчёту композитных конструкций для лайнера МС-21. В ходе работы над самолётом специалистам пришлось по сути заново выстраивать отечественную методологию проектирования и расчёта силовых узлов из полимерно-композиционных материалов.

Изображение: yakovlev.ru

Как отметили в организации, подразделение, отвечающее за прочность, занимается обеспечением ресурса конструкции, вычислением действующих нагрузок и гарантиями безопасности воздушного судна на протяжении всего срока службы. Ключевым объектом внимания стало композитное крыло, которое считается одной из самых технически сложных частей МС-21.

Для решения этой задачи инженеры создали новые расчётные модели, учитывающие воздействие температуры, влажности, вибраций, химически активной среды, а также возможные дефекты и повреждения материала. В пресс-службе «Яковлева» подчеркнули, что внутри отдела прочности фактически сформировалась новая инженерная школа, ориентированная на проектирование силовых агрегатов из композитов.

Авиационный блогер под ником SkyExpert ранее опроверг распространённое мнение о том, что причиной превышения массы МС-21-310 на 6 тонн якобы стали именно композитные крылья. По имеющимся данным, первая партия самолётов МС-21-310 поступит в группу «Аэрофлот». Речь идёт о поставке 200 бортов в период до 2030 года.

#россия #ростех #мс-21 #оак #яковлев #объединённая авиастроительная корпорация #композитные материалы #крыло
Источник: www1.ru
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter