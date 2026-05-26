По мнению Electrek, компактный электрический хэтчбек Honda Super-ONE в Японии «раскупается как горячие пирожки». За что же японцы готовы платить $21 000?

Honda неожиданно быстро собрала крупный объем заказов на новый электрический хэтчбек Super-ONE. Модель только вышла на рынок, но уже привлекла внимание покупателей в Японии благодаря сочетанию компактных размеров, цены и спортивных настроек.

Фото: Honda

Как пишет Electrek, в Honda признали, что интерес к Super-ONE оказался выше внутренних прогнозов компании. Вице-президент японского подразделения марки Хидео Кавасака сообщил, что с 21 апреля производитель получил свыше 7000 предварительных заказов.

Фото: Honda

реклама

Официальная презентация модели прошла 22 мая. Стоимость электромобиля начинается примерно с $21 тысячи (эквивалентно ≈₽ 1,5 млн по курсу ЦБ РФ на 26.05.2026). Super-ONE построили на базе компактного N-ONE e, который уже продается в Японии, но новую версию сделали более спортивной внешне и технически. Хэтчбек получил модернизированное шасси, расширенные арки и несколько режимов движения, включая Boost Mode. В этом режиме мощность увеличивается с 63 до 93 лошадиных сил.

Читайте: Техасская мастерская Gas Monkey Garage завершила работу над шестиколесным Ferrari F6 на базе Testarossa и предлагает с компрессорным мотором V8 от Chevrolet Corvette Z06 за $1,5 млн.

Фото: Honda

Honda также добавила систему имитации переключения передач и искусственное звуковое сопровождение. Запас хода достигает 274 километров по циклу WLTP, а зарядка батареи до 80% занимает около получаса.

Фото: Honda

После Японии модель появится в Европе, Великобритании и Австралии. В июле Super-One выйдет в Великобритании под названием Super-N по цене от $27 000.