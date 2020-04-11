



Алиэкспресс по-прежнему остается самой популярной торговой площадкой в России, поскольку здесь можно получить неплохие по качеству товары по приемлемой цене. А чтобы при распаковке долгожданной посылки не получить товар из серии «ожидание-реальность», стоит внимательно изучать не только информацию о продавце, но и отзывы.





Вот несколько простых советов, где искать правдивые отзывы.

1. Непосредственно на странице продавца.

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Не обращайте внимания на оценки вроде «Супер», «Все отлично» на странице продавца. Практической пользы от таких отзывов никакой. Лучше, если реальный покупатель подробно опишет сроки доставки, свое личное мнение о товаре. Многие пользователи оставляют фото – это удобно, поскольку картинки на сайте могут сильно отличаться от реального продукта. Возьмите, к примеру, сумки – размеры на фото продавца и в реальности могут отличаться в разы. Плюс профессиональная съемка и фоторедакторы – в итоге даже самая неказистая сумка или пара туфель будет выглядеть отлично. А покупатель оставляет реальное фото, без прикрас.

Совет: вводите в поисковик название товара на английском языке. И найти проще, и отзывы бывают очень полезными. Обращайте внимание на рейтинг магазина. Чем он выше, тем надежнее продавец.

2. В обзорах на YouTube.



Их очень много. Видео распаковки намного информативнее, особенно, если планируете заказывать вещи или обувь. Очень часто помимо собственно обзора, авторы роликов устраивают примерку. Так что есть реальная возможность оценить, как платье или свитер «сидит» на реальном человеке. Если не нашли ролики на русском языке, поищите аналогичные на английском.

3. На сайтах.



Если ищете отзыв на конкретный товар с Алиэкспресс, просто скопируйте в строку поисковика наименование (артикул должен указываться продавцом в карточке описания). Обычно покупатели рассказывают о соответствии товаров заявленным характеристикам, качестве упаковки – особенно важно, если планируете заказывать хрупкие вещи.

4. В соцсетях.



Например, в «ВК» есть много групп, в которых пользователи оставляют отзывы о товарах с Алиэкспресс. Там же можно посмотреть реальные фото и понять, нужна эта вещь или нет. Еще один плюс – можно связаться с пользователем и уточнить, сколько времени заняла доставка, насколько оперативно отвечает продавец, совпадают ли размеры.

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5. На сервисах-отзовиках.Посмотрите отзывы на специальных интернет-ресурсах. Покупатели обычно очень подробно описывают параметры товара, а если речь идет о косметике, то и состав. Помимо обзора на саму вещь, пользователи делятся мнениями и о продавцах – как быстро отвечает на вопросы, есть ли возможность возврата и т.д.

Дополнительный бонус – авторы сервисов охотно делятся лайфхаками, как можно сэкономить и заказать нужные вещи по выгодной цене.



Возможно, кто-то из знакомых заказывает на Али – неплохой способ найти качественные товары. Плюс возможность посмотреть вещь «вживую».



Ну и напоследок, чтобы не было неприятных сюрпризов, внимательно читайте описание, оцените размеры, стоимость и условия возврата.