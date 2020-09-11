Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - графический планшет, портативный внешний аккумулятор, набор инструментов и многое другое
Графический планшет
Ультратонкий графический планшет для рисования, черчения и т.д. Оснащен светодиодами, которые подсвечивают бумагу, делая ее практически прозрачной. Есть несколько режимов работы. Планшет хорошего качества, подойдет как для работы, так и учебы.
Цена: US $11.81
Внешний аккумулятор
Внешний аккумулятор с компактными габаритами и малым весом. Он поместится даже небольшой карман джинс. Емкость 5 000 мАч, этого достаточно, чтобы подзарядить ваш смартфон. Оснащен индикатором заряда на передней панели. На странице продавца вы найдете несколько расцветок корпуса.
Цена: US $8.99 - 13.99
Смартфон Huawei P40 5G
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Ультратонкий смартфон с поддержкой 5G и тройной основной камерой (50 МП) станет отличным выбором для вас. Работает под управлением OC Android. Смартфон многофункциональный. Искусственный интеллект убирает прохожих из кадра, объединяя несколько фото в одно. Есть распознаванием лица, 4-ступенчатая проверка безопасности и множество других функций. Емкость аккумулятора составляет 3 800 мАч.
Цена: US $579.99 - 633.13
Набор инструментов
Каждому домашнему мастеру пригодится данный набор. В наборе представлено более 165 разнообразных инструментов, каждый из которых имеет свое место в кейсе. Качество отличное, что отмечают пользователи в своих комментариях. Более 1 500 заказов данного товара и высокий рейтинг, говорят сами за себя.
Цена: US $24.99 - 249.99
Набор ручек Xiaomi
Набор шариковых ручек от именитого бренда без каких-либо дополнительных функций и умных модулей. Толщина составляет 9.5 мм, это отличное значение для письма. Чернила в ручках расходуются экономично. Вы будете пользоваться ими намного дольше, чем обычными.
Цена: US $5.38 - 7.44 / набор
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