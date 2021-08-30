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Время покупать ПО для учёбы: Windows 10 за $6.25, MS Office за $23 и полезные утилиты со скидкой 90%

Специально для студентов и школьников магазин ключей для программного обеспечения KeysOFF подготовил скидки на софт до 90%.
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Специально для студентов и школьников магазин ключей для программного обеспечения KeysOFF подготовил скидки на софт до 90%. Распродажа Back to School подходит к концу, поэтому стоит поторопиться, если вы хотите не упустить возможность закупиться лицензионным софтом по низкой цене. Если школьные годы и студенческая жизнь уже позади, не стоит отчаиваться. Как минимум, по той причине, что вам всё равно никто не запретит покупать программное обеспечение по акции.

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В магазине KeysOFF в рамках распродажи Back to School можно приобрести операционную систему Windows 10 примерно за 8 долларов, а если пользоваться специальными предложениями, то можно получить ещё бОльшую выгоду.

Windows 10 Pro за копейки

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Раздел, с которого мы начинаем – специальные предложения. Тут вам не нужно думать о промокодах, купонах и прочих способах получения дополнительной выгоды. Достаточно лишь просто добавить продукт в корзину и всё – цены уже указаны с учётом скидки.

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Предложений – четыре. По два на Windows 10 Professional и Microsoft Office Professional Plus. Стоимость лицензии Original Equipment Manufacturer для операционной системы Windows 10 Pro составляет лишь 8,41 доллара. Но есть также возможность купить два ключа по цене 6,25 доллара за штуку, заплатив в общей сложности 12,51 доллара.

Что касается MS Office, тут стоимость будет чуть повыше. В частности, редакция 2016 года стоит почти 23 доллара, в то время как за MS Office 2019 Professional Plus вам придётся выложить из виртуального кошелька (или карты) на 7 долларов больше. Как мы отметили, промокоды вводить ненужно. В таблице вы найдёте ссылки на каждое из четырёх предложений.
Программное обеспечение
Стоимость по акции
Купить
1
Windows 10 Pro
$8,41
2
Windows 10 Pro (2 лицензии)
$12,51
3
MS Office 2016 Professional Plus
$22,76
4
MS Office 2019 Professional Plus
$29,93

Windows 10 Home почти даром

А вот теперь переходим к акционным предложениям, для получения максимальной выгоды при покупке которых уже придётся ввести промокод. В данном случае – SOLE40. Он снижает стоимость лицензии на 40%. Ссылки на предложения вы найдёте ниже в таблице.

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Windows 10 Home доступна по цене 9,79 доллара. Как и в случае с профессиональным изданием, у вас есть возможность купить сразу две лицензии одним махом. В этой ситуации заплатить придётся 16,29 доллара, или чуть более 8 долларов за один ключ в среднем.

SOLE40 можно применять к Windows 10 Enterprise 2019 LTSC, чтобы снизить стоимость лицензии до 10,96 доллара. А вот Windows Server Standard стоит по акции 19,27 доллара. Причём от издания (2016 или 2019 года) цена не зависит.
Программное обеспечение
Промокод
Стоимость по акции
Купить
1
Windows 10 Home
SOLE40
$9,79
2
Windows 10 Home (2 лицензии)
SOLE40
$16,29
3
Windows 10 Enterprise 2019 LTSC
SOLE40
$10,96
4
Windows Server 2016 Standard
SOLE40
$19,27
5
Windows Server 2019 Standard
SOLE40
$19,27

Windows 10 и MS Office по низкой цене

Вместе с промокодом SOLE40 на распродаже в магазине KeysOFF действует ещё один код – SOLE55. Можно догадаться, что при его активации цена заказа падает на 55%. Как всегда, точная стоимость и линки на магазин – в таблице в конце раздела.

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Первое предложение – Windows 10 Professional вместе с набором программ для офисной работы MS Office 2016 Pro Plus. Стоимость по скидке составляет 29,30 долларов. Windows 10 Home вместо профессионального издания повышает цену комплекта на 31 цент.

Третье предложение – Windows 10 Pro вместе с пакетом программного обеспечения Microsoft Office 2019 Professional Plus. В этом случае стоимость уже составляет 38,68 долларов. Windows 10 Home тоже повышает цену, но не так сильно – лишь на 6 центов.

Пятое предложение – Microsoft Office Home and Student. По акции за этот набор программ компании из Редмонда нужно заплатить 35,41 доллара. Издание 2019 года стоит дороже, но ненамного – на 1,48 доллара, то есть 36,89 доллара.

Седьмое предложение – Microsoft Office 2016 Home and Business для пользователей персональных компьютеров на базе операционной системы macOS. Цена с промокодом SOLE55 равна 69,18 доллара. А вот редакция 2019 года стоит более чем в полтора раза дороже – 116,89 доллара.

Также отметим, что на распродаже в магазине KeysOFF по скидке 55% вы сможете купить Microsoft Office 2019 Home and Business, но уже для персональных компьютеров под управлением операционной системы Windows. Стоимость составляет 50,73 доллара, то есть почти на 70 долларов дешевле версии для macOS.
Программное обеспечение
Промокод
Стоимость по акции
Купить
1
Windows 10 Pro + MS Office 2016 Pro Plus
SOLE50
$29,30
2
Windows 10 Home + MS Office 2016 Pro Plus
SOLE50
$29,61
3
MS Office 2016 Home and Student
SOLE50
$35,41
4
Windows 10 Pro + MS Office 2019 Pro Plus
SOLE50
$38,68
5
Windows 10 Home + MS Office 2019 Pro Plus
SOLE50
$38,74
6
MS Office 2019 Home and Student
SOLE50
$36,89
7
MS Office 2019 Home and Business
SOLE50
$50,73
8
MS Office 2016 Home and Business | macOS
SOLE50
$69,18
9
MS Office 2019 Home and Business | macOS
SOLE50
$116,69
10
MS Visio 2019 Pro Plus
SOLE50
$19,67

Утилиты по скидке до 90%

Также несколько слов скажем о небольшой подборке других предложений распродажи ко Дню знаний в магазине KeysOFF. В таблице ниже указано шести. Цена пяти из них равна 10,24 доллара. На 63,4% упала в стоимости утилита Wise Care 365. В этом случае мы имеем дело с подпиской на год для одного компьютера. Благодаря ей (утилите, а не подписке) улучшается стабильность и производительность операционной системы. Программа даёт возможность быстро очистить реестр и диск от всего лишнего.

Следующее программное обеспечение, которое также стало дешевле – iBoysoft NTFS. Благодаря ему открывается доступ к любой версии файловой системы NTFS в среде macOS. Программное обеспечение стало дешевле на 80%.

Утилита Advanced SystemCare 14 Pro подешевела на треть. Вновь мы говорим о предложении для одного ПК в виде подписки на год. Данное приложение даёт возможность ускорить работу операционной системы Windows. В разы упала в цене MacBooster 8, которая предназначена для очистки от нежелательных файлов в ОС macOS. Её стоимость уменьшилась сразу на 90%.

Пятое программное обеспечение в нашей подборке – это Total Uninstall Standard. Оно стало дешевле на 33%. Благодаря данной утилите можно быстро избавиться от хлама, который занимает место на накопителе. Ashampoo Photo Commander 16 – единственная в списке утилита, цена которой составляет 15,36 доллара. Это многофункциональный софт для работы с изображениями.
Программное обеспечение
Стоимость по акции
Купить
1
MacBooster 8
$10.24
2
Total Uninstall Standard
$10.24
3
iBoysoft NTFS
$10.24
4
Wise Care 365
$10.24
5
Advanced SystemCare 14 Pro
$10.24
6
Ashampoo Photo Commander 16
$15.36

Ассортимент магазина 

Интернет-магазин KeysOFF пестрит не только ключами для ОС Windows 10, пакетами MS Office и разнообразным полезным программным обеспечением вроде упомянутых выше утилит. На сайте также доступно несколько десятков игр, раскиданных по разным категориям. Каждый раздел мы рассмотрим ниже более подробно, но всё же не сильно долго останавливаясь, ведь при желании детальнее ознакомиться с ассортиментом магазина каждый из вас может и самостоятельно.

В разделе Epic Games показаны игры из серии Borderlands 3. Третья часть будет стоить 70 долларов, а за издание Deluxe Edition нужно будет доплатить 45 долларов. Стоимость сезонного пропуска составляет почти 60 долларов.

Battlenet Games включает несколько частей Diablo и Call of Duty. Цена стратегий Reaper of Souls и Battlechest составляет 23 доллара и 35 долларов соответственно. Стоимость шутеров Modern Warfare и Black Ops 4 ­– 70 долларов. Также доступна игра Overwatch за 23 доллара, а за легендарный хит продаж StarCraft Remastered придётся выложить из кошелька порядка 11 долларов.

Следующая категория – Origin Games. В ней собраны игры EA. Футбольный симулятор FIFA 21 стоит более 70 долларов, хотя он уже давно есть в подписке Xbox Games Pass Ultimate. Более того, уже совсем скоро канадцы представят FIFA 22. Также, в списке числится C & C – The Ultimate Collection, APEX Legends, Star Wars Squadrons, Battlefield V и Rocket Arena.

Uplay Games – самая «дорогостоящая» категория в магазине KeysOFF. Туда входят игры студии Ubisoft, стоимость которых превышает 70 долларов. В этой категории есть Assassin's Creed Valhalla, а отдельно стоит отметить возможность оформить предзаказ на Far Cry 6. Сама игра ожидается уже осенью текущего года.

Ну а последний раздел предлагает игры из магазина Steam. Называется он так же. Resident Evil 3, Wasteland 3, Iron Harvest, NBA 2k21, Biomutant, Vampire The Masquerade – Bloodlines 2 и DiRT 5 – всё доступно в категории Steam Games. Цена начинается от 36 долларов за Truck & Logistics Simulator. Самая высокая стоимость у Vampire The Masquerade – Bloodlines 2. Для покупки этой игры у вас должна на карте / кошельке быть почти 75 долларов.

Заказ и оплата

Прежде чем рассматривать процедуру оформления заказа с переходом к оплате, нужно выбрать программное обеспечение, на примере которого мы и будем всё делать. Возьмём пару Windows 10 Pro + Microsoft Office 2019 Pro Plus стоимостью почти 86 долларов.

Добавляем комплект в корзину и переходим туда кликом на кнопку Shopping Cart в появившемся окне. Применяем промокод SOLE55 и видим, что цена падает на 55%, составляя уже намного более привлекательные 38,68 доллара. Всё готово, нужная цена получена, и теперь можно переходить к оформлению заказа.

Первый шаг – вход в аккаунт. Есть у вас нет своей учётной записи, можете выбрать пункт Register или Checkout as Guest, чтобы оформить заказ, не создавая аккаунта на сайте KeysOFF.

Второй шаг – заполнение большой формы с указанием личных данных, e-mail, номера телефона и домашнего адреса. В предыдущем пункте мы выбрали Checkout as Guest. Если же выбрать Register, то под формой появятся ещё два поля для ввода e-mail и пароля, чтобы зарегистрировать новую учётную запись.

Если всё заполнено, выбираем сервис Cwalletco и переходим к оплате. Рассчитаться можно через PayPal без комиссии и с гарантией возврата средств. После подтверждения транзакции на почту будет отправлено письмо с ключами и инструкцией по активации.

Важно!

Процесс заказа ключа в магазине KeysOFF с последующей оплатой мы рассмотрели на примере комплекта Windows 10 Pro + Microsoft Office 2019 Pro Plus. В корзине просто нужно указать один промокод, поэтому тут сложного ничего нет.

Но сложности могут возникать в том случае, когда ваш заказ состоит, например, из всё того же комплекта Windows 10 Pro + Microsoft Office 2019 Pro Plus и ключа для операционной системы Windows 10 Home. Мы смотрим в таблицы выше и видим, что стоимость составляет 38,68 доллара и 9,79 доллара соответственно. Общая сумма равна 48,47 доллара.

Но вы не сможете получить её при оформлении своего заказа. Добавляем всё в корзину и видим цену 102,28 доллара без учёта дополнительных скидок. Вводим промокод SOLE55, и стоимость уже падает до 55 долларов за счёт скидки 55% на комплект Windows 10 Pro + Microsoft Office 2019 Pro Plus.

Теперь вводим второй промокод, SOLE40. Он даёт скидку 40% на Windows 10 Home. Но после активации видим, что сумма заказа выросла сразу до 61,37 доллара. А связано это с тем, что промокод SOLE40 применился к обоим предложениям.

Если ещё раз активировать купон SOLE55, цена вновь вернётся к 55 долларам, в то время как на ключ к Windows 10 Home 40-процентная скидка действовать уже не будет. В таком случае вам нужно оформить два отдельных заказа: на Windows 10 Pro + Microsoft Office 2019 Pro Plus и на Windows 10 Home.

При возникновении вопросов вы всегда можете связаться с поддержкой, написав им на почту по адресу services@keysoff.com. Альтернативный вариант решения проблем – поговорить с онлайн-консультантами через кнопку живого чата (правый нижний угол на любой странице сайта).

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shanghai100500
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это не адекватная цена за такую жалкую производительность. цена этой затычки 150 баксов в базарный день.
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t-dirt
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ну ладно, тогда не твоя.
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t-dirt
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Зеновий Радеонович
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