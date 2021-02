Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Магазин KeysOff продлевает весеннюю распродажу ключей для программного обеспечения. Это значит, что у всех желающих ещё есть немного времени, чтобы купить Windows 10 Home, Windows 10 Pro, MS Office Professional Plus и Office 365 Professional Plus по низким ценам.

Обзор магазина

Домашняя страница интернет-магазина условно делится на несколько частей. Вверху находится основная панель, где можно войти в свою учётную запись или выйти из неё, перейти в личный кабинет, открыть список самых выгодных предложений за день, просмотреть список предпочтений, выбрать язык и валюту, а также сравнить несколько продуктов.

Русский язык на сайте имеется, но русификацию полной назвать нельзя. Мало того, все описания продуктов, доступных на страницах KeysOff, останется на английском. Все основные валюты тоже есть – евро, доллары, фунты стерлингов. Рубли то же есть, однако, в списке они отсутствуют по умолчанию. Чтобы появилась российская валюта, нужно перейти на русский язык. После этого все цены автоматически будут указываться в рублях.

Под основной панелью расположилось несколько рекламных постеров. Изображения Baldur’s Gate и Everspace 2 сменяют друг друга постоянно, а чуть ниже обосновались три статических постера – Dyson Sphere Program, Skul: The Hero Slayer и Deliver us the Moon. Что интересно, ни одно из изображений кликабельным не является.

Под постерами на сайте добавлен информационный блок. Интернет-магазин напоминает покупатели могут вернуть всю сумму при отмене заказа, а доставка ключей является бесплатной. Техническая поддержка работает круглосуточно. Найти ответы на вопросы можно в онлайн-чате. Для запуска нужно нажать иконку в правом нижнем углу экрана. Несмотря на то, что техподдержка работает в режиме 24/7, иногда специалисты отвечают с небольшой задержкой.

Ещё ниже видим несколько предложений. Например, Overwatch примерно за 1800 рублей или Truck & Logistics Simulator за 2740 рублей. Также на главной странице есть Call of Duty Black Ops 4 стоимостью около 5350 рублей, Resident Evil 3 за 4620 рублей, Far Cry 6 по цене 5590 рублей и ещё несколько предложений. Детальнее об ассортименте поговорим в следующем разделе.

Ассортимент интернет-магазина

На главной странице сайта можно найти много игр, но ещё больше предложений собрано в специальных категориях. Например, в разделе Steam почти за 3800 рублей можно приобрести Horizon Zero Dawn, а Yakuza: Like a Dragon обойдётся менее чем в 5400 рублей. Примерно столько же стоит Wasteland 3 – Day One Edition.

Любители спортивных симуляторов могут купить FIFA 21 примерно за 5500 рублей в категории Origin. Там же есть популярные шутер Battlefield V за 5350 рублей и Star Wars Squadrons. Стоимость последней составляет чуть менее 3700 рублей.

Новинки Assassin’s Creed Valhalla и Watch Dogs Legion обойдутся примерно в 5500 рублей. Их вы найдёте в разделе Uplay вместе с Beyond Good and Evil 2, Star Wars Jedi – Fallen Order, Anno 1800, Far Cry 6 и Tom Clancy’s Rainbow Six Siege. Все игры стоят порядка 5500 рублей.

В категории Epic Games есть лишь Borderlands и SnowRunner по цене 1800-9000 рублей. Последняя категория – Battle Net. Тут вы найдёте ещё несколько игр. Например, Call of Duty Modern Warfare 2019 или Black Ops 4. Стоимость составляет примерно по 5400 рублей.

Скидки 50% на Windows 10

Итак, перейдём непосредственно к предложениям, доступным в рамках очередной распродажи в магазине KeysOff. Начнём с промокода DLE50. Как можно догадаться, этот купон даёт скидку в размере 50%. К слову, если оставаться на русской версии сайта, промокод нужно вводить в поле «Сертификат».

Этот раздел будет очень коротким, поскольку скидка 50% действует только на операционные системы Windows 10 Home и Pro. OEM-ключ с привязкой к железу для домашнего издания стоит почти 1250 рублей, но по акции его можно приобрести примерно за 625 рублей. Стоимость двух ключей одним комплектом составляет около 1040 рублей вместо 2075 рублей.

Что любопытно, профессиональное издание стоит немного дешевле домашнего, хотя имеет более широкую функциональность. Хотя далеко не каждому пользователю нужны все возможности Windows 10 Professional. Итак, ключ для одного персонального компьютера стоит 1160 рублей без скидки и 580 рублей с промокодом. За два ключа бандлом нужно заплатить чуть менее 900 рублей вместо 1800 рублей.

Мы округлили цены. Точную стоимость можно посмотреть в таблице ниже. Там же указаны ссылки на интернет-магазин, пройдя по которым можно приобрести ключ.

Скидки 50% на Windows 10 # Продукт Цена Промокод Цена по акции В магазин 1 Windows 10 Pro (1 ПК) 1159,01 р. DLE50 579,50 р. Купить 2 Windows 10 Pro (2 ПК) 1792,55 р. DLE50 896,28 р. Купить 3 Windows 10 Home (1 ПК) 1246,72 р. DLE50 623,36 р. Купить 4 Windows 10 Home (2 ПК) 2073,69 р. DLE50 1036,85 р. Купить

Скидки 58% на MS Office и Windows 10

Этот раздел будет намного больше, поскольку промокод DLE58, с которым можно сэкономить 58% от полной стоимости, распространяется на полтора десятка предложений. Мы рассмотрим только десять, а остальные вы найдёте на главной странице распродажи.

Магазин предлагает офисные программы в рамках пакетов MS Office 2016 и 2019 Professional Plus. Стоимость программного обеспечения по акции с учётом скидки составляет примерно 1790 рублей и 2325 рублей соответственно.

Каждый пакет можно приобрести в комплекте с операционной системой Windows 10. В частности, издание 2016 года с Windows 10 Pro стоит около 2090 рублей, а с Windows 10 Home – чуть более 2110 рублей. Если вам нужен MS Office 2019 с Windows 10 Home или Windows 10 Pro, отдать придётся в обоих случаях почти 2800 рублей.

На этом акционные предложения не заканчиваются. Например, Microsoft Office 2016 Home & Student по скидке можно купить за 2525 рублей, а издание 2019 года стоит почти на 100 рублей дороже.

Также есть несколько предложения для macOS. За Microsoft Office 2016 Home & Business нужно отдать около 5000 рублей, а за MS Office 2019 Home & Business – чуть более 8300 рублей.

Опять же, стоимость указана примерная. Точные цены вместе со ссылками на магазин ждут вас в таблице ниже. Кроме того, на распродаже можно выгодно купить MS Office 365 Professional Plus отдельно или в комплекте с Windows 10 Pro / Home. Все предложения ждут вас здесь.

Скидки 58% на MS Office и Windows 10 # Продукт Цена Промокод Цена по акции В магазин 1 MS Office 2016 Pro Plus 4261,71 р. DLE58 1789,92 р. Купить 2 MS Office 2019 Pro Plus 5535,05 р. DLE58 2324,72 р. Купить 3 MS Office 2016 Pro Plus + Windows 10 Pro 4975,12 р. DLE58 2089,55 р. Купить 4 MS Office 2019 Pro Plus + Windows 10 Pro 6567,19 р. DLE58 2758,22 р. Купить 5 MS Office 2016 Pro Plus + Windows 10 Home 5027,59 р. DLE58 2111,59 р. Купить 6 MS Office 2019 Pro Plus + Windows 10 Home 6576,59 р. DLE58 2762,17 р. Купить 7 MS Office 2016 Home & Student 6012,75 р. DLE58 2525,36 р. Купить 8 MS Office 2019 Home & Student 6263,35 р. DLE58 2630,61 р. Купить 9 MS Office 2016 Home & Business 11 745,93 р. DLE58 4933,29 р. Купить 10 MS Office 2019 Home & Business 19 812,00 р. DLE58 8321,04 р. Купить

Оплата

Чтобы охватить как можно больше предложений, для примера возьмём бандлы Windows 10 Pro с MS Office 2019 Pro Plus и Windows 10 Home с MS Office 2016 Pro Plus, а также MS Office 2019 Home & Student и MS Office 2019 Home & Business для macOS. Стоимость составляет 6567,19 руб., 5027,59 руб., 6263,35 руб. и 19 812 руб. соответственно.

В сумме за четыре позиции мы получаем 37 670,13 руб. Переходим к корзине и вводим промокод DLE58. С его помощью получает скидку в размере почти 22 000 рублей. Итоговая сумма заказа составит 15 821,45 руб., вместо 37 670,13 руб. Минус заключается в том, что система не указывает только размер общей скидки.

Теперь переходим к оформлению. Оформить заказ можно и без регистрации, но, если у вас уже есть учётная запись, система предложит войти в неё. Далее заполняем большую форму, где вводим ФИО, домашний адрес с индексом, номер телефона и e-mail.

На момент написания материала оплачивать можно только через PayPal. Комиссия отсутствует. После подтверждения платежа на почту будет отправлено сообщение, содержащее ключ для активации продукта.